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24 ноября, среда | Последнее обновление — 09:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: На Украине призвали Запад ввести против России «адские» санкции
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Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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19:59
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Нейросеть назвала дату пика четвертой волны COVID-19 в России
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Специалисты Promobot, которые разрабатывают искусственный интеллект для роботов, при помощи нейросети спрогнозировали, что с вероятностью 93% пик четвертой волны коронавируса в России придется на дату в конце декабря.
«При тестировании нейросети на наборе данных о росте и спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией в России и в других странах, а также на основе статистики вакцинации, специалисты получили прогноз о дате прохождения пика четвертой волны коронавируса. По данным специалистов, пик в России придется на 22 декабря – после этой даты число новых зараженных вновь пойдет на спад», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
В компании указали, что для получения прогноза разработчики использовали «мультиклассовые классификаторы, основанные на сочетании разных нейронных сетей, самая известная из которых – нейросеть GPT-3, которую представил несколько месяцев назад Илон Маск». Данные обрабатывались алгоритмами классического машинного обучения под названием «градиентный бустинг».
Чтобы модель точнее отвечала на запрос, разработчики Promobot подняли вероятностный порог и установили дополнительные настройки - расширили выборку данных и сузили искомый запрос до определенного значения.
«Вероятность – 93%, такая вероятность, по подсчетам специалистов Promobot, наиболее точно соотносится с контекстом события. Разработчики добавляют, что предсказание может корректироваться в связи с тем, что ограничительные меры во время четвертой волны гораздо слабее. Поэтому пик может наступить на несколько дней раньше», – указали в компании.
Ранее центр молекулярно-генетических исследований ДНКОМ сообщил, что четвертая волна коронавируса в России отступает.
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Эксперт сказал, кто финансирует антипрививочные кампании по всему миру
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«В каждом государстве может действовать отдельный «подрядчик», получающий из-за рубежа деньги в обмен на борьбу против вакцинации», – сказал газете ВЗГЛЯД политик Николай Стариков, комментируя гипотезу о том, что мировые элиты втайне поддерживают всемирное движение антиваксеров, стремясь добиться сокращения населения Земли.
«Я бы не исключал, что существуют определенные международные силы, которые финансируют антипрививочные кампании и с их помощью оказывают давление на национальные правительства», – отметил писатель и политик Николай Стариков, член центрального совета партии «Справедливая Россия».
Подозрение вызывает то, насколько синхронно разворачиваются антипрививочные протесты в самых разных странах мира, включая Россию. «При этом также синхронно власти разных стран начинают обвинять внешние силы в координации действий антиваксеров», – отметил Стариков. Как напомнил эксперт, в Западной Европе и на Украине массовые протесты против прививок объясняют вмешательством Москвы. «Говорят, что Россия ведет гибридную войну, якобы наши спецслужбы убеждают их граждан не прививаться, – рассказал собеседник. – В нашей стране, с другой стороны, многие эксперты тоже видят иностранный след во всей этой истории», – напомнил эксперт.
На самом же деле координировать и те, и другие протесты вполне могут третьи силы. «Все это очень тяжело доказать или опровергнуть, но, на мой взгляд, есть определенная система разделения и стравливания людей по всему миру. Главный принцип – разделяй и властвуй – никто не отменял», – заключил Стариков. Так эксперт прокомментировал версию, которая набирает популярность в американской блогосфере. Согласно ей, миллиардер Билл Гейтс, будучи сторонником идеи «золотого миллиарда», втайне финансирует всемирное движение антиваксеров. Напомним, что теория «золотого миллиарда» подразумевает, что наша планета уже сильно перенаселена, и требуется освободить пространство для жителей самых богатых и развитых государств.
Сторонники новой версии предполагают, что деятели «мирового правительства» вроде членов Бильдербергского клуба, втайне финансируют в разных странах пропаганду против любых вакцин от COVID-19. По их мнению, пандемия помогает освобождать планету от «лишнего» населения, поскольку приводит к постепенному вымиранию народов, не входящих в «золотой миллиард». Сторонники этой теории считают, что «мировое правительство» стремится сократить численность жителей Земли до одного-двух миллиардов или даже 500 млн человек.
Между тем сам Гейтс на прошлой неделе допустил, что пандемия может пойти на спад уже к лету. По его мнению, это произойдет, если не появятся новые штаммы ковида.
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Вирусолог не исключил «самоудушения» COVID-19
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«Испанка» три года заражала жителей всего мира, а затем исчезла. При этом какого-то эффективного против нее средства создано не было, болезнь сама пришла и ушла, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов.
В России с 6 ноября сохраняется динамика снижения числа новых заболеваний COVID-19. По данным на 23 ноября, в стране выявлено 33,9 тыс. случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, что является минимальным значением с 24 октября.
«Волна заболеваемости сначала поднимается, а потом опускается, и опускаться будет еще достаточно длительное время. Поэтому о прохождении этой волны говорить пока нельзя. Но то, что мы, по-видимому, прошли пик – это уже достаточно очевидно. Хотя если ориентироваться на прошлый год, то пик пришелся на первую декаду декабря, а затем уже началось снижение. В тот раз оно было очень длительным, практически до середины июня», – говорит Чепурнов.
Он напоминает, что несмотря на то, что коронавирусная инфекция – сезонное заболевание, пик предыдущей волны пришелся на середину лета, поэтому окончание последнего подъема может наступить не скоро.
«Поскольку защитные меры, вакцинация по большей части игнорировались населением, то они здесь ни при чем. Данное снижение заболеваемости – это просто такое естественное свойство. В Японии, например, произошел слом, там варианты «дельта» вытеснили все другие штаммы, поскольку они обладают «самоудушением». Может быть, и нас такое счастье посетит, а может быть, этого и не случится в ближайшие годы», – рассуждает вирусолог.
«Самоудушение» вируса – достаточно частое явление, продолжает специалист, приводя в пример испанский грипп («испанку»), который в течение трех лет заражал жителей всего мира, а затем исчез. При этом какого-то эффективного средства против нее создано не было, болезнь сама пришла и ушла.
«Сейчас можно предположить два варианта развития событий. Первый – произойдет некое генетическое самоудушение вируса, что было бы самым оптимальным вариантом. Второй – нам предстоит длительное сотрудничество с коронавирусом, хотим мы этого или не хотим», – полагает Чепурнов.
Есть и третий вариант развития событий, когда человечество создаст вакцины нового поколения, которые, возможно, смогут справиться с пандемией, считает собеседник. Но в противном случае удастся хотя бы минимизировать потери, поскольку уже сегодня показано, что существующие вакцины снижают тяжесть заболевания и смертность от него в десять раз, что является огромным достижением.
Накануне, 22 ноября, в стране зафиксировали 35 681 случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев заболевания сократилось на 1685.
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Казанцы объединились в чаты для поиска попутчиков без QR-кодов
Жители Казани начали объединяться в группы помощи для людей без QR-кодов, они предлагают бесплатно довозить людей без этих меток, сообщают СМИ.
Для опознавания людей без QR-кодов, желающих добраться до работы, используется красный пакет, сообщает ГТРК Татарстан.
В репортаже телеканала ведущая смогла поймать одного из таких водителей, он сообщил, что подвозит людей с красными пакетами бесплатно из сочувствия.
Жители города объединяются в различные чаты в соцсетях, чтобы помочь доехать друг другу без QR-кодов, в одном из таких чатов более 9 тыс. человек.
При этом цены на поездки в такси начали стремительно расти после ввода QR-кодов.
Россияне оценили работу системы здравоохранения во время пандемии
Мнения россиян о том, справляется ли система здравоохранения с нагрузкой во время пандемии, разделились практически поровну: 46% считают, что справляется, 49% – наоборот, следует из данных опроса ВЦИОМ.
«У половины россиян (51%) за время пандемии не изменилось отношение к представителям медицинских профессий (независимо от того, работают они с коронавирусными пациентами или нет). У четверти опрошенных отношение улучшилось (25%), а у 18% – ухудшилось (30% среди 18-24-летних)», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.
При этом лишь 17% респондентов знают о практике дистанционной консультации у врача, 42% что-то слышали об этом, а 41% опрошенных россиян не слышали о таком. Однако среди осведомленных о возможности удаленной консультации врача по телефону или через интернет большинство (80%) не пользовались такой услугой, 16% получали консультацию по телефону, а 4% – через интернет.
«Более половины россиян (60%) допускают, что в будущем могут обратиться за консультацией врача через интернет или по телефону, а не при личном визите (66% среди жителей городов-миллионников, 64% среди жителей городов с населением от 500 до 950 тыс. человек), 38% не допускают для себя такую возможность (42% среди жителей сел)», – отмечается в сообщении.
Опрос проведен 8 ноября 2021 года методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
До этого опрос ВЦИОМ показал, что меры по предотвращению распространения коронавируса поддерживает большинство россиян: в частности, более половины (56%) считают необходимым допуск граждан на массовые мероприятия и другие общественные места только при наличии документа (QR-кода) о вакцинации.
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Дочь Гаркалина опровергла слова Гузеевой об отсутствии прививок у артиста
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Дочь актера Валерия Гаркалина, который умер от коронавируса, Ника опровергла слова коллег отца о том, что у него якобы не было вакцинации от COVID-19.
«Да. Он был вакцинирован», – ответила она на вопрос «Московского комсомольца» о том, был ли вакцинирован актер.
Также она подчеркнула, что у нее «нет возможности и желания что-то в данный момент говорить и комментировать. Я боюсь что-либо сейчас журналистам говорить. Это может быть интерпретировано как угодно».
В октябре дочь Валерия Гаркалина Ника сообщала, что ее отец привился летом «Спутником V» в два этапа. Она также сообщала, что ее отец был сторонником прививок и до этого прививался вакциной «КовиВак».
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева сообщила, что несмотря на информацию в СМИ о том, что скончавшийся в возрасте 67 лет актер Валерий Гаркалин был вакцинирован от коронавируса, на самом деле у него якобы не было ни одной прививки. Продюсер Евгений Фридлянд также написал в Facebook, что Гаркалин «не прививался», а у него якобы «был купленный сертификат».
Напомним, Валерий Гаркалин умер в субботу в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. Прощание с артистом пройдет 23 ноября.
Гаркалин, по данным источников СМИ, скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвала коронавирусная инфекция.
Алентова похвалила смеявшихся на прощании с Гаркалиным
Актриса Вера Алентова похвалила студентов, которые во время прощания с актером Валерием Гаркалиным смеялись.
На прощание с артистом пришли студенты ГИТИСа, они с балкона очень эмоционально реагировали на истории о Гаркалине, которые рассказывали друзья и коллеги актера, сообщает «Московский комсомолец».
«Редко на похоронах звучит смех. И это очень хорошо, что в зале смеются. Валера был близок нашей семье, хотя встречались мы редко. В нашей среде, если о тебе все хорошо говорят, значит, ни черта ты не стоишь. Но Валера был исключением. У него была Катенька, жена. Не у всех случается такая Катенька. Даже когда смерть ожидаема, ты не можешь сказать человеку, что он исключительный. А Валера был исключительным, и сегодня я ему об этом говорю. Большое спасибо, что ты случился в нашей жизни», – сказала Алентова.
Напомним, церемония прощания с актером и педагогом Валерием Гаркалиным завершилась в Учебном театре ГИТИСа в Москве.
Валерий Гаркалин умер в субботу в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. Гаркалин, по данным источников СМИ, скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвала коронавирусная инфекция.
Мурашко назвал регионы с ростом тяжелых случаев COVID-19
Максимальный рост количества случаев тяжелого течения коронавируса наблюдается в девяти российских регионах, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«Максимальный рост за неделю тяжелых пациентов отмечен в следующих регионах: Карелия, Камчатский край, Хабаровский край, Ставропольский край, Чеченская Республика, Кемеровская область, Тверская, Липецкая и Мурманская области», – цитирует Мурашко ТАСС.
По его словам, для активно распространяющегося сейчас штамма «дельта» характерно тяжелое протекание болезни.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 33 тыс. 996 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,4 млн случаев заболевания.
Жительница Северска узнала о призе за прививку от COVID в госпитале
Жительница закрытого города Северск Томской области, которая в прямом эфире местного телевидения на звонок с сообщением о победе в лотерее по вакцинации от COVID-19 сказала, что лежит в ковидном госпитале, чувствует себя хорошо, сообщил Центр управления регионом (ЦУР) Томской области.
Ведомство сообщило в Telegram, что «на северском телевидении в прямом эфире прошел розыгрыш подарков среди вакцинированных первым компонентом вакцины от коронавируса», и «победительница лотереи, которой дозвонились ведущие, сообщила, что лежит в ковидном госпитале».
Это взволновало местных жителей. Заместитель мэра ЗАТО Северск по социальной политике Павел Хрячков заявил «для предотвращения кривотолков», что победительница «привита только первым компонентом, иммунизация не завершена». Она «чувствует себя нормально».
Отмечается, что в качестве приза женщина получит сертификат на посещение спортивного магазина на 3,5 тыс. рублей.
Ранее курский антипрививочник убедился в существовании COVID в реанимации.
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Попова назвала регионы с высокими показателями заболеваемости COVID
Достаточно высокие цифры по заболеваемости коронавирусом сохраняются в России, в 18 регионах идет рост инфицированных, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
По ее словам, по России сохраняется высокий уровень заболеваемости.
«Вместе с тем благодаря принимаемым и принятым уже мерам увеличилось почти в 3,6 раза число регионов, где отмечается снижение заболеваемости. И пока стабилизация уровней отмечена в 34 субъектах РФ», – цитирует РИА «Новости» Попову.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о снижении количества болеющих коронавирусом.
В ВОЗ спрогнозировали, что в Европе число жертв коронавируса может превысить 2 млн к марту 2022 года.
За минувшие сутки в России выявили 33 996 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,4 млн случаев заболевания.
Ученые заявили о завершении четвертой волны COVID в России
Четвертая волна коронавируса в России отступает, свидетельствуют данные центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ.
«Мы работаем не только с физическими лицами, но и муниципальными заказчиками, поэтому видим, что в разгар эпидемии количество вызовов увеличивается <...> Главный критерий, который говорит о том, что волна отступает,- это количество положительных проб от общего числа ПЦР-анализов», – заявил глава лаборатории Андрей Исаев, сообщает «Коммерсант».
Центр подсчитал, что за прошедшую неделю количество положительных проб упало до 6%, хотя ранее этот показатель составлял 11%.
«Если посмотреть на статистику, действительно может показаться, что сейчас четвертая волна, которая стала одной из самых жестких, идет на спад, но это не повод расслабляться и думать, что мы победили коронавирус», – отметил молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов.
Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса закончится, когда необходимое количество антител будет у 70-75% населения, темпы вакцинации необходимо увеличить в три, четыре раза.
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В Казани наказали напавшего на кондуктора пассажира
В Казани арестовали на пять суток и оштрафовали на 2 тыс. рублей пассажира автобуса, ударившего кондуктора и брызнувшего в него из перцового баллончика за просьбу предъявить QR-код.
«Для нас важен этот прецедент. Мы видим, что сотрудники полиции не оставляют данные правонарушения ненаказанными. Это важно и для кондукторов, многие из которых сейчас опасаются за свою жизнь и здоровье», - приводит сайт «Бизнес Online» слова председателя Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергея Темлякова.
В понедельник в Казани пассажир автобуса в ответ на просьбу предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе ударил кондуктора и брызнул в глаза перцовым баллончиком.
Напомним, 22 ноября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса.
В России выявили 33,9 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 33 996 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 33 996 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 6% не имели клинических проявлений болезни».
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2749, Московской области – 1871, Самарской области – 1529.
Всего в стране выявлено 9 400 835 вирус-положительных пациентов в 85 регионах. Также за сутки зафиксировали 1243 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 266 579 человек.
За последние сутки в России полностью выздоровел 36 051 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 8 089 694 человек.
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Накануне, 22 ноября, в России выявили 35 681 случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 1685.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Названы сроки поступления препарата от COVID-19 в регионы
Поставки внутривенного препарата для лечения пациентов с коронавирусом планируется осуществить во все регионы России до конца недели, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
По его словам, уже закуплены препараты для внутривенного введения пациентам с коронавирусом в стационарах, передает ТАСС.
«Отгрузка идет активно начиная с субботы. Сегодня почти в половине регионов отгрузка осуществлена, идет приемка. До конца недели мы планируем, что отгрузка препарата будет завершена во все субъекты России», – сказал он.
Мурашко пояснил, что данный препарат очень важно применять на ранних сроках заболевания. Министр напомнил, насколько важно, чтобы граждане обращались за помощью в медучреждения как можно раньше.
«Минздрав зарегистрировал инфузионную форму уже ранее использованного препарата против новой коронавирусной инфекции, и сейчас он вносится в методические рекомендации», – заключил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что лекарства от коронавирусной инфекции будут доступны уже в ближайшее время.
Кроме того, специалисты 27-го Научного центра Минобороны России создали и зарегистрировали эффективную при коронавирусе биологически активную добавку «КовБАД».
Красноярский священник опроверг «дьявольское» происхождение QR-кодов
Игумен Иннокентий (Нилов) из Красноярского края предупредил верующих от заблуждения, будто QR-код является знаком антихриста, сообщили в Красноярской епархии Русской православной церкви.
В сообщении на сайте епархии говорится, что «отец Иннокентий предостерег верующих от распространенного заблуждения, будто QR-код – это печать антихриста».
Священник отметил, что святой апостол евангелист Иоанн Богослов предупреждал о начертании зверя на челе и правой руке. Также отец Иннокентий рассказал об отношении к вакцинации.
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
«Кто привился, да не осудит не привитого, а кто не привился, пусть не осуждает того, кто сделал», – приводятся слова игумена.
Он также отметил, что пандемия попущена для того, чтобы «отрезвить ум христианина, чтобы он понял, куда стремиться».
Ранее в Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет и правоохранителей. С 15 ноября без QR-кода или справки о перенесенном заболевании коронавирусом нельзя попасть в библиотеки, парикмахерские, музеи, отели, спа-салоны и другие объекты индустрии красоты. Также необходимо предоставлять эти документы при заселении в гостиницы, дома и базы отдыха, пансионаты и иные подобные объекты, оказывающие гостиничные услуги, передает РИА «Новости».
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Кроме того, в регионе с 15 ноября введен режим самоизоляции для невакцинированных граждан старше 60 лет. Покидать место жительства они могут только в случаях особой необходимости.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Противников QR-кодов в Екатеринбурге наказали
Участников акции против QR-кодов в торговых рядах в Екатеринбурге Андрея Подкидышева и Леонида Привалова приговорили к административному аресту, решение принял Ленинский райсуд города.
«12 суток ареста», – цитирует сообщение суда РИА «Новости».
Там добавили, что обвиняемых признали виновными по административной статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».
Активисты в Екатеринбурге устроили акцию в торговых рядах: они требовали охранников впустить их внутрь и показать их собственные QR-коды о вакцинации, это заканчивалось конфликтами.
Ранее СМИ сообщали, что в Сызрани работницы сферы секс-услуг начали требовать от клиентов QR-коды о вакцинации против коронавируса.
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