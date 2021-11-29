IT-компании подписали меморандум о присоединении к хартии «Цифровая этика детства»

Компании, основавшие Альянс по защите детей в цифровой среде, подписали хартию «Цифровая этика детства» и призвали российские и иностранные компании присоединиться к ней, церемония подписания состоялась в офисе «Яндекса».

Церемония прошла в присутствии руководителей девяти компаний-основателей и участников консультативной группы – диалогового формата Альянса, к которой уже подключились более 15 общественных и государственных организаций. Хартию также подписали представители Сбера, ставшего ассоциированным участником Альянса по защите детей в цифровой среде, передает ТАСС.

Хартия «Цифровая этика детства» – первый совместный проект, реализованный компаниями-основателями Альянса. В документе сформулированы основные ценности, принципы и правила поведения, соблюдение которых позволит создать цифровую среду, безопасную и благоприятную для развития и творческой самореализации детей.

В основе хартии «Цифровая этика детства» лежат принципы уважения ребенка как личности, совместной ответственности за безопасность детей в сети, конфиденциальности данных ребенка, инклюзивности, единства ценностных ориентиров в онлайн- и офлайн-среде.

Документ называет детей, их права, интересы и безопасность в цифровой среде приоритетом для семьи, общества и государства, утверждает созидательное использование технологий и призывает всех участников способствовать социализации и безопасному общению детей в сети.

Основные положения хартии презентовали представители компаний-основателей: председатель Альянса по защите детей в цифровой среде, вице-президент по корпоративным отношениям «Яндекса» Антон Шингарев, заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Юлия Голубева, вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу «МТС» Ольга Зиборова, управляющий директор в России и странах СНГ «Лаборатории Касперского» Михаил Прибочий и директор по связям с государственными органами «Мегафона» Владимир Месропян.

1 сентября 2021 года девять крупнейших российских цифровых компаний – «Вымпелком», «Газпром-медиа», «Лаборатория Касперского», «Мегафон», МТС, VK, «Национальная медиа группа», «Ростелеком» и «Яндекс» – в присутствии президента России Владимира Путина объявили о создании Альянса по защите детей в цифровой среде. Его основная цель – создание дружественного для детей интернет-пространства, основанного на креативных и безопасных технологиях и цифровых решениях, которое позволит детям гармонично развиваться, удовлетворять потребности в цифровом мире, учиться ответственному поведению в сети и формировать морально-нравственные ориентиры.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на презентации, посвященной подписанию хартии, заявил, что IT-компании должны нести ответственность за защиту детей от рисков в интернете, в то время как государство должно поддерживать их в этом, а не «идти вперед» с ограничительными законодательными мерами.

«Вы сказали, что государственное регулирование запаздывает. В данном случае я считаю, что это очень хорошо, есть вещи, которые государственным регулированием эффективно не решить. Тут крайне важно, что это ответственность за создание условий для самореализации, для развития детей с одновременной защитой и обеспечением их безопасности. Это хорошо работает, если это не просто государственные требования, как раз государство здесь, мне кажется, скорее, должно присоединяться, помогать, поддерживать, но не идти вперед какими-то ограничительными, запретительные мерами», – отметил он.

По словам Кириенко, с одной стороны, важно создать для детей правильные условия, дать им максимальные возможности для развития, с другой стороны, защитить их от рисков, от которых сами они себя пока защитить не могут. Он добавил, что важно соблюдать баланс, так как интернет – пространство для развития возможностей, в том числе для самих детей.

«Поэтому здесь такая совместная работа и совместная ответственность и компаний, которые работают в этой сфере, и педагогического сообщества, и родителей, и государства. Это работает только вместе и никак по-другому. И очень здорово, что здесь как раз инициатором выступает не государство с достаточно жесткой структурой законодательства, а выступает очень гибко альянс [по защите детей в цифровой среде], где инициаторы сами крупнейшие компании, лидеры в этой сфере», – сказал он.

Кириенко выразил надежду на то, что в работе по реализации положений хартии примут участие и иностранные компании. «Россия всегда открыта для работы крупнейших мировых IT-компаний, чьи ценности, стратегия и идеология совпадают, не противоречат тому, что заложено в философию создания альянса, и тому, что заложено в хартию», – заверил он.

По словам Кириенко, подрастающее поколение рассчитывает на то, что его мнение будут слышать в работе по защите детей в цифровой среде.

По его словам, очень важно, что и альянс по защите детей в цифровой среде, основанный крупнейшими в РФ IT-компаниями и медиахолдингами, и хартия «формируют еще одну принципиальную вещь - вся эта работа должна вестись в диалоге с самими детьми».

«Вся работа с подрастающим поколением говорит о том, что у них очень высокая ценность самореализации, но у них очень большой запрос на то, что они не просто получают это готовеньким. Они очень хотят, чтобы это был полноценный, честный и открытый диалог, в котором их мнение тоже спрашивают, к их мнению реально прислушиваются. И то, что хартия призывает слышать и учитывать обратную связь от детей, что это заложено как базовый принцип в хартию, мне кажется, это крайне правильный шаг», – сказал Кириенко.