Мучивший жителей Воронежа 19 лет вопрос был решен депутатом за день

Депутат Госдумы от Воронежской области, замруководителя фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич помог жителям Воронежа решить многолетний вопрос неудовлетворительного состояния площадки для мусора в одном из дворов города, а также рассмотрел другие просьбы жителей города.

В ходе общения было принято решение выехать к заявителям, чтобы на месте разобраться в озвученных проблемах. «Депутат Государственной Думы должен заниматься всеми вопросами, с которыми обращаются к нему граждане. Делить на правильные или не правильные вопросы, слишком мелкие или не мелкие для федерального уровня, не корректно. Потому что это люди, которые живут в нашей стране и если человеку важно задать вопрос про полигон, мусорку или что-то еще, то необходимо включаться и решать», – приводятся слова Кастюкевича в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На улицу Героев Сибиряков в Воронеже по обращению местной жительницы депутат выехал вместе с начальником УЖКХ мэрии Дмитрием Соломахой и начальником отдела ЖКХ управы Советского района Константином Долматовым. Контейнерная площадка, которая обслуживает от 9 до 13 многоквартирных домов, все время переполнена. С вывозом мусора и уборкой прилегающей территории управляющие компании справляются плохо.

Соломаха рассказал жителям, что 89 дом по ул. Героев Сибиряков стоит в программе благоустройства на 2022 год. Следовательно, данную контейнерную площадку будут убирать, а вместо нее появятся отдельные на каждые 2 дома. Контейнеры закроют от доступа третьих лиц. Кастюкевич попросил до конца реализации программы взять данный вопрос на контроль в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Воронежа.

В течение дня мэрия совместно с управляющими компаниями и управой на данной площадке заменили профлисты, вывезли весь мусор, завезли грунт, расчистили углубленные контейнеры и покрасили крышки. Установили табличку с графиком вывоза мусора.

Также жительница Воронежа обратилась к Кастюкевичу по вопросу пересмотра пенсии. Женщина непрерывно работала, начиная с 17-ти лет. В том числе какое-то время проживала и трудилась на севере. Однако, из-за индивидуального предпринимателя, который не делал отчисления в пенсионный фонд, она сейчас получает минимальную пенсию.

Кастюкевич рассказал, что у женщины есть все подтверждающие документы, а ИП, в котором она работала, все еще действует. Депутат пообещал привлечь помощь юристов.

Также он пообещал помочь привести в порядок здание, которое местные власти выделили для работы НКО «Дети и лошади». После решение проблемы проект будет включать адаптивную помощь для детей с ограничениями здоровья.