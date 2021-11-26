Названы ключевые преобразованиях в судебной системе в 2021 году

Вектор, заданный председателем ВС Вячеславом Лебедевым, позволил судебной системе сделать значимые шаги в сторону более человечных взаимоотношений внутри нее. Судебная система России в условиях новой реальности показала себя институтом наиболее мобильным и адаптированным к интересам государства и граждан.

«Если посмотреть на результаты, которых судебной системе удалось достичь в 2021 году, становится понятно: уже в весьма обозримом будущем нас ждут исторические изменения в самой философии российского суда. Отличительной чертой этой системы станет более внимательное отношение ко всем участникам процесса, в том числе – подозреваемым, подследственным и подсудимым – особенно тем, кто обвиняется в нетяжких преступлениях», – говорится в материале РАПСИ.

За первые шесть месяцев 2021 года российские суды прекратили уголовные дела в отношении 23% от числа всех российских подсудимых по соответствующим статьям закона: эти поистине революционные цифры были озвучены Лебедевым осенью этого года на совещании председателей Верховных судов государств – членов ШОС.

Не во всех случаях уголовные дела прекращались за невиновностью. Так, нередко в этом году Фемида назначала обвиняемому судебный штраф. Эта гуманная мера правосудия получает все большее распространение в отношении лиц, впервые совершивших нетяжкое преступление.

«Судами РФ продолжается системная и последовательная работа, направленная на гуманизацию уголовного законодательства и правоприменительной практики, в связи с чем численность лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы по состоянию на 1 сентября 2021 года составила 471 тыс. 490 лиц – на 11 тыс. 432 меньше, чем на 1 января текущего года», – сказал Лебедев.

Этой осенью ВC РФ выпустил определение судебной коллегии по уголовным делам, в котором призвал не направлять в колонии людей, пошедших на нетяжкие преступления из-за бедности. Кроме того, на рассмотрении Госдумы находится законопроект о введении института уголовного проступка. «Позиция Верховного суда остается прежней: введение института уголовного проступка соответствует содержанию, принципам и задачам уголовного законодательства Российской Федерации», – подчеркнул Лебедев.

Кроме того, Минюст завершает разработку проекта нового нормативного правового акта. Согласно этому проекту, к основаниям, препятствующим содержанию в СИЗО, будут отнесены диагнозы, связанные с беременностью и родами, а также расстройствами питания и нарушениями обмена веществ, системы кровообращения, органов дыхания, пищеварения и мочеполовой системы. Кроме того, в запретительный список для СИЗО могут попасть различные виды туберкулеза, болезнь Паркинсона, эпилепсия, патологии зрения, лейкоз, лимфома, новообразования, требующие хирургического вмешательства, паллиативные состояния и другие тяжелые недуги, несовместимые с условиями содержания под стражей.

В 2020 году Верховный суд выпустил постановление Пленума, касающееся помещения под стражу обвиняемых в «предпринимательских» преступлениях – высшая судебная инстанция напомнила, что отправлять таких граждан в СИЗО следует в исключительных случаях, только если невозможно применить более мягкие меры.

В то же время, снижение числа обвинительных приговоров по экономическим статьям, предусматривающих наказание в виде лишения свободы, по мнению главы Верховного суда, будет способствовать улучшению делового климата в России.

Верховный суд также регулярно делает разъяснения о правах заключенных российских колоний. В частности, высшая судебная инстанция напоминает ФСИН о праве осужденных отбывать наказание в исправительных учреждениях на территории того региона, где проживают родственники: этой нормой служба исполнения наказаний нередко пренебрегает.

О гуманизации правосудия в части вынесения приговоров свидетельствуют и другие факты, основанные на статистических данных. Так, по данным статистики Судебного департамента ВС РФ, оправдательные приговоры стали чаще выносить коллегии присяжных. В первом полугодии были признаны виновными 434 человека, а 196 человек коллегии назвали невиновными. Напомним, что еще в 2020 году Лебедев предложил расширить полномочия присяжных.

Еще более важным трендом текущего года в контексте гуманизации правосудия представляется позиция Верховного суда в отношении граждан, обвиняемых в превышении допустимых пределов самообороны.

В этом году высшая судебная инстанция отстояла право граждан защищать себя и свою жизнь: были отменены обвинительные приговоры, вынесенные в отношении лиц, которые со всей очевидностью были поставлены именно в ситуацию самозащиты.

Проблеме домашнего насилия Верховный суд уделяет повышенное внимание. В этом году по инициативе Лебедева были внесены поправки в УПК, предполагающие отмену института частного обвинения для ряда преступлений, в том числе попадающих в категории семейно-бытового насилия.