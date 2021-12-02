Блинкен анонсировал прямые переговоры Путина и Байдена

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2 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 19:56  |  vz.ru
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Россия получит авиационное преимущество над ЕС и США

ОАК, «Сухой» и РСК «МиГ» решили объединить в одну компанию Антон Денисов/РИА Новости
Российская авиастроительная корпорация ОАК объединится с важными для отечественной авиации компаниями «Сухой» и «МиГ». Планы их слияния в одну структуру появились давно и могут быть реализованы уже в следующем году. К чему приведет объединение предприятий и как это скажется на конкуренции в сфере авиапромышленности в России и за рубежом? Подробности...
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Как Россия сможет остановить расширение НАТО на восток

В НАТО считают Восточную Европу законным трофеем после завершения холодной войны REUTERS/Kacper Pempel
Россия предлагает руководству НАТО зафиксировать на бумаге обязательство не расширять альянс на восток и не разворачивать в Европе угрожающие нам вооружения, заявил Владимир Путин. Москва помнит, как блок нарушил данные Горбачеву устные обязательства, и теперь предлагает четко зафиксировать правила игры. Какой аргумент может предъявить Россия для начала переговоров и пойдет ли НАТО на сделку? Подробности...
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Русский язык в Татарстане вызвал новые споры

Для школьников Татарстана русский язык – это прежде всего язык знаний Егор Алеев/ТАСС
Всемирный русский народный собор, во главе которого стоит патриарх Кирилл, призвал выяснить – соответствует ли своей должности глава управления образования Казани. Причиной стало недоумение татарстанского чиновника из-за того, что 17% казанских школьников-татар выбрали для изучения русский язык. Как этот казус объясняют в Казани и Москве? И есть ли в случившемся политическая подоплека? Подробности...
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«Французский Трамп» заденет российских мусульман

Эрик Земмур и Сара Кнафо Thibaud Moritz/ABACAPRESS/Reuters
Яркий трибун Эрик Земмур на фоне скандальных «разоблачений» своей личной жизни объявил об участии в выборах президента Франции. Земмура считают одним из фаворитов гонки, а его взгляды на внешнюю политику подразумевают создание альянса Парижа и Москвы. Поэтому многие наблюдатели в РФ за этого человека будут активно болеть, но другие наоборот – критиковать.  Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Люди стали хуже понимать юмор

Сергей Лукьяненко
Сергей Лукьяненко, писатель
Вообще-то потеря чувства юмора – признак отмирания тонких структур головного мозга и упрощения сознания. Можно было бы списать на ковид, но началось раньше. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Как России принудить НАТО к миру

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Даже если сейчас Запад отвергнет российскую инициативу «с порога», предстоящие переговоры неизбежны, они займут долгие годы и будут перемежаться моментами колоссальной военной напряженности. Подробности...

Охота в том числе и про гуманизм

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Гуманные и зеленые экологи не знают или не хотят знать, что охотники, кроме всего прочего, регулируют численность опасных зверей, не давая им расплодиться до такой степени, когда они угрожают жителям селений и даже больших городов. Подробности...
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Клоун ли Борис Джонсон?

Британская империя опять сократилась

Украина требует репараций от Германии

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Сибирячки встретили приход зимы в купальниках и катанием на сап-досках

Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Блинкен анонсировал прямые переговоры Путина и Байдена

    2 декабря 2021, 19:11

    Текст: Алексей Дегтярев

    В ближайшем будущем состоятся прямые контакты президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

    Блинкен заявил, что «откровенно» поговорил с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме, передает РИА «Новости».

    «Мы договорились сообщить об итогах нашим президентам, у которых будет возможность поговорить напрямую в скором будущем», – сказал он.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что контакты президентов России и США могут состояться до конца 2021 года, «но может быть и позже». По его словам, «конкретных сроков пока нет». Он также сообщил, что темами переговоров во время онлайн-встречи Путина и Байдена станут Украина и НАТО.


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    Погребинский предложил Москве отказаться от переговоров с Нуланд
    		   2 декабря 2021, 12:52
    Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Москве нужно обсуждать урегулирование в Донбассе не с Викторией Нуланд, а с Джейком Салливаном и Джо Байденом – так будет больше шансов на то, что Киев и ЛДНР достигнут компромисса, сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Накануне Нуланд заявила о готовности США заменить «нормандский формат» параллельной работой с Украиной, как это якобы было в 2014-2016 годах.

    «В своем заявлении о том, что США в 2014-2016 годах якобы заменяли «нормандский формат», Виктория Нуланд имеет в виду две встречи с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Несмотря на то, что те контакты ни к чему не привели, Нуланд снова настаивает на том, что может «замкнуть» весь дискурс по Донбассу на себя и на замглавы администрации президента России Дмитрия Козака», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

    Впрочем, по его словам, главное в заявлении Нуланд – то, что она признает Минские соглашения неотъемлемой базой урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, но при этом настаивает на проведении выборов в Донбассе и возвращении границы с Россией под контроль Киева без предоставления региону особого статуса автономии. Такое прочтение минских договоренностей не соответствует позиции ЛДНР и Москвы, напомнил аналитик.

    «Да, Нуланд готова вернуться к участию в урегулировании в Донбассе – но только на этих позициях, которые, кстати, поддерживает и Зеленский. Поэтому Москве нужно вести диалог не с ними, а с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Белого дома Джо Байденом, которые придерживаются менее категоричных взглядов на пути деэскалации в Донбассе», – подчеркнул эксперт.

    Накануне замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты в 2014-2016 годах якобы заменяли «нормандский формат», параллельно работая с Украиной, и Вашингтон может сделать это вновь.

    «Если посмотреть на минские договоренности, то, как говорится, дьявол в деталях, и там много чего не выполняется... Вы правы в том, что переговоры зашли в тупик... Мы верим в то, что США могу сыграть вспомогательную роль, как мы делали это в 2014-2016 годах, когда мы заменили «нормандский формат», работая параллельно с Киевом... Я думаю, что мы готовы это делать», – цитирует дипломата РИА «Новости».

    Также она отметила, что США «всегда рядом» с Украиной и поддерживают ее в стремлении к независимости и территориальной целостности. «Не только США поддерживают вас с ваших стремлениях... Все члены НАТО высказывают солидарность с Украиной и четко заявляют о решительности своей поддержки», – сказала она.

    В случае если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом», добавила она.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.

    В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины. В Службе внешней разведки называли абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.

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    Коментарии (22)
    США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги»
    		    1 декабря 2021, 23:53
    Фото: Alex Edelman - Pool Via Cnp/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Вашингтон в контексте ситуации вокруг Украины готов в тесном взаимодействии с партнерами и союзниками принять меры экономического и иного характера в отношении Москвы «в ответ на враждебные шаги России», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

    Комментируя заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности ввести против Москвы новые санкции в случае якобы возможного вторжения России на Украину, Псаки отметила: «Что касается того, какими могут быть данные инструменты. С самого начала работы нашей администрации мы демонстрировали, что готовы использовать ряд инструментов, экономических и иных, в ответ на враждебные шаги России», передает ТАСС.

    «Госсекретарь сегодня ясно дал понять, что мы без колебаний используем эти инструменты», – заявила Псаки. «Мы сделаем это в тесном взаимодействии с нашими партнерами и союзниками. Сейчас мне больше нечего анонсировать», – добавила она.

    Пресс-секретарь Белого дома констатировала, что американская сторона «поддерживает прямые контакты и с украинцами, и с россиянами». «Мы ясно выражали наши опасения относительно враждебной риторики и сообщений о наращивании сил в районе границы», – сказала Псаки.

    В среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом». В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса использовать «финансовые и экономические санкции и политические запреты» против России из-за ситуации на Украине.

    Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». В тот же день в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.

    Президент России Владимир Путин отметил, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что считает «уместным» оказание «мощного финансового давления» на Москву в связи с напряженностью на российско-украинской границе. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.

    Перед этим пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.

    В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».

    В прошлую субботу глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. Ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.

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    Коментарии (97)
    Суд в США закрыл дело экс-акционеров ЮКОСа против России
    		    2 декабря 2021, 02:59
    Фото: Alexey Myakishev/
    Russian Look/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Апелляционный суд округа Колумбия прекратил дело, в рамках которого бывшие акционеры компании ЮКОС пытались отменить постановление нижестоящей инстанции от ноября 2020 года о приостановке по ходатайству Москвы разбирательства о взыскании с России 50 млрд долларов, говорится в постановлении суда.

    «После рассмотрения ходатайства апеллянтов о прекращении дела по их согласию суд принял решение удовлетворить ходатайство, данное дело прекращено», – приводит выдержку из документа ТАСС.

    В ноябре Россия попросила США не возобновлять процесс по иску бывших акционеров компании ЮКОС до завершения процедур в Нидерландах, где Москве удалось добиться отмены взыскания более 50 млрд долларов.

    Напомним, Верховный суд (ВС) Нидерландов отменил решение Апелляционного суда Гааги о выплате Россией более 50 млрд долларов трем бывшим крупным акционерам ЮКОСа – Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum – и вернул дело на повторное рассмотрение в Апелляционный суд Амстердама, заявив, что Апелляционный суд Гааги ошибочно отклонил довод России о том, что акционеры совершили мошенничество в арбитражном разбирательстве. Таким образом, судьи Верховного суда Нидерландов частично удовлетворили кассацию России, поданную в 2020 году. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему акционерам ЮКОСа не удалось заработать на России.

    Коментарии (18)
    Эксперт: Экс-акционеры ЮКОСа получат от России только уши дохлого осла
    		    2 декабря 2021, 12:28
    Фото: Сергей Николаев/Ведомости/ТАСС
    Текст: Елена Лексина

    «Решение американского суда говорит о том, что наши юристы умеют отстаивать интересы государства в национальных западных судах», – сказал газете ВЗГЛЯД финансовый аналитик Александр Разуваев. Ранее суд в США закрыл дело экс-акционеров ЮКОСа против России.

    «Если американский суд рассматривал это дело с точки зрения справедливости, то возможности что-то там словить у экс-акционеров ЮКОСа просто не было», – рассказал член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

    Он напомнил, что ЮКОС обанкротился в 2007 году и долгое время его бывшие акционеры сидели тихо. «Все прекрасно понимали, что банкротство компании было осуществлено в рамках закона, а активы были проданы по справедливым ценам с учетом их долговых обязательств, – отметил эксперт. – Всё дальнейшее разбирательство, включая иск против России на 50 млрд долларов – это скрытая санкция со стороны Запада». Разуваев также добавил, что ЮКОС никогда не стоил 50 млрд долларов.

    По мнению эксперта, есть два объяснения того, почему суд США прислушался к России. «Либо западная финансовая система не такая политизированная, как мы считаем, и там еще осталась справедливость. Эта версия вызывает у меня больше доверия. Либо Запад все-таки идет с нами на какой-то компромисс», – предположил Разуваев.

    Он также отметил профессиональное мастерство российских юристов, которые занимались этим вопросом. «Позитивное решение в отношении России говорит о том, что наши юристы умеют отстаивать интересы государства в национальных западных судах. А бывшие акционеры компании наверняка будут продолжать судиться и всячески ставить нам палки в колеса. Но в лучшем случае они получат только уши дохлого осла», – подытожил Разуваев.

    В четверг апелляционный суд округа Колумбия прекратил дело, в рамках которого бывшие акционеры компании ЮКОС пытались отменить постановление нижестоящей инстанции от ноября 2020 года, удовлетворившей ходатайство Москвы о приостановке судебного разбирательства по взысканию с России 50 млрд долларов.

    В ноябре Россия попросила США не возобновлять процесс по иску бывших акционеров компании ЮКОС до завершения процедур в Нидерландах, где Москве удалось добиться отмены взыскания более 50 млрд долларов.

    Напомним, Верховный суд (ВС) Нидерландов отменил решение Апелляционного суда Гааги о выплате Россией более 50 млрд долларов трем бывшим крупным акционерам ЮКОСа – Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum – и вернул дело на повторное рассмотрение в Апелляционный суд Амстердама, заявив, что Апелляционный суд Гааги ошибочно отклонил довод России о том, что акционеры совершили мошенничество в арбитражном разбирательстве. Таким образом, судьи Верховного суда Нидерландов частично удовлетворили кассацию России, поданную в 2020 году. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему акционерам ЮКОСа не удалось заработать на России.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (9)
    Блинкен обвинил Россию в «невыполнении перемирия» в Донбассе

    2 декабря 2021, 14:22

    Текст: Елена Мирошниченко

    Госсекретарь США Энтони Блинкен на Совете министров иностранных дел ОБСЕ заявил, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией.

    «Есть ряд обязательств, которые обе стороны взяли на себя по Минским соглашениям. Прекращение огня не выполняется Россией, вывоз тяжелого вооружения не выполняется Россией», – цитирует его РИА «Новости».

    В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с Блинкеном заявил, что Россия готова к тому, чтобы восстановить канал диалога с США по Украине.

    «Мы заинтересованы в объединении усилий для урегулирования украинского кризиса. Наши американские коллеги не раз говорили, что они хотят помочь, не разрушая «нормандский формат» (Россия, Украина, Франция, ФРГ), восстановив отдельный канал диалога, который существовал при прошлой администрации. Мы к этому готовы», – сказал глава российского МИД.

    В Стокгольме 2-3 декабря проходит Совет министров иностранных дел ОБСЕ.

    Ранее в Кремле заявили, что Украина, не выполняя минские договоренности, делает какие-то переговоры с Россией невозможными.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава. В свою очередь украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина придерживается политики мирного урегулирования проблемы Донбасса и не планирует проводить наступательные действия в регионе.

    Коментарии (12)
    В Пентагоне призвали Россию «снизить температуру» вокруг Украины

    2 декабря 2021, 08:27

    Текст: Елена Мирошниченко

    США призывают Россию быть более открытой и «снизить температуру в регионе» в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщил министр обороны США Ллойд Остин на совместной пресс-конференции со своим южнокорейским коллегой Со Уком в Сеуле.

    «Мы надеемся, что (российский президент Владимир) Путин будет более открытым и они (российские власти) будут работать над решением вопросов и проблем и снизят температуру в регионе», – прокомментировал он ситуацию на российско-украинской границе, сообщает ТАСС.

    В среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом». В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса использовать «финансовые и экономические санкции и политические запреты» против России из-за ситуации на Украине.

    Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». В тот же день в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.

    Президент Владимир Путин отметил, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что считает «уместным» оказание «мощного финансового давления» на Москву в связи с напряженностью на российско-украинской границе. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.

    Перед этим пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.

    В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».

    Коментарии (17)
    Лавров попросил у США разъяснений слов о невыполнении Россией минских соглашений

    2 декабря 2021, 15:05

    Текст: Евгения Шестак

    Российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что ждет от американского коллеги разъяснений его слов «о пунктах Минских соглашений, которые должна выполнять Россия».

    «Мне будет очень интересно услышать пояснения Тони тех заявлений, которые он сделал только что на пленарном заседании, назвав пункты минских соглашений, которые должна выполнять Россия. Я с нетерпением жду разъяснений и надеюсь, это мне поможет сориентироваться в отношении того, какие подходы США будут исповедовать по урегулированию на Украине», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на Совете министров иностранных дел ОБСЕ заявил, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией.

    Накануне в Кремле заявили, что Украина, не выполняя минские договоренности, делает какие-то переговоры с Россией невозможными.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава. В свою очередь украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина придерживается политики мирного урегулирования проблемы Донбасса и не планирует проводить наступательные действия в регионе.

    Коментарии (2)
    Генпрокурор перечислил выявленные нарушения на шахте «Листвяжная»
    		    2 декабря 2021, 18:22
    Фото: Александр Патрин/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Датчики метана на шахте «Листвяжная» были неисправны, также выявлены другие грубые нарушения, «гладко все было только на бумаге», сообщил генпрокурор России Игорь Краснов на совещании у президента России Владимира Путина.

    «Уже сейчас можно утверждать, что гладко на шахте все было только на бумаге. А фактически оказались неисправны источники питания, датчики измерения метана, не проводились работы по модернизации системы определения местоположения персонала в горных выработках, сотрудники допускались без средств индивидуальной защиты, имелись случаи сокрытия показаний индивидуальных приборов контроля. При этом ответственные должностные лица не приостановили ведение горных работ», - передает ТАСС слова Краснова.

    Генпрокурор также сообщил, что возбуждено 25 административных дел в отношении руководства шахты «Листвяжная». «Помимо возбужденных уголовных дел, прокурорами инициированы привлечение руководства шахты к административной ответственности и дисквалификация. Всего возбуждено 25 таких дел», – отметил он.


     

    Напомним, 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей.

    Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. Позже в МЧС рассказали, что горноспасатели обнаружили тела десяти шахтеров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная», местонахождение еще восьми тел подтверждено. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на «Листвяжной».

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала про трагедию.

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    Росстат оценил рост ВВП за девять месяцев этого года на уровне 4,6%

    1 декабря 2021, 21:08

    Текст: Александра Юдина

    По предварительной оценке, рост ВВП России за январь – сентябрь 2021 года составил 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.

    Из данных статистики следует, что рост сельского хозяйства в январе – сентябре составил 5,5% в годовом выражении, промышленное производство выросло на 7,1%, розничный товарооборот – на 4,1%, передает ТАСС.

    Напомним, на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!» президент России Владимир Путин заявил, что по итогам года рост ВВП России может составить около 4,2%. Глава государства отметил, что безработица в сентябре опустилась до 4,3% на допандемийный уровень. Также он уточнил, что рынок труда в России полностью восстановился, «а это произошло еще далеко не во всех ведущих экономиках мира».

    Ранее Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз роста ВВП России на 2021 год до 4,8% с 2,3%, снизив ожидания роста на 2022 год до 2,2%, говорится в сообщении агентства, полагающего, что высокие цены на сырье поддержат экономическую активность.

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    Лавров пошутил по поводу выкрикивающих вопросы журналистов

    2 декабря 2021, 14:30

    Текст: Наталья Ануфриева

    Глава МИД России Сергей Лавров шутливо ответил журналистам, которые выкрикивали вопросы на его встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном «на полях» министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме.

    Министры выступили со вступительным словом, после этого российские и американские журналисты стали выкрикивать свои вопросы. Один из них был о том, готовы ли США дать России правовые гарантии безопасности, передает РИА «Новости».

    «Не кричите на нас!», – сказал Лавров, смеясь.

    Между тем Блинкен заявил во время встречи с Лавровым, что считает важной возможность «поговорить прямо и честно особенно в текущий критически важный момент».

    По словам Блинкена, президент США Джо Байден во время встречи в Женеве несколько месяцев назад заявлял российскому лидеру Владимиру Путину о том, что для Вашингтона важны стабильные и предсказуемые отношения с Россией.

    «Это входит в интересы наших стран, наших народов», – добавил Блинкен.

    Напомним, Лавров и Блинкен встретились на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое проходит в Стокгольме 2-3 декабря.

    При этом Блинкен на совете министров иностранных дел ОБСЕ заявил, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией.

    Ранее в Пентагоне призвали Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.

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    Путин назвал трагедию на «Листвяжной» болью всей России
    		    2 декабря 2021, 15:16
    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Авария на шахте «Листвяжная» в Кузбассе стала общей бедой и болью для всей страны, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в угольной отрасли региона.

    «Как мы все хорошо знаем, 25 ноября в Кемеровской области произошла трагедия. Большая беда. В результате аварии на шахте «Листвяжная» погибли шахтеры и спасатели. Это общая беда и боль для Кузбасса и для всей страны, для всей России. Еще раз выражаю глубокие соболезнования, слова поддержки семьям, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Напомним, 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей.

    Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. Позже в МЧС рассказали, что горноспасатели обнаружили тела десяти шахтеров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная», местонахождение еще восьми тел подтверждено. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на «Листвяжной».

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала про трагедию.

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    Встреча Лаврова и Блинкена в Стокгольме завершилась

    2 декабря 2021, 14:39

    Текст: Наталья Ануфриева

    Встреча главы МИД России Сергей Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме завершилась, она длилась около 40 минут.

    Об этом сообщает РИА «Новости».

    Переговоры прошли «на полях» министерского заседания ОБСЕ. В начале встречи главы дипведомств сказали вступительное слово, после чего переговоры продолжились в закрытом для прессы формате.

    До этого Блинкен на совете министров иностранных дел ОБСЕ заявил, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией.

    Ранее в Пентагоне призвали Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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    В Якутии исполнили просьбу обратившегося к Путину мальчика

    2 декабря 2021, 09:55

    Текст: Наталья Ануфриева

    Корову, которую мальчик из Якутии Алеша Сокольников хотел попросить у президента Владимира Путина в ходе прямой линии, передали его семье, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

    В администрации сообщили, что «на днях от СХПК «Мындагай» семье Сокольниковых передали корову», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что в четверг во время командировки в Чурапчинский улус глава республики Айсен Николаев созвонился с Алешей, «он поблагодарил всех за такое внимание к его просьбе».

    «Вся семья Сокольниковых очень рада появлению новой коровы. Ей уже дали имя – Кэскилээнэ. Большинство семей в улусах Якутии живут подсобным хозяйством. И его желание помочь родителям понятно. Конечно, власть должна подключаться к решению подобных вопросов», – приводятся слова Николаева.

    Ранее в соцсетях распространили информацию о мальчике из Якутии, который дозвонился на прямую линию президента и попросил через оператора помочь его семье купить корову. Вопрос перенаправили в министерство сельского хозяйства республики.

    Семья школьника получила от ведомства предложение участвовать в программе «Агростартап» и получить грант на покупку коровы. Министр сельского хозяйства республики Александр Атласов рассказал, что семье также улучшат жилищные условия.

    Напомним, в 2020 году Владимир Путин исполнил мечту тяжелобольного мальчика из Тульской области Саши Колясникова, о которой тот рассказал в рамках благотворительной акции «Елка желаний»: ребенок мечтал обнять настоящую панду.

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    Боррель в беседе с Лавровым затронул ситуацию на Украине

    2 декабря 2021, 16:02

    Текст: Евгения Шестак

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в беседе с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ затронул ситуацию на Украине, сообщил пресс-секретарь Борреля Петер Стано.

    «Верховный представитель [ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Боррель провел краткую встречу с министром Лавровым в Стокгольме, в ходе которой обсудил текущие вопросы в рамках СМИД ОБСЕ. Он упомянул Украину, заявив о твердой и решительной поддержке Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом любой агрессии», – цитирует ТАСС Стано.

    Ранее встреча главы МИД России Сергей Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме завершилась, она длилась около 40 минут. Переговоры прошли «на полях» министерского заседания ОБСЕ. В начале встречи главы дипведомств сказали вступительное слово, после чего переговоры продолжились в закрытом для прессы формате.

    До этого Блинкен на совете министров иностранных дел ОБСЕ заявил, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией.

    Ранее в Пентагоне призвали Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.

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    Путин: Надо создать шахтерам такие условия, чтобы им не было необходимости рисковать

    2 декабря 2021, 17:33

    Текст: Алексей Дегтярев

    Существующая система оплаты труда «создает экономические стимулы для шахтеров пренебрегать требованиями безопасности», заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в угольной отрасли Кемеровской области.

    «Все-таки в основе обеспечения безопасности лежит система оплаты труда», – цитирует президента ТАСС.

    Он отметил, что существующая система оплаты труда «создает экономические стимулы для шахтеров пренебрегать требованиями безопасности». «И обвинять их в этом нельзя. Людям семьи кормить нужно. Они рискуют. А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать», – сказал глава государства.

    Путин добавил, что сейчас предусмотрено за нарушения безопасности административное наказание без возможности приостановки шахт.

    Приостанавливать деятельность шахт не будут, подчеркнул президент.

    «Шахты работать должны, деньги зарабатывать. Ну чего они будут по любому поводу и без повода останавливать работу предприятия, что ли? Нет, конечно. Поэтому необходимо уточнить ответственность за невыполнение требований по проведению дегазации и детализировать состав административных нарушений. Это совершенно точно, абсолютно точно нужно сделать», – приводит слова президента РИА «Новости».

    Ранее на совещании президент назвал произошедшее в Кузбассе болью и бедой всей России.

    Напомним, 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей.

    Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. Позже в МЧС рассказали, что горноспасатели обнаружили тела десяти шахтеров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная», местонахождение еще восьми тел подтверждено. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на «Листвяжной».

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала про трагедию.

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