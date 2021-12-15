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Путин и Си Цзиньпин договорились запустить движение по мосту через Амур
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в следующем году по телемосту откроют движение по одному из мостов через Амур, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Было достигнуто понимание в ходе разговора, что в следующем году главы государств в режиме телемоста поучаствуют в церемонии запуска движения по одному из мостов через Амур», – передает РИА «Новости» слова Ушакова. Он отметил, что после многих лет работы завершено строительство автомобильного мостового перехода через реку Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ.
Напомним, 31 мая 2019 года на границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через реку Амур. Строительство первого автомобильного моста между Россией и Китаем завершилось в ноябре 2019.
В мае 2020 года Минстрой выдал разрешение на ввод в эксплуатацию первого автомобильного моста между Россией и Китаем, построенного через пограничную реку Амур возле городов Благовещенск и Хэйхэ.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что мост через Амур между Россией и Китаем, на который не затратили ни одного рубля и юаня из госбюджетов, ознаменует новую веху в отношениях стран, станет символом доверия и экономического развития.
Украина ответила на слова о долге перед Россией
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Украинская сторона считает необоснованными заявления об обязательствах перед российской стороной о передаче зарубежных активов СССР, заявил представитель украинского МИДа Олег Николенко.
Раздел советского имущества регулируется Договором о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активам СССР от 1991 года, согласно которому доля Украины в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37%, заявил Николенко в интервью украинским СМИ, передает ТАСС.
В 1994 году Украина и Россия подписали соглашение о нулевом варианте, по которому Россия обязалась выплатить украинскую долю во внешнем госдолге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года, добавил представитель МИД.
Украина же обязывалась передать России свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года.
Якобы игнорирование российской стороной требований предоставить информацию о стоимости украинских активов, которые должны были передаваться, сделали невозможной ратификацию соглашения Радой.
«Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ. Следовательно, говорить о невыполнении каких-либо обязательств без надлежащего правового процесса кажется необоснованным», – подвел итог Николенко.
Ранее президент России Владимир Путин в эфире канала «Россия 1» отметил, что Москва рассчитывала на передачу странами бывшего СССР зарубежных активов в обмен на погашение долгов, но Украина не выполнила свое обязательство, передает «Коммерсант».
«В 1993 году мы взяли на себя обязательства погасить все долги бывшего СССР за все бывшие союзные республики в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего СССР. Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили это обязательство по передаче нам своих зарубежных активов. Например, Украина до сих пор этого не сделала», – сказал глава российского государства.
Путин заявил о превосходстве России над США в новейшем вооружении
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Президент России Владимир Путин заявил в интервью в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1», что паритет России с США по ядерному оружию сохраняется, но по новому вооружению Россия является мировым лидером.
«У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами. Это первое. Ну и традиционно имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня – номер один в мире», – цитирует его РИА «Новости».
Глава государства также подчеркнул, что другие страны когда-то будут обладать гиперзвуковым оружием, но с большой долей вероятности к тому моменту Россия уже научится бороться с такими ракетами. «Пока с 2018 года так ни у кого это оружие не появилось. Еще. Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появятся средства борьбы с этим оружием», – добавил он.
Ранее Путин заявил американскому лидеру Джо Байдену о том, что российские войска дислоцированы на территории России и никому не угрожают.
Напомним, что посольство России в США назвало безответственными и непродуманными заявления американского сенатора-республиканца Роджера Уикера о возможном применения ядерного оружия против России из-за ситуации вокруг Украины. В дипмиссии отметили, что американскому политику, работающему в законодательном органе, «не подобает шутить с ядерным оружием».
Путин заявил об утрате Россией в 1990-е годы значительной части суверенитета
В 1990-е годы Россия утратила часть своего суверенитета, заявил президент России Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия-1».
«Россия была в достаточно слабом состоянии. Была зависима от различного рода финансовых инструментов и механизмов, от политических, внутриполитических. В этом смысле можно с сожалением констатировать, что Россия на тот момент утратила значительную часть своего суверенитета», – цитирует его РИА «Новости».
Он также рассказал, что сепаратисты в 1990-е годы делали все, чтобы раскачать ситуацию в России.
«Когда я был директором ФСБ, я это видел. Определенные силы на Западе, они просто стремились к развалу РФ. Напрямую поддерживали сепаратистов, и бандитов, и террористов, которые все делали для того, чтобы Россию раскачать. И это для меня было абсолютным фактом», – сказал глава государства.
Также он добавил, что Россия, кроме внутриполитических и социальных проблем, столкнулась в 1990-е годы с терроризмом, который шел извне.
«Фактически сепаратизм возник не на голом месте. Это все было в значительной степени связано с тяжелым наследием советского времени, с переселением народов... но этим воспользовались деструктивные элементы из-за границы. Северный Кавказ наводнили различные террористические формирования и террористы с Ближнего Востока... Страна, еще кроме всего прочего, кроме внутриполитических, экономических проблем, столкнулась еще и с агрессией международного терроризма, фактически с гражданской войной», – рассказал Путин.
Ранее Путин заявил в интервью в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1», что распад СССР для него стал трагедией, как и для большинства граждан страны.
Стали известны темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
Президент России Владимир Путин обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином международную проблематику, включая агрессивную риторику НАТО и США, а также энергетику, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что переговоры лидеров состоятся в среду в формате видеоконференции. Будут подведены итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в 2021 году и обсуждены приоритеты дальнейшего сотрудничества, передает РИА «Новости».
«Ситуация в международных делах, особенно на европейском континенте, весьма и весьма напряженная и, конечно, требует обсуждения между союзниками, между Москвой и Пекином. Мы видим весьма и весьма агрессивную риторику как со стороны НАТО, так со стороны Соединенных Штатов Америки, это требует нашего с китайцами обсуждения», – отметил представитель Кремля.
Также традиционно будет и обмен мнениями по региональным проблемам. На вопрос, будет ли на повестке дня тема поставок газа в Китай и новых контрактов, Песков сказал, что «энергодиалог будет обязательно на повестке».
Основное место в переговорах, по словам Песков, займут двусторонние отношения: «Это широчайшая абсолютно повестка дня. Это и энергодиалог, и сотрудничество в области высоких технологий, и совместные инвестиции, и торговля».
Он отметил, что это «чрезвычайно важные переговоры». Ожидается, что «это будет достаточно продолжительный по времени контакт», передает ТАСС.
Отмечается, что первая часть встречи будет открытой для прессы, затем с журналистами пообщается помощник президента России Юрий Ушаков.
Ранее о встрече Путина и Си Цзиньпина сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. В Кремле сообщали, что планируется также обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам.
Путин назвал распад СССР трагедией
Президент России Владимир Путин заявил в интервью в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1», что распад СССР для него стал трагедией, как и для большинства граждан страны.
«(Стало) такой же трагедией, как и для большинства граждан страны. Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз», – цитирует его РИА «Новости».
Также он отметил, что в 1990-е годы в России, по сути, шла гражданская война, сложная ситуация была в экономике и в вооруженных силах.
«Ситуация была очень сложной, и это касалось внутреннего состояния всего государства, всех его составляющих. Это касалось экономики, это касалось правоохранительной сферы и вооруженных сил... Это касалось того, что, по сути, в стране шла гражданская война», – сказал Путин.
Ранее Путин рассказал, что в европейских странах были убеждены в распаде России в 1990-е годы.
Путин: В Европе были убеждены в распаде России в 1990-е годы
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Президент России Владимир Путин в интервью для фильма «Россия. Новейшая история» в эфире канала «Россия 1» рассказал, что в европейских странах были убеждены в распаде России в 1990-е годы.
«16 субъектов Российской Федерации объявили о своем суверенитете. Как же можно было этого не замечать?» – задался вопросом глава государства, сообщает ТАСС.
Путин отметил, что «наверняка люди думали об этом (распаде страны), понимали это и пытались этому противостоять... Но, к сожалению, не всегда это получалось, мягко говоря». Он также отметил, что видел карты, спроектированные в Европе, на которых Россия была разделена на несколько самостоятельных государств.
«Но дело даже не в картах, а дело в том, что в разговорах со своими коллегами некоторыми (не буду сейчас называть фамилию, потому что человек не давал мне права говорить об этом публично), но один из моих коллег, президент одной из восточноевропейских стран на одной из встреч со мной прямо сказал, что для нас в Европе не было вопроса о том, развалится Россия или нет. Мы считали, что это неизбежно. Вопрос был только в том, когда это произойдет и каковы будут последствия для самой России, для ее составных частей и для окружающего мира, имея в виду, что Россия все-таки крупная ядерная держава», – рассказал Путин.
Ранее в ходе встречи президента со своим Советом по развитию гражданского общества и правам человека режиссер Александр Сокуров заговорил о ситуации в республиках Северного Кавказа. По мнению режиссера, южные республики, включая Дагестан, становятся мононациональными. Исходя из опыта личного общения, Сокуров предложил «отпустить всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве».
Путин в ответ назвал речь Сокурова «набором проблем и страхов» и попросил его думать, прежде чем выступать публично с подобными «манифестами». Глава государства напомнил, что население республик уже не раз выражало свою волю, в том числе в ходе голосования по поправкам к Конституции. «Разве русский народ заинтересован в разложении и распаде государства? Разве это будет Россия, которая создавалась как многонациональная и многоконфессиональная страна? Вы хотите нас превратить в Московию? Ну, в НАТО так хотят сделать», – добавил лидер России.
Британцы увидели страх Байдена перед Путиным
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Читатели британского издания The Telegraph оценили итоги переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявив о слабости главы американской администрации и его страхе перед российским лидером.
«Европа падает в руки Путина, и Байден ничего не может с этим поделать», – передает РИА «Новости» слова пользователя Steve Smith.
«Путин чувствует слабость и страх Байдена», – отметила Linda Borg-Olivier.
«Сам факт президентства Байдена стал большой победой для Путина», – заявил Henry Reid.
По мнению комменаторов, способности главы Белого дома не соответствуют занимаемой им должности и меркнут на фоне предшественников.
«Запад был в наилучших кондициях при Тэтчер и Рейгане, а теперь у нас есть лишь Сонный Джо», – посетовал Mick Lennard.
«Байден слаб, слаб и еще раз слаб», – написал David Meek.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
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Путин вошел в десятку самых почитаемых мужчин года
Президент России Владимир Путин вошел в топ-10 самых почитаемых мужчин мира 2021 года, заняв девятую строчку, а возглавили рейтинг экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель, следует из результатов опроса компании YouGov.
В десятку самых почитаемых в мире мужчин также вошли основатель Microsoft Билл Гейтс, председатель КНР Си Цзиньпин, футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси, актер Джеки Чан, миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск, премьер-министр Индии Нарендра Моди и основатель Alibaba Джек Ма. Бывший и нынешний президенты США Дональд Трамп и Джо Байден заняли 13-ю и 20-ю позиции соответственно, передает РИА «Новости».
Самыми почитаемыми женщинами были названы актриса и спецпосланник УВКБ ООН Анджелина Джоли, королева Великобритании Елизавета II, телеведущая Опра Уинфри, актрисы Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон, Приянка Чопра, певица Тейлор Свифт, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и правозащитница Малала Юсуфзай.
Отмечается, что первые три строчки, как в мужском, так и в женском списках остались в этом году без изменений. Больше всего позиций за год набрали Приянка Чопра и Малала Юсуфзай – по пять.
Опрос проводился, начиная с весны этого года, в нем приняли участие более 42 тысяч человек в 38 странах и территориях. Погрешность не уточняется.
Путин и Макрон обсудили переговоры по нераспространению НАТО на восток
Президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону о необходимости запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
«Президент России подчеркнул важность незамедлительного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Также президент России призвал Макрона с понимаем отнестись к озабоченности Россией гарантиями безопасности. Владимир Путин пригласил главу Франции принять участие в обсуждении этого вопроса.
Напомним, ранее во время встречи президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудили ситуацию на украинской границе, вопрос усиления НАТО и гарантии безопасности, которых требует Москва. Разговор длился два часа.
Путин выступил против ограничений на транспорте под Новый год
Ограничения на транспорте под новогодние праздники вводить достаточно сложно, заявил президент России Владимир Путин.
«Сейчас, под Новый год, мне кажется, вводить ограничения [на транспорте] подобного рода достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей», – заявил глава государства в эфире «России 24».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения парламентариев. Володин напомнил, что президент России Владимир Путин подчеркивал недопустимость принятия опрометчивых решений.
При этом позже вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил о продолжении работы парламентариев по законопроекту о QR-кодах в общественных местах. «Работа по первому законопроекту продолжается, вопросов по-прежнему много», – написал Толстой в своем Telegram-канале. Он также прокомментировал снятие с рассмотрения Госдумы законопроекта о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах. «В диалоге рождается истина. Нельзя подобные решения принимать в спешке и без широкого общественного обсуждения», – отметил вице-спикер Госдумы.
Путин указал Джонсону на примеры срыва Киевом минских соглашений
Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с премьером Британии Борисом Джонсоном привел ряд примеров деструктивной линии украинских властей по срыву минских соглашений, сообщила пресс-служба Кремля.
«Приведены конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений, являющихся безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса», – сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что в беседе Джонсон выразил «обеспокоенность по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ». Путин в ответ подробно изложил принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины.
Российский лидер отметил, что украинские власти целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, а также применяют там запрещенные минским «Комплексом мер» тяжелые вооружения и ударные беспилотники. Также президент России обратил внимание Джонсона и на проводимую Украиной политику дискриминации русскоязычного населения.
Все эти события, добавил Путин, происходят на фоне активного военного «освоения» территории Украины странами НАТО, что создает прямую угрозу безопасности России.
Напомним, Зеленский не исключил проведение в стране референдума по вопросу Донбасса. Прежде он говорил о возможной подготовке нового формата прямых переговоров по Донбассу с президентом России Владимиром Путиным.
Депутат Верховной рады от фракции «Голос» Инна Совсун заявила, что слова Зеленского о возможном референдуме по Донбассу являются безответственными.
Путин поручил выплатить медикам двойные надбавки за работу с COVID-пациентами на Новый год
Работники медицинской сферы получат надбавки в двойном размере за работу с коронавирусными пациентами в новогодние праздники.
Распоряжение дано президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
Также вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о продлении выплат медицинским и социальным работникам за работу с пациентами, болеющими коронавирусом, на 2022 год.
«Будет продлено на 2022 год действие норм, регулирующих предоставление страховых и специальных социальных выплат в отношении отдельных категорий медицинских работников и социальных работников, которые задействованы в борьбе с ковид», – заявила она на совещании с президентом.
Ранее сообщалось, что ряд пенсионеров получат надбавку. Так, доплату сделают россиянам, занятым после 1992 года в растениеводстве, животноводстве, работавшим на машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельхозартелях.
Парламент Чечни обратился в Генпрокуратуру из-за слов Сокурова
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Парламент Чечни просит генерального прокурора России Игоря Краснова проверить высказывания режиссера Александра Сокурова о ситуации на Кавказе на наличие административных правонарушений, подобное письмо направлено и главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.
«В адрес председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина было направлено письмо о проведении соответствующей проверки по данному факту», – сообщил глава парламента Магомед Даудов в Instagram, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что такое же обращение было отправлено на имя генпрокурора России Игоря Краснова. Парламент Чечни считает высказывания Сокурова провокационными, посягающими на раздел территории России.
Напомним, кинорежиссер Александр Сокуров, выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), заявил, что молодежь на Северном Кавказе якобы настроена критично к российской государственности, и призвал «отпустить всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве».
Путин в ответ назвал речь Сокурова «набором проблем и страхов» и попросил его думать, прежде чем выступать публично с подобными «манифестами». Глава государства напомнил, что население республик уже не раз выражало свою волю, в том числе в ходе голосования по поправкам к Конституции. «Разве русский народ заинтересован в разложении и распаде государства? Разве это будет Россия, которая создавалась как многонациональная и многоконфессиональная страна? Вы хотите нас превратить в Московию? Ну, в НАТО так хотят сделать», – добавил лидер России.
Глава Чечни Рамзан Кадыров после этого также предложил компетентным органам дать правовую оценку его словам. Он также посоветовал режиссеру прочитать «новейшую историю Чеченской Республики, жители которой 23 марта 2003 года на референдуме решили быть в составе Российской Федерации».
Сам Сокуров позже не стал комментировать слова Кадырова, но отметил, что «сказал только то, что сказал», и заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если тот подтвердит свое предложение и сочтет, что для этого есть повод.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Путин считает, что такие идеи, как у Сокурова, ведут к превращению России в «Московию»?
Путин заявил Джонсону о необходимости переговоров по недопущению движения НАТО на восток
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры для выработки четких договоренностей, исключающих продвижение НАТО на Восток, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Владимир Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Российская сторона представит проекты соответствующих документов», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
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Си Цзиньпин поблагодарил Путина за противостояние попыткам вбить клин между Россией и КНР
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Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в среду по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за противостояние попыткам вбить клин между Китаем и Россией.
«В последнее время на различных мероприятиях вы давали высокую оценку российско-китайским отношениям, называя их примером взаимодействия государств в 21 веке, твердо поддерживали усилия Китая по защите ключевых национальных интересов, решительно выступали против попыток вбить клин между нашими странами. Я это высоко ценю», – передает ТАСС слова китайского лидера.
Си Цзиньпин заявил также, что с нетерпением ждет очной встречи с российским лидером.
«Я ожидаю, что через месяц вы посетите Китай с визитом, а также примете участие в церемонии открытия Олимпиады в Пекине. С нетерпением жду нашей с вами олимпийской встречи», – передает РИА «Новости» слова китайского лидеро. Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.
Ранее в среду Путин назвал отношения России и Китая образцом в 21 веке.