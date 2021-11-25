Врач рассказал о выходе на плато четвертой волны COVID-19

Четвертая волна коронавируса в России пока не идет на спад, но выходит на стабильное плато, заявил врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Четвертая волна не пошла на спад, но стабилизируется и выходит на плато. Это происходит, потому что с инфекцией столкнулась очередная неиммунная прослойка, а оставшиеся незаболевшие «растворились» среди иммунных, то есть вакцинированных и переболевших. Вот почему коронавирус распространяется не так активно и происходит замедление темпов заболеваемости», – передает РИА «Новости» слова Позднякова.

По его словам, это можно понять именно по количеству выявленных случаев, а не по уровню смертности. «Дело в том, что при COVID-19 летальный исход может наступить не быстро, и это будут люди, которые тяжело заболели 2-3 недели назад», – пояснил врач.

Он отметил, что в целом, если говорить про Россию, это «естественный ход событий, на который в определенной мере влияет процесс вакцинации». «Нельзя сказать, что ситуация стабилизировалась только благодаря действию людей. Скорее наоборот, если бы люди вели себя более сознательно и активнее вакцинировались раньше, то темпы заболеваемости не повысились бы до этих уровней и начали бы снижаться быстрее», – сказал Поздняков.

«Эту волну мы прошли тяжело, в целом, не легче, чем предыдущую, летнюю. Благо, отечественная система здравоохранения была готова, однако тяжесть волны отрицать нельзя. По сравнению с прошлой осенью, пожалуй, мы видим чуть меньшие показатели числа заражений и меньшее число заболеваний среди врачей, однако тяжесть течения, несомненно, выросла, сейчас бьются все рекорды по летальным исходам», – заключил инфекционист.

Ранее специалисты Promobot, которые разрабатывают искусственный интеллект для роботов, при помощи нейросети спрогнозировали, что с вероятностью 93% пик четвертой волны коронавируса в России придется на дату в конце декабря.

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