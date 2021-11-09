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Польша призвала ввести санкции против причастных к ситуации на границе с Белоруссией
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МИД Польши призвал немедленно ввести санкции против всех причастных к ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией, сообщило ведомство в Twitter.
«Санкции должны немедленно последовать в отношении всех физических и юридических лиц, причастных к этой ужасающей гибридной атаке», – передает сообщение РИА «Новости».
Между тем министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков заявил, что мигранты с Ближнего Востока находятся в Белоруссии законно, нарушений не зафиксировано.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
Генерал МВД: Коррупция и угрозы развязали руки этнической преступности
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«Кавказцы в Москве часто несут более мягкие наказания за преступления, потому что правоохранители подвергаются угрозам со стороны диаспор», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал полиции в отставке Владимир Ворожцов. Ранее в Новых Ватутинках после нападения на мужчину с ребенком местные жители выразили готовность собрать народные дружины.
«Российская правоохранительная система за годы своего существования выработала неравное, неодинаковое отношение к преступникам – оно зависит от того, к каким этническим группам относятся подследственные», – пояснил генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов.
По его словам, оценка деяния преступника и особенности работы правоохранителей с ними в России имеют национальность. «Зачастую то, что не прощается представителям коренных народов – это не обязательно должен быть русский, тут может быть чуваш, мордвин, тувинец – прощается цыганам или кавказцам», – указал он.
Когда случается какая-то криминальная история с этнической составляющей, на правоохранителей начинает оказываться давление диаспор, правозащитников и нанимаемых дорогих адвокатов, добавил собеседник.
«Где-то действует коррупционный механизм, где-то угрозы в адрес силовиков. В итоге получается, что русского Васю легче посадить, чем того, за кого горой стоят представители многочисленной диаспоры. Поэтому этнические преступники не особо боятся наказания», – пояснил Ворожцов.
При этом он подчеркнул, что отсутствие реагирования на этническую преступность со стороны правоохранительных органах повышает общественное беспокойство и снижает доверие к государству.
«Помните убийство болельщика «Спартака» Егора Свиридова? По моим источникам в правоохранительных органах, члены одной из диаспор столицы дали взятку силовикам в 600 тыс. рублей за то, чтобы четверых фигурантов отпустили под подписку из СИЗО на время следствия. У правоохранителей была такса – по 150 тыс. рублей за человека. То дело, как известно, вызвало массовые акции протеста в нескольких городах, в том числе и в центре столицы на Манежной площади. У общественности возникли сомнения в том, что преступников ждет справедливое наказание», – детализировал генерал.
Вместе с тем он заметил, что представители, например, украинской или белорусской диаспор не приходят к следствию и прокуратуре «просить за своих». «Они не такие дружные, как кавказские, и это преимущество последних. Но, конечно, правоохранительные органы не должны способствовать воплощению в жизнь этого преимущества», – сказал аналитик.
Ворожцов также выступил за то, чтобы указывать национальность преступника в СМИ, если известно, что данный вид преступлений характерен именно для данного этноса. «Если мы не будем называть национальность преступника, не будем уточнять, что одним видом преступлений занимаются выходцы из Грузии, а другим – приезжие из Узбекистана, мы будем обезоруживать оперативные отделы, следственный аппарат, службы профилактики и местные органы власти в каждом регионе. А мы должны, в том числе и через СМИ, ориентировать их на предмет склонности тех или иных этнических групп и диаспор к преступлениям определенной направленности», – резюмировал собеседник.
В воскресенье Щербинский суд Москвы отправил под арест четвертого фигуранта дела о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве. Конфликт, в ходе которого мужчина был избит на глазах у ребенка, случился у магазина в Новых Ватутинках. Пострадавший вместе с товарищем встретили четырех незнакомцев, после первой стычки парни догнали мужчину с ребенком на улице и избили.
Напомним, 6 ноября стало известно о задержании четвертого подозреваемого, трое из задержанных вину не признают, выдвинув версию о самообороне. Видео с дракой позже попало в Сеть. После инцидента полиция начала проверку и рейды.
Трое задержанных являются гражданами России, а четвертый – уроженец ближнего зарубежья.
Сотрудники магазина сообщали, что двое нападавших были с ножами. Сначала было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, но позже глава СК Александр Бастрыкин потребовал переквалифицировать его в дело о покушении на убийство, а о ходе расследования доложить.
Со своей стороны, местные жители заявили, что готовы организовать народные дружины. Местные не верят, что установившееся после рейдов полиции спокойствие продлится долго. По их словам, в район приезжают жить много семей с детьми, но нет защиты.
В Кремле считают, что драка в Новых Ватутинках не имеет национальной подоплеки.
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Белоруссия прекратила поставки электроэнергии ряду украинских компаний
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Компания «Белэнерго» сообщила ряду украинских участников энергорынка о прекращении поставок электроэнергии. При этом неизвестно, направлены ли соответствующие письма всем украинским компаниям или только некоторым, сообщают СМИ, отмечая, что «импорт технически может происходить и дальше».
Как пишет «Экономическая правда», 8 ноября украинские компании «получили письмо по остановке поставок электроэнергии». В письме «Белэнерго» сообщает, что «с ноября поставки электроэнергии в объединенную энергосистему Украины на основании рамочных договоров осуществляться не будут».
Издание сообщает, что «такое письмо получили несколько участников рынка» на Украине, «в том числе государственный «Энергоатом». Однако «неизвестно, получили ли его все участники рынка», то есть, «возможно, что доступ к ресурсу получат одна или несколько компаний». Не исключено, что «поставки могут остановиться уже 9 ноября», передает РИА «Новости».
«Экономическая правда» со ссылкой на депутата Верховной рады Евгения Шевченко пишет, что Минск принял соответствующее решение из-за «отсутствия экономической выгоды для экспорта электроэнергии» на Украину. Отмечается, что «средства от доступа к межгосударственным связям можно направлять только на ремонт этих сетей», но «ремонтировать их не планируют из-за будущего присоединения Украины к европейской энергосети». Подчеркивается, что «письмо касается только рамочных соглашений, поэтому импорт технически может происходить и дальше».
Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии в ноябре. За два дня он вырос с 5 МВт/ч до 400 МВт/ч. Украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщало о росте цен на электроэнергию. На 1 ноября стоимость повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт-ч. Это произошло после отказа Москвы и Минска продавать Украине электроэнергию.
Захарова предложила Польше принять «благодарных иракцев»
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Политикам в Польше вместо того, чтобы критиковать президента Белоруссии Александра Лукашенко за спровоцированный кризис иракских мигрантов на польско-белорусской границе, стоит вспомнить свои действия по вторжению в Ирак, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Сейчас польским политикам, которые клянут Лукашенко и обвиняют Минск в проблемах с иракскими мигрантами, вспомнить бы, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак», – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Она напомнила, что более двух тысяч польских солдат вторглись в эту страну «устанавливать демократию».
«Почему сегодня не принять как минимум столько же «благодарных иракцев», чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, пока туда не вломились беспардонные демократизаторы», – подчеркнула она.
Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
В Белоруссии заявили об усилении безопасности в зоне движения беженцев.
Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
В Польше заявили, что нелегальные мигранты, которые смогут прорваться из Белоруссии в Польшу, будут возвращены в Белоруссию.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией
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Боевая готовность польских войск территориальной обороны повышена из-за ситуации на границе с Белоруссией, заявило польское руководство.
«Мы повышаем готовность наших сил к поддержке пограничной стражи. 100% солдат 1-й, 2-й, 4-й бригад войск территориальной обороны находятся в 6-часовой готовности к действию», – цитирует сообщение польских войск РИА «Новости».
В нем также есть обращение к военнослужащим с просьбой проверить «обмундирование и средства связи».
Глава Минобороны страны Мариуш Блащак заявил, что на границе с Белоруссией служат более 12 тыс. солдат.
Глава МВД и администрации республики Мариуш Каминьский заявил, что польские силовые структуры находятся в полной готовности на границе.
«Мы мониторим ситуацию в Кузнице (пункт пропуска через границу) уже несколько дней и готовы к любому сценарию. Твердая оборона границы – наш приоритет. Мы увеличили число пограничников, полицейских и солдат. Ждем в полной готовности», – заявил Каминьский.
Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
В Белоруссии попросил политического убежища один из участников штурма Капитолия
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В Белоруссии попросил политического убежища Эван Ньюман – один из участников штурма Капитолия в США 6 января, сообщает телеканал «Беларусь 1».
В США его обвиняют по шести делам, но сам он считает себя невиновным, сообщает RT в своем телеграм-канале.
«Когда я был у Капитолия, никто не входил через окна. Там были сотни людей, и после того, как мужчина разбил окно и пригласил нас, сказал нам войти, никто этого не сделал. И правительство так с 1990-х создает эти ситуации, потом называя это террористическим событием», – рассказал Ньюман.
После штурма Капитолия его поместили в список разыскиваемых преступников. Адвокат посоветовал ему уехать в Европу. Ньюман сменил несколько стран, четыре месяца прожил на Украине, где понял, что за ним следят. 15 августа его задержали белорусские пограничники во время незаконного перехода границы через болота.
В начале января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС.
Колонна мигрантов покинула Белоруссию
Мигранты ушли из Белоруссии и перешли на территорию Польши, усиление вдоль дороги в Гродненской области сняли.
Вся большая группа мигрантов ушла в Польшу, покинув территорию Белоруссии, оцепление сняли, отчитались белорусские пограничники, сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».
По данным канала, мигранты, которые были в лесу, намерены пойти в Германию.
Источник агентства отметил, что мигранты планировали заранее собраться на границе, они пользуются чатами и мессенджерами, в которых по 4-5 тыс. человек, с помощью этих средств они координируют свои действия.
Ранее руководитель госпогранкомитета республики Антон Бычковский сообщал, что для обеспечения безопасности на участке с границей привлекались резервные погрангруппы.
При этом беженцы пока не представляют угрозы.
«Мы столкнулись с большим потоком людей, группа очень многочисленная, среди них очень много женщин и детей... Речь идет о более чем тысяче человек. Наша задача сделать так, чтобы все было безопасно для всех. Мы вынуждены действовать, учитывая, что это большое количество людей. Вместе с тем на текущий момент времени угрозы какой-либо они не представляют», – заявлял Бычковский РИА «Новости».
Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео.
Колонну мигрантов на белорусско-польской границе сняли на видео
Многочисленная группа беженцев движется к границе Белоруссии с Польшей, сообщил государственный пограничный комитет республики. Колонна попала на видео.
В Telegram-канале ведомства говорится, что «в данный момент многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей».
«Пограничная стража Польши неоднократно рапортовала о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Беларусью. На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей», – указывается в сообщении.
Отмечается, что Белоруссия принимает все необходимые меры «для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали».
Военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц опубликовал в своем Telegram видео с места событий.
В роликах можно увидеть сотни человек с детьми и багажом. За кадром слышна иностранная речь
Напомним, Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Также Литва занялась установкой ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией.
Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на истинный смысл строительства стен в Европе и раскритиковала методы борьбы Евросоюза с потоками мигрантов.
Палаточный лагерь на границе Белоруссии с Польшей разбили 3 тыс. беженцев
Число беженцев, подошедших в понедельник к границе Белоруссии с Польшей, оценивается в 3 тыс. человек: они рубят деревья, разжигают костры и ставят палатки, польские полицейские применили к ним газ.
На фотографиях агентства БелТА видны десятки мигрантов с рюкзаками, сумками, бутылками с водой, они находятся в лесистой местности рядом с ограждением из колючей проволоки, на которой установлена табличка с предупреждением на польской языке о прохождении границы и недопустимости ее пересечения.
На другой стороне от ограждения стоят польские силовики в амуниции, со щитами и их спецтранспорт, в небе барражирует вертолет, передает РИА «Новости».
Среди беженцев много женщин и детей, в том числе грудные. Беженцы установили палатки, разожгли костры, у которых греются мигранты.
Агентство также публикует фотографию, на которой запечатлены пятеро мужчин, переносящие человека на импровизированных носилках. В сообщении поясняется, что это – результат применения слезоточивого газа польскими силовиками.
«Нас поливают газом. Смотрите, что происходит», – приводятся слова пожилого мужчины.
По предварительным данным у польской границы, по оценкам самих беженцев, их скопилось около 3 тыс. беженцев.
До этого многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
В Белоруссии заявили об усилении безопасности в зоне движения беженцев.
Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Также Литва занялась установкой ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией, до этого она появилась на границе Польши и Белоруссии. Некоторые мигранты получали травмы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на истинный смысл строительства стен в Европе и раскритиковала методы борьбы Евросоюза с потоками мигрантов.
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Захарова оценила использование Польшей «химической отравы» против мигрантов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе, напомнила, что Польша входит в Совет ООН по правам человека.
Захарова рассказала в Telegram, что посмотрела видеозапись, на которой «польские силовики распыляют в лицо прорывающимся через границу иракским мигрантам какую-то химическую отраву». «Думаю о том, что Польша является членом Совета ООН по правам человека», – заявила официальный представитель МИД России.
Напомним, Захарова заявила, что политикам в Польше вместо того, чтобы критиковать президента Белоруссии Александра Лукашенко за спровоцированный кризис иракских мигрантов на польско-белорусской границе, стоит вспомнить свои действия по вторжению в Ирак.
Литва решила перебросить войска к границе с Польшей и Белоруссией
Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами, заявила глава литовского МВД Агне Билотайте.
Билотайте заявила, что правительство также обсудит введение режима ЧС на границе с Белоруссией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Также Литва занялась установкой ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией.
Польша же объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией
В Польше решили возвращать в Белоруссию прорвавшихся мигрантов
Нелегальные мигранты, которые смогут прорваться из Белоруссии в Польшу, будут возвращены в Белоруссию, заявила представитель подляской комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович.
«Если они будут пересекать границу так, как пытаются в данную минуту, то, конечно, эти лица будут немедленно возвращены в Белоруссию», – пояснила Зданович, передает РИА «Новости».
По ее словам, ни один из нелегальных мигрантов, которые в понедельник прибыли в большом количестве к польско-белорусской границе, не подал прошение о предоставлении убежища.
Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
В Белоруссии заявили об усилении безопасности в зоне движения беженцев.
Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Эксперт рассказал о новом этапе отношений Москвы и Минска
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«Военная доктрина – наиболее содержательный документ с точки зрения практической применимости и перспектив для России, поэтому именно в военной сфере интеграция двух стран будет развиваться активнее всего», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Носович. Ранее президенты России и Белоруссии утвердили интеграционный декрет и Военную доктрину в рамках Союзного государства.
«Подписание интеграционного декрета Союзного государства и военной доктрины президентами России и Белоруссии – это подведение черты под определенным периодом развития двусторонних отношений», – уверен политолог Александр Носович.
По его словам, с конца 2018 года одной из главных тем между сторонами было обсуждение 28 дорожных карт углубленной интеграции. «Тогда Москва предлагала своего рода политическую интеграцию, то есть создание наднациональных органов, которые будут следить за выполнением программ интеграции, – пояснил он. – Но с каждым месяцем безрезультатных переговоров эта тема становилась все более токсичной. Так что итоговое подписание этого декрета символически закрыло тему сложных и неприятных переговоров».
«В этом смысле важно не столько содержание подписанных 28 интеграционных программ, сколько то, что Путин и Лукашенко их наконец подписали, – считает эксперт. – Это свидетельствует о том, что серьезных противоречий между сторонами на данный момент нет».
«Более содержательный документ с точки зрения практической применимости и перспектив для России – военная доктрина, – уверен Носович. – Белоруссия всегда интересовала Россию с точки зрения военной безопасности. Она стратегически важна для Москвы, поскольку прикрывает западные рубежи нашей страны».
«После 1991 года для России всегда был первостепенным вопрос политической и военной ориентации Белоруссии. Было важно, чтобы Белоруссия не пошла в сторону НАТО. Потому что база Североатлантического альянса в районе Витебска или Могилева – это тяжелейший стратегический удар по военной безопасности России, – рассказал политолог. – Поэтому военная доктрина имеет для России очень важное значение».
«Кроме того, оптимизм здесь внушает и то, что у России и Белоруссии всегда были наилучшие отношения именно в военной сфере, – полагает Носович. – Если выстраивать иерархию, то хуже всего с союзным строительством обстояли дела в информационной сфере, было немного лучше с экономикой, но и там случались конфликты, а военное сотрудничество – сфера, где у сторон всегда все происходило ровно, гладко и бесконфликтно. Это касается как армий, так и спецслужб. Учитывая все это, можно ожидать, что в следующие два года активнее всего интеграция будет развиваться в этой сфере».
В минувший четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего совета Союзного государства, которое проводится в режиме видеоконференции, утвердили Военную доктрину Союзного государства. Ранее они утвердили 28 союзных программ России и Белоруссии.
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что принятие Военной доктрины обусловлено изменением военно-политической обстановки в регионе, возникновением новых вызовов и угроз для Белоруссии и России, беспрецедентным внешним давлением на страны.
Кроме того, на заседании была утверждена новая концепция миграционной политики. В документе определены направления деятельности министерств внутренних дел, органов государственной безопасности, пограничных служб и внешнеполитических ведомств в сфере миграции с учетом новых реалий.
По словам Путина, особое значение приобретает стабильность на границе двух стран. «Очень важно обеспечить более тесное взаимодействие между российскими и белорусскими министерствами и ведомствами. Конечно, повышается роль постоянного комитета Союзного государства. При этом особое значение приобретает формирование на наших внешних границах атмосферы стабильности и безопасности. Мы намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела наших суверенных государств», – сказал президент.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что интеграционные договоренности России и Белоруссии можно назвать историческими, они выводят отношения двух стран на принципиально новый уровень. Он напомнил, что главы кабминов России и Белоруссии одобрили 28 программ развития Союзного государства и основные направления реализации положений договора о создании этого объединения.
До этого президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко достигли договоренности о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто выиграет больше всего от тесного экономического сотрудничества двух стран.
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Беженцы в Белоруссии не дошли до КПП на границе
Двигавшиеся в сторону белорусского пункта пропуска «Брузги» беженцы не дошли до КПП у польской границы и свернули в лес, сообщил источник.
«Беженцы не дошли до пункта пропуска, а свернули от трассы в лес. Соответственно, границу в оборудованном пункте пропуска они не пересекали», – сказал источник РИА «Новости».
По его словам, организованного перехода беженцами границы в КПП не проводилось.
Между тем замминистра МВД Польши Мачей Вонсик заявил, что на границу с Белоруссией отправились антитеррористические подразделения.
«Там есть дополнительные патрули пограничной стражи, пограничная стража максимально мобилизована. Сегодня на границу были направлены также антитеррористы. Также там есть 12 тысяч солдат Войска Польского», – заявил он в эфире Польского телевидения.
Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
В Кремле отреагировали на ситуацию с беженцами в Белоруссии
Минск, несомненно, принимает все меры для удержания ситуации с беженцами на границе в Польшей в законном русле, учитывается и обеспокоенность возможностью их пересечения границы России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «мы не сомневаемся в том, что миграционные службы Белоруссии принимают все необходимые меры для того, чтобы ситуацию удерживать в законном русле», в Кремле не сомневаются и в том, что «учитываются соображения и возможной обеспокоенности в связи с тем, что мигранты могут перетекать на нашу территорию», передает РИА «Новости».
«Ситуация, безусловно, непростая. И, конечно, большой груз ложится и на плечи белорусских властей», – отметил он.
Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Напомним, Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Также Литва занялась установкой ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией.
Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на истинный смысл строительства стен в Европе и раскритиковала методы борьбы Евросоюза с потоками мигрантов.
Польша закрыла пункт пропуска Кузница через границу с Белоруссией
Пункт пропуска Кузница через границу с Белоруссией на польской территории временно закрывается в связи с обострением миграционной ситуации, сообщает Пограничная стража Польши.
«В связи с ситуацией на польско-белорусской границе, с завтрашнего дня, то есть с 9 ноября с 7.00 (9.00 мск) будет приостановлено движение на автодорожном пограничном переходе в Кузнице», – приводит сообщение РИА «Новости».
Пограничники уточнили, что «путешественники должны направляться в пункты пропуска в Тересполе и Бобровниках».
Напомним, сегодня ситуация с беженцами на границе Белоруссии и Польши накалилась. Многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
В Белоруссии заявили об усилении безопасности в зоне движения беженцев.
Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Также Литва занялась установкой ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией, до этого она появилась на границе Польши и Белоруссии. Некоторые мигранты получали травмы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на истинный смысл строительства стен в Европе и раскритиковала методы борьбы Евросоюза с потоками мигрантов. В госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что на границе с Польшей слышна стрельба, она раздается с польской стороны.