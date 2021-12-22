В Минобрнауки нашли способ остановить «утечку мозгов» из российской глубинки

«Научная ипотека», жилищные сертификаты, жилищно-строительные кооперативы. Такие меры предложил глава Минобрнауки Валерий Фальков для поддержки для молодых ученых, живущих в регионах. По его мнению, подобные инструменты помогут затормозить «утечку мозгов» из глубинки в крупные города. Министр выступил по итогам семинара-совещания, посвященного подготовке к совместному заседанию Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.

Как сообщил глава Минобрнауки, участники семинара обозначили несколько больших тем, которые будут обсуждаться перед Госсоветом. Первая – следующий этап развития научно-образовательных центров (НОЦ). «Это волнует регионы. У нас создано девять региональных и шесть монорегиональных НОЦ. Теперь они должны дать реальный результат», – сказал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

По словам министра, результаты работы центров будут оценивать по нескольким критериям: изменение качества жизни, вклад в экономику, новые рабочие места и серьезные технологические проекты. У властей очень много вопросов к тому, как сделать работу центров более эффективной, уточнил Фальков.

«Второй вопрос посвящен жилищной проблеме молодых ученых и преподавателей. Речь шла о двух инструментах: расширение критериев, по которым предоставляются жилищные сертификаты, и объем их поддержки. Также за круглыми столами обсуждались жилищно-строительные кооперативы, научная ипотека и многое другое. Чтобы молодежь не уезжала из регионов, мы создали там 120 лабораторий в рамках поддержки НОЦ», – пояснил он.

В среду в «Москва-сити» в башне «Око» состоялся семинар-совещание по подготовке к совместному заседанию Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. В нем приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минобрнауки Валерий Фальков и ряд руководителей субъектов.

Научно-образовательный центр мирового уровня (НОЦ) – это поддерживаемое властями региона объединение государственных организаций высшего образования или научных организаций с организациями, действующими в реальном секторе экономики. К 2024 году в РФ по нацпроекту «Наука и университеты» планируется создать не менее 15 таких центров.

По итогам семинара губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о том, как в его регионе поддерживают молодых ученых. Проработаны четыре инструмента которые, помогут устранить проблему: расширение программы жилищных сертификатов, запуск льготного ипотечного продукта, расширение практики строительства жилищных кооперативов для научных организаций, и новый инструмент, который в этом году был опробован – строительство арендного жилья для студентов и преподавателей вузов и научных организаций, сообщил губернатор, добавив: «С подобными инициативами мы вышли на сегодняшний семинар».

«У нас очень сильно поменялось отношение к науке и к ученым, но самое главное, что мы получили абсолютно новый инструмент – государственную программу научно-технологического развития, которая объединила 34 отраслевые программы на общую сумму 1,2 трлн рублей», – рассказал, в свою очередь, вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Она позволит сосредоточить наши усилия в соответствии с границами, которые определяет Стратегия национальной безопасности России и Стратегия научно-технологического развития. Это дает возможность регионам, – а именно там сосредоточена наука – сконцентрироваться на актуальной повестке в России», – пояснил он. Вице-премьер напомнил, что в стране также действует программа «Приоритет 2030» и многие другие инструменты для поддержки отечественной науки.

Что касается самого формата семинара-совещания с членами Госсовета по науке, то он крайне эффективен, уверен Чернышенко, – поскольку в его рамках губернаторы могут эффективно решать задачи, связанные с научной повесткой.

«Программу создания научно-образовательных центров мирового уровня в регионах России необходимо продлить до 2030 года», – призвал Чернышенко. «Самое главное, что уже сейчас программа принесла дополнительно 11 тыс. высокотехнологичных рабочих мест и внебюджетных инвестиций почти под 40 млрд рублей. И это только начало», – подчеркнул вице-премьер.