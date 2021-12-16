Кремль ответил на вопрос о следующих переговорах Путина и Байдена Песков напомнил о праве президента отрешать от власти глав регионов 16 декабря 2021, 16:38 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин вправе отрешать от власти глав регионов в связи с утратой доверия, такие полномочия определяются самой должностью российского лидера, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Давайте не забывать, что президент у нас избирается всенародным прямым голосованием, поэтому концентрирует в себе волю народа», – цитирует ТАСС Пескова. Пресс-секретарь президента отказался от комментариев о внесенном в Госдуму законопроекте о развитии местного самоуправления. По его словам, будет работа парламента, и лишь потом будет формулироваться конкретная позиция. Вместе с тем представитель Кремля не согласился с тезисом критиков, утверждающих, что новые законодательные акты не дают прозрачных критериев для отставки в связи с утратой доверия, а решение отдается целиком на откуп главе государства. Президент избирается народом, и данные полномочия российского лидера вытекают из его должности, отметил Песков. Ранее главы комитетов Госдумы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли на рассмотрение законопроект об общих принципах организации местного самоуправления.

Путин потребовал от главы Минтранса «не хитрить» 15 декабря 2021, 17:48

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин попросил главу Минтранса Виталия Савельева «не хитрить» и до конца года согласовать и утвердить программу «Комплексное развитие и модернизация пассажирского транспорта общего пользования в субъектах РФ». В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин отметил, что реализация программы «Комплексное развитие и модернизация пассажирского транспорта общего пользования в субъектах РФ» должна начаться с 1 января 2022 года, он спросил у Савельева начнется ли она с 1 января, сообщает РИА «Новости». «Виталий Геннадьевич, мы с вами давно работаем вместе, и не надо хитрить, если она готова, то она утверждена, а если находится в стадии согласования, то не готова. Если вы полагаете, что с 1 января она может заработать, я вас прошу тогда уделить этому должное внимание и до конца года ее согласовать окончательно, чтобы с начала следующего года она заработала», – обратился Путин к министру. «Да, мы надеемся на это», – ответил Савельев. По его словам, программа формируется, уже выделено порядка 44 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также механизмы обновления общественного транспорта за счет бюджетных инвесткредитов. Савельев рассказал, что есть нерешенные вопросы с Минпромторгом и Минприроды, которые хотят самостоятельно реализовать мероприятия своих программ в области пассажирского транспорта. В ответ на это Путин снова поинтересовался – готова ли сама программа. Глава Минтранса пояснил, что «она готова, находится в стадии согласования. Я сказал о том, что мы хотим собрать воедино, в соответствии с вашим поручением, не все государственные распорядители бюджетных средств, не все министерства, я назвал в частности Минпромторг и Минприроды, готовы передать в наш адрес, но мы их будем учитывать аналитически». Ранее Путин в ходе совещания по вопросам развития транспортной отрасли поручил доложить, какие меры безопасности принимаются на транспорте в России в условиях борьбы с коронавирусом. Байден заявил о желании еще раз поговорить с Путиным 15 декабря 2021, 20:23 Текст: Елена Мирошниченко

Президент США Джо Байден рассказал журналистам, что планирует еще один разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. «Мы будем подробно разговаривать», – сказал Байден, отвечая на вопросы, планируется ли еще один российско-американский саммит и есть ли в нем необходимость, передает РИА «Новости». В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена, сообщил, что такая возможность существует, однако договоренностей о сроках пока нет. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении. В Кремле оценили беседу Путина и Си Цзиньпина 15 декабря 2021, 14:39

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал беседу глав России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина очень позитивной, он отметил, что это был разговор двух друзей. Отмечается, что за полтора часа лидерам удалось проговорить буквально все насущные и важные проблемы как двусторонних отношений, так и международной повестки дня. «Эти переговоры прошли по линии видеосвязи, продолжались где-то полтора часа, но они шли с синхронным переводом, поэтому руководителям в эти полтора часа удалось проговорить буквально все насущные и важные проблемы как двусторонних отношений, так и международной повестки дня. Главное, что, так представляется, разговор был очень позитивный, это разговор двух коллег, двух друзей, руководителей двух великих дружественных государств», – цитирует его РИА «Новости». По словам Ушакова, за полтора часа лидеры России и Китая обсудили все насущные проблемы региональной и глобальной повестки, передает ТАСС. «Состоялись обстоятельные переговоры нашего президента Владимира Владимировича Путина с Си Цзиньпином. Эти переговоры прошли по линии видеосвязи, продолжались где-то полтора часа, но они шли с синхронным переводом, поэтому руководителям за эти полтора часа удалось проговорить буквально все насущные и важные проблемы как в рамках двусторонних отношений, так [и в рамках] международной повестки дня», – сказал помощник Путина. Также главы двух государств обсудили активность США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и дали негативную оценку созданию в регионе альянсов AUKUS и QUAD. «Этот вопрос обсуждался. Высказывалась озабоченность по поводу активности США по реконфигурации ситуации в АТР, и в этой связи и с нашей стороны, и с китайской была высказана негативная оценка по поводу создания новых альянсов – Четырехстороннего диалога по безопасности QUAD (Австралия, Индия, США и Япония) и AUKUS (Австралия, США и Великобритания)», – сообщил Ушаков. Кроме того, лидеры обсудили проект трубопровода «Сила Сибири – 2», а также отметили успехи по совершенствованию инфраструктуры на российско-китайской границе. Ушаков уточнил, что после многих лет работы было завершено строительство автомобильного мостового перехода через реку Амур в районе Благовещенска и Хэйхэ, на финишную прямую вышло сооружение железнодорожного моста через Амур в районе пунктов пропуска Нижнеленинское и Тунцзян. По его словам, «значение этих двух проектов трудно переоценить, поскольку до сих пор на всем участке границы между странами, проходящем по рекам Амур и Уссури, не было ни одного постоянного моста». Ушаков добавил, что Путин и Си Цзиньпин поддержали активизацию усилий по формированию независимой инфраструктуры для обслуживания торговых операций России и КНР. «Особое внимание было уделено необходимости активизации усилий по формированию независимой финансовой инфраструктуры для обслуживания торговых операций между Россией и Китаем. Имеется в виду создать такую инфраструктуру, на которую не смогли бы влиять третьи страны», – сказал Ушаков. Путин и Си Цзиньпин выступили за увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах, за расширение сотрудничества по обеспечению доступа инвесторов РФ и КНР на фондовые рынки, добавил он. Помощник российского лидера отметил, что в ходе переговоров Путин проинформировал Си Цзиньпина о состоявшейся беседе с президентом США Джо Байденом, назвав ее содержательной и полезной. Также лидеры обсудили вопрос поставки российского зерна в Китай, добавил Ушаков. Напомним, Путин во время видеовстречи с Си Цзиньпином отметил, что рассчитывает на личную встречу в феврале 2022 года в Пекине, лидеры условились провести переговоры и принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Стали известны темы переговоров Путина и Си Цзиньпина 14 декабря 2021, 14:00 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином международную проблематику, включая агрессивную риторику НАТО и США, а также энергетику, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков сообщил, что переговоры лидеров состоятся в среду в формате видеоконференции. Будут подведены итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в 2021 году и обсуждены приоритеты дальнейшего сотрудничества, передает РИА «Новости». «Ситуация в международных делах, особенно на европейском континенте, весьма и весьма напряженная и, конечно, требует обсуждения между союзниками, между Москвой и Пекином. Мы видим весьма и весьма агрессивную риторику как со стороны НАТО, так со стороны Соединенных Штатов Америки, это требует нашего с китайцами обсуждения», – отметил представитель Кремля. Также традиционно будет и обмен мнениями по региональным проблемам. На вопрос, будет ли на повестке дня тема поставок газа в Китай и новых контрактов, Песков сказал, что «энергодиалог будет обязательно на повестке». Основное место в переговорах, по словам Песков, займут двусторонние отношения: «Это широчайшая абсолютно повестка дня. Это и энергодиалог, и сотрудничество в области высоких технологий, и совместные инвестиции, и торговля». Он отметил, что это «чрезвычайно важные переговоры». Ожидается, что «это будет достаточно продолжительный по времени контакт», передает ТАСС. Отмечается, что первая часть встречи будет открытой для прессы, затем с журналистами пообщается помощник президента России Юрий Ушаков. Ранее о встрече Путина и Си Цзиньпина сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. В Кремле сообщали, что планируется также обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам. Путин вошел в десятку самых почитаемых мужчин года 14 декабря 2021, 21:52 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин вошел в топ-10 самых почитаемых мужчин мира 2021 года, заняв девятую строчку, а возглавили рейтинг экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель, следует из результатов опроса компании YouGov. В десятку самых почитаемых в мире мужчин также вошли основатель Microsoft Билл Гейтс, председатель КНР Си Цзиньпин, футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси, актер Джеки Чан, миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск, премьер-министр Индии Нарендра Моди и основатель Alibaba Джек Ма. Бывший и нынешний президенты США Дональд Трамп и Джо Байден заняли 13-ю и 20-ю позиции соответственно, передает РИА «Новости». Самыми почитаемыми женщинами были названы актриса и спецпосланник УВКБ ООН Анджелина Джоли, королева Великобритании Елизавета II, телеведущая Опра Уинфри, актрисы Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон, Приянка Чопра, певица Тейлор Свифт, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и правозащитница Малала Юсуфзай. Отмечается, что первые три строчки, как в мужском, так и в женском списках остались в этом году без изменений. Больше всего позиций за год набрали Приянка Чопра и Малала Юсуфзай – по пять. Опрос проводился, начиная с весны этого года, в нем приняли участие более 42 тысяч человек в 38 странах и территориях. Погрешность не уточняется. Путин и Макрон обсудили переговоры по нераспространению НАТО на восток 14 декабря 2021, 18:21 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону о необходимости запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий безопасности, сообщает пресс-служба Кремля. «Президент России подчеркнул важность незамедлительного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение. Также президент России призвал Макрона с понимаем отнестись к озабоченности Россией гарантиями безопасности. Владимир Путин пригласил главу Франции принять участие в обсуждении этого вопроса. Напомним, ранее во время встречи президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудили ситуацию на украинской границе, вопрос усиления НАТО и гарантии безопасности, которых требует Москва. Разговор длился два часа. Путин выступил против ограничений на транспорте под Новый год 14 декабря 2021, 17:19 Текст: Алексей Дегтярев

Ограничения на транспорте под новогодние праздники вводить достаточно сложно, заявил президент России Владимир Путин. «Сейчас, под Новый год, мне кажется, вводить ограничения [на транспорте] подобного рода достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей», – заявил глава государства в эфире «России 24». Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения парламентариев. Володин напомнил, что президент России Владимир Путин подчеркивал недопустимость принятия опрометчивых решений. При этом позже вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил о продолжении работы парламентариев по законопроекту о QR-кодах в общественных местах. «Работа по первому законопроекту продолжается, вопросов по-прежнему много», – написал Толстой в своем Telegram-канале. Он также прокомментировал снятие с рассмотрения Госдумы законопроекта о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах. «В диалоге рождается истина. Нельзя подобные решения принимать в спешке и без широкого общественного обсуждения», – отметил вице-спикер Госдумы. Ургант пошутил о «встрече» с Путиным-таксистом 16 декабря 2021, 03:48

Фото: Dmitry Golubovich/

Russian Look/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Ведущий программы «Вечерний Ургант» Иван Ургант пошутил о том, как мог встретить нынешнего президента России Владимира Путина, когда тот в 1990-х годах подрабатывал извозом. Ургант и его соведущий Дмитрий Хрусталев в эфире своей программы на Первом канале отметили, что жили в 1990-х годах в Санкт-Петербурге. Ургант в шутку заявил, что «вспомнил один случай», когда в 15 лет «взял все деньги отца, награды бабушкины и поехал покупать акции "МММ». В рассказе водитель такси, когда Ургант сел в машину, заявил: «Добрый вечер, вам это не нужно. Вам нужно измениться – и тогда изменится Россия». «Я с того момента не пью, не курю, никогда наркотики в жизни не пробовал», – сказал Ургант. Также Ургант рассказал, что они семь часов ездили по городу без дозаправок, потому что машина была «на газу». Когда же Ургант поинтересовался, какую музыку слушает водитель, тот, по версии ведущего, ответил: «В основном электронику, прогрессив-хаус, драм-н-бейс, джангл». Водитель заявил, что не слушает российскую музыку. «А у меня как раз с собой кассета «Любэ» была», – заявил Ургант. Напмоним, Путин в фильме «Россия. Новейшая история» рассказал, что в 1990-е годы приходилось подрабатывать извозом: «Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было». Путин указал Джонсону на примеры срыва Киевом минских соглашений 13 декабря 2021, 19:36 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с премьером Британии Борисом Джонсоном привел ряд примеров деструктивной линии украинских властей по срыву минских соглашений, сообщила пресс-служба Кремля. «Приведены конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений, являющихся безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса», – сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что в беседе Джонсон выразил «обеспокоенность по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ». Путин в ответ подробно изложил принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины. Российский лидер отметил, что украинские власти целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, а также применяют там запрещенные минским «Комплексом мер» тяжелые вооружения и ударные беспилотники. Также президент России обратил внимание Джонсона и на проводимую Украиной политику дискриминации русскоязычного населения. Все эти события, добавил Путин, происходят на фоне активного военного «освоения» территории Украины странами НАТО, что создает прямую угрозу безопасности России. Напомним, Зеленский не исключил проведение в стране референдума по вопросу Донбасса. Прежде он говорил о возможной подготовке нового формата прямых переговоров по Донбассу с президентом России Владимиром Путиным. Депутат Верховной рады от фракции «Голос» Инна Совсун заявила, что слова Зеленского о возможном референдуме по Донбассу являются безответственными. Си Цзиньпин поблагодарил Путина за противостояние попыткам вбить клин между Россией и КНР 15 декабря 2021, 11:58

Фото: kremlin.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в среду по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за противостояние попыткам вбить клин между Китаем и Россией. «В последнее время на различных мероприятиях вы давали высокую оценку российско-китайским отношениям, называя их примером взаимодействия государств в 21 веке, твердо поддерживали усилия Китая по защите ключевых национальных интересов, решительно выступали против попыток вбить клин между нашими странами. Я это высоко ценю», – передает ТАСС слова китайского лидера. Си Цзиньпин заявил также, что с нетерпением ждет очной встречи с российским лидером. «Я ожидаю, что через месяц вы посетите Китай с визитом, а также примете участие в церемонии открытия Олимпиады в Пекине. С нетерпением жду нашей с вами олимпийской встречи», – передает РИА «Новости» слова китайского лидеро. Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. Ранее в среду Путин назвал отношения России и Китая образцом в 21 веке. Путин поручил выплатить медикам двойные надбавки за работу с COVID-пациентами на Новый год 14 декабря 2021, 17:24 Текст: Кристина Цыцура

Работники медицинской сферы получат надбавки в двойном размере за работу с коронавирусными пациентами в новогодние праздники. Распоряжение дано президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости». Также вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о продлении выплат медицинским и социальным работникам за работу с пациентами, болеющими коронавирусом, на 2022 год. «Будет продлено на 2022 год действие норм, регулирующих предоставление страховых и специальных социальных выплат в отношении отдельных категорий медицинских работников и социальных работников, которые задействованы в борьбе с ковид», – заявила она на совещании с президентом. Ранее сообщалось, что ряд пенсионеров получат надбавку. Так, доплату сделают россиянам, занятым после 1992 года в растениеводстве, животноводстве, работавшим на машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельхозартелях. Путин пообещал запомнить фамилию отвечающего за ликвидацию свалок чиновника 15 декабря 2021, 19:48 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин пообещал запомнить фамилию Мурада Керимова, отвечающего за ликвидацию свалок в городах, по словам главы Минприроды Александра Козлова, Керимов является его заместителем. «У вас в министерстве кто конкретно занимается этим вопросом?» – спросил Путин у Козлова. Тот в ответ перечислил фамилии трех сотрудников, передает ТАСС. Путин поинтересовался, кто несет персональную ответственность за результаты работы, на что Козлов ответил, что это его заместитель Керимов. «Хорошо, я услышал эту фамилию», – заключил глава государства. Как обратил внимание Путин, до конца 2024 года необходимо ликвидировать 191 свалку в границах городов, из них 111 – до конца 2023 года. «Но, насколько мне известно, по 104 свалкам отсутствует проектная документация на их ликвидацию», – указал президент, отметив, что срок ликвидации свалок в среднем занимает не менее двух лет. Путин подчеркнул, что главам регионов нужно брать на личный контроль работу по ликвидации свалок и помогать мэрам соответствующих городов, в том числе готовить проектно-сметную документацию. Ранее в Кировской области рассказали о планах ликвидации крупнейших свалок. Парламент Чечни обратился в Генпрокуратуру из-за слов Сокурова 14 декабря 2021, 17:59

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Парламент Чечни просит генерального прокурора России Игоря Краснова проверить высказывания режиссера Александра Сокурова о ситуации на Кавказе на наличие административных правонарушений, подобное письмо направлено и главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. «В адрес председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина было направлено письмо о проведении соответствующей проверки по данному факту», – сообщил глава парламента Магомед Даудов в Instagram, передает РИА «Новости». Он также отметил, что такое же обращение было отправлено на имя генпрокурора России Игоря Краснова. Парламент Чечни считает высказывания Сокурова провокационными, посягающими на раздел территории России. Напомним, кинорежиссер Александр Сокуров, выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), заявил, что молодежь на Северном Кавказе якобы настроена критично к российской государственности, и призвал «отпустить всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве». Путин в ответ назвал речь Сокурова «набором проблем и страхов» и попросил его думать, прежде чем выступать публично с подобными «манифестами». Глава государства напомнил, что население республик уже не раз выражало свою волю, в том числе в ходе голосования по поправкам к Конституции. «Разве русский народ заинтересован в разложении и распаде государства? Разве это будет Россия, которая создавалась как многонациональная и многоконфессиональная страна? Вы хотите нас превратить в Московию? Ну, в НАТО так хотят сделать», – добавил лидер России. Глава Чечни Рамзан Кадыров после этого также предложил компетентным органам дать правовую оценку его словам. Он также посоветовал режиссеру прочитать «новейшую историю Чеченской Республики, жители которой 23 марта 2003 года на референдуме решили быть в составе Российской Федерации». Сам Сокуров позже не стал комментировать слова Кадырова, но отметил, что «сказал только то, что сказал», и заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если тот подтвердит свое предложение и сочтет, что для этого есть повод. Газета ВЗГЛЯД писала, почему Путин считает, что такие идеи, как у Сокурова, ведут к превращению России в «Московию»? Путин заявил Джонсону о необходимости переговоров по недопущению движения НАТО на восток 13 декабря 2021, 19:25 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры для выработки четких договоренностей, исключающих продвижение НАТО на Восток, сообщили в пресс-службе Кремля. «Владимир Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Российская сторона представит проекты соответствующих документов», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Кремле анонсировали саммит России, Индии и Китая 15 декабря 2021, 14:25 Текст: Александра Юдина

Саммит России, Индии и Китая может состояться в недалеком будущем, выразил надежду помощник президента Юрий Ушаков, подводя итоги состоявшейся по видеосвязи беседы президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. «Была затронута тема сотрудничества в формате «Россия – Индия – Китай», в формате РИК», – передает ТАСС его слова. По мнению представителя Кремля, лидеры «договорились, что на этот счет будет продолжен обмен мнениями с тем, чтобы постараться в недалеком будущем провести очередной саммит в рамках РИК». При этом Ушаков добавил, что «в данном контексте» Путин проинформировал Си Цзиньпина о визите в Нью-Дели 6 декабря. Также Путин и Цзиньпин в беседе по видеосвязи обсудили идею саммита «пятерки» Совета Безопасности ООН и договорились способствовать тому, чтобы мероприятие состоялось в 2022 году. «Они обсудили российскую идею о подготовке и проведении саммита «пятерки» постоянных членов Совета Безопасности ООН. Оба лидера считают эту идею крайне полезной, будут вести дело к тому, чтобы она была осуществлена в следующем году», – добавил дипломат. В начале переговоров Путин помахал китайскому лидеру рукой в знак приветствия, назвав его «своим дорогим другом». Си Цзиньпин ответил тем же. Президент России добавил, что нынешняя встреча «позволяет основательно обсудить развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Путин также отметил, что рассчитывает на личную встречу в феврале 2022 года в Пекине, лидеры условились провести переговоры и принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.