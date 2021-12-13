Кинолог рассказала, как ловить потерявшихся после салюта собак

Во время новогодних праздников, когда на улице часто запускают фейерверки и петарды, теряется много домашних собак: питомцы могут испугаться шума и убежать. Кинолог Катерина Кладо рассказала, что делать, если на улице найдена потерявшаяся домашняя собака.

«Сейчас время морозное, предновогоднее. Количество убежавших собак будет увеличиваться. Петарды, салюты, собаки с проблемами с нервной системой, собаки недообученные, собаки, которых вывели на прогулку без поводка подгулявшие, а значит, не вполне адекватные, владельцы», – написала эксперт в своем Facebook.

Она пояснила, что породистые домашние собаки на улице в мороз не выживают. «Это аксиома. Неважно, в богатой шерсти или короткошерстные (…)», – подчеркнула Кладо.

Кинолог дала несколько советов неопытным людям, которые хотят помочь собаке вернуться домой.

«Если вас пробило на законную жалость. Учтите. Собаки разные, неважно, какого собака размера. Бывают чрезвычайно доверчивые и добрые ротвейлеры и агрессивные мелкие терьеры. И наоборот. Вариантов много. Но если решились помочь собаке. Посмотрите, есть ли у вас с собой хоть какая-то еда. Хотя бы булочка», – объяснила Кладо.

С собакой следует поговорить ласково, но уверенно, с нежными интонациями, как если бы вы говорили с любимым двух-трехлетним ребенком, уговаривая его пойти в детский садик.

«Не нависайте над собакой с высоты своего роста, собака может отшатнуться, для нее это может быть угрозой-доминацией. Особенно, если собака мелкая и неуверенная. Присядьте на корточки, попробуйте прикормить собаку мелкими кусочками. Разговаривая с ней. Гладить сверху не надо. Можно немного снизу, в нижней части шеи, если видите, что собака доверяет, ласкается», – продолжила кинолог.

Она посоветовала проверить, если ли с собой что-то длинное, например, шарф, ремень от сумки, чтобы довести собаку до дома.

«И в это время, пока собака ест, если ест, снизу шеи собаки оберните сложенный «петлей» шарф, или еще что-то, так. чтобы ваш шарф или ремень плотно обхватил шею собаки. И ведите ее домой, уверенно и безапелляционно, попутно разговаривая с собакой ласково и бодро. Прикармливая, если есть, чем», – отметила Кладо.

При этом некоторые собаки могут пойти за человеком и без поводка, только за прикормом, однако это сделают не все животные. Некоторые мелкие собаки могут сами запрыгнуть на руки.

«Многие могут сбежать прямо перед подъездом или воротами, и дальше их участь будет столь же незавидна, как и ранее. Иллюзия поводка надежнее, если вы хотите спасти собаку. Зима в этом смысле неплохое время», – заметила специалист.

«Так что, если хотите помочь собаке, то налаживайте контакт с помощью слов, эмоций, правильной позы, осторожного прощупывания, на какой контакт идет собака. И дальше – как выше сказано. А потом, дома, ищите клеймо в паху или на ухе, чип с помощью ветеринара. Публикуйте объявления везде, где только можно», – пояснила кинолог.

Найденную собаку необходимо выгуливать строго на поводке с ошейником, из которого та не сможет вывернуться. Все время нужно продолжать искать владельцев животного.

При этом Кладо подчеркнула, что желание помочь – дело каждого человека. Она предупредила, что собаки бывают разные, некоторые могут укусить, поскольку находятся в стрессе.

«Но если хотите помочь, помогайте. Не можете отловить собаку, публикуйте фото в соцсетях. Могут приехать более опытные люди», – заключила эксперт.

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