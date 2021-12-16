TikTok в России дополнительно оштрафовали на 4 млн рублей В цыганском землячестве увидели оскорбление своего народа в новом фильме Собчак Москвич ограбил невесту после виртуального знакомства в Tinder 16 декабря 2021, 17:53 Текст: Вера Басилая

Житель Москвы, угрожая пистолетом, ограбил девушку из Новосибирска, которая приехала к нему в гости сразу же после виртуального знакомства в Tinder. «Ночью в подъезде девушка впервые встретилась с новоиспеченным знакомым – им оказался молодой человек лет 25, худощавого телосложения и с бородой. Он предложил ей спуститься на этаж ниже, там выхватил пистолет, забрал у девушки мобильный телефон и потащил ее к мусоропроводу», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в полиции. Девушка смогла вырваться, парень убежал. По ее словам, ни один из соседей не захотел ей помочь. Девушке пришлось спуститься на 10 этажей ниже, после чего она списалась с подругой в Instagram с другого телефона, и вызвала такси, после чего уже обратилась в полицию. «Предполагаемый злоумышленник был задержан на улице Псковская. Им оказался гражданин 1995 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», материальный ущерб составил около 73 тысяч рублей», – отметили в пресс-службе УМВД по Москве. Ранее сообщалось, что переход на удаленный режим работы, а также сокращение возможностей посещать общественные места и мероприятия привели к увеличению финансовых трат россиян на знакомства через интернет.

Крупный пожар произошел в парке Горького в Москве 13 декабря 2021, 19:48 Текст: Вера Басилая

Пожарные расчеты прибыли в парк Горького в Москве, с территории которого понимается столб черного дыма, на Садовом кольце образовалась пробка. На место происшествия прибыли уже около 15 пожарных машин и карета скорой помощи. Прилегающую к парку территорию заволакивает дымом. На внешней стороне Садового кольца образовалась пробка, передает РИА «Новости». Согласно данным МЧС, «18.55, Москва, ул. Крымский Вал, д. 9, происходит возгорание предварительно складского здания». Парк Горького в Москве – самый посещаемый парк столицы. По будням здесь проводит время 40 тысяч человек, по выходным и праздникам – 250 тысяч. После масштабной реконструкции, завершившейся в 2011 году, парк отвечает высоким мировым стандартам, являясь пространством для отдыха, творчества, спорта и игр. Напавший на стоматолога в Москве оказался известным продюсером 13 декабря 2021, 20:07

Фото: Прокуратура Москвы

Текст: Вера Басилая

Ударивший ножом стоматолога в Москве клиент оказался известным продюсером – 59-летним Мурадом Оганесяном, выпустившим фильм «Сволочи», сообщает РенТВ. Оганесян был гендиректором продюсерского центра «Парадиз», выпустившего фильмы «Сволочи», «Руд и Сэм», «Неадекватные люди» и других. Еще бизнесмену принадлежали компании «Парадиз Видео», «Парадиз Диджитал» и «Парадиз Медиа», которые выпускали фильмы на разных носителях, передает РенТВ. Ранее СК возбудил дело после нападения на стоматолога в Москве. До этого сообщалось о том, что в доме 6 по Ясному проезду мужчина с ножом напал на врача стоматологии и ранил его ножом. В настоящее время доктор находится в тяжелом состоянии. Полицию вызвали очевидцы, позвонив в службу «02». Причина нападения сейчас выясняется, по предварительным данным, это пациент стоматологической клиники. Москвичам объяснили, как продлить QR-код переболевшего COVID-19 14 декабря 2021, 17:45

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

В Москве с 20 декабря срок действия QR-кода переболевшего COVID-19 продлевается до одного года, в московском оперштабе по борьбе с коронавирусом москвичам объяснили, как продлить старый QR-код. «Переболевшие более чем полгода назад (выздоровление с 21 декабря 2020 года по 20 июня 2021 года): новый сертификат переболевшего сгенерируется автоматически 20 декабря и будет действовать еще полгода с момента окончания действия предыдущего», – говорится в телеграм-канале оперштаба. Тем, кто переболел менее чем полгода назад (выздоровление после 20 июня 2021 года), можно пользоваться сертификатом переболевшего до конца срока его действия, по истечении срока действия автоматически сгенерируется новый сертификат – еще на полгода. Тем, кто выздоровел после 20 декабря 2021 года, QR-код будет сгенерирован сроком действия один год. Новый сертификат переболевшего можно будет найти в разделе «Цифровой сертификат» электронной медицинской карты, на специальном сервисе mos.ru/qr, в приложении «ЕМИАС.ИНФО», в поликлинике. Отмечается, что в случае, если человек и переболел, и вакцинировался, будет отображаться тот QR-код, у которого срок действия дольше. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 москвичей продлевается до года. В России пообещали привлечь YouTube к ответственности за блокировку RT DE 16 декабря 2021, 14:50

Фото: facebook.com/rtde

Текст: Анастасия Заводовская,

Ростислав Зубков

«Со стороны иностранных корпораций идет агрессивное неприятие всего российского, включая наши СМИ, причем по абсолютно выдуманным причинам. Нужно с этим бороться», – сказал газете ВЗГЛЯД медиаэксперт Александр Малькевич. Ранее YouTube заблокировал новый новостной канал на немецком языке RT DE. «Первое, что мы сделали в этом направлении – закон «о приземлении». С 1 января Google должен будет открыть в России нормальное представительство и начать соблюдать наши законы. После чего к нему возникнут уже совершенно иные вопросы: о качестве его работы и об отношении к российским СМИ», – заявил первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. ОП, по его словам, требует от органов власти последовательной и жесткой реакции в отношении «зарвавшейся» корпорации. «То есть нужно не только декларировать оборотные штрафы, но и взимать их. В законе прописано: «ограничение финансовых транзакций к поступлению». Это должно начать работать», – считает собеседник. «Более того, представители Google должны оперативно, подробно и понятно разъяснить все те ограничительные меры, которые были введены против наших СМИ. И обосновать их, – подчеркнул Малькевич. – Но самое главное – мы должны последовательно бороться за цифровые права наших граждан, быть готовы пойти до конца, чтобы все понимали, что если мы обнажили саблю из ножен, то мы ее применим». В четверг видеохостинг YouTube заблокировал RT auf Sendung – новый круглосуточный новостной канал на немецком языке, принадлежащий RT DE. Вещание было прервано в день его старта. «Так, как с нами боролись и продолжают бороться в Германии, с нами не боролись ни в одной стране мира. При этом немецкая аудитория оказалась очень благодарной. Об этом говорят показатели RT DE на сайте и в соцсетях, которых удалось добиться, еще не запустив телеканал как таковой», – отметила главред RT Маргарита Симоньян. В сентябре YouTube также удалил два немецкоязычных канала холдинга RT. Тогда Симоньян призвала запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ. Роскомнадзор потребовал от Google в максимально короткие сроки снять все ограничения с немецких каналов RT DE и Der Fehlende Part на видеохостинге, о чем проинформировать ведомство, а также пояснить причины их введения. Юристы RT DE подали ходатайство в суд о временном запрете против блокировки и страйков, которые наложил на каналы YouTube. Газета ВЗГЛЯД цитировала германского политолога Александра Рара, который заявил, что «в Германии уже давно пытались на официальном или неофициальном уровне заткнуть российские источники информации». По его словам, немецкие власти не любили RT за критику в их адрес, в частности по борьбе с коронавирусом. Не меньшую обеспокоенность у немецких властей вызывает рост аудитории канала, добавил эксперт. Квартиру в Москве выставили на продажу за незаконную перепланировку 13 декабря 2021, 18:38 Текст: Алексей Дегтярев

Суд постановил выставить на продажу квартиру жителя столицы за снос части несущей стены у себя в доме, об этом сообщило правительство города. «Исчерпав все возможные рычаги административного воздействия на злостного нарушителя, Мосжилинспекция прибегла к крайней мере – обращению в суд с иском о продаже квартиры с публичных торгов, то есть лишении прав собственности», – говорится в сообщении на сайте правительства Москвы. Решение суда вступило в силу, исполнительный лист планируется передать приставам. На решающее заседание суда владелец квартиры не явился. «Три года назад по обращению жителя указанного дома Мосжилинспекция провела проверку и выявила незаконную перепланировку. В частности, собственник трехкомнатной квартиры самовольно объединил кухню с жилым помещением, демонтировав два участка несущей стены. В оставшейся по центру части несущей конструкции была обустроена ниша для телевизора. Также были выполнены работы по объединению санузла», – говорится в сообщении. Владельца дважды привлекали к административной ответственности и дважды выдавали предписание о возвращении жилого помещения в прежний вид. Сама незаконная перепланировка прошла еще три года назад. Ранее Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России внесло изменения в приказ «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями», согласно которым с 1 марта 2022 года россиян будут штрафовать за самовольную обшивку или остекление балкона. В МЧС опровергли сообщение о пожаре в Парке Горького в Москве 13 декабря 2021, 20:29 Текст: Вера Басилая

Пожар на складе на Крымском Валу в Москве не имеет отношения к Парку Горького, сообщили в столичном главке МЧС. «Отношения к Парку Горького точно не имеет», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение МЧС. Согласно данным МЧС, "18.55, Москва, ул. Крымский Вал, д. 9, происходит возгорание складского здания". Уточняется, что склад с резиной загорелся на Крымском Валу на территории в 100 квадратных метров, информация о пострадавших не поступала, сейчас пожар локализован. Ранее сообщалось, что произошло возгорание в Парке Горького в Москве. В Москве увеличили стоимость проезда в общественном транспорте 14 декабря 2021, 20:19 Текст: Кристина Цыцура

Стоимость разовой поездки на городском транспорте Москвы в 2022 году вырастет на один рубль, по карте «Тройка» – на четыре рубля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. «С 2 января в московском транспорте изменится стоимость некоторых тарифов. Разовая поездка по «Единому» билету изменится всего на 1 рубль - с 60 рублей до 61 рубля. Также изменится и стоимость билета на 2 поездки – 122 рубля (плюс один рубль за поездку)», – передает РИА «Новости» со ссылкой на релиз. Цена разового проезда в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») по карте «Тройка» станет дороже на четыре рубля. Отмечается, что цена на длинные абонементы поменяется, но стоимость одной поездки изменится чуть больше, чем на один рубль. С июля абонементы можно будет активировать не сразу, а только через 10 дней после покупки. Владельцы карты «Тройка» смогут бесплатно совершать пересадку на одном маршруте наземного транспорта в течение 90 минут с первой оплаты. Ежедневно этим будут пользоваться более 5 тыс. человек. «Появятся новые билеты ТАТ для наземного транспорта: на 90 и 365 дней – станет удобнее для сотен тысяч пассажиров, которые преимущественно пользуются автобусами», – добавили в пресс-службе. В Москве у продавца криптовалюты отобрали сумку с 1 млн долларов 15 декабря 2021, 10:48 Текст: Дмитрий Зубарев

Полиция Москвы проверяет информацию об ограблении продавца криптовалюты, у которого во время сделки отобрали сумку с 1 млн долларов, сообщил источник в правоохранительных органах. «Накануне поступило заявление от мужчины, который, по его словам, является продавцом криптовалюты. В ходе сделки по продаже покупатель передал ему сумку с 1 млн долларов, после чего в помещение ворвались двое мужчин, вырвали у него сумку и передали обратно покупателю. При этом они угрожали продавцу применением огнестрельного оружия», – сообщил источник ТАСС. По словам заявителя, он продавал криптовалюту Tether, стоимость одной единицы которой составляет 1 доллар. После случившегося потерпевшему удалось созвониться с покупателем, который объяснил, что так сработала его служба безопасности, и деньги он собирается вернуть, но затем перестал выходить на связь. Полиция начала доследственную проверку. Ранее у водителя Mercedes отобрали 32 млн рублей в Москве. Власти Москвы сообщили об изменении тарифов на парковках 14 декабря 2021, 19:54 Текст: Алексей Дегтярев

В конце декабря на 53 улицах в центре столицы стоимость парковки возрастет до 450 рублей, сообщили в пресс-службе департамента транспорта города. «В Москве с 24 декабря на 14% улицах изменятся тарифы на парковку. На 29 улицах стоимость снизится», – цитирует сообщение департамента РИА «Новости». Изменения затронут парковки в центральной части, у которых высокая загрузка. «На 53 улицах в центре с самыми загруженными парковками – например, на Большой Никитской, Неглинной улицах, Театральной площади – будет установлен новый тариф: с 8.00 до 21.00 – 450 рублей в час, с 21.00 до 8.00 – 200 рублей в час (включая воскресенье). Это необходимая мера: текущая стоимость не позволяет на постоянной основе сохранить хотя бы несколько свободных мест, потому что там слишком много дорогих ресторанов и магазинов. Местные жители испытывают трудности с парковкой около дома, вынуждены терпеть шум от потока машин прямо под окнами и загрязненный выхлопными газами воздух. Новый тариф поможет освободить до 10-15% мест», – объяснили в ведомстве. Также изменения затронут парковки на Новом Арбате. На первом участке в дневное время стоимость будет составлять 450 рублей в час, на втором – 400 рублей в час. В Москве и области зарегистрированы 8,4 млн машин, что в 1,5 раза больше, чем 10 лет назад, указали в департаменте. «На 14% улиц, где при малом количестве жилых домов сосредоточено много мест притяжения – рестораны, торговые и бизнес-центры, достопримечательности – парковки заполнены на 95-100%. Благодаря изменению тарифов, на парковках будет оставаться до 10-15% свободных мест – жители и другие водители, кому это важно, смогут быстрее припарковаться. Это мировой принцип настройки тарифа на парковку», – подчеркнули там. Парковок для жителей города станет больше, чтобы было легче найти место рядом с домом. Такие места будут отмечать специальными дорожными знаками. Автомобилистам без парковочных разрешений запрещено там стоять даже за деньги. В сентябре в Москве у водителя арестовали Porsche Cayenne, чей хозяин накопил порядка 700 тыс. рублей штрафов за неоплату парковки и уклонение от исполнения административного наказания. Глава инспекции ФНС задержана в Москве 16 декабря 2021, 14:19 Текст: Вера Басилая

Глава межрайонной налоговой инспекции № 3 Москвы задержана по подозрению в должностном преступлении, с ней проводятся следственные действия. Проведены обыски, в том числе в служебном кабинете, в ходе которых обнаружена крупная сумма денег наличными, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «По предварительной информации, накануне сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-следственные мероприятия с начальницей ИФНС № 3. Дальнейшая информация уточняется», – передает РИА «Новости», ссылаясь на силовиков. На официальном сайте Федеральной налоговой службы начальником инспекции числится Марина Чайко. Инспекция обслуживает налогоплательщиков Пресненского, Тверского и Арбатского районов. Ранее главу пензенского ФНС задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Согласно данным следствия, злоупотребление связано с непроведением налоговой проверки одной из компаний при наличии сведений о неуплате ей налога более чем на 40 млн рублей и пени порядка 20 млн рублей. В Москве срок действия QR-кодов переболевшим COVID-19 продлили до года 14 декабря 2021, 17:30 Текст: Елена Мирошниченко

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 москвичей продлевается до года. Отмечается, что владельцам полугодичных сертификатов продлят сроки действия. Москвичам не придется куда-либо идти – вся информация обновится автоматически, передает «Москва 24» в своем Telegram-канале. Также сообщается, что у тех, кто переболел коронавирусом более чем полгода назад, срок действия старого сертификата уже истек. Новый сертификат для этих граждан сгенерируется 20 декабря и будет действовать полгода с момента окончания действия предыдущего сертификата. При этом переболевшие менее чем шесть месяцев назад смогут продолжать пользоваться имеющимся сертификатом до конца срока его действия, новый сертификат будет автоматически предоставлен на полгода в последний день действия прежнего сертификата. Всем, кто переболеет коронавирусом после 19 декабря, сразу будут выдавать сертификаты сроком действия на один год. Ранее комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и рекомендовал принять его в первом чтении. Приговор блогеру Билу за массовое ДТП отменили 16 декабря 2021, 14:07 Текст: Вера Басилая

Второй кассационный суд отменил приговор блогеру Эдварду Билу (Эдуард Биль), который прокуратура сочла слишком мягким, дело о ДТП отправлено на новое рассмотрение, сообщил адвокат Сергей Жорин. «Приговор Эдварду Билу был отменен в кассации, дело направлено на новое рассмотрение в районный суд (Пресненский – прим.ВЗГЛЯД), поводом послужило представление прокуратуры, которая сочла приговор слишком мягким», – приводит РИА «Новости» слов Жорина. Ранее Мосгорсуд признал Била виновным и приговорил к двум годам ограничения свободы и трем годам лишения водительских прав за аварию с участием пяти машин. Однако позднее прокуратура внесла апелляционное представление на приговор, посчитав наказание слишком мягким; обжаловала решение суда и защита Била. Прокуратура Москвы снова подала кассационную жалобу на приговор Эдварду Билу за ДТП в центре столицы. Авария произошла 1 апреля на Садовом кольце Москвы. Виновником стал блогер, который находился за рулем спорткара Audi RS6, стоимость которого превышает 9 млн рублей. В результате ДТП пострадала одна женщина. После пожара в неиспользуемом здании в Москве нашли тела двух погибших 15 декабря 2021, 13:31 Текст: Алексей Дегтярев

В неэксплуатируемом здании в центре столицы после пожара нашли тела двух человек, сообщили в ГУ МЧС по городу. «Тела двух человек обнаружены при разборке завалов после ликвидации пожара в неэксплуатируемом здании на Таганской улице. Один человек пострадал и был спасен пожарными», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Причина, по которой люди погибли, устанавливается. Источник агентства отмечал, что здание было возведено в 1936 году, сейчас оно не эксплуатируется. Площадь возгорания составляла 50 кв. метров. Московские археологи рассказали о найденных за год артефактах 14 декабря 2021, 12:56 Текст: Наталья Ануфриева

В ходе раскопок в российской столице в 2021 году археологи нашли более 15 тыс. артефактов, среди которых посуда, печные изразцы и подарки, сообщается на сайте мэрии Москвы. Площадь раскопок составила почти 12 тыс. кв. метров – среди значимых площадок были улицы Ильинка, Сретенка, Динамовская, Гончарная, а также Замоскворечье и Китай-город, говорится в сообщении на сайте мэрии. Всего нашли 275 тыс. предметов, из которых более 15 тысяч – это индивидуальные находки. Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов пояснил, что это связано с тем, что в 2021 году «были не просто археологические наблюдения, а полноценные раскопки на нескольких значимых площадках», это «территории с крайне интересными богатыми культурными слоями, где исторически пересекались торговые маршруты, были мастерские, то есть велась активная городская жизнь». Среди примечательных находок – артефакты, которые отражают предновогодний быт москвичей, в том числе парадная посуда. Например, найдены печные изразцы, подарки-игрушки (свистульки-уточки, красноглиняный коник с седлом) и предметы, которые могли стать праздничным подарком для взрослых – на Дубининской улице и в районе Замоскворечья нашли фарфоровую статуэтку в виде рождественского ягненка, миниатюрную японскую скульптуру окимоно из слоновой кости и расписную поливную птичку. Находки относятся к XIX веку. «Еще один интересный артефакт – накладка 1888 года «Ломовой № 6605», подобные выдавали извозчикам. Можно представить, что этот извозчик спешил в чей-то дом с елкой, праздничные деревья к 1880-м годам уже стали в Москве обычным делом», – говорится в сообщении. Самой древней находкой сезона стали женские стеклянные браслеты XII века, обнаруженные на Ильинке. Еще один особенный артефакт – коронационный стакан XVIII века, обнаруженный на Гончарной улице. Ранее археологи разгадали загадку истории московской местности к востоку от Китай-города. ИРИ принял свыше 140 заявок от НКО на бесплатное размещение соцрекламы в Сети 16 декабря 2021, 16:44 Текст: Елена Мирошниченко

Оператор социальной рекламы завершил прием заявок на конкурс для некоммерческих организаций, предполагающий бесплатное размещение соцрекламы в интернете, его итоги подведут в начале февраля, а первые федеральные кампании на крупнейших интернет-площадках компаний «Яндекс», VK и Rambler Group стартуют в марте 2022 года. Каждый победитель получит более 100 млн показов баннерной рекламы. «Первый конкурс на бесплатное размещение соцрекламы для НКО можно считать состоявшимся. Мы получили 145 заявок от некоммерческих организаций из 27 регионов России! Топ-5 – это Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская область, Алтайский край. Самыми популярными темами соцрекламы стали социальная поддержка людей с ОВЗ, поддержка людей в трудной жизненной ситуации, а также повышение уровня финансовой и правовой грамотности населения. На них приходится практически 50% всех заявок», – рассказал заместитель генерального директора Института развития интернета (ИРИ) по соцрекламе Андрей Воронков, его слова приводятся на сайте Института развития интернета. Независимым экспертам предстоит оценить значимость и масштаб социальной рекламы, ее ориентацию на массовую аудиторию, оригинальность и корректность рекламного сообщения, креативность и новизну идеи, а также сайт, на который будет переходить пользователь при взаимодействии с рекламным баннером. Окончательное решение о выборе финалистов примет Комиссия по отбору проектов социальной рекламы. Отмечается, что в 2022 году планируется провести большое число крупных федеральных рекламных кампаний по самым разным темам, в том числе проблеме бездомных и защите их прав, ИРИ подписал соответствующий договор с благотворительным фондом «Доктор Лиза». Прием заявок на первый конкурс проводился с 15 ноября по 15 декабря 2021 года. Социальная реклама принималась по 12 социально значимым направлениям, в том числе «Социальная поддержка людей с ОВЗ, изменение отношения общества к людям с ОВЗ», «Оказание поддержки людям в трудной жизненной ситуации, в том числе людям, находящимся за чертой бедности», «Повышение уровня финансовой, правовой и иной грамотности населения», «Развитие добровольчества (волонтерства) по разным направлениям социальной поддержки», «Развитие внимания к пожилым людям, изменение отношения общества к проблемам пожилых людей», «Информирование о программах медицинской помощи населения, проведения бесплатной диагностики», «Повышение уровня экологической культуры, бережного отношения к окружающему миру», «Развитие системы профилактики социального сиротства, изменение отношения общества к теме сиротства», «Профилактика алкоголизма, наркомании, а также ВИЧ, СПИД, онкологии, инсульта и других заболеваний». Согласно принятым летом этого года нормам закона «О рекламе», информационные ресурсы с ежедневным охватом свыше 100 тыс. пользователей Рунета должны предоставить оператору 5%-ную квоту на размещение социальной рекламы. Также организация получает сведения об объёмах распространения рекламы от площадок-рекламораспространителей, ведет учет форм, способов и средств распространения соцрекламы в Сети.