Володина попросили проверить депутата Рашкина на предмет коррупции

Председателю Госдумы Вячеславу Володину направлено заявление с просьбой проверить действия Валерия Рашкина на предмет коррупционного обогащения. Об этом заявил юрист Илья Ремесло.

В посте в своем Telegram-канале Ремесло отметил, что многие в признании Рашкина в убийстве лося, которое опубликоваи «Известия», обратили внимание на слова коммуниста, что тот систематически безвозмездно пользовался чужими разрешениями на охоту: «Я никогда не выписывал (разрешения – прим. ВЗГЛЯД) на себя, никогда не проверял, так было заведено. Не только в этот раз, я никогда не проверял».

«Таким образом, Рашкин приезжал на охоту, не тратясь на оформление разрешений на охоту на себя лично, а пользовался чужими и получал от этого имущественную выгоду - в виде экономии на пошлинах, а также безвозмездно обращал в свою собственность мясо животных, добытых за чужой счет», - пишет Ремесло.

Юрист указал, что пункт «е» части 2 статьи 6 ФЗ «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», говорит о запрете получения депутатом вознаграждения от физических и юридических лиц: «Депутат Государственной Думы не вправе получать в связи с осуществлением соответствующих полномочий не предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) от физических и юридических лиц».



Ремесло напомнил, что коммунист был задержан на незаконной охоте при управлении автомобилем, принадлежащим местной ячейке КПРФ. «Это является дополнительным доказательством, что Рашкин использовал свой статус депутата, то есть пользовался должностными полномочиями, а не просто находился на охоте как частное лицо. При этом Рашкин систематически использовал разрешения на охоту от неустановленных лиц, которые незаконно оплачивали отдых депутата Госдумы. Согласно методическим рекомендациям Государственной Думы, такие действия являются коррупционным нарушением и создают условия для конфликта интересов», - подчеркнул юрист.

«Изучив закон, регулирующий статус депутата Госдумы и связанные с ним ограничения, я принял решение обратиться к руководству Государственной Думы с просьбой проверить Рашкина на предмет получения им незаконного коррупционного обогащения, несовместимого со статусом депутата Госдумы. Сегодня мной подано заявление Председателю Государственной Думы Вячеславу Володину с просьбой проверить действия Рашкина на предмет нарушения антикоррупционных норм и принять в отношении депутата санкции», – сообщил Ремесло.

По мнению юриста, в соответствии с законом ФЗ «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы» установлено, что за нарушения данных ограничений и запретов, к депутату может применена санкция вплоть до освобождения от должности в Государственной Думе.



В понедельник Ремесло написал, что признание коммуниста Валерия Рашкина о том, что он никогда не выписывал на себя разрешения на охоту вызывает вопросы о финансовой независимости народного избранника и сочетаемости этих действий со статусом депутата: «Весьма интересно, как это все оформлялось? Кто платил за барскую охоту и какие преференции за это получал от Рашкина? И депутат безвозмездно получал право охотиться, то есть получал имущественный подарок в виде добываемых животных? Было ли это задекларировано? Как это согласуется со статусом депутата и требованием его финансовой независимости?»

Напомним, Рашкина подозревают в незаконном убийстве лося. Его задержали в Саратовской области с тушей животного в машине. Полиции он позже давал путанные показания, говоря о том, что якобы перепутал лося с кабаном.