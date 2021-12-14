Россиянам объяснили неприятные последствия от реагентов

Использование реагентов для избавления от последствий снегопадов отрицательно сказывается на экологии города, рассказал биолог Павел Глазков.

«Химический состав этой жижи мне неизвестен, но то, что она идет не на пользу – это однозначно. Я предполагаю, что химия и соль у домашних животных может вызывать ожоги, раны и аллергические реакции. Причем реагенты отрицательно сказываются на природе города в целом», – рассказал биолог в беседе с ФАН.

По его словам, лет пять назад снег с улиц Петербурга сбрасывали в Неву, однако прислушались к экологам – «ведь это настоящая катастрофа: сотни тонн соли и реагентов в воде».

«Я во дворе у себя посадил с десяток сосен и теперь беспокоюсь, как они переживут эту зиму. Поскольку видел, что дворники с дороги на посадки скидывают снег. С одной стороны, снег для молодого растения – это «утеплитель». С другой – в снегу реагенты. А хвойные деревья особенно чувствительны к солям, деревья могут погибнуть», – посетовал Глазков.

Он отметил, что в скандинавских странах соль и реагенты используют только на скоростных трассах, а в городах борются со снегом путем частой уборки улиц специальной техникой.

«Все это делается для удобства, но не для нашего удобства. Зачем работать и что-то убирать - кинул соль, она снег растопит. А у людей потом обувь портится, питомцы страдают. Причем волей-неволей мы еще несем это все домой, где могут по полу ползать маленькие дети. Это серьезные вещи. Понятно, что реагентами посыпают улицы из экономии, а не ради удобства петербуржцев, но в тех же скандинавских странах иначе решают проблему. Здесь же вопрос целесообразности. Да, для кого-то такой метод борьбы со снегом и гололедицей выгоден, но точно не для нас с вами. А кому? Надо анализировать ситуацию, почему так все складывается», – уверен биолог.

Во вторник рекордный с 1993 года снегопад прошел в Москве: на метеостанции ВДНХ в осадкомер попало 9 мм осадков.