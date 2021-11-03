Отец Бритни Спирс подал заявление о немедленном прекращении опеки над ней

Отец американской певицы Бритни Спирс Джеймс подал заявление о немедленном и безусловном прекращении опеки над своей дочерью, сообщают СМИ.

Телеканал Fox сообщил со ссылкой на судебные документы, что Джеймс Спирс «не видит причин для продолжения опеки на любой промежуток времени», он «уже обратился в суд, чтобы прекратить опеку и предложил оговорить ее немедленное прекращение без оговорок и исключений», передает РИА «Новости».

Уточняется, что отец звезды не требует компенсации за оперативное прекращение опеки.

Между тем газета Daily Mail сообщила со ссылкой на пост Бритни Спирс в Instagram, который та успела удалить, что идея оформить опеку принадлежала ее матери Линн.

«Может, мой отец и начал опеку 13 лет назад... Но люди не знают, что именно моя мать подала ему идею... Она тайно испортила мне жизнь», – приводит издание слова певицы.

Она также отметила, что ее отец «недостаточно умен», чтобы додуматься до опеки.

Отметим, что Линн выступала в поддержку дочери и заявляла, что Джеймс не в состоянии поставить интересы Бритни выше своих. Отец Спирс предъявил аналогичные претензии к матери звезды.

Напомним, исполнительница была признана частично недееспособной в 2008 году. В 2019 году она заявила, что это произошло из-за ложных обвинений со стороны бывшего мужа Кевина Федерлайна и предательства ее собственной команды. Она легла в клинику для страдающих психическими расстройствами.

В августе 2021 года отец Бритни Спирс согласился на отказ от опекунства.

В сентябре Бритни Спирс объявила о помолвке с 27-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари. 30 сентября сообщалось, что суд в Лос-Анджелесе постановил отстранить Джейми Спирса от опеки над дочерью.

Вместо отца контролировать имущество Бритни Спирс будет бухгалтер Джон Забель, который, по данным телеканала CNN, был выбран самой певицей и ее адвокатом. Личным опекуном Спирс продолжает оставаться специализирующаяся в этой сфере Джоди Монтгомери.

Ожидается, что суд назначит новые слушания для решения вопроса об окончательном снятии опеки.