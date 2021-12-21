Путин призвал внедрять ИИ в военную сферу

Успех в военном деле зависит от быстроты принятия решений командованием на всех уровнях, потому важно развивать системы поддержки принятия таких решений и внедрять искусственный интеллект, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.

«Сегодня успех во многих сферах прямо зависит от выверенности и быстроты принятия решений. А в военной области, при проведении боевых операций такая скорость исчисляется буквально минутами, а то и секундами», – цитирует президента РИА «Новости».

Он отметил, что необходимо развивать системы поддержки принятия решений командирами всех уровней, особенно в тактическом звене, и «внедрять в эти системы технологии искусственного интеллекта».

Глава государства подчеркнул, что Россия должна и дальше совершенствовать и укреплять свои вооруженные силы.

«Мы и будем этим заниматься, военно-политическая обстановка в мире остается сложной: в ряде регионов вырос конфликтный потенциал, возникли новые очаги напряженности», – указал он.

Также Путин на совещании заявил, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США.