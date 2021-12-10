Лидера и участников причастной к убийствам ОПГ задержали в Орске и Подмосковье

Правоохранители в Оренбургской области задержали в Орске и Московской области лидера и участников преступной группы, причастной к убийствам, сообщили в пресс-службе управления МВД по Оренбургской области.

По оперативным данным, участники ОПГ также занимались незаконным оборотом оружия, наркотических веществ, вымогательствами, мошенничествами и другими видами криминальной деятельности.

«В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска УМВД по Оренбургской области во взаимодействии с коллегами из региональных СК и ФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии были задержаны лидер и участники группы, осуществлявшей преступную деятельность на территории Оренбуржья», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В ходе обыска в доме предполагаемого лидера группы – Корчагина С. К. – изъято оружие: пистолет-пулемет «Скорпион», документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение, отметили в пресс-службе. По данным следственного управления СК по Оренбургской области, задержанные могут быть причастны к убийствам, совершенным в Орске с 2005 по 2008 год.

«Подозреваемый в период 2004 года по 2008 год из личных неприязненных отношений, обусловленных разделом сфер влияния в криминальной среде на территории Оренбургской области, сформировал прямой умысел на организацию убийств ряда криминальных авторитетов восточного Оренбуржья», – уточняется в сообщении ведомства.

Исполнители преступлений, как добавили в ведомстве, совершили три нападения с использованием автоматического оружия и взрывных устройств. В результате погибли два человека, но умысел на убийство других довести до конца не удалось по различным причинам. В качестве таковых следователи назвали своевременное оказанной медицинской помощи и неверный расчет времени срабатывания взрывных устройств.

Как пояснили в региональном управлении МВД, лидер группы, Корчагин, обладает авторитетом в криминальном мире и с 2008 года был «смотрящим» Оренбуржья. По данным управления, он назначал из числа криминальных авторитетов на неформальные должности так называемых положенцев «смотрящих» в крупных городах области – Орск, Новотроицк, Гай, Бузулук и исправительных учреждений ФСИН Оренбургской области для контроля за соблюдением воровских традиций, урегулирования конфликтов. В последние годы Корчагин, как уточнили в ведомстве, постоянно проживал на территории Московской области, продолжая оказывать влияние на криминальную обстановку в Оренбургской области.

«Оперативная разработка и документирование преступной деятельности группы осуществлялась сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД по Оренбургской области не один год и находилась на личном контроле начальника УМВД области Алексея Кампфа. На основании полученных данных была проведена специальная операция по задержанию подозреваемых и следственные действия», – отметили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Как уточняется в сообщении следственного управления СК по Оренбургской области, следователи намерены в ближайшее время предъявить обвинения задержанным, возбуждены ходатайства об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее суд в Москве приговорил руководителя ОПГ «Кузинские» Андрея Кузнецова к 16 годам колонии строгого режима за убийства, совершенные его бандой в 90-е годы.