Москвич умер в свой день рождения перед собеседованием

Мужчина пришел устраиваться на работу в Москве в свой день рождения, но внезапно скончался, не успев пройти собеседование, полиция начала проверку.

«В полицию поступило сообщение об обнаружении трупа 27-летнего Николая К.* в одном из зданий на Вятской улице. Установлено, что за несколько часов до смерти мужчина приехал устраиваться на работу охранником. Николай ожидал руководителя в служебной комнате. Мужчина находился там один, никаких посторонних звуков из помещения не доносилось. Когда руководитель зашел в подсобку, то увидел Николая мертвым. Глаза мужчины были закрыты, изо рта выделялась белая пена. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть», – пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали и обстоятельства скоропостижной смерти молодого человека. Точные причины смерти мужчины установит экспертиза. По предварительным данным, на теле погибшего не было обнаружено каких-либо повреждений или следов волочения, порядок в комнате также нарушен не был.

Ранее тело мужчины было найдено у Дома на набережной в Москве.