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24 ноября, среда | Последнее обновление — 21:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украина начала финансирование строительства стены на границе с Белоруссией
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Вакцинацию от COVID в Ленобласти для пожилых и студентов оставили добровольной
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Вакцинация от коронавируса для лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями и студентов Ленинградской области останется добровольной, но рекомендуемой из-за высокого риска заражения, сообщили в пресс-службе администрации региона.
«Решения о введении ограничений принимаются на основе таких важнейших показателей как количество госпитализированных и уровень смертности от COVID-19. За последнюю неделю количество больных с коронавирусной инфекцией в стационарах области сократилось на 250», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Ранее глава Роспотребнадзора Ленобласти Ольга Историк рассказала о внесении изменений в постановление о вакцинации. Оно коснется лиц старше 60 лет, студентов, людей с хроническими болезнями и федеральных служащих.
В регионе вакцинированы 55,1% жителей старше 60 лет. Первый компонент вакцины получили более 50% взрослого населения.
В области введен режим самоизоляции для пожилых граждан, лицам старше 60 лет рекомендовано работать удаленно.
С 15 ноября все сотрудники предприятий на территории региона должны быть вакцинированными, либо иметь при себе справку о перенесенном коронавируса, либо медотвод.
Оскар Кучера ответил на открытое письмо врачей
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Актер и телеведущий Оскар Кучера высказался на тему письма российских врачей, адресованного противникам обязательной вакцинации. По его словам, авторы письма «попутали понятия» ради борьбы с коронавирусом.
«Проценко не хочет пригласить в свои красные зоны других врачей, пациенты которых умирают от онкозаболеваний, туберкулеза и прочего? Они решили нас позвать только в отделения с ковидом, забыв про все остальные болезни. Почему-то меня не заставляют прививаться от туберкулеза, хотя смертей больше, а от ковида заставляют, хотя я уже два раза переболел», – сказал актер «Ридусу».
Кучера добавил, что планирует написать более развернутый ответ на открытое письмо медиков. «Когда вам говорят: «Вы будете пельмени?», а вы отвечаете: «Нет, я ем только компот» – это что, значит, что вы отрицаете пельмени?»
Ранее российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе люди так и будут бороться с последствиями новых волн коронавируса.
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Голикова назвала процент умирающих в течение полугода после выздоровления от COVID
Смертность среди пациентов, перенесших коронавирус, в течение шести месяцев после выздоровления превышает 2%, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
«Общая летальность среди наблюдаемых в регистре в течение шести месяцев после выздоровления составила 2,1%, а среди переболевших с сердечно-сосудистыми заболеваниями – 4,4%», – цитирует ее ТАСС.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 33 558 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,4 млн случаев заболевания. Также за сутки зафиксировали 1240 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 267 819 человек.
Инстаграм ограничил подписку на актрису Марию Шукшину за «ложную информацию»
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Социальная сеть «Инстаграм» ограничила возможность подписки на страницу известной актрисы Марии Шукшиной.
Выяснилось, что при попытке подписаться на страницу актрисы соцсеть предупреждает: «В профиле публикуется ложная информация». Причем подобное предостережение действует только в мобильной версии соцсети.
Напомним, российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса. В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза.
Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова Андрей Шкода и главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо российских врачей, адресованное противникам вакцинации от коронавируса.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль осведомлен об идее врачей пригласить противников вакцинации в «красную зону», эту инициативу оценивают очень положительно.
Проценко объяснил смысл письма врачей противникам вакцинации
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Пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе люди так и будут бороться с последствиями новых волн коронавируса, заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, объяснив значение письма, адресованного противникам вакцинации.
«Вы все, кто сомневается в силе прививки, рассуждает об ограничительных мерах, публично вводит своих сторонников в заблуждение, просто не имеете морального права проигнорировать наше открытое письмо», – написал Проценко в Telegram.
Врач подчеркнул, что сейчас идет настоящая война, в ходе которой ежедневно умирают больше тысячи человек, которые не подготовили свой организм ко встрече со смертельно опасным вирусом. Вакцинацию от коронавируса он назвал единственным спасением.
Проценко вновь призвал всех тех, кто не верит в серьезность происходящего и «хайпует», прийти в больницы, где лежат пациенты с COVID-19.
«Пусть своими глазами увидят, как люди ведут борьбу за каждый глоток воздуха, пусть сами послушают истории наших пациентов, которые поверили им, а не нам, врачам», – написал он.
Врач выразил уверенность, что после посещения красных зон противники вакцинации изменят свое мнение и встанут на сторону «здравого медицинского смысла».
Ранее российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги.
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Путин поддержал продление сертификата после перенесенного COVID до года
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Президент Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой продлить действие сертификата для переболевших коронавирусом до года.
«Мы совместно с нашими учеными, экспертами в области иммунизации, с учетом результатов отечественных и международных исследований, подробно обсуждали вопрос о наиболее оптимальных сроках повторной вакцинации после перенесенной болезни и пришли к выводу о том, что после болезни сертификат вакцинированного для переболевших должен действовать один год, сейчас это полгода», – цитирует Голикову РИА «Новости».
По словам вице-премьера, это решение может быть принято, поскольку доля переболевших коронавирусом повторно составляет 0,74%.
«Почему сейчас мы выработали такое решение, почему мы его предлагаем. Мы, как и другие страны, осуществляем мониторинг переболевших и заболевших после вакцинации и иные последствия перенесенного заболевания или вакцинации. Доля переболевших повторно от общего количества переболевших по данным нашего мониторинга составляет 0,74%», – добавила Голикова.
«Так и будем делать», – сказал Путин в ответ на доклад вице-премьера, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что эксперты Минздрава обсуждают увеличение сроков действия ковид-сертификатов для переболевших коронавирусом с шести месяцев до одного года.
Также стало известно, что QR-коды заболевших после прививки россиян будут учитывать только срок болезни, прежний код вакцинации «сгорит».
Путин рассказал о своей ревакцинации назальной вакциной
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Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал, что на себе испытал назальную вакцину от коронавируса.
«У меня ничего необычного нет, классический случай абсолютно, ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня защитные титры опустились, и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал несколько дней назад», – приводит его слова ТАСС.
Путин добавил, что «сначала сделал это в виде укола, а на следующий день после разговора с Денисом Юрьевичем (Логуновым, заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи) он же сам мне сделал и вторую часть этой процедуры, а именно вот этот порошок назальной формы».
«Это тот же шприц, только вместо жидкости он набрал порошок. Попросил меня вздохнуть глубоко – с одной стороны, с другой, 15 минут я посидел, и все на этом закончилось. Никаких ощущений у меня не было, просто 15 минут посидел и пошел. Сегодня с утра уже занимался спортом. Могу засвидетельствовать, что все так и было, как наши ученые и говорят», – рассказал президент подробности ревакцинации назальной вакциной.
Напомним, в воскресенье Путин вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от коронавируса, разрабатываемой в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
В Токио число заражений COVID снизилось до 5 случаев в день
В Токио зафиксировано минимальное число заражений за этот год – пять случаев в сутки, сообщила мэрия в своем микроблоге Twitter.
Всего в стране отмечено 77 случаев заражений, но в большинстве префектур – 31 из 47 – не выявлено ни одного случая. Два человека скончались, 58 человек находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА «Новости».
Ранее власти Японии в рамках мер по подготовке к возможной новой волне заражений коронавирусом этой зимой увеличат число мест в больницах для пациентов с COVID-19 на 30%.
Напомним, в конце сентября власти Японии объявили о полном снятии режима ЧС по коронавирусу. 9 сентября власти Японии продлили режим ЧС в 19 префектурах.
У курганских детей с COVID выявили новые симптомы
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В Курганской области у детей, заболевших коронавирусом, фиксируются новые симптомы — сыпь, боли в суставах, воспаление слизистых, рассказали медики на встрече, которая прошла в здании Курганской областной больницы.
«Сейчас появился многосистемный воспалительный синдром, которого не было раньше. Это сыпь на фоне высокой лихорадки. Также это могут быть кашель, повышенная температура, которая не подается действию жаропонижающих средств. Это боль в суставах, воспаление слизистых. Клиника похожа на гастроэнтериты, когда есть боль в животе, жидкий стул. Такая клиника стала появляться у детей, течение тяжелое. Все зависит от своевременности лечения», – передает URA.RU слова заместителя главного врача по медицинской части ГБУ «Курганская областная детская клиническая больница им. Красного креста» Светланы Ларионовой.
Она пояснила, что врачи рекомендуют прививать детей от гриппа. Исследования показывают, что вакцинированные от гриппа дети легче переносят вирусные инфекции. У них реже возникают осложнения в виде бактериальных инфекций, которые приводят к пневмониям и бронхитам. По мнению медиков, прививки в целом позволяют «натренировать» иммунитет и организм легче перенесет даже коронавирусную инфекцию.
«Если раньше мы говорили, что дети практически не болеют [коронавирусом], то сегодня дети болеют много. В соседних регионах уже есть на ИВЛ больные дети. Надо обучать свою иммунную систему адекватно отвечать. У ребенка иммунная система может адекватно отвечать двумя путями – либо ребенок болеет постоянно, либо это вакцинация», – пояснил врио директора департамента здравоохранения области Алексей Сигидаев.
Ранее в Минздраве анонсировали вакцинацию детей от коронавируса.
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Пассажирка маршрутки в Краснодаре ударила ребенка из-за требования надеть маску
Пассажирка маршрутки в Краснодаре устроила скандал и ударила находившегося рядом ребенка после того, как водитель попросил ее надеть маску или выйти из транспорта.
Видео инцидента появилось накануне в соцсетях. На кадрах видно, как женщина грубо выражалась и отказывалась надевать маску. Кроме того, на последних секундах ролика женщина ударяет ребенка, на что водитель делает ей замечание. После этого она вышла из маршрутки, передает RT.
По информации местных СМИ, полиция устанавливает личность женщины, ей грозит административное наказание по статье о мелком хулиганстве.
Ранее в аэропорту Пулково в Петербурге задержали тренера российской пловчихи Виталины Симоновой, его скрутили полицейские за отказ надеть маску.
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Путин предложил подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей от двух лет
Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей от двух лет.
«Как мне сказали специалисты, в некоторых других странах, в частности в Китайской Народной Республике, начали уже работать над вакциной для детей с двух лет. Так?» – цитирует его РИА «Новости».
Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила эту информацию.
«Нам тоже нужно над этим подумать», – сказал глава государства.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что антитела к коронавирусу у подростков после вакцинации вырабатываются лучше, чем у взрослых.
Врачи написали открытое письмо противникам вакцинации
Российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги.
Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса. В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза, передает РИА «Новости».
В письме говорится, что врачам известна позиция указанных людей по вопросу о вакцинации от COVID-19. «Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по «красным зонам», реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать», – подчеркивается в письме.
Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода и лавный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что страх перед вакцинацией от коронавирусной инфекции лишен логических обоснований.
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В России выявили 33,5 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 33 558 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 33 558 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2533, Московской области – 1842, Самарской области – 1387.
Всего в стране выявлено 9 434 393 вирус-положительных пациента в 85 регионах. Также за сутки зафиксировали 1240 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 267 819 человек.
За последние сутки в России полностью выздоровели 36 682 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 8 126 376 человек.
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Накануне, 23 ноября, в России выявили 33 996 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 438.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Нейросеть назвала дату пика четвертой волны COVID-19 в России
Специалисты Promobot, которые разрабатывают искусственный интеллект для роботов, при помощи нейросети спрогнозировали, что с вероятностью 93% пик четвертой волны коронавируса в России придется на дату в конце декабря.
«При тестировании нейросети на наборе данных о росте и спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией в России и в других странах, а также на основе статистики вакцинации, специалисты получили прогноз о дате прохождения пика четвертой волны коронавируса. По данным специалистов, пик в России придется на 22 декабря – после этой даты число новых зараженных вновь пойдет на спад», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
В компании указали, что для получения прогноза разработчики использовали «мультиклассовые классификаторы, основанные на сочетании разных нейронных сетей, самая известная из которых – нейросеть GPT-3, которую представил несколько месяцев назад Илон Маск». Данные обрабатывались алгоритмами классического машинного обучения под названием «градиентный бустинг».
Чтобы модель точнее отвечала на запрос, разработчики Promobot подняли вероятностный порог и установили дополнительные настройки - расширили выборку данных и сузили искомый запрос до определенного значения.
«Вероятность – 93%, такая вероятность, по подсчетам специалистов Promobot, наиболее точно соотносится с контекстом события. Разработчики добавляют, что предсказание может корректироваться в связи с тем, что ограничительные меры во время четвертой волны гораздо слабее. Поэтому пик может наступить на несколько дней раньше», – указали в компании.
Ранее центр молекулярно-генетических исследований ДНКОМ сообщил, что четвертая волна коронавируса в России отступает.
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Толстой поблагодарил врачей за приглашение в «красную зону»
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что понимает тяжесть ситуации с коронавирусом, и поблагодарил врачей за приглашение посетить «красную зону».
«Хочу сказать большое спасибо врачам. За спасенные жизни, за их благородный труд, за исполнение врачебного долга на благо всех граждан. Знаю об этом не понаслышке – многие близкие, друзья и коллеги побывали за это время в больницах. Среди них и те, кто не вакцинировался, и те, кто сделал прививку», – написал он в своем Telegram-канале.
Толстой поблагодарил медиков, которые подписали открытое письмо противникам вакцинации с приглашением посетить «красную зону». «Тяжесть ситуации понятна, страдания и смерть я тоже в своей жизни видел. Поэтому будем заниматься делом. Все вместе. Только так вирус мы сможем победить. А когда все будут здоровы, важно, чтобы не оставался неприятный осадок стыда за то, какими методами боролись», – отметил он.
При этом вице-спикер объяснил свою позицию по вопросу вакцинации. Он добавил, что тема борьбы с вирусом – не только медицинская.
«Я в своей позиции по необходимости вакцинации исхожу из позиции нашего президента В.В. Путина, не раз говорившего о добровольности такого решения для каждого гражданина. Любое решение о здоровье человека должно быть осознанным и свободным. Защита прав граждан, объединение, а не разделение людей – прямая обязанность каждого депутата, и об этом тоже не раз говорил наш президент», – пояснил Толстой.
«Победить вирус мы сможем только вместе, последовательно и открыто отвечая на многочисленные вопросы и сомнения, вызванные зачастую непоследовательной позицией тех, кто убеждает граждан вакцинироваться или не вакцинироваться. По-прежнему не решена проблема медицинских отводов, нет открытых данных о побочных эффектах, не создана система ответственности государства за возможные осложнения. Понятно, что прежде всего нужно спасать жизни людей. Но говорить при этом, что мол сами пусть платят за свое лечение те, кто не привился – это чистый и отвратительный социал-дарвинизм», – продолжил вице-спикер.
Он добавил, что необходимо обсудить предлагаемые правительством меры по введению QR-кодов. «Тут нужен подробный анализ и вдумчивая дискуссия об эффективности подобных мер, а не поиски врагов и взаимные обвинения. Рад, что мою позицию разделяет большинство коллег в Думе, приглашаю к этому обсуждению и уважаемых главных врачей, если это не помешает им спасать больных», – заключил Толстой.
Напомним, российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса. В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза.
Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода и лавный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо российских врачей, адресованное противникам вакцинации от коронавируса.
ЕР поддержала открытое письмо врачей к противникам вакцинации
Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо российских врачей, адресованное противникам вакцинации от коронавируса.
«Безусловно, я поддерживаю письмо врачей. По поводу недоверия российским вакцинам можно дискутировать, только вот наши ученые и вирусологические институты, на базе которых создают вакцины, с советских времен считаются лучшими в мире», – сказал РИА «Новости» Кастюкевич.
По его словам, у россиян есть все, для того, чтобы совместно выработать коллективный иммунитет от COVID-19. «Вакцины «в ассортименте», любой из которых можно привиться и необходимые условия для прохождения вакцинации. А, ценой дальнейшей прокрастинации, неверия или еще каких-то мало внятных причин, обязательно станут чьи-то жизни», – добавил он.
Ранее российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе люди так и будут бороться с последствиями новых волн коронавируса.
Актер и телеведущий Оскар Кучера в ответ заявил, что авторы письма «попутали понятия» ради борьбы с коронавирусом, игнорируя другие более тяжелые болезни.
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