Эксперты высказались о связи гормонов со взрывом в Серпухове

«Ни одна медицинская операция не приводит к тому, что человек потом совершает преступление, хотя поведенческие реакции обусловлены в том числе и гормональным статусом человека», – сказал газете ВЗГЛЯД психиатр Евгений Фомин. Ранее появились данные, что у устроившего взрыв в Серпухове юноши ранее была удалена щитовидная железа.

«Гормон щитовидной железы, как и другие гормоны, влияет на настроение, на поведение человека, – считает психиатр Евгений Фомин. – Когда щитовидка удалена, то гормон не вырабатывается и, соответственно, наблюдается его недостаток. Для примера: если у человека гипертиреоз, он становится импульсивным и раздражительным. Обратное состояние – гипотиреоз – делает человека медлительным и заторможенным. Но если посмотреть на людей с удаленной щитовидкой, то сколько из них совершают подобные агрессивные действия? Наверное, единицы», – пояснил врач.

«Операцию на щитовидку можно допустить как один из вариантов причин такого поступка. Но закладывать ее как основу совершенного действия я бы не стал. Впрочем, точную оценку в данной сфере может дать, конечно, эндокринолог», – подчеркнул Фомин.

По мнению психиатра, причины поведения юноши (по предварительным данным – это 17-летний Владислав Струженков) нужно изучать комплексно, чем, видимо, сейчас и занимаются правоохранительные органы, – ищут предрасположенность к совершению такой атаки не в физиологии, а в его эмоциональном состоянии. Эксперт предполагает, что совокупность биографических данных, обид, детских травм и соматического статуса (тот самый дисбаланс гормонов щитовидной железы) в итоге вылилась в этот «страшный инцидент».

Что касается людей с дисбалансом гормонов, то не стоит ставить их всех на учет, полагает специалист. «Пытаться это сделать было бы странно и для медицинского сообщества, и для гражданского. Их тысячи. И каждого на склонность к преступному поведению не проверишь», – говорит психиатр. «Лучше патрулировать соцсети. Все эти «колумбайны» объединены общим эмоциональным настроем. Люди, которые готовятся к подобному, собирают информацию. Они оставляют следы в интернете, а значит, специальные службы могут это отслеживать», – полагает Фомин.

В свою очередь, врач-эндокринолог Наталья Балашова в беседе с газетой ВЗГЛЯД считает, что в данном случае «сработали психиатрические отклонения», а не дисбаланс гормонов. Она также пояснила, что по стандартам лечения после удаления щитовидной железы по поводу онкологических заболеваний подбирается заместительная доза гормональной терапии – синтетический аналог гормона щитовидной железы.

«Люди получают адекватную дозу и ничем не отличаются от остальных. Вопрос, какая доза была дана в этом случае? Какую терапию он получал?», – спрашивает Балашова. «Скорее всего, у него была депрессия. Очень трудно связать ее с изменениями со стороны эндокринного профиля», – полагает эндокринолог.

Фомин, напротив, считает, что поведение «серпуховского подрывника» не похоже на депрессивное. «Симптомы депрессии – это снижение воли, энергетических ресурсов. То есть, у человека нет сил. А на то, что он совершил этот молодой человек, нужна была энергия. Нужно было подготовиться, собрать информацию, иметь определенный настрой. В данном случае человек имел определенный эмоциональный подъем. Раздражение и агрессия – это не про депрессию. Это приподнятый тонус, хоть и отрицательный», – считает психиатр.

«В психиатрии можно связать болезнь и действия. В соматических заболеваниях – это сложно притянуть», – говорит Фомин. Однако, как пояснил врач, гормоны могли сыграть свою роль на фоне уже имевшихся у юноши психиатрических проблем.

Как уже сообщалось, в понедельник утром на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье сработала самодельная мина. Предположительно, взрыв устроил выпускник местной православной гимназии. Изначально сообщалось о семи пострадавших, впоследствии это число выросло до 12. Позже было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Через несколько часов после происшествия священник Серпуховского округа Игорь Чабан заявил, что подрывник погиб. Также священник отметил, что подрыв произошел не внутри помещения монастыря, а снаружи – у крыльца. Между тем источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что взорвавший бомбу не состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал SHOT, взрыв устроил бывший выпускник гимназии Владислав Струженков, у которого в 2015 году обнаружили рак щитовидной железы, из-за чего она была удалена. Кроме того, у юноши наблюдались проблемы с психикой, в частности – суицидальные мысли. Позже источник в правоохранительных органах подтвердил наличие у подростка проблем с психикой после операции. В качестве возможной причины для ЧП указывался конфликт бывшего воспитанника с учениками и преподавателем гимназии. Указывается, что Струженкова перевели в православную гимназию, «потому что над ним издевались в обычной школе».