Ученые заявили о завершении четвертой волны COVID в России

Депутат: Критиковать или осуждать власти Татарстана за QR-коды на транспорте нельзя

«Введение QR-кодов для поездок на общественном транспорте привело к увеличению темпов вакцинации в регионе. Надеюсь, что власти примут необходимые меры и в дальнейшем подобных инцидентов не будет», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов. Ранее в республике имели место драки в общественном транспорте из-за проверок QR-кодов.

«Требования иметь при себе QR-коды возникли не от хорошей жизни. К сожалению, Татарстан далеко не на первым месте по числу привитых. В этом плане решение ввести QR-коды на транспорте продиктовано необходимостью склонить население к вакцинации на фоне роста числа заболевших», – отметил депутат Госдумы от Республики Татарстан, первый зампред комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

«Решение было принято при отсутствии других работающих инструментов, и не было поспешным или необдуманным, – подчеркнул депутат. – Но, конечно, заранее можно было предугадать, что введение таких мер вызовет у части населения непонимание. Кроме того, как граждане, так и проверяющие могли в какой-то момент невежливо ответить или неправильно что-то истолковать».

В любом случае, власти республики возьмут данную ситуацию на контроль и разберутся в причинах конфликтов, добавил собеседник.

«Какой-то регион должен был взять на себя ответственность и стать первым по реализации таких мер. Поэтому критиковать или как-то осуждать власти Татарстана нельзя. Они же делают это не для ущемления прав граждан, а для их защиты, – считает депутат Гильмутдинов. – Более того, это уже привело к увеличению темпов вакцинации в регионе. Надеюсь, что власти примут необходимые меры и в дальнейшем подобных инцидентов не будет».

В понедельник в Казани пассажир автобуса в ответ на просьбу предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе ударил кондуктора и брызнул в глаза перцовым баллончиком. Инцидент произошел в автобусе № 31 в Казани. В другом автобусе кондуктору сломали нос. По словам пострадавшей, пассажир пытался проехать по чужому проездному, а на просьбу оплатить проезд, набросился на женщину, передает Telegram-канал «ВТатарстанеПоймут». По данным канала, к обеду из казанских трамваев и троллейбусов вывели почти 800 человек без QR-кода. При этом двоих пассажиров пришлось забрать полиции.

В метро Казани также не пускают без QR-кода. «В метрополитене трех конфликтных пассажиров передали полиции, 126 человек пытались пройти без QR-кода, недействительные коды оказались у 11 жителей, с истекшим сроком – семь человек. 96 пассажиров пытались пройти по справкам с вакциной первого компонента и четыре человека с двумя прививками, но с отсутствующим QR-кодом», – говорится в сообщении в Telegram-канале «Метроэлектротранс Казань».

Напомним, 22 октября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода вызвал резкий рост цен на такси в Казани.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто организует акции антиваксеров в российских регионах.

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