Оппоненты Саакашвили поклялись не допустить его возвращения во власть

Несколько тысяч противников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили собрались на митинг в центре Тбилиси и поклялись не допустить реванша его партии «Единое национальное движение», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Митинг организован известными представителями общественности, которые назвали режим Саакашвили «кровавым», а его самого и его сторонников «нелюдями».

Кинорежиссер Георгий Хаиндрава пообещал, что «уроды никогда не вернутся во власть».

На митинге демонстрировались кадры жестокого разгона митингов оппозиции в Тбилиси 7 ноября 2007 года и 26 мая 2011 года, когда прежние власти применили против мирных демонстрантов полицию и армию.

«Не дадим взбаламутить!» – таков лозунг митинга противников экс-президента, инициатором которого выступил известный певец и ведущий Гия Гачечиладзе.

Правозащитница Нана Какабадзе сказала, что «день 7 ноября должен стать завершающим для режима Саакашвили».

«Акция является превенцией возвращения прежней власти», – сказала Нана Какабадзе.

Она считает проблемой то, что «режим Саакашвили до конца не оценен и осмыслен».

«Когда Саакашвили называют политзаключенным, это и смешно, и грустно», – отметила правозащитница.

«Есть предел нашему терпению, берегитесь!», – выступил на митинге один из участников Дачи Цагурия, обращаясь к собравшимся.

«Как вообще мог родиться такой недочеловек, как Саакашвили, как все его сторонники?!, – сказал Дачи Цагурия. – Это же киллеры, это же люди, которые пытали, убивали. Миша будет сидеть в тюрьме до конца!».