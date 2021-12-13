В России появилось «Министерство школьной моды»

Для увлекающихся модой детей в России появился проект «Министерство школьной моды», который запустило Российское движение школьников (РДШ). В рамках проекта ученики смогут стилизовать форму по своему вкусу.

В конкурсе есть две номинации для тех, кто хочет научиться комплектовать одежу как стилист и две – для тех, кто хочет быть дизайнером. Будущие стилисты смогут попробовать себя в номинации «Сам себе стилист» и «Конструктор школьной формы РДШ», а будущие дизайнеры смогут проявить себя в номинации «Апсайклинг» и «Платье мечты для ковровой дорожки». Перед выполнением конкурсных заданий всем участникам предстоит пройти образовательный блок, состоящий из 56 уроков, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Участники пресс-конференции уделили много внимания одной из номинаций, посвященной созданию школьной формы. По словам авторов проекта, эта номинация появилась по просьбе самих детей, которые хотели бы заявить о своем видении того, какой должна быть одежда для школы. «Когда я узнал, что будет такой проект, я сказал, что Господи, ну наконец-то! Наконец-то будет что-то, что позволит нашим мальчикам, девочкам школьникам не просто выглядеть красиво, выглядеть стильно, но при этом соблюдать нормы школьной формы. Я лично считаю, что школьная форма нужна», – сказал историк моды Анатоль Вовк.

Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева рассказала, что на конкурс, стартовавший на первой неделе декабря, поступило уже больше полутора тысяч заявок из 79 российских регионов.

«Идея проекта рождалась в нескольких направлениях одновременно, у разных людей. Когда мы общаемся с ребятами, мы видим, что есть большой запрос: есть дети, которые сами хотят придумывать, что надевать, как выглядеть и задавать стиль, а есть те, кто хочет понимать, как им хорошо одеваться — недорого, но стильно. Мы понимаем, что проблема всевозможных комплексов зависит, в первую очередь, от того, как ты себя ощущаешь в коллективе. Чаще всего, конечно, ты пытаешься доказать свое лидерство интеллектуальными способностями, но было бы неплохо и хорошо выглядеть», – сказала она.

Глава РДШ отметила, что образовательный блок доступен не только для школьников, но и для взрослых. «Я даже не знаю, у кого проект популярнее: у школьников или педагогов. В нашем проекте востребован тот образ, когда у тебя и мысли соответствующие, и вид соответствующий – тогда можно использовать комплексно полное влияние», – сказала она.

Регистрация на конкурс стартовала 1 декабря на сайте РДШ. Имена 53 лучших участников будут опубликованы 9 февраля в главной группе РДШ во «ВКонтакте». Церемония награждения и призовые мероприятия для победителей пройдут в Москве.