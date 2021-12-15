Грузия увеличила военный бюджет из-за «российской угрозы»

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15 декабря, среда | Последнее обновление — 17:48 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: «Спартак» объявил об отставке главного тренера
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На Украине у русскоговорящих граждан захотели отнять «всего лишь» родной язык. Но люди поняли, что так у них отнимают их жизнь. И встали на защиту своего языка и своей жизни. И многие погибли.
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Вообще любую пьесу с матом можно даже не читать. Потому что автор, использующий мат, а) безнадежно устарел, б) у него нет художественных средств в принципе.
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Очередной саммит «Большой семерки» привел к очередному провалу. Никаких решений, никаких ответов на кризисы, никакого конструктива – одни лишь бессмысленные разговоры и позерство. Причем позерство в то время, когда миру действительно нужно лидерство.
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На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
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В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
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Мощные торнадо обрушились сразу на несколько восточных штатов Северной Америки, наиболее пострадали Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. В Кентукки ураган разрушил целый город, превратив дома в развалины. Общее число жертв превысило сто человек
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Грузия увеличила военный бюджет из-за «российской угрозы»
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Расходы грузинской стороны на оборону в 2022 году по государственному бюджету составят 1 млрд 2,4 млн лари (около 322 млн долларов), заявили на заседании грузинского парламента, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Зампред комитета по обороне и национальной безопасности Владимир Чачибая назвал эти расходы недостаточными, чтобы «никто не вздумал вынашивать против Грузии агрессивные планы».
По его словам, на оборону нужно как минимум еще триста миллионов лари (97 млн долларов), так как «следует ожидать более агрессивной политики России».
В 2021 году бюджет министерства обороны Грузии составлял 900 млн лари (более 290 млн долларов).
В Силах обороны Грузии состоят 37 тыс. человек.
Стало известно о первом потенциальном покупателе системы С-500
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Индийская сторона может стать первой в числе покупателей российских комплексов С-500, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
«Индия первой, наверное, будет в списке, если изъявит желание купить эти современные средства», – сказал Борисов в интервью РБК, передает РИА «Новости».
По его словам, Россия займется экспортом С-500 после того, как эти системы в необходимом объеме наполнят российскую армию.
С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля – воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом ПРО. Система способна уничтожать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты), а также крылатые ракеты. Радиус поражения – около 600 километров. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability – 3.
В июле концерн ВКО «Алмаз – Антей» и Минобороны России подписали контракт на поставку первой партии ЗРК С-500 «Прометей».
Позже стало известно о появлении комплексов С-550. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что на сегодняшний день известно об этих системах.
В концерне «Алмаз – Антей» рассказали об уникальном ЗРК «Абакан»
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Концерн ПВО-ПРО «Алмаз – Антей» создал уникальный зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны (НПРО) «Абакан», который приводится в боевую готовность менее чем за три минуты, сообщил первый заместитель главного конструктора комплекса Дмитрий Хрупало.
Комплекс «Абакан» впервые представили за рубежом в ходе выставки Dubai Airshow 2021.
«Время готовности ЗРК «Абакан» к боевой работе из развернутого состояния занимает менее трех минут, с марша – 15 минут», – передает РИА «Новости» слова Хрупало.
К примеру, американский комплекс ЗРК Patriot при смене позиций приводится в боевую готовность за 30 минут.
Конструктор напомнил, что высокомобильный многоканальный по баллистическим целям зенитный ракетный комплекс нестратегической ПРО «Абакан» 98Р6Е создан для поражения современных и перспективных нестратегических баллистических ракет при обороне стратегически важных военно-промышленных объектов, правительственных и административных зданий государства.
Хрупало подчеркнул, что «Абакан» может интегрироваться в любую систему ПВО-ПРО и обеспечит выполнение боевых задач как автономно, так и в составе любых зенитных комплексов средней и большой дальности в качестве дополнительного модуля ПРО.
«Это расширяет возможности группировки ПВО-ПРО любой страны по отражению массированной атаки баллистическими ракетами противника», – пояснил собеседник агентства.
При этом дальность поражения цели составляет 45 километров, максимальная высота – 25 километров.
Напомним, в августе в концерне сообщали, что «Алмаз – Антей» впервые представит натурные образцы станций обнаружения целей из состава зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Викинг» и «Абакан» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».
Генерал анонсировал появление плоского сопла «Охотника» на Су-57
Уникальное плоское сопло, показанное на второй версии отечественного беспилотного летательного аппарата (БЛА) С-70 «Охотник», скорее всего, будут устанавливать и на следующих модификациях истребителя пятого поколения Су-57, заявил заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов.
«На Су-57, скорее всего, тоже будут предпринимать подобные меры, но это, наверное, будет уже второй этап его развития. Будет ведь новый двигатель на нем стоять», – сообщил ТАСС Попов, комментируя выкатку 14 декабря первого летного образца «Охотника» на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова.
По его словам, модифицированный двигатель, возможно, и будет предусматривать плоское сопло. «Но так как истребитель использует форсированные режимы работы двигателя, это сопло должно будет иметь возможность менять свою конфигурацию», – подчеркнул он. «На истребителе оно должно будет расширять и сужать свою пропускную способность», – отметил Попов, добавив, что технология плоского сопла является, безусловно, прорывной в современном авиастроении.
Военный летчик отметил тот факт, что новое сопло «Охотника» существенно снизит его уязвимость для тепловых головок самонаведения ракет противника. «Смысл плоского сопла заключается в том, чтобы уменьшить свечение в инфракрасном диапазоне выхлопной струи газов из двигателя. Инфракрасное свечение этой струи дает возможность прицеливаться по беспилотнику средствам ПВО с ТГС [тепловые головки самонаведения]», – сообщил Попов.
«Набегающий поток воздуха как бы сжимает и размывает выходящие из сопла газы. Нет большого факела – в этом и заключается невидимость струи выходящих газов из двигателя. Именно этот факел в основном и «привлекает» тепловые ракеты самонаведения, будь то воздух - воздух, будь то поверхность – воздух», – объяснил он.
Как отметил заслуженный военный летчик, такая форма сопла также уменьшает заметность самолета и в оптическом диапазоне. Незаметность для радаров Генерал-майор Попов пояснил, что благодаря новому соплу изменилась и форма фюзеляжа БЛА, что сделало его еще менее заметным для радиолокаторов. «Снижение радиолокационной заметности самолета из-за установки плоского сопла также имеет место быть. Отражающая радиолучи поверхность уменьшается в том числе и потому, что нет резких переходов в конструкции самолета. Он же теперь почти плоским сделан», – сказал он.
По словам Попова, теперь фюзеляж беспилотника практически выглядит, как одно крыло. «Если вспомнить первую версию «Охотника», то там двигатель явно выделялся, а теперь нет. Теперь переходы плавные, и, как следствие, отражающая поверхность уменьшена, а рассеивание лучей радиолокаторов увеличено», – сообщил он.
Ранее во вторник замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника (БПЛА) С-70 «Охотник» состоялась на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова.
Россия испытала в Японском море новейший противолодочный ракетный комплекс «Ответ»
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Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» в Японском море произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ», которая успешно поразила подводную цель, сообщили в Минобороны.
«Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» в акватории Японского моря произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ» по подводной цели. Боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель», – передает ТАСС сообщение Минобороны.
В министерстве отметили, что корабельный противолодочный ракетный комплекс «Ответ» предназначен для поражения подводных лодок. «Для запуска противолодочных ракет используются универсальные пусковые установки, которые позволяют также применять крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр», – отметили в Минобороны.
По данным открытых источников, «Ответ» состоит из противолодочной управляемой ракеты, стрельба которой ведется из универсальных пусковых установок 3С-14 (также используется для крылатых противокорабельных ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон»). В головной части ракеты «Ответа» находится малогабаритная самонаводящаяся противолодочная торпеда. Долетев в район цели, ракета сбрасывает в воду на парашюте торпеду, которая затем продолжает самостоятельный поиск субмарины противника, используя свою гидроакустическую станцию. Максимальная дальность стрельбы ракетой комплекса в варианте для надводных кораблей – 40 км.
Напомним, в апреле «Маршал Шапошников» впервые выполнил пуск «Калибра» из Японского моря.
Вице-премьер рассказал о превосходстве российских БПЛА над турецкими
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Российские аппараты имеют превосходящие турецкий БПЛА «Байрактар» характеристики, заявил вице-премьер Юрий Борисов в интервью.
«Российские разработки не только не уступают, но и превосходят по техническим характеристикам обозначенный вами беспилотный комплекс», – сказал Борисов в интервью РБК в ответ на вопрос, могут ли российские разработки конкурировать с «Байрактаром», передает ТАСС.
Он добавил, что запрос на эту технику есть, и у России есть возможность «сыграть на этом рынке».
«Мы на него немножко поздновато вступили. Он исторически был занят израильскими, американскими, китайскими производителями, которые за последние пять-шесть лет активно на этом рынке присутствуют и очень динамично, даже агрессивно, ведут себя. Но у России есть шансы в этом плане», – объяснил вице-премьер.
Он добавил, что на последней выставке в Дубае были представлены российские образцы.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, откуда у турецких беспилотников столько покупателей, и как Анкаре удалось достичь таких результатов.
Грузинское ТВ проанализировало истоки антироссийской политики Саакашвили
Грузинский телеканал PosTV проанализировал антироссийскую политику бывшего президента Михаила Саакашвили и его «Единого национального движения», заявив о том, что в реальности она использовалась и используется против внутренних оппонентов этой партии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Эти сумасшедшие (Саакашвили и его окружение) повели маленькую страну по пути ненормальной конфронтации, говорили, что у России ржавые танки и что в случае войны мы дойдем до Краснодара, а в итоге потеряли двадцать процентов наших территорий», – отметили ведущие телеканала.
«В реальности «Единое национальное движение» использовало во время пребывания во власти и сейчас в оппозиции русофобию против внутренних оппонентов. Кто против них – тот «агент России». Эта партия сделала легитимными антироссийские акты, прикрываясь псевдопатриотизмом объявила, что все российское – это плохое. Включая Достоевского и Толстого. Нет хуже ярлыка, чем «агент России», и он в те годы приклеивался на тех, кто создавал тебе дискомфорт. При этом очевидно, что это была политика двойных стандартов. Даже вскоре после войны 2008 года тогдашние власти Грузии официально предложили России интенсифицировать культурные контакты. Глава МИД в правительстве Саакашвили Григол Вашадзе гордился российским гражданством», – отметили на телеканале.
«Националы» выступают сейчас против надписей на русском языке или русских песен в барах, хвастаются, что отключили где-то песню или сорвали майку с российского туриста. Но как же быть, если к тебе приезжает миллион российских туристов? Это же абсурд. Тогда надо отказываться от российских лекарств или продуктов», – отметили ведущие.
«Ныне правящая «Грузинская мечта» не сделала и одной тысячной по сравнению с коллаборационизмом партии Саакашвили по отношению к России. Все признают прозападный курс «Грузинской мечты», – резюмировал ведущий Шалва Рамишвили.
Партия Саакашвили регулярно обвиняет власти Грузии в «пророссийскости». При этом именно при прежних властях Грузии Россия смогла закрепиться в стратегических областях местной экономики.
Напомним, в Тбилиси начался суд над Саакашвили за незаконное пересечение границы Грузии. Это уже третий процесс над нынешним руководителем украинского исполкома реформ после его задержания в Грузии 1 октября. Ранее начались процессы над ним за разгон мирного митинга 7 ноября 2007 года и за растрату на личные нужды во время пребывания на посту в 2004-2013 годах более 9 млн лари (более 5 млн долларов) по курсу того времени. Бывший президент уже заочно осужден на три и шесть лет лишения свободы за превышение полномочий и организацию избиения оппозиционного депутата. Он находится в военном госпитале в Гори и ссылается на плохое самочувствие после голодовки протеста, которая длилась 50 дней.
Невролог заявил о ПТСР у Саакашвили
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По мнению консилиума врачей омбудсмена Грузии, экс-президента страны Михаила Саакашвили пока не следует переводить из военного госпиталя в тюрьму, сообщил член консилиума, невролог Тенгиз Цуладзе.
Консилиум подвел итоги наблюдений за здоровьем Саакашвили. Указывается, что экс-президенту необходимо медицинское «внимание». Цуладзе сказал, что «из неврологической симптоматики остается определенная патология, парез зрения, нарушение координации, слабость, а также анемия». Оценивая состояние психики Саакашвили, Цуладзе заявил, что «отмечается умеренная депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство». По его словам, «важна физическая реабилитация, которой мешает депрессия и посттравматическое расстройство», передает РИА «Новости».
Как считает врач, «психотерапия поможет и в этом плане». «Посттравматическое состояние означает, что он получил стресс в пенитенциарном учреждении, в большей степени в Глдани, поэтому мы не поддерживаем его возвращение туда», – сказал Цуладзе, добавив, что лечить Саакашвили нужно в обстоятельствах, которые не будут напоминать пациенту о месте, где был получен стресс.
Напомним, в Тбилиси начался суд над Саакашвили за незаконное пересечение границы Грузии. Это уже третий процесс над нынешним руководителем украинского исполкома реформ после его задержания в Грузии 1 октября. Ранее начались процессы над ним за разгон мирного митинга 7 ноября 2007 года и за растрату на личные нужды во время пребывания на посту в 2004-2013 годах более 9 млн лари (более 5 млн долларов) по курсу того времени. Бывший президент уже заочно осужден на три и шесть лет лишения свободы за превышение полномочий и организацию избиения оппозиционного депутата. Он находится в военном госпитале в Гори и ссылается на плохое самочувствие после голодовки протеста, которая длилась 50 дней.
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В Новосибирске состоялась выкатка первого летного БПЛА «Охотник»
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Выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника (БПЛА) С-70 «Охотник» состоялась на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова, сообщил замминистра обороны России Алексей Криворучко.
«Выкатка БПЛА фиксирует завершение сборки изделия в целом, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к летательным аппаратам, и переход к комплексным наземным отработкам для подготовки к первому вылету», – приводит слова Криворучко ТАСС.
Замминистра обороны России в ходе рабочей поездки в Новосибирск проверил ход выполнения гособоронзаказа на НАЗ и провел совещание с руководством завода, где обсудил исполнение госконтрактов. Криворучко проконтролировал выкатку первого летного образца «Охотника», а также проинспектировал процесс сборочного производства второго летного экземпляра.
В августе министр обороны Сергей Шойгу выражал надежду, что работа по тяжелому беспилотному летательному аппарату «Охотник» будет завершена к 2022 году и появится возможность заключить большой долгосрочный контракт на их поставку.
Ранее в Военно-промышленной комиссии назвали планируемые сроки начала поставок БПЛА «Охотник» в войска. Летные испытания этого беспилотника начались в августе 2019 года. В сентябре того же года «Охотник» совершил первый совместный полет с истребителем Су-57.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какая роль отводится БПЛА «Охотник», зачем этим аппаратам искусственный интеллект и как все это будет работать в связке с истребителем Су-57?
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В Грузии показали новую бронемашину для продажи за рубежом
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Бронированную машину разведки презентовал в понедельник флагман грузинского ВПК военный научно-технический центр «Дельта», на церемонии присутствовал премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Эта машина – новинка грузинских конструкторов, планируется ее серийная разработка для реализации за пределами Грузии. Машина соответствует всем международным стандартам, отмечалось на презентации. Рассчитанная на семь человек, она оснащена двигателем мощностью в 330 лошадиных сил, пуленепробиваемой защитой, развивает скорость до 110 км в час и может преодолевать водные преграды глубиной до 80 сантиметров.
Презентация новой бронемашины совпала с первым официальным визитом в Грузию начальника иорданского Генштаба генерал-майора Юсуфа Хунейти. «Дельта» успешно осваивает именно ближневосточный рынок. Ранее сообщалось об интересе к ее продукции, в частности, Саудовской Аравии. «Дельта» успешно осваивает именно ближневосточный рынок.
Так, в марте прошлого года было объявлено, что «Дельта» продаст «в одну из ближневосточных стран» новую бронемашину «Дидгори-меомари» («Дидгори-воин»), оснащенную 120-миллиметровым гранатометом. Как сообщает «Дельта», стоимость контракта – «несколько миллионов долларов». Объем партии и страна, куда отправится на экспорт бронемашина, не уточняются.
Ранее отмечался интерес к продукции «Дельты» со стороны Саудовской Аравии. В прошлом году эта бронемашина презентовалась на выставке вооружений IDEX в Абу-Даби. Ее назначение – огневая поддержка батальонам и бригадам. Эксперты отмечают хорошую маневренность данной бронемашины. До этого в этом центре начали выпуск автоматических карабинов М4 совместно с Израилем. Для их сборки завезена американская производственная техника.
АПЛ «Челябинск» решили переделать в носителя «Ониксов» и «Цирконов»
Атомную подводную лодку проекта 949А (шифр «Антей») «Челябинск» переделают в носителя крылатых ракет «Оникс» и «Циркон» по проекту 949АМ, работы на корабле начнутся после завершения модернизации однотипной субмарины «Иркутск», сообщил источник в судостроительной отрасли.
«Предварительный срок начала активной фазы по основным этапам ремонта и модернизации на «Челябинске» – 2022 год, сразу после завершения работ на К-132 «Иркутск». В ходе модернизации на Дальневосточном заводе «Звезда» (ДВЗ) «Челябинск» будет оснащен универсальными пусковыми установками для запуска ракет «Оникс» и «Циркон», его боевой потенциал возрастет многократно», – сообщил источник РИА «Новости».
Он добавил, что «работы по «Челябинску» планировалось начать раньше, однако они были отложены на более поздний срок из-за недостаточного финансирования».
Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов сообщил, что срок службы самых многочисленных в ВМФ России многоцелевых атомных подлодок проектов 949А и 971 будет увеличен в два раза, их оснастят новым оружием.
При этом несколько лет назад в специализированной военной прессе озвучивались планы ВМФ о переоборудовании атомных подводных ракетных крейсеров проекта 949А пусковыми установками для «Калибров». Одновременно высказывались опасения о приостановке модернизации, которая коснулась лишь ПЛ К-132 «Иркутск» и К-442 «Челябинск». А остальные многоцелевые атомные ПЛ третьего поколения и вовсе не получили ремонта с модернизацией.
Врачи потребовали перевести Саакашвили в больницу за рубежом
Неврологическое состояние находящегося в заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили указывает на необходимость перевести его в психоневрологический реабилитационный центр за рубежом, заявил член консилиума врачей, невролог Отар Тоидзе.
Саакашвили сейчас находится в военном госпитале в Гори, где лечится после длительной голодовки в тюрьме.
«Его неврологическое состояние является основным. У него отмечается проблема передвижения, координации, смена настроения, однако все это не выходит за пределы нормы. Его неврологический статус говорит о необходимости специальной реабилитации, мы называем это нейрореабилитацией, возможности которой нет в Грузии в необходимом качестве. Ему нужно специальное учреждение, которое, я сомневаюсь, что найдется в Грузии. Речь шла о переводе за границу», – передает РИА «Новости» слова Тоидзе.
Врачи консилиума после встречи с заключенным сообщили, что Саакашвили принимает психотропные лекарства, но ему также нужна помощь психотерапевта.
Напомним, в прошлую пятницу в Тбилиси начался суд над бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили за незаконное пересечение границы Грузии. Это уже третий процесс над нынешним руководителем украинского исполкома реформ после его задержания в Грузии 1 октября. Ранее начались процессы над ним за разгон мирного митинга 7 ноября 2007 года и за растрату на личные нужды во время пребывания на посту в 2004-2013 годах более 9 млн лари (более 5 млн долларов) по курсу того времени. Бывший президент уже заочно осужден на три и шесть лет лишения свободы за превышение полномочий и организацию избиения оппозиционного депутата. Он находится в военном госпитале в Гори и ссылается на плохое самочувствие после голодовки протеста, которая длилась 50 дней. По новому делу Саакашвили грозит до пяти лет лишения свободы.
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Саакашвили призвал украинцев расклеивать его портреты на домах и автомобилях
Бывший президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили, осужденный на шесть лет лишения свободы и сейчас находящийся в военном госпитале в Гори, заявил, что «любит» украинцев и призвал их присоединиться к акции Free Misha, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Сторонники Саакашвили проводят такие акции в соцсетях и собираются на регулярные митинги под этим лозунгом.
Саакашвили в своем обращении заявил, что «не сломался» в результате 50-дневной голодовки, и сообщает, что его пытали.
Все обвинения против себя он отвергает.
При этом бывший президент отметил, что на акциях в его поддержку полиция Грузии неоднократно надругалась над флагами Украины.
Он предложил украинцам писать в Facebook фразу Free Misha и расклеивать его портреты с этими словами на домах и автомобилях.
21 декабря Саакашвили исполнится 54, анонсирован митинг в Тбилиси в его честь.
В минувшую субботу советский и грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе, член оппозиционного «Единого национального движения», навестил экс-президента и сказал, что встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, который пообещал ему заботиться о Саакашвили. По словам Кикабидзе, после его встречи с Зеленским с Украины в Грузию начали приезжать правозащитники и адвокаты.
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Стало известно о поставках в войска новых вертолетов Ка-52М
Поставки в войска новейших боевых вертолетов Ка-52М будут идти параллельно с испытаниями, которые планируется завершить в 2022 году, сообщил источник в военно-промышленном комплексе.
«Ожидается, что в 2022 году вертолет получит литеру «О1», означающую конец испытаний. То есть процесс запараллелен, одновременно будут идти и испытания, и поставки», – сообщил источник РИА «Новости».
Он напомнил, что сейчас два Ка-52М переданы Минобороны, на них проходят испытания.
«Все, что поставило Минобороны в качестве ТЗ (технического задания), все сделано, испытания проходят успешно», – сказал источник.
Напомним, контракт между холдингом «Вертолеты России» и Минобороны на поставку 30 вертолетов Ка-52М был подписан на выставке «Армия-2021».
Саакашвили назначили персонального тренера для преодоления лени
Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, главе украинского исполкома реформ, осужденному на шесть лет лишения свободы и проходящему реабилитацию после пятидесятидневной голодовки в военном госпитале в Гори, с 14 декабря разрешили расширенное питание, а также назначили тренера, чтобы преодолеть лень, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Врачи из специально созданного государством консилиума, по данным телекомпании «Имеди», сообщили, что «ограничений в питании больше нет, так как все лабораторные показатели Саакашвили в норме».
Что касается специального тренера, врачи объяснили это тем, что бывший президент «ленится и мало двигается».
Врачи считают, что арестованный в Грузии 1 октября тайно пробравшийся в страну бывший президент не высказывает желание двигаться из-за эмоциональных травм, сказавшихся на его ментальном здоровье.
Мать Саакашвили Гиули Аласания и посещающие экс-президента депутаты от оппозиции констатируют, что тот раньше постоянно перемещался, а сейчас жалуется на усталость и предпочитает постельный режим. Они считают, что Саакашвили надо освободить и отправить на лечение за границу. Власти называют эти предложения «цинизмом» и отрицают возможность досрочного освобождения Саакашвили.
21 декабря Саакашвили исполнится 54 года. Он призвал в этот день провести большой митинг в Тбилиси. Его предложение не по душе сталинистам, которые традиционно отмечают 21 декабря в Гори день рождения Иосифа Виссарионовича.
В суде ФРГ допустили выдачу России осужденного за убийство Хангошвили
В Высшем суде Берлина не исключили выдачу России мужчины, приговоренного к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине, но отметили, что окончательное решение остается за другими инстанциями.
«Я не могу ничего сказать, но не исключаю, что на последующих этапах такое решение может быть принято. Решение за другими органами», – передает РИА «Новости» слова представителя Высшего суда Берлина Лизы Яни.
При этом адвокат осужденного Роберт Хунгер заявил, что защита пока не приняла решение об обжаловании приговора. «Решение может быть принято в течение недели, но его должен принять осужденный, он его пока не принял», – сказал он.
Между тем представитель генеральной прокуратуры ФРГ заявил, что конкретный заказчик убийства Хангошвили в Берлине не установлен. «Я дам короткое заявление от лица генеральной прокуратуры. Вторая уголовная палата Высшего суда (Берлина) в полном объеме подтвердила обвинение прокуратуры по убийству. Подсудимый 23 августа 2019 в Малом Тиргартене в Берлине убил гражданина Грузии, он застрелил его. Это произошло по заказу государства. Конкретный заказчик не установлен», – сказал он.
Спикер добавил, что как установил и суд, Хангошвили «оказался в поле зрения из-за своей враждебности российскому государству, а особенно из-за участия в боях второй чеченской войны».
Напомним, Вадима Соколова приговорили к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Прокуратура Берлина в 2020 году предъявила россиянину обвинения в убийстве и незаконном владении полуавтоматическим огнестрельным оружием.
Убийство 40-летнего гражданина Грузии, проживавшего в Берлине под именем Торнике К., было совершено 23 августа 2019 года. Американские СМИ писали о «российском следе» в деле, а Германия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата.
Посла России вызывали в МИД Германии для изложения ему позиции Берлина по делу об убийстве. Москва опровергала причастность к преступлению, подчеркивая, что сам Хангошвили был боевиком.
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