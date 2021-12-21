Шойгу доложил Путину об укомплектованной на 91% армии

Российские Вооруженные силы укомплектованы на 91%, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства с президентом Владимиром Путиным.

«В целом демографический провал предыдущих лет преодолен. Укомплектованность вооруженных сил составляет 91%», – цитирует Шойгу РИА «Новости».

По его словам, боевой опыт сейчас есть у всего командного состава Сухопутных войск, а также у 92% летного состава, 58% специалистов ПВО и у 62% – в ВМФ.

Глава ведомства указал, что заболеваемость коронавирусом в армии в 2,3 раза меньше, чем в целом по стране. Борьба с этим заболеванием в Минобороны организована на системном уровне.

Смертность в армии также ниже среднего по России показателя в 50 раз, подчеркнул Шойгу.

Ранее в ходе заседания президент Владимир Путин заявил, что необходимо внедрять искусственный интеллект для повышения оперативности решений всего командного состава армии.