МИД: Отношения Москвы и НАТО дошли до опасной черты

В отношениях России и НАТО наступил «момент истины», если от наших предложений откажутся, то Москва тоже перейдет в режим создания контругроз, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко.

«То, что мы предлагаем – это мы как раз даем понять, что мы готовы разговаривать о том, чтобы военный сценарий или военно-технический сценарий противостояния перевести в некий политический процесс, который реально укрепит военную безопасность всех государств на пространстве ОБСЕ, Евроатлантики, Евразии. Если этого не получится, то мы уже обозначили – тогда мы тоже перейдем вот в этот режим создания контругроз, но тогда будет поздно нас спрашивать, почему мы приняли такие-то решения, почему мы там разместили такие системы, чего да почему», – заявил Грушко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает РИА «Новости».

Грушко отметил, что Россия исходит из того, что НАТО не удастся отмахнуться от предложенных Москвой гарантий безопасности в Европе.

«И вот сегодня мы подошли к такому моменту истины в наших отношениях с НАТО, когда надо принципиально определяться, и мы этот шаг сделали и исходим из того, что от него уже не удастся как-то отмахнуться либо заболтать», – отметил он.

Замглавы МИД подчеркнул, что отношения России и НАТО дошли до опасной черты.

«Момент истины настал. Действительно мы дошли до опасной черты. И наши предложения как раз нацелены на то, чтобы отойти от этой опасной черты и все-таки вступить в какой-то нормальный диалог, во главу угла которого будут поставлены интересы безопасности», – заявил Грушко.

По его словам, «угроза с востока» – практически единственное, что связывает трансатлантическое партнерство в НАТО, это опасно.

Тем не менее Россия будет добиваться очень последовательно и принципиально реализации того видения, как надо строить европейскую безопасность, вот именно так, как Москва ее сформулировала.

«Но то, что у нас достаточно технических возможностей для того, чтобы надежно обеспечить нашу военную безопасность всеми средствами, это факт, который признают наши партнеры. Потому что то, чем они занимаются в НАТО, они как раз пытаются сейчас нейтрализовать те наши преимущества, которые они видят»,– подчеркнул Грушко.

Ранее Россия предложила США двусторонние переговоры по гарантиям безопасности.

До этого сообщалось, что Белый дом считает неприемлемыми часть предложений Москвы, содержащихся в проекте Договора между Россией и США о гарантиях безопасности.

Напомним, МИД в пятницу опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.

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