Захарова заявила о полной интеллектуальной дисфункции «западных кураторов» Украины

В настоящее время наблюдается интеллектуальная дисфункция западных кураторов и их украинских протеже, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в связи с высказываниями госсекретаря США Энтони Блинкена и его зама Виктории Нуланд.

«Приходят сказочные новости: украинские «источники» сообщили о том, как [глава МИД Украины Дмитрий] Кулеба с [госсекретарем США Энтони] Блинкеном поставили [главу МИД РФ Сергея] Лаврова на место в ходе неформального ужина, а [замгоссекретаря] Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотят жить в такой стране, как Украина. Полная интеллектуальная дисфункция западных кураторов и их украинских протеже», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на информированные источники сообщило о том, что глава российского МИДа спровоцировал дипломатический спор на неформальной встрече перед заседанием министерского совета ОБСЕ в Стокгольме и «получил решительный ответ» главы МИД Украины и госсекретаря США.

Между тем, госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым, заявил, что Украина не представляет угрозы и не ищет конфронтации с Россией.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.

В Пентагоне призвали Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. Глава МИД Сергей Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.

Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава. В свою очередь украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина придерживается политики мирного урегулирования проблемы Донбасса и не планирует проводить наступательные действия в регионе.

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