Оборот на «черную пятницу» в интернете за год вырос на 73%

Продажи интернет-магазинов во время акции «черная пятница» выросли на 73% по сравнению с аналогичной акцией в прошлом году. Ажиотаж «черной пятницы» в онлайн-формате смещается в пользу более ранней распродажи – Дня холостяка, которая проходит 11 ноября, сообщили эксперты и представители отрасли.

«В эту «черную пятницу» количество платежей в онлайне увеличилось на 66% по сравнению с прошлогодней распродажей, оборот вырос на 73%. Плательщиков стало на 76% больше, а средний чек в интернет-магазинах вырос на 4%, до 1,539 тысячи рублей», – сообщил ТАСС представитель пресс-службы сервиса ЮКаssa, который проанализировал 50 млн платежей более чем на 160 тыс. российских и иностранных сайтов, принимающих оплату через ЮKassa. Сравнивались платежи с 27 по 29 ноября 2020 года и траты с 26 по 28 ноября 2021 года.

«Прошедшая «черная пятница» стала самой успешной для российского онлайн-бизнеса по сравнению со всеми «черными пятницами» за последние пять лет. На это повлияло, помимо прочего, изменение поведения покупателей и их переход в онлайн. За пять лет обороты интернет-магазинов в дни распродаж выросли в шесть раз», – говорит гендиректор ЮMoney Иван Глазачев, куда входит сервис ЮKassa.

Аналитический ресурс «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных страны, который ежедневно обрабатывает 48-50 млн кассовых чеков с более 1 млн онлайн-касс в России) подтверждает статистику ЮKassa и отмечает, в этом году продажи «черной пятницы» в интернете оказались выше прошлогоднего уровня в 1,5 раза. «Маркетинговая конкуренция игроков рынка все больше смещает фокус потребителя с официальной даты «черной пятницы» на более широкие периоды, в результате в этот день уже не наблюдается такого покупательского ажиотажа, как это было в доковидное время. В топ-категориях распродаж остаются электроника, бытовая техника, одежда и обувь, товары для дома», – сказал представитель «Чек Индекса».

Как сообщила коммерческий директор сайта распродаж BlackFridaySale.ru Светлана Харабурова, в этом году российская «черная пятница» в связи с пандемийными ограничениями в большей степени вернулась к ее оригинальному формату онлайн-распродажи. Так, из-за дополнительных ограничений на доступ в торговые центры повысилась онлайн-активность в некоторых регионах России. «В прошлом году в топ-5 наиболее активных регионов помимо Москвы и Петербурга вошли Свердловская область, Краснодарский край и Красноярский край. Сейчас же, при том, что на первом и втором местах остаются Москва и Санкт-Петербург, тройку лидеров поделили Краснодарский край и Свердловская область, а за ними следуют сразу несколько регионов: республики Татарстан и Башкортостан, Новосибирская, Ростовская и Нижегородская области», – сказала Харабурова.

Три крупнейших маркетплейса из топ-5 выручили 53 млрд рублей во время «черной пятницы».

Как сообщили в Wildberries, где распродажа проходила с 22 по 28 ноября, общая сумма заказов превысила 43 млрд рублей, это в 2,6 раза больше, чем в аналогичный период 2020 года. Число заказов взлетело в 2,7 раза год к году.

Количество заказов на Ozon в главный день «черной пятницы», 26 ноября, выросло в пять раз к прошлому году. Оборот от продаж непосредственно в этот день увеличился в четыре раза год к году, до 5 млрд рублей, сообщили в компании.

По словам представителей Ozon, «черная пятница» и День холостяка (11 ноября) показали сопоставимые совокупные результаты, но в «черную пятницу» продажи между днями распределились более равномерно. В акцию День холостяка был один явный пик 11 ноября (6,1 млрд рублей), а вот в «черную пятницу» был также очень значимый всплеск продаж в финальный день, 28 ноября, – сработал «эффект дедлайна».

Показатели «Сбермегамаркета» в ходе «черная пятницы» выросли в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе онлайн-ретейлера.

На Ozon наиболее популярными категориями обеих распродаж были товары для дома и сада, для красоты и здоровья, продукты питания, электроника, одежда и детские товары. Быстрее всего в «черную пятницу» рос спрос на ювелирные украшения, одежду, продукты питания, обувь, товары для туризма, охоты и рыбалки, а также на автотовары.

На Wildberries самыми популярными покупками стали платья, книги, кремы, чехлы для телефонов, ботинки, гирлянды, куртки, чай, сухой корм для животных и сумки.

В дни распродаж большим спросом у россиян обычно пользуются одежда и обувь, электроника и бытовая техника, товары для дома и ювелирные украшения, а также цифровые товары. В этом году наибольший рост числа покупок, в 6,4 раза, отмечен у турагентств. У частных клиник было в 6,2 раза больше покупок, чем год назад, а у онлайн-площадок, продающих игровые товары, – в 2,2 раза. За три дня больше всего покупок было сделано в пятницу, 26 ноября, отмечают в ЮKassa.

На «Сбермегамаркете» наиболее популярными категориями в денежном выражении стали бытовая техника, смартфоны и аксессуары, аудио- и видеотехника, компьютерная техника, детские товары. Значительный прирост по отношению к прошлому году показали аксессуары, товары для дома, мебель, книги, хобби, канцелярия, обувь.

У ретейлера техники «Ситилинк» в ходе «черной пятницы» наиболее популярными категориями стали игровые консоли и аксессуары к ним, ноутбуки и смартфоны, сообщили в пресс-службе компании. Продажи выросли на 30% по сравнению прошлогодней акцией. В акции также участвуют магазины сектора e-grocery (доставки продуктов). В онлайн-гипермаркете Vprok.ru Перекресток отметили, что в ходе акции рекордно вырос спрос на консервы для подготовки к новогодним праздникам. «Продажи зеленого горошка в Москве и Санкт-Петербурге выросли в 3,4 раза в каждом из городов, а сладкой кукурузы – почти в 3 раза в Москве, и на 81% в Санкт-Петербурге. В дополнение к этому продажи крабовых палочек в Москве выросли в 4 раза», – сообщил представитель пресс-службы компании.

На сайте распродаж blackfriday-russia.ru самыми популярными разделами, как и в прошлом году, стали бытовая техника, одежда и товары для дома. Средний чек покупок подрос на 25%, сообщили в компании.

На Wildberries были куплены товары по беспрецедентно низким ценам: капучинатор за 29 рублей был доставлен г. Беломорск в Карелии (дешевле в 17,5 раз по сравнению со средней ценой на аналогичные товары), монопод за 38 рублей доставлен в Рязань (дешевле в 13,6 раз), аппарат для маникюра и педикюра за 57 рублей доставлен г. Выкса в Нижегородской области (дешевле в 29,6 раз), инфракрасная сушилка для овощей за 110 рублей доставлена в г. Челябинск (дешевле в 19 раз), портативная музыкальная колонка за 173 рублей доставлена в Москву (дешевле в 17,4 раза), сообщили в компании.

На Ozon cамым дорогим заказом стал заказ клиента из Репино (Санкт-Петербург). Он приобрел двухдверный холодильник за 444 тыс. рублей. 30 тонн муки купили россияне на Ozon за 1 час распродажи (сеть продовольственных магазинов уровня топ-10 в России обычно продает такое количество муки за день), отметили в компании.

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