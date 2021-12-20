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Экс-глава СБУ заявил о невозможности вступления Украины в НАТО
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Бывший глава следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Василий Вовк заявил, что страну в НАТО не возьмут даже в далекой перспективе.
«Мы уже давно должны были понять, что в НАТО нас не возьмут. Ни я, ни множество молодых людей не доживут до того времени, когда нас возьмут в НАТО», – передает ТАСС слова генерала в эфире украинского телеканала «Наш».
По его мнению, в результате противоречий между Россией и Западом страдает Украина. «Запад и США напрягают нас, а Россия напрягает Америку и Европу. А Украина как возможный будущий театр боевых действий – терпила, по большому счету», – полагает Вовк. При этом он добавил, что со стороны России нет угрозы нападения.
16 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не ответил на вопрос президента Украины Владимира Зеленского о том, в каком году страна войдет в состав альянса. При этом, как сказал после переговоров Зеленский, представители НАТО заверили, что дискуссия о вступлении страны в организацию должна идти исключительно между Украиной и альянсом.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, чем россиянам грозит вступление Украины в НАТО
На Украине зафиксировали рекордный за 11 лет отток населения
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Число граждан, выехавших с Украины и не вернувшихся, с 2011 по 2020 год составило 2,6 млн. В текущем году страну покинули более 600 тыс. украинцев, сообщает сервис мониторинга «Опендатабот», предоставляющий доступ к государственным данным из основных публичных реестров для граждан и бизнеса.
«За десять месяцев 2021 года страну покинули и все еще не въехали свыше 600 тыс. украинцев. Это самый большой показатель за последние 11 лет», – передает ТАСС сообщение.
По данным ресурса, в первой половине 2010-х годов Украину ежегодно покидали около полумиллиона человек, но после 2014 года это число заметно снизилось. «Единственный год с положительным сальдо – коронавирусный 2020-й, когда вернувшихся домой украинцев было на 80 тыс. больше, чем выехавших. В целом с 2011 по 2020 год в страну не вернулись 2,6 млн граждан Украины», – отмечает ресурс.
Согласно прогнозу «Опендатабота», если в декабре 2021 года не случится массового возвращения украинцев домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3,3 млн человек.
Напомним, что с 2014 года около 1,7 млн граждан Украины обратились к России за получением статуса беженца, убежища или гражданства.
Ранее стало известно, что число жителей самопровозглашенной ДНР, которые уже получили гражданство России, превышает 350 тыс. человек.
В Раде предположили побег Порошенко в Москву
Бывший президент Украины может попытаться сбежать из страны и правосудия в Москву, считает депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин.
«Порошенко, похоже, прочел мой пост на ФБ [Facebook] и быстро рванул в аэропорт. Рейс Киев-Стамбул. Оттуда на Москву?» – написал депутат в своем Facebook.
Он прикрепил к посту фото из киевского аэропорта Борисполь, на котором Порошенко стоит в очереди в терминале.
Накануне Порошенко покинул страну и отбыл с турне в Турцию и Польшу после того, как Государственное бюро расследований попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса, это подтвердила партия Порошенко «Европейская солидарность».
В заявлении партии, опубликованном в Facebook, говорится, что Порошенко «отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».
Напомним, следователи Государственного бюро расследований Украины пытались на улице вручить Порошенко повестку о вызове на допрос по делу о содействии терроризму за организацию поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса, по которому проходит глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.
Повестку вручить не удалось, так как бывший глава государства проигнорировал следователей.
Инвесторы стали выводить деньги с Украины
Экс-министр экономики Украины, действующий советник главы офиса украинского президента Тимофей Милованов утверждает, что инвесторы начинают выводить деньги с Украины из-за «риска ситуации с Россией».
По мнению Киева, это «основной риск» для Украины. «Вот часто поднимается вопрос о возможной войне. И вот если войны не будет, а мне кажется, что ее не будет, то и никакой проблемы с курсом не будет, так как макроэкономическая ситуация в Украине относительно хорошая», – приводит слова Милованова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Дом».
Однако, как заявил Милованов, «если нагнетать», то «люди начнут паниковать». Он подчеркнул, что «прежде всего, будут паниковать иностранные инвесторы, они потихоньку будут выводить деньги». По его словам, «уже сейчас это происходит, они выводят потихонечку деньги, но немного». Речь идет о «нескольких миллиардах гривен».
«И поэтому мы видим, что курс относительно стабильный», – сказал он, добавив, что в краткосрочной перспективе больших рисков для Украины нет, Нацбанк контролирует ситуацию, резервы НБУ «в шесть раз больше, чем они были, например, в 2014 или 2015 году». Милованов сказал, что на Украине «сейчас, вообще, прекрасная ситуация», «больших рисков нет». Он заявил, что сам «доллары не покупает». «Может быть, я ошибаюсь, ну вот я зарплату получил и ее держу в гривне», – сказал он.
Напомним, ЕС несколько лет обсуждает «Стратегический компас» – общую стратегию в области обороны и безопасности на ближайшие пять–десять лет. Киев, США и европейские страны считают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Россия не представляет угрозы для какой-либо страны, а войска передвигаются по своей территории законно.
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На Украине рассказали о неудавшейся попытке стать «второй Польшей»
Украинский аналитик Алексей Кущ резко высказался о желании страны превратиться во «вторую Польшу» и угодить Вашингтону.
«Вся наша внешняя политика была построена на идее стать для США второй Польшей, то есть на желании войти в группу стран-стратегов. Но США не нужна вторая Польша, у них уже есть первая», – написал он в статье для «Главреда».
Аналитик также обеспокоен риском возникновения глобальных геополитических конфликтов, в которых Украина будет принимать участие исключительно в качестве «прокси-страны». По его словам, «такие страны сходят со сцены в первых актах пьесы, как Меркуцио в шекспировской «Ромео и Джульетте».
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты готовят новые потенциальные пакеты дополнительной военной помощи Украине.
Зеленский подписал закон об упрощении получения гражданства ряду граждан РФ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, упрощающий получение гражданства страны воевавшим в Донбассе и ряду категорий граждан России, сообщается на сайте главы государства.
«Зеленским…подписан закон «О внесении изменений в закон Украины «О гражданстве Украины» по упрощенному приобретению гражданства Украины отдельными категориями лиц» №1941-ІХ, принятый 14 декабря. Упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, которые проходили или проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Ранее Верховная рада Украины приняла законопроект, упрощающий порядок предоставления украинского гражданства россиянам, якобы подвергшимся преследованиям по политическим убеждениям, а также иностранцам, участвовавшим в силовой операции в Донбассе на стороне Киева.
Напомним, что с 2014 года около 1,7 млн граждан Украины с 2014 года обратились к России за получением статуса беженца, убежища или гражданства.
Непреодолимое препятствие для вступления в НАТО нашли на Украине
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Акт провозглашения независимости Украины противоречит желанию сегодняшних властей страны вступить в НАТО и может помешать евроатлантическим стремлениям Киева, сообщили местные СМИ.
«Внеблоковый статус лежит в самой основе государственности Украины. Когда 16 июля 1990 года Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины, то в разделе «Внешняя и внутренняя безопасность» было четко указано: «Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках», – передает РИА «Новости» текст материала издания «Страна.ua».
Издание подчеркивает, что в принятом 24 августа 1991 года Акте провозглашения независимости Украины основанием для документа названа Декларация о суверенитете, что таким образом подтвердило внеблоковый статус страны.
Правовая преемственность между основополагающими для бывшей советской республики документами сохранилась и с принятием в 1996 году первой украинской конституции, которая ссылается на Акт провозглашения независимости страны.
«В итоге все основные документы, на которых базируется создание и само существование Украины как государства, основаны на Декларации о суверенитете Украины 1990 года, который запрещает государству вступать в какие-либо военные союзы. Поскольку НАТО является военным и политическим союзом, то вступать в него тоже запрещено», – заключает портал.
В материале также подчеркивается, что даже после внесения изменений в основной закон страны в 2019 году, когда в тексте конституции полноправное членство в НАТО было названо стратегическим курсом государства, из документа не исчезла ссылка на Акт о независимости 1991 года.
Россия распространила 16 декабря среди стран – членов Североатлантического альянса проект соглашения о гарантиях безопасности России и НАТО.
Напомним, согласно проекту соглашения, страны НАТО принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение альянса, в том числе присоединение Украины и других государств. В проекте говорится, что Россия предлагает США не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. Также, согласно договору, Россия предлагает США взять на себя обязательство не создавать военные базы на территории стран, ранее входивших в СССР, и не использовать их военную инфраструктуру.
Кроме того, Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, говорится в проекте соглашения. Россия предлагает НАТО работать над предотвращением морских и авиаинцидентов в Черном и Балтийском морях.
Ранее НАТО не стала отвечать на сделанные ранее Москвой предложения по деэскалации, альянс не представил никаких инициатив по возобновлению работы Совета Россия – НАТО.
Киев назвал «грандиозными» возможные санкции Запада против России
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Страны Запада должны внести ясность в свои слова о возможных санкциях, которые введут в случае «вторжения» России на Украину, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
Кулеба опасается, что отсутствие «в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе» подробностей по санкциям даст Москве повод сомневаться в решительности Запада. Киев призывает западные страны утвердить пакет санкций, предусматривающий отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. «Из моих неофициальных бесед я знаю, что они обсуждают крайнюю меру в виде отключения России от SWIFT. Это будет грандиозно», – сказал он.
Кроме того, по мнению Киева, «вторжение» России на Украину должно грозить ограничениями на операции с российским суверенным долгом и рестрикциями в отношении активов представителей ближайшего окружения президента России Владимира Путина, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Кулеба считает, что США и Великобритания должны «действовать самостоятельно», если ЕС предложит менее жесткие меры, и не подстраиваться под Брюссель. При этом Кулеба сказал, что «сразу забеспокоится», если увидит, как «США что-то удерживают из-за нежелания вызвать раздражение Москвы». Он «считает это совершенно неправильной и неразумной линией поведения», но подчеркнул, что «пока такого не было».
Напомним, институты и лидеры стран политического Запада не пришли к единому мнению о том, какими должны быть возможные санкции против России. План США со сверхжесткими санкциями пока не прошел благодаря Берлину и Парижу. Киев считает, что нужно не наказывать Россию санкциями в случае «нападения», а ввести самые жесткие санкции уже сейчас, чтобы предотвратить «вторжение». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
Пекари на Украине предупредили о проблемах с поставками хлеба из-за стоимости газа
Украинские пекари из ассоциации «Укрхлебпром» заявили президенту Владимиру Зеленскому о необходимости поставок газа по льготным ценам из-за дорожающего производства, в ином случае деятельность предприятий станет убыточной.
Рост цен на газ, сырье и другие расходы делают хлебопекарный бизнес убыточным, за год цены на газ для предприятий выросли почти в 10 раз, передает «Экономическая правда» со ссылкой на заявление ассоциации.
В январском контракте стоимость 1 тыс. кубометров газа прописана в размере 1,9 тыс. долларов (52 тыс. гривен).
Совладелец HD-group Сергей Чекальский отметил, что при таких контрактах часть рынка уже работает без прибыли или даже в убыток. В январе же при прогнозируемых ценах на газ некоторые предприятия не смогут выплачивать зарплату.
Цену на хлеб поднять не могут, они фиксированы контрактами с ритейлерами на определенное время.
«Такое положение вещей в ближайшее время неотвратимо спровоцирует перебои в производстве хлеба и его поставках в торговые заведения, неизбежно возникновение социального напряжения в обществе и других негативных последствий экономического и социального характера», – говорится в письме.
Порошенко покинул Украину после попытки предъявления ему обвинения
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу покинул страну и отбыл с турне в Турцию и Польшу после того, как Государственное бюро расследований попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса, подтвердила партия Порошенко «Европейская солидарность».
В заявлении партии, опубликованном в Facebook, говорится, что Порошенко «отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».
В субботу и воскресенье Порошенко проведет в Турции ряд встреч, в частности с Константинопольским патриархом Варфоломеем.
В партии также сообщили, что 20-21 декабря в Польше Порошенко примет участие в международной конференции по теме «Россия – Украина – НАТО».
Напомним, следователи Государственного бюро расследований Украины пытались на улице вручить Порошенко повестку о вызове на допрос по делу о содействии терроризму за организацию поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса, по которому проходит глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.
Повестку вручить не удалось, так как бывший глава государства проигнорировал следователей.
В октябре «Европейская солидарность» заявила, что утверждения о причастности Порошенко к «схемам поставки» угля из ДНР и ЛНР являются попыткой отвлечь внимание от офшорного скандала вокруг действующего главы государства Владимира Зеленского.
Украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» сообщали, что Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
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Американцы ответили на вопрос о начале войны между Россией и США из-за Украины
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Почти половина опрошенных в США высказались против начала войны с Россией для «защиты территориальной целостности Украины», опрос проводила исследовательская служба YouGov по заказу американского Института имени Чарльза Коха.
Опрошенные отвечали на вопрос «Если Россия снова вторгнется на Украину, выступаете ли вы за или против того, чтобы США воевали с Россией для защиты территориальной целостности Украины?», передает ТАСС со ссылкой на Politico.
28% заявили, что «решительно против», 20% – «в некоторой степени против», и только 9% сообщили, что «решительно за». 18% при этом отметили, что «в некоторой степени за». 24% участника опроса не дали определенного ответа.
В исследовании участвовали 1 тыс. американцев из числа пользователей интернета.
В пятницу МИД России обнародовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. В проекте «Соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов Североатлантического альянса» предлагается исключить дальнейшее расширение альянса, в частности за счет Украины и других государств.
Кроме того, Россия предлагает США не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. Россия предлагает США взять на себя обязательство не создавать военные базы на территории стран, ранее входивших в СССР, и не использовать их военную инфраструктуру.
Также Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, говорится в проекте соглашения.
Британия оценила возможность отправки военных на Украину
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Британия не собирается отправлять своих солдат на Украину для «сдерживания агрессии России», заявил министр обороны страны Бен Уоллес.
Он подчеркнул, что Киев не является членом НАТО, в результате чего не имеет гарантий коллективной безопасности альянса, даже «если бы кто-то вторгся в страну», передает РИА «Новости».
«Это факт, что Украина – не член НАТО, поэтому очень маловероятно, что кто-то собирается отправить войска на Украину и противостоять России. Мне кажется, это было понятно. Мы не должны обманывать людей, что мы это сделаем», – заявил Уолесс.
Ранее министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что эскалация на Украине будет иметь последствия.
Напомним, что Госдепартамент США заявил, что страны G7 «абсолютно едины» в том, что России грозят «масштабные последствия» в случае «вторжения» на Украину, которое якобы готовит Москва. По мнению Госдепа, существует дипломатический путь для деэскалации напряженности в отношениях с Россией. Однако если Москва «решит не идти» по дипломатическому пути, Россию ждут «масштабные последствия и жесткие издержки, и G7 абсолютно едина в этом», заявило американское ведомство.
Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Украина захотела получить оружие как «компенсацию» за ядерный арсенал
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Киев хочет получить оборонительное оружие в качестве «компенсации» за переданный ядерный арсенал, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Данилов заявил, что Украина «не нуждается в оружии для наступления», но «нуждается в оружии для защиты». По его словам, в 1994 году Киев «обманули», у Украины «забрали ядерные боеголовки». «США договорились, что их забирает Россия, Россия их забрала и сейчас шантажирует весь мир», – сказал Данилов.
Он считает, что Украина «должна за это получить компенсацию». «Я уже не говорю, что никакой денежной компенсации адекватной за это наше стране сделано не было, и мы сегодня нуждаемся в помощи и в оружии для зашиты», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Апостроф».
Напомним, в августе на Украине пригрозили возвращением ядерного потенциала в случае невыполнения условий Будапештского меморандума. В свою очередь экс-депутат Рады Елена Бондаренко назвала безъядерный статус гарантией существования Украины. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия утверждал, что Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х.На «обман» Украины с Будапештским меморандумом жаловался и первый президент Украины Леонид Кравчук. Однако эксперты неоднократно отмечали, что данный меморандум не является международным договором и не налагает обязательств на государства, помимо тех, что имелись у них на момент подписания.
После гибели ополченца в ЛНР завязалась перестрелка с ВСУ
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики в субботу открыла ответный огонь по позициям ВСУ в Донбассе, погибли двое украинских военных, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
«Вынужденным ответным огнем из незапрещенного минскими соглашениями вооружения огневая активность противника была подавлена», – приводит РИА «Новости» слова Филипоненко.
Он уточнил, что, по предварительным данным, в результате ответного огня погибли двое украинских военных, один получил ранение. «Командование Народной милиции настоятельно рекомендует киевским боевикам отказаться от подобных агрессивных действий, которые приводят к новым жертвам и провоцируют дальнейшее обострение и без того сложной ситуации», –подчеркнул Филипоненко.
Перестрелка завязалась после того, как украинские силовики открыли огонь из гранатомета по поселку Калиново в самопровозглашенной Луганской народной республике. В результате один сотрудник Народной милиции погиб, один получил ранение.
Напомним, в Белом доме заявили, что США контактируют с Европой, Украиной и Россией, стремятся добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата. При этом в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подготовке мер на случай «вторжения» России на Украину, допустив продвижение Украины и Грузии к членству в НАТО. В прошлую пятницу Украина заявила о решении США подключиться к урегулированию в Донбассе «параллельно с нормандским форматом». В Москве заявили, что Россия не против подключения Вашингтона к «нормандскому формату», но не понимает, с чем США могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева выполнения Минских соглашений.
США начали подготовку новых пакетов военной помощи Украине
Соединенные Штаты готовят новые потенциальные пакеты дополнительной военной помощи Украине, сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан заявил, комментируя на семинаре в Совете по международным отношениям вопрос оказания Вашингтоном военной помощи Киеву, что «мы на постоянной основе оцениваем дополнительные потребности, которые имеются у Украины, составляем потенциальные пакеты, и эти пакеты активно рассматриваются», передает РИА «Новости».
Напомним, 1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна готова к действиям, если Россия вторгнется на Украину и не будет идти по пути дипломатии.
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Опубликовано видео побега Порошенко от силовиков
Государственное бюро расследований Украины опубликовало видео, на котором экс-президенту страны Петру Порошенко пытаются лично вручить повестку по делу о закупке угля из Донбасса.
На кадрах можно увидеть, как бывший украинский лидер спешит к машине и садится в нее со словами «Поехали, твою мать!», передает РИА «Новости».
Позже в пресс-службе партии «Европейская солидарность», которую возглавляет Порошенко, сообщили, что экс-президент отправился в заранее запланированную поездку в Турцию и Польшу.
Ранее сообщалось, что бывший президент Украины может попытаться сбежать из страны в Москву, заявлял депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин. Он публиковал в соцсети фото из киевского аэропорта Борисполь, на котором Порошенко стоит с чемоданом в очереди в терминале.
Накануне Порошенко покинул страну и отбыл с турне в Турцию и Польшу после попытки вручить ему повестку по обвинению по делу о поставке угля из Донбасса.