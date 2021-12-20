Экс-глава СБУ заявил о невозможности вступления Украины в НАТО

Бывший глава следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Василий Вовк заявил, что страну в НАТО не возьмут даже в далекой перспективе.

«Мы уже давно должны были понять, что в НАТО нас не возьмут. Ни я, ни множество молодых людей не доживут до того времени, когда нас возьмут в НАТО», – передает ТАСС слова генерала в эфире украинского телеканала «Наш».

По его мнению, в результате противоречий между Россией и Западом страдает Украина. «Запад и США напрягают нас, а Россия напрягает Америку и Европу. А Украина как возможный будущий театр боевых действий – терпила, по большому счету», – полагает Вовк. При этом он добавил, что со стороны России нет угрозы нападения.

16 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не ответил на вопрос президента Украины Владимира Зеленского о том, в каком году страна войдет в состав альянса. При этом, как сказал после переговоров Зеленский, представители НАТО заверили, что дискуссия о вступлении страны в организацию должна идти исключительно между Украиной и альянсом.

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