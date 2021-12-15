Путин и Си Цзиньпин договорились запустить движение по мосту через Амур

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в следующем году по телемосту откроют движение по одному из мостов через Амур, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Было достигнуто понимание в ходе разговора, что в следующем году главы государств в режиме телемоста поучаствуют в церемонии запуска движения по одному из мостов через Амур», – передает РИА «Новости» слова Ушакова. Он отметил, что после многих лет работы завершено строительство автомобильного мостового перехода через реку Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ.

Напомним, 31 мая 2019 года на границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через реку Амур. Строительство первого автомобильного моста между Россией и Китаем завершилось в ноябре 2019.

В мае 2020 года Минстрой выдал разрешение на ввод в эксплуатацию первого автомобильного моста между Россией и Китаем, построенного через пограничную реку Амур возле городов Благовещенск и Хэйхэ.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что мост через Амур между Россией и Китаем, на который не затратили ни одного рубля и юаня из госбюджетов, ознаменует новую веху в отношениях стран, станет символом доверия и экономического развития.