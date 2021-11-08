Эксперты оценили победу ЕР на муниципальных выборах в Бурятии и Приморье

В Бурятии и Приморском крае на муниципальных выборах победили представители «Единой России», а остальные партии проигнорировали выборы, эксперты связали это с большой ответственностью, возлагаемой на победителей.

Другие партии не стали участвовать в кампании по причине того, что работа на местах подразумевает большую ответственность, «а результаты от работы видны не всегда и не сразу». В итоге самовыдвиженцы и ЕР поделили мандаты примерно поровну, сообщается на сайте «Независимого общественного мониторинга».

В республике Бурятия завершились выборы депутатов сельских поселений Баргузинское и Туран, а также Северомуйского городского поселения.

«По итогам муниципальных выборов 45% мандатов получили представители партии «Единая Россия», остальные мандаты распределились между самовыдвиженцами», – рассказала об итогах выборов первый заместитель председателя Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.

По словам Думновой, в Северомуйском поселении была одна спорная жалоба о том, что один из кандидатов 6 ноября в мессенджере Viber проводил предвыборную агитацию. «Назвать это грубым нарушением было бы неправильно», – отметила эксперт.

Из 25 кандидатов мандаты получат 17 человек, из которых 11 претендентов – самовыдвиженцы. При этом самый высокий результат показал представитель от регионального отделения «Единой России» Тункинского района Умаров (45,9%), на втором месте самовыдвиженец от городского поселения Северомуйское Савельев К.А. (36%), на третьем – также кандидат от «Единой России» от сельского поселения Баргузинское Симонов (32,35%).

Максимальная явка избирателей отмечена в поселении Туран 64,89%, минимальная – 11,02% в сельском поселении Баргузинское. Явка избирателей в городском поселении Северомуйское составила 20,2%.

По мнению Думновой, состав кандидатов свидетельствует о «низкой активности других парламентских и непарламентских партий на муниципальных выборах в Бурятии и о том, что они исчерпали свои ресурсы на прошедших выборах в Государственную Думу. «Интерес представителей политических сил к участию в выборах такого масштаба низкий, потому что ответственность довольно большая, а результаты от работы не всегда и не сразу видны», – считает эксперт.

Относительно явки Татьяна Думнова отметила усталость избирателей из-за череды выборов, а также опасения людей приходить на участки из-за пандемии. «Тем не менее, выборы состоялись, они были легитимными. По данным членов УИК, нарушений в ходе всего избирательного процесса, процедуры подсчета голосов и подведения итогов муниципальных выборов не выявлено», – сообщила эксперт НОМ.

В Приморском крае состоялись дополнительные выборы депутатов муниципального комитета Руновского сельского поселения, в них принимали участие три кандидата от партии «Единая Россия» и два самовыдвиженца.

«Итоговая явка составила 18,79% избирателей. Победили три кандидата от ЕР и один самовыдвиженец: Ольга Маклакова – 72,82%, Ирина Межеловская – 72,82%, Валентина Михайличенко – 62,56% и самовыдвиженец Марина Шептуха – 75,38%», – рассказал об итогах кампании член Общественной палаты Приморского края Валентин Лабонин. По данным эксперта, кампания прошла без проблемных инцидентов и жалоб от кандидатов.

Недавние выборы в Государственную думу РФ восьмого созыва, убежден он, дали хороший фундамент для проведения этих выборов: «Поэтому комиссии отработали отлично. Все было подготовлено заранее, анализ предыдущих замечаний был учтен».

Большое внимание на выборах было уделено также соблюдению санитарно-эпидемических мер на избирательных участках и в ходе проведения надомного голосования: использовались антисептические средства, соблюдалась дистанция, выдавались маски и перчатки.

Досрочное голосование также прошло без нарушений, в нем приняли участие менее 20 человек. Об этом рассказал председатель Общественной палаты Приморского края Борис Ступницкий.

«Основные причины, по которым люди идут голосовать досрочно, это отсутствие в день голосования на территории. Так, сегодня голосовала женщина, которая ложится в больницу в краевой столице, а также студент. В предыдущие дни граждане голосовали досрочно, так как уезжали в командировки», – пояснил Ступницкий, добавив, что круглосуточно порядок обеспечивала полиция, голосование было проведено в полном соответствии с законом.