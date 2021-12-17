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Стало известно о повышении цен на сотовую связь с нового года
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В России якобы планируется повысить цены на тарифы за сотовую связь в начале 2022 года, пишут СМИ со ссылкой на источники в отрасли.
Стоимость услуг может возрасти от 6 до 10%, сообщили собеседники «Известий».
Вместе с тем в 2020 году рост тарифов составил примерно 10%, а в 2021 цены практически не менялись, отмечает издание со ссылкой на Mobile Research Group.
Ранее сообщалось, что больше половины корпоративных мобильных номеров могут быть отключены из-за закона о «серых» сим-картах», в соответствии с которым корпоративные абоненты должны внести сведения о конечных пользователях сим-карт в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала «Госуслуги».
Названа самая вредная колбаса
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Гастроэнтерологи рассказали, что колбаса и сосиски не могут заменить белковую составляющую рациона, несмотря на то, что они содержат мясо.
«В среднем в вареных колбасах 20–23% жира, в копченых колбасах может быть до 50%. Даже в диетической колбасе содержится 13% жира. Отмечу что жир в докторской колбасе (22 грамма в 100 граммах продукта) «замаскирован» сильнейшим измельчением фарша (мяса и жира) до практически желеобразной консистенции», – рассказал врач-гигиенист-эпидемиолог Николай Дубинин «Аргументам и фактам».
Отмечается, что, по мнению многих экспертов, полезной колбасы нет: в колбасе много соли, в ней встречаются желатин, крахмал, усилители вкуса, красители. Кроме того, в ней содержатся нитраты, которые могут спровоцировать онкологию при частом употреблении. При этом они назвали самую вредную и безопасную колбасу.
«Самая безопасная – вареная колбаса, а самая вредная – полукопченая. Это из-за способа приготовления: ее сначала варят, потом жарят, а затем коптят, ни о какой пользе речь не идет, а вот количество канцерогенов увеличивается из-за копчения», – считает кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог-гепатолог больницы им. Виноградова Ольга Аришева.
Ранее диетолог предложила рецепт полезного оливье без привычной колбасы.
Россияне назвали самый популярный алкогольный напиток
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Самым популярным алкогольным напитком в РФ россияне считают водку (59%), на второе месте они поместили пиво (48%), свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Согласно данным исследования, 59% респондентов назвали водку самым популярным алкоголем среди россиян, 48% считают, что это пиво. 21% – вино и шампанское, 19% – самогон, 15% – коньяк, 9% – суррогаты алкоголя, 6% – виски, передает РИА «Новости».
Если в популярности водки в нашей стране все возрастные группы уверены примерно одинаково (от 62% среди граждан 18-24 лет до 56% пожилых людей старше 60 лет), то пиво считают популярным чаще молодежь и люди среднего возраста (60-62% среди граждан от 18 до 44 лет против 29-46% среди старшего поколения). Вино несколько более популярно среди молодежи (26%).
Согласно данным исследования, две трети опрошенных (69%) употребляют алкогольные напитки хотя бы иногда, 31% наоборот не употребляют его. О проблеме с нелегальным алкоголем хорошо знают 37%, что-то слышали – 51%, впервые слышат – 12%. Чаще всего, по мнению 79% респондентов, нелегально изготовляют и продают водку, коньяк (36%), виски (18%), вино и шампанское (16%).
При этом определить нелегальный товар могут только 27% респондентов, 63% полагают, что не смогут это сделать. В среднем, по мнению россиян, доля нелегального алкоголя на российском рынке составляет 37%, а 42% затруднились ответить на этот вопрос. Только 15% россиян считают, что качество нелегального алкоголя не хуже, чем качество алкоголя легального, 68% не согласны с этим утверждением. Однако абсолютное большинство граждан (91%) согласны с тем, что нелегальный алкоголь опасен для жизни, лишь 5% так не думают.
Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 11 декабря по заказу международной ассоциации «Антиконтрафакт». В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Ранее Роскачество признало водку самым безопасным продуктом.
Германия отложила сертификацию «Северного потока – 2»
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Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что решение для продолжения процесса сертификации «Северного потока – 2» не будет принято в первой половине 2022 года, поскольку ведомство еще не получало необходимых документов, сообщает Bloomberg.
По информации агентства, в немецком регуляторе сообщили, что в первой половине 2022 года решения по Nord Stream 2 «не будет», передает РИА «Новости».
В свою очередь Reuters сообщает, что процесс сертификации продолжится, когда ведомству будут представлены соответствующие документы, пока их не получали. Отмечается, что после решения немецкого регулятора вопрос будет рассмотрен уже Еврокомиссией.
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Берлин не допустить запуска газопровода «Северный поток – 2», назвав проект «инструментом ценового диктата», «шантажа» и способом «затягивания энергетической петли на шее Украины». В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и на данный момент не может быть одобрен. Позже в правительстве Германии заявили о необходимости дождаться правовой проверки газопровода «Северный поток – 2» на соответствие европейским энергетическим критериям.
Боррель заявил о подготовке ЕС полного пакета санкций против России
Евросоюз готовит полный набор санкций против России, который будет обсуждаться в четверг в ходе саммита ЕС, заявил глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель.
«Я не могу этого сказать (какие именно санкции – прим. ВЗГЛЯД), мы собираемся обсудить это до того, как придем к соглашению, но мы готовим полный набор санкций», – цитирует Борреля ТАСС.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский предложил ввести против России мощные санкции не до, а после эскалации. Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» – «серьезнейший инструмент для разговора» с Россией, причем «очень справедливый».
МС-21 впервые приземлился в гражданском аэропорту
Первый тренировочный полет российского авиалайнера МС-21-300 в рамках контрольных испытаний прошел успешно, сообщает пресс-служба АО «Международный аэропорт Иркутск».
«Первый тренировочный полет в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях гражданского аэропорта МС-21-300 прошел успешно. Российский авиалайнер вылетел из аэропорта Жуковский и, преодолев более четыерх тысяч километров, приземлился в Иркутске», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Отмечается, что во время контрольных испытаний экипаж МС-21-300 испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования авиалайнера.
Ранее самолет МС-21-300 прилетел в пермский аэропорт Большое Савино из Краснодара для проведения летных испытаний.
В России озаботились решением Украины создать новый род войск
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Украина может с помощью нескольких дивизионов ракет «Нептун» нанести серьезный урон российским кораблям в Черном море, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее Киев сообщил о планах создать новый род войск – береговые ракетные войска Украины. В их состав войдут три дивизиона ракетного комплекса «Нептун».
«Нептун» – это модификация ракеты «Уран», которая была создана в СССР. Модернизированный «Уран» и сейчас стоит на вооружении российского флота. В воздушном исполнении ракета называется Х-35, это аналог американской ракеты «Гарпун», – пояснил военный эксперт Константин Сивков.
Впрочем, по его словам, учитывая состояние украинского ВПК, модернизация ими была проведена по минимуму – только, чтобы отойти от некоторых советских стандартов. «К примеру, глубокая модернизация головки самонаведения для ракеты у них вряд ли получилась. То есть обеспечить помехоустойчивость и радикально изменить режим ее работы, скорее всего, не вышло», – детализировал собеседник.
При этом даже в нынешнем состоянии ракета способна нанести весомый ущерб интересам России в Черном или Азовском море. «Нептун» – ракета дозвуковая, идущая на предельно малых высотах. Поэтому массированный удар ими в количестве 25-30 ракет может представить серьезную опасность для нашего флота и портовых сооружений», – пояснил эксперт.
Для материковой части России эти ракеты угрозу не представляют, поскольку не обладают мощной боевой частью. «Но и того, что есть, для противодействия российскому военному флоту в Черном море будет достаточно – они, кстати, могут даже попытаться каким-то образом перекрыть Севастополь, используя в том числе новые береговые ракетные войска», – сказал эксперт.
Также Украина может применить эти ракеты в ходе специально созданной провокационной ситуации, отправив свои корабли в Керченский пролив, уверен Сивков.
«Когда наши пограничники пресекут их движение, ВСУ в ответ могут нанести удары не только по российским военным кораблям, но и по гражданским, например – торговым судам. Ни гражданские суда, ни катера Погранслужбы ФСБ не имеют защиты от «Нептуна», поэтому даже одиночные залпы станут для наших кораблей фатальными. В таком случае нам придется отвечать ракетно-авиационными ударами по позициям их войск на берегу», – добавил аналитик.
Накануне пресс-служба министерства обороны Украины сообщила, что новый род войск Украины – береговые ракетные войска – находится в стадии развития и будет сформирован к 2026 году. «В их состав войдут три дивизиона берегового ракетного комплекса «Нептун». Ко второму кварталу следующего года полностью будет сформирован первый дивизион этого современного комплекса, который вскоре встанет на боевое дежурство», – передает РИА «Новости» заявление оборонного ведомства Украины.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к 2035 году страна построит большой военно-морской флот. Он будет способен дать отпор любому, считает глава страны.
Отмечалось, что строительство первой военно-морской базы начнется в Бердянске. В этом вопросе страна рассчитывает на помощь ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании, сказал украинский лидер.
ВЗГЛЯД писал, что «Нептун» – это «творческая переработка» ПКР Х-35. «У Украины была документация, были возможности произвести электронику, был доступ к западным комплектующим, был «Мотор-Сич», который до сих пор остается одним из мировых лидеров в производстве короткоживущих турбореактивных двигателей для крылатых ракет. Таким образом, создание своей версии такой ракеты для Киева было чисто организационным вопросом», – говорилось в публикации.
По словам экспертов, она должна быть хуже, чем Х-35, это явным образом следует из того, что Украина и опыта производства этих ракет не имеет, и сама находится в упадке. Украинцы повторили российскую ошибку с Х-35У – «ужав» массу боевой части до 150 кг (в РФ – 145 кг), они «добрали» освободившуюся массу топливом и, если им верить, получили дальность полета 280 километров (у нас Х-35У имеет 260 км). «Нептун» развивает скорость около 900 км в час, высоту полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
«Но 145-150 килограммов – это очень мало. У самой Х-35, при всех ее достоинствах, именно масса БЧ была и остается главным проблемным местом. Для корабля-цели намного опаснее одна мощная ракета, чем несколько слабых, об этом говорят и результаты стрельб по мишеням, и реальный боевой опыт тех же американцев», – подытоживает автор материала.
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В Британии упрекнули Газпром в желании зарабатывать на продаже газа
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Газпром стремится продать как можно больше газа по максимальным ценам, пишет The Guardian со ссылкой на руководителя газового направления в консалтинговой компании Rystad Energy Карлоса Торреса Диаса.
Согласно оценкам Rystad, которые упомянуты в статье, если российская компания увеличит объемы экспорта голубого топлива на 20%, это может обрушить цены на газ на западноевропейских рынках вдвое, передает РИА «Новости».
По утверждению Торреса Диаса, вместо этого Газпром нашел баланс «в процессе продажи максимально возможного количества газа таким образом, чтобы не повышать объемы на рынке до той точки, с которой начнется снижение рыночной цены».
Представитель Rystad также заявил, что это может подтолкнуть большее число стран инвестировать в возобновляемые источники энергии, чтобы «защититься» от подобных скачков на энергетическом рынке в будущем. «Газпром» всегда стремился к тому, чтобы европейские покупатели воспринимали его как надежного партнера, и Европа остается его главным рынком несмотря на то, что его экспорт в Азию растет. Газпром оценивает свои перспективы и возможность экспорта водорода в Европу», – добавил он.
В статье также утверждается, на фоне глобального постпандемийного всплеска спроса на газ и роста цен на энергетических рынках по всему миру Россия якобы «агрессивно» повела себя по отношению к соседним Украине и Молдавии, что сопровождалось углублением напряженности между Москвой и Западом из-за газопровода «Северный поток – 2». «Агрессию» в адрес Молдавии автор материала объяснила тем, что Газпром «потребовал» от Кишинева платить за газ вдвое больше прежней цены.
В среду цена газа в Европе в ходе биржевых торгов впервые с 6 октября превысила 1550 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Напомним, в Газпроме сообщили накануне, что Европа отобрала треть от закачанного летом объема газа, на Украине же запасы газа в подземных хранилищах опустились до уровня начала закачки.
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Вечеринка в честь 18-летия принцессы Нидерландов вызвала скандал
Королевская семья Нидерландов выразила сожаление в связи с вечеринкой в честь 18-летия принцессы Амалии, будущей королевы, после общественной критики из-за нарушения директив по охране здоровья от коронавируса.
«Король проинформировал меня, что после зрелых размышлений считает организацию (празднования) не лучшей идеей», – отметил премьер-министр страны Марк Рютте в письме парламенту, передает Deutsche Welle.
Отмечается, что семья старалась ответственно отнестись к коронавирусным ограничениям, собравшись на свежем воздухе и приняв меры предосторожности. Гости были привиты и сдали тесты, а также старались соблюдать дистанцию в 1,5 метра.
По информации нидерландских СМИ, на мероприятие был приглашен 21 человек.
Ранее сообщалось, что принцесса Нидерландов Амалия может стать королевой даже в однополом браке, вопреки утверждению, что это противоречит конституции страны.
Италия указала на связь санкций против «Северного потока – 2» и цен на газ
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Газопровод «Северный поток – 2» может стать инструментом геополитических переговоров между ЕС и Россией, санкции против него приведут к росту цен на газ, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.
«Цены на газ могут диктоваться геополитическими причинами. «Северный поток – 2» может стать инструментом переговоров в политике между ЕС и Россией. В случае если он станет частью санкционного аппарата ЕС, чего, мы надеемся, не понадобится, влияние на цены на газ будет очень заметным», – передает РИА «Новости» слова Драги в сенате страны.
По его словам, подобная возможность подтверждается сейчас даже слухами, которые также влияют на цены на голубое топливо. Выступление Драги в верхней палате парламента было приурочено к его поездке на саммит ЕС, который пройдет 16 декабря в Брюсселе.
Говоря о мерах итальянского правительства по сдерживанию тарифов для населения, Драги напомнил, что пакет поддержки исчисляется 8 млрд на полгода. Вместе с тем итальянский премьер заявил, что цены на энергию вырастут – и, «возможно, с этим придется смириться».
Напомним, сообщалось, что некоторые ведущие страны Евросоюза выступили против введения новых санкций против России и предпочли переговоры. Так, за диалог выступили Германия и Франция.
«Адмирал Горшков» уничтожил «Цирконом» береговую мишень
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Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по береговой мишени, находившийся на полигоне в Архангельской области, сообщили в Минобороны.
«Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой «Циркон». Стрельба была произведена из акватории Белого моря по береговой мишенной позиции, находившейся на полигоне Чижа в Архангельской области», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
В Минобороны уточнили: «По данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам, данная стрельба с борта фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» признана успешной, цель поражена». К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.
Напомним, в конце ноября «Адмирал Горшков» выполнил пуск «Циркона» на дальность более 400 км.
Президент Литвы заявил о поражении властей страны в скандале с «Беларуськалием»
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Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал решение главы правительства страны Ингриды Шимоните не принимать отставку глав МИДа и минтранса после скандала с транзитом «Беларуськалия».
Науседа «не думает, что это победа», по его мнению, «скорее, это поражение». Он не считает, что «вину за ошибки двух министров» должно брать все правительство, но «не может быть коллективной «безответственности», когда один покрывает другого», передает Delfi.
Он посетовал, что «остались и вопросы без ответов, о том, почему отличаются ценности и ценностная политика» властей Литвы. Науседа заявил, что вынужден «применить принцип real politik и в данном контексте». Он выразил сожаления в связи с тем, что «остаются без ответа вопросы о политической ответственности некоторых министров».
«Если думают, что в спешке найдут «стрелочника», то у всех мундиры останутся чистыми, я не думаю, что это так. Выйдите на улицу и спросите у людей, они, наверное, вам ответят то же самое», – сказал он.
По словам президента, когда нынешние власти были в оппозиции, они предъявляли министрам высокие стандарты, а «сейчас эти стандарты опустились очень низко», так как их пришлось «применять к себе, а не к другим».
Напомним, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не приняла отставку глав МИД и минтранса Габриелюса Ландсбергиса и Марюса Скуодиса, которые выразили готовность покинуть посты из-за скандала вокруг «Беларуськалия». Науседа практически открыто враждует с Ландсбергисом, министерский пост которого рассматривался как трамплин в кресло президента.
Россия в ООН указала на массовые преступления стран Запада против народов Африки
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Некоторые западные страны ведут лицемерную информационную кампанию против Москвы, утверждая, что некие российские наемники якобы дестабилизируют ситуацию в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), заявила в Совбезе ООН заместитель постпреда России Анна Евстигнеева.
«Что касается озвученных рядом стран обвинений в адрес России, то ничего нового в этих информационных вбросах нет. Обращаем внимание на то, что все высказавшиеся страны и те, которые, скорее всего, затронут эту тему после меня, имеют весьма печальную историю дестабилизации стран, и не только в Африке, а также массовых преступлений против целых народов», – цитирует РИА «Новости» Евстигнееву.
По словам дипломата, ведущие такую политику государства «и сейчас далеко не безупречны в правочеловеческом плане». Из-за их военного вмешательства гибнет много гражданских лиц, подчеркнула зампостпреда, отметив, что сообщения об этом в СМИ появляются все чаще и чаще.
Евстигнеева напомнила, что основным фактором нестабильности в ЦАР являются действия незаконных вооруженных формирований, а эта страна, как и другие государства в Африке или где бы то ни было еще, имеет полное суверенное право выбирать себе партнеров для борьбы с вызовами в сфере безопасности.
Ранее на заседании СБ ООН зампостпреда Британии Джеймс Роскоу выразил сожаление «в связи с сообщениями о том, что российская ЧВК «Вагнер» продолжает ущемлять права человека в ЦАР».
В октябре британские СМИ заявили, что «российские наемники» якобы совершали зверства в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), в то время как правительство страны пыталось защитить себя от повстанцев.
В Кремле заявили, что не видят противоречий законодательству в оказании российскими ЧВК (частные военные компании) консультативных и охранных услуг.
Москва увидела риски для Калининграда в запрете транзита белорусских грузов через Литву
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Россия обеспокоена появившейся информацией о возможном запрете транзита через Литву грузов из Белоруссии, так как это может затронуть обеспечение Калининградской области, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Убеждены, что такой путь является тупиковым, поскольку может затронуть обеспечение Калининградской области, негативно сказаться на экономике, социальном положении и качестве жизни населения этого региона Российской Федерации», – передает РИА «Новости» со ссылкой на комментарий.
Отмечается, что в случае принятия указанных мер без внимания они не останутся. По словам Захаровой, Россия призывает партнеров не идти по пути подрыва экономических связей, а просит нормализовать обстановку и выполнить в полном объеме международные обязательства по грузовому транзиту в/из Калининградской области.
«В частности, российско-литовского межправительственного соглашения о международном автомобильном сообщении 1993 года и других договоренностей», – заявила Захарова.
Ранее сообщалось, что литовские экспортеры не могут оформить свои товары через китайскую таможню, потому что власти КНР исключили Литву из таможенного реестра.
В США поддержали «воссоединение русской Украины с Россией»
Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц в интервью Real America’s Voice признался, что он был бы не против, если русскоязычная часть Украины войдет в состав России.
«Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного», – цитирует РИА «Новости» конгрессмена.
Гетц заявил, что в случае такого сценария американские санкции будут выглядеть абсолютно смехотворно, поскольку Москва имеет экономическую независимость и подобные ограничительные меры не принесут предполагаемого и нужного эффекта, и объяснил, что Москва уже значительно сократила свои активы в долларах.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. При этом сам Киев сделал ряд демонстративных шагов на линии соприкосновения сторон в Донбассе и ведет дело к полному отказу от выполнения Минских соглашений.
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Газпром отказался бронировать на пятницу мощности газопровода «Ямал – Европа»
Газпром не стал бронировать на пятницу мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные аукциона на площадке GSA Platform.
В ходе аукциона на 17 декабря предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 млн кубометров на точке входа в польский участок магистрали. Однако это предложение осталось невостребованными, сообщает РИА «Новости».
Ранее Газпром не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на декабрь.