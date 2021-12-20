Украинцев задержали в Испании за выращивание марихуаны

Пятеро выходцев с Украины задержаны в Испании по подозрению в выращивании марихуаны и торговле наркотиками, сообщила национальная полиция страны.

Плантация марихуаны находилась на складе в каталонском муниципалитете Понтильс, передает РИА «Новости». Помещение было хорошо оборудовано для выращивания наркотиков – там были установлены кондиционеры, проведено большое количество света, установлен дымоход.

При попытке задержания один из подозреваемых попытался сбежать. Всем пятерым будут предъявлены обвинения в преступлениях против общественного здоровья и хранении оружия, говорится в сообщении полиции.

В ходе обыска были изъяты несколько тысяч кустов марихуаны. Операцию совместно проводили Национальная полиция и каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский направил обращение спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову с просьбой созвать внеочередное заседание парламента, на котором будет рассмотрен законопроект о легализации медицинского каннабиса.

В 2013 году, при Викторе Януковиче, Украина приняла Стратегию государственной наркополитики до 2020 года. В ней среди приоритетов было названо изучение перспектив медицинского применения каннабиноидов в качестве обезболивающих и других лекарственных препаратов. А после Евромайдана лоббирование этой темы резко усилилось. В 2016 году группа депутатов Верховной рады во главе с бывшим министром здравоохранения Олегом Мусием зарегистрировала проект закона о внесении каннабиса в перечень препаратов, оборот которых допустим в научных и медицинских целях.