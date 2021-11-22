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В Новой Москве арестован сбивший маму и двух детей водитель
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Суд арестовал на два месяца водителя «Газели», сбившего маму и двух маленьких детей в Новой Москве, сообщила прокуратура Москвы.
«С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемого по уголовному делу о ДТП в Новой Москве, в результате которого погиб малолетний, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 21 января 2022 года», – сообщает надзорное ведомство в своем Telegram-канале.
На территории Николо-Хованской деревни поселения Сосенское 20 ноября пьяный 34-летний водитель «Газели» сбил маму, мальчика двух лет и 9-месячного мальчика, который находился в коляске. Младенец умер на месте. Водителю предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает ТАСС.
Украинские войска применили «Джавелин» в Донбассе
Руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска в Донбассе применили американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», сообщают СМИ.
Главный редактор Military Times Говард Олтмен сообщил, что по словам Буданова, Javenlin «наряду с дронами турецкого производства обладают значительной психологической сдерживающей» силой. По версии Буданова, эти вооружения заставляют «россиян дважды подумать перед атакой».
В октябре украинский генштаб отчитался о первом боевом применении ударных беспилотников Bayraktar TB2 турецкого производства в Донбассе. По версии украинских СМИ, дроны использовались «для уничтожения российской артиллерии». Отметим, что Киев отказывается признавать конфликт в Донбассе внутриукраинским и продолжает утверждать, что в Донбассе якобы действуют российские войска.
Захарова отказалась представлять «нетрадиционные методы доставки» войск США
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НАТО называет маневры российских войск на территории самой России «непрозрачными» и «агрессивными», при этом США устраивают свои учения вблизи российских границ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова отметила в Telegram, что НАТО «регулярно обвиняет Россию в «непрозрачности действий» и «агрессивном поведении», причем речь идет о «маневрах российских вооруженных сил» на территории самой России. Однако, когда Россия «предостерегает НАТО от создания напряженности вблизи российских границ, НАТО молчит и продолжает».
Так, американское посольство в Эстонии объявило о «проведении совместных учений Сил обороны Эстонии и Сил специальных операций армии США». Как заявили в посольстве, на учениях отрабатываются «нетрадиционные методы доставок». «Даже представлять себе не хочу, о чем это они», – заявила Захарова.
По ее словам, в «военных играх» Пентагона «эта страна является не чем иным, как натовским плацдармом у наших границ», иных «целей эти мероприятия, направленные на развитие взаимодействия и «сопряжения» вооруженных сил, не несут и нести не могут». Также Захарова указала, что «учения прошли через несколько дней после заключения очередного военного соглашения между Таллином и Вашингтоном о взаимном обеспечении войск топливом». Она заявила, что это лишь «подтверждает настрой НАТО искусственно создавать напряженность вблизи России».
«А теперь хотелось бы узнать, насколько генсек НАТО Столтенберг считает подобные действия прозрачными, предсказуемыми и неагрессивными? Если, с его точки зрения, всё нормально, то какие могут быть претензии к внутрироссийским маневрам, которые постоянно вызывают у него тревогу?» – говорится в сообщении.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны НАТО должны прекратить провокационную деятельность у границ России и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада.
На Западе Москву обвиняют в якобы наращивании войск у украинских границ. Песков заявил, что западные политики и СМИ намеренно пытаются спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину, сама же Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы.
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Экс-командующий Северным флотом заявил о столкновении подлодки НАТО с «Курском»
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Трагическая гибель в 2000 году российской атомной подводной лодки К-141 «Курск» произошла в результате столкновения с субмариной НАТО, следившей за российской АПЛ, заявил адмирал Вячеслав Попов, который на момент трагедии был командующим Северным флотом.
«Подводная лодка, которая столкнулась с «Курском», следила за «Курском», видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр «Курска» привел к потере контакта», – приводит его слова РИА «Новости».
Попов заявил, что «с вероятностью 90% знает наименование» субмарины НАТО, но «нужно иметь доказательства и выложить их», чтобы указать на подлодку. Попов сказал, что доказательства «выложить не может». «Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с «Курском», – сказал он.
По сообщениям СМИ, тогда в районе учений находились АПЛ «Мемфис» и «Толидо» ВМС США, а также «Сплендид» ВМС Великобритании. Вашингтон и Лондон ответили отказом на запрос Минобороны России об инспекции подлодок, США и Великобритания заявили, что те находятся в рабочем состоянии.
В 2000 году Попов заявил, что для него «главной версией является столкновение с неустановленной пока подводной лодкой, которая ударила в самое уязвимое место нашей лодки этого проекта, конечно, неосознанно». Тогда он не указал ее принадлежность и тот факт, что знает ее название.
Гибель атомной подлодки «Курск» произошла 12 августа 2000 года в Баренцевом море во время учений Северного флота. От взрыва на борту подлодка затонула, погибли 118 человек. По выводам правительственной комиссии, причиной гибели экипажа стал взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала версии гибели подлодки «Курск», в том числе версию с участием иностранной подлодки.
В ЛНР и ДНР отреагировали на заявления Киева о применении «Джавелинов» в Донбассе
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«Это нарочито показательный политический шаг, с помощью которого Киев стремится и дальше размывать договорные механизмы минского процесса», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР в Минске Родион Мирошник. Ранее на Украине заявили о применении в Донбассе американских противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».
«Точно такую же тактику использовал Киев, говоря о применении турецких беспилотников «Байрактар» в Донбассе. До сегодняшнего дня у нас нет никаких подтверждений этому. Аналогично выглядит и ситуация с противотанковыми ракетными комплексами «Джавелин», – считает представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске Родион Мирошник.
«Это нарочито показательный политический шаг, с помощью которого Киев стремится и дальше размывать договорные механизмы минского процесса. Задача таких заявлений – показать, что Украина не собирается выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений, – полагает собеседник. – Это касается как Комплекса мер по их имплементации, так и подписанных год назад дополнительных мер по устойчивому и всеобъемлющему прекращению огня. И там, и там есть пункты, запрещающие использование такого рода вооружений».
«При этом поведение Киева не вызывает серьезной обеспокоенности ни у западных «гарантов» Минских соглашений, ни у их заокеанских кураторов. Напомню, что Франция и Германия взяли на себя роль посредников в переговорах, а США проголосовали за соответствующую резолюцию Совбеза ООН. Фактически такого рода действия Украины и отсутствие реакции Запада демонстрируют демонтаж международно-договорного механизма», – уточнил собеседник.
Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский также уверен, что комплексы «Джавелин» в Донбассе никто не применял. «Это самонаводящаяся ракета, которая используется для нанесения удара по бронетехнике. За последнее время у нас не было случаев поражения танков. Так что слова руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины – это ложь», – убежден он.
«Это скорее политико-психологическая атака, которая нужна Украине для поддержки своих бойцов. В условиях нагнетания истерии по поводу возможного вторжения России на Украину, такие заявления необходимы, чтобы поддержать боевой дух в армии и избежать в случае чего массового дезертирства», – подытожил Бердичевский.
Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска в Донбассе применили американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».
Как передает главный редактор Military Times Говард Олтмен слова Буданова, «Джавелины» «наряду с дронами турецкого производства обладают значительной психологической сдерживающей» силой. По версии Буданова, эти вооружения заставляют «россиян дважды подумать перед атакой». Накануне Буданов утверждал, что Россия якобы готовится к нападению на Украину в конце января – начале февраля 2022 года.
В октябре украинский генштаб отчитался о первом боевом применении ударных беспилотников «Байрактар» турецкого производства в Донбассе. По версии украинских СМИ, дроны использовались «для уничтожения российской артиллерии». Отметим, что Киев отказывается признавать конфликт в Донбассе внутриукраинским и продолжает утверждать, что в Донбассе якобы действуют российские войска.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что «Байрактар» Зеленского возмутил Европу.
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Адмирал объяснил происхождение сигналов SOS при гибели «Курска»
Сигналы SOS 12 августа 2000 года подавала не российская атомная подводная лодка «Курск», а находившаяся рядом и получившая повреждения субмарина НАТО, заявил адмирал Вячеслав Попов, который на момент катастрофы занимал должность командующего Северным флотом.
«Курск» затонул в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров – по официальной версии, в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса в ходе учений Северного флота. Все 118 членов экипажа погибли.
«Звуки, которые... Стуки, точнее, естественно, нами были записаны, и я отправил их на берег вертолетом в лабораторию акустическую для анализа. Я получил доклад, что стуки эти подаются не рукой человека непосредственно, а подаются механизмом, каким-то автоматом, механизмом. Вот, и подчеркиваю, у нас на наших подводных лодках ни таких механизмов, ни систем для подачи этих, этого сигнала у нас нет. Поэтому подавать его могла только подводная лодка иностранная», – передает РИА «Новости» слова Попова.
По его словам, акустики на крейсере «Петр Великий» обнаружили металлические стуки, которые по чередованию звуков, порядку их передачи обозначали сигнал SOS. После их фиксации корабли направились в этот район, предполагая, что возможно, это подводники «Курска».
По словам Попова, приблизившись к источнику этих звуков, специалисты обнаружили признаки неподвижного подводного объекта на грунте, и последующий анализ показал, что это была иностранная подводная лодка. И неподалеку от нее затем акустические системы обнаружили непосредственно «Курск», отметил адмирал.
«Глубоко убежден, что это была иностранная подводная лодка, которая тоже пострадала, и пострадала в результате двух элементов: в результате столкновения с «Курском» и последующего большого взрыва боезапаса на «Курске». Вот эти два фактора повредили и ее», – сказал Попов.
По его словам, противолодочная авиация ВМФ России обнаружила столкнувшуюся с российской атомной подлодкой «Курск» иностранную субмарину у берегов Норвегии.
«Она (иностранная подлодка) некоторое время находилась на грунте, восстанавливала свою способность двигаться. И когда восстановила, она пошла к себе в базу, что было зафиксировано и нашей противолодочной авиацией уже у берегов Норвегии», – сказал Попов.
Он напомнил, что учения Северного флота в августе 2000 года проходили в том числе в нейтральных водах.
«А задача, одна из задач, а в мирное время ее считать можно одной из главных задач – ведение разведки силами подводных лодок. Там не одна была подводная лодка, по моим данным, их было три подводные лодки, они вели нормальную разведку, заведомо зная, что будет проводиться на Северном флоте большое учение», – сказал адмирал.
Ранее Попов заявил, что «Курск» погиб в результате столкновения с субмариной НАТО, и ее название ему известно «с вероятностью 90%». Однако, по словам адмирала, «чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их», а он этого сделать не может. По его предположению, натовская подлодка следила за «Курском», но слишком сильно приблизилась к нему, «либо маневр «Курска» привел к потере контакта».
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала версии гибели подлодки «Курск», в том числе версию с участием иностранной подлодки.
Умерла актриса Нина Русланова
На 76-м году жизни скончалась народная артистка России Нина Русланова, сообщили в Союзе кинематографистов.
Русланова умерла «после продолжительной болезни», передает РИА «Новости».
Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в украинском Богодухове (Харьковская область), окончила театральное училище имени Щукина. Начала сниматься с 1967 года. Известна по фильмам «Афоня», «Собачье сердце», «Зимняя вишня», «Кин-дза-дза», «Возвращение Будулая», «Завтра была война», «Настройщик».
Русланова – лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, не раз становилась обладательницей кинопремии «Ника», а также получила кинопремию «Золотой орел» в категории «Лучшая женская роль второго плана».
Накануне умер народный артист России Валерий Гаркалин. За день до этого умерла советская и российская актриса Нина Агапова.
Москва выразила тревогу в связи с позицией Германии и Франции по Минским соглашениям
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Упрямство Германии и Франции в вопросе выполнения Минских соглашений Киевом вызывает в Москве лишь тревогу, заявил 22 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
«И Донецк, и Луганск соответствующие обязательства выполняют. Украина из них публично вышла. И вместо того, чтобы дать Украине по рукам и заставить своих клиентов в Киеве выполнять то, что было согласовано, нам говорят: «Давайте лучше еще раз соберемся в нормандском формате», – цитирует Лаврова ТАСС.
По словам российского политика, такая реакция ни к чему не приведет. Упрямство европейских политиков тревожит. Министр отметил, что Берлин и Париж не желают поддерживать выполнение Минских соглашений, оправдывая действия украинских политиков.
Напомним, в феврале 2015 года в Минске после переговоров лидеров «нормандской четверки» стороны подписали соглашение по мирному урегулированию конфликта. Комплекс мер по решению этого вопроса получил название Минские соглашения. Идеи до сих пор остаются нереализованными.
Задержанный в Петербурге людоед признался, что «любит убивать людей»
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СМИ рассказали о 23-летнем петербуржце Егоре К., который признался, что совершил убийство, желая попробовать на вкус человеческое мясо. Он был задержан после ДТП, в результате которого из багажника машины выпал труп другой жертвы с почти отрезанной головой.
Все трое задержанных после ДТП признались в убийстве. Во время следственных действий по этому делу и допроса оперативниками Егор К. заявил: «Я, вообще, люблю убивать людей». Он отметил, что «того, в Сосновке я, кстати, зря убил». По его словам, убитый «невкусный оказался», пишет 47news.
Петербуржец признался, что несет ответственность за известное убийство в парке «Сосновка» в Выборгском районе в сентябре 2020 года. Тогда нашли тело 38-летнего биржевого брокера с множественными ножевыми ранениями живота, шеи и рук.
На Егоре К. решили расстегнуть наручники, чтобы он охотнее шел на контакт, но мужчина закричал: «Что вы делаете?! Если на меня найдет и я на вас прыгну, то загрызу!». В ответ его поблагодарили за искренность и наручники застегнули уже за спиной.
Издание приводит показания мужчины, «занесенный на протокол примерно так»: «Я давно хотел убить человека, чтобы попробовать его на вкус. Но не решался это сделать, так как было страшно. Точно не помню, но примерно в конце сентября прошлого года я решился». Егор К. рассказал, что «взял нож, рюкзак и пошел на охоту в парк Сосновка, так как там нет видеокамер и мало ходит людей». Он выбрал жертву, «пошел за ним», «подошел сзади и ударил его ножом в шею». Мужчина, на которого напал Егор К. «стал сопротивляться», тогда нападавший «ударил его в область шеи еще примерно десять раз», а после «распотрошил ему шею и попробовал кровь и мясо на вкус». Убийца сообщил, что «мясо было трудно отрезать, так как нож был тупой, а жилы» ему «не понравились».
«Перед тем, как спрятать тело в трубу, я отрезал ему язык. Когда я приехал в квартиру на Богатырском проспекте, где тогда жил, я нашинковал язык и долго варил его в кастрюле с маслом. Когда язык сварился, я его попробовал, но он мне не понравился. Наверное, другая часть тела мне бы понравилась», – сказал он.
Егор К. родился в Санкт-Петербурге, жил с родителями и бабушкой в коммуналке, последнее место обитания – чердак, где его и задержали. О том, что где-либо работал, информации нет. «Судя по странице «ВКонтакте», К. интересовали и «анархо-примитивизм», и эликсиры бессмертия. Из музыки – натурально психоделика. Из подписок – от «Публичной антропологии» до «Халтуры в Санкт-Петербурге», – сообщает издание. Отмечается, что «в друзьях» у мужчины был отмечен «второй задержанный», который «примечателен разве что татуировками на лице, а приехал из Луганска и жил у третьего – кто вел машину на «Сортавале».
После подписания протокола Егор К. заплакал, так как, по его словам, зря убил и съел жертву. После этого он перестал плакать и «похвастался – полицейские «всякими» убийствами занимаются, а на него никто и не подумал». Он также поставил подпись под заявлением: «Мне стало немного страшно, но через сутки я отпустил эту ситуацию и стал жить, как обычно. В содеянном не раскаиваюсь. С моих слов записано верно, мною прочитано. Замечаний и пояснений нет».
20 ноября произошло ДТП на трассе «Сортавала». Автомобиль Mitsubishi Galant врезался в отбойник. Из багажника машины выпал труп. Трое мужчин скрылись с места ДТП, но позднее были задержаны. Погибшим оказался 50-летний уроженец Еревана, бизнесмен Аркади Казинян. По предварительным данным, двое подозреваемых убили его, а затем позвали третьего, чтобы вывезти тело, так как сами были пьяными. Причиной совершенного преступления стало то, что погибший несколькими днями ранее якобы избил одного из подозреваемых.
В Госдуме выступили против запрета на упоминание национальности преступника в СМИ
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«Подобная идея нарушает 282-ю статью УК РФ, создает напряженность в обществе и препятствует работе правоохранительных органов», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Михаил Делягин. Ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, запрещающий упоминать в СМИ национальность преступника.
«У любого человека есть родители и национальность, а любая национальность связана с культурой поведения: в одних и тех же ситуациях представители разных культур поступают по-разному. Если бы человек в момент совершения преступления становился инкубаторским цыпленком, тогда подход, предлагаемый этим законопроектом, был бы справедлив. Но преступник до и после злодеяния остается тем же человеком. Поэтому эта инициатива содержательно неправильная», – пояснил депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия – За правду» Михаил Делягин.
Кроме того, по его словам, такой закон создаст проблемы для правоохранительных органов и для профилактики преступлений, в том числе с помощью СМИ, потому что силовики обязаны учитывать стереотипы поведения преступника, исходя в том числе из его культуры и национальности.
«К примеру, ФБР имеет криминалистические данные по всем национальностям, вплоть до пуэрториканской преступности, которую они отличают от мексиканской. Внешне преступников не отличить, но они различаются по типу поведения. Данный законопроект – это способ дезорганизации работы правоохранительных органов. Можно предположить, что продвижение этого закона будет на руку этнической организованной преступности», – подчеркнул парламентарий.
«Кроме того, в случае запрета указания национальности, в обществе цензурные этнонимы будут заменяться нецензурными. Уже сейчас некоторая часть общества вместо слова «кавказцы» использует слово «звери». Согласитесь, кавказцы – не звери, и они сами не хотят, чтоб их так называли», – добавил политик.
Также, по мнению Делягина, внесенный законопроект подпадает под статью 282 Уголовного кодекса о разжигании межнациональной розни, поскольку в общественном сознании создается ощущение того, что преступники пытаются обеспечить себе меньшую опознаваемость. «Думаю, сейчас многие честные и хорошие люди участвуют в провокации, поддерживая этот документ, в силу своих эмоций. И им нужно раскрывать глаза на суть обсуждаемого законопроекта», – сказал депутат.
Имеет ли для вас значение этническая принадлежность человека, обвиняемого в резонансном преступлении?
«Если дело дойдет до обсуждения этого законопроекта в Госдуме, то я постараюсь высказаться против и буду голосовать против», – пообещал депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, этот законопроект невыгоден как раз тем малым национальностям, которых традиционно подозревают в повышенной готовности к преступлениям.
«Если перестать указывать национальности преступников, то массовое сознание начнет подозревать именно эти национальности во всех злодеяниях. А если упоминать национальности всех нарушителей закона – от русских до цыган, то реальная картина, скорее всего, покажет отсутствие какой-либо напряженности по этому вопросу», – пояснил парламентарий.
В ЛДПР, вероятно, также выступят против законопроекта. «Я категорически против этой инициативы, в том числе и на фоне того, что наше правительство выступает за все большее привлечение мигрантов. Мы видим, что уровень этнической преступности растет», – считает депутат Госдумы, член фракции ЛДПР Алексей Журавлев.
«Почему мы не должны знать полной информации о том, кто совершает преступление и из-за чего у нас растет преступность? Насколько я знаю, лидер партии Владимир Жириновский придерживается схожей точки зрения. В этом плане у нас схожие позиции», – заключил Журавлев.
В понедельник парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий распространение в СМИ сведений о национальности преступника. Документ опубликован в электронной базе данных палаты.
По мнению авторов законопроекта, «распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности».
«В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны», – говорится в сопутствующих документу материалах.
Ранее генерал полиции в отставке Владимир Ворожцов рассказал газете ВЗГЛЯД, что коррупция и угрозы развязали руки этнической преступности. Ворожцов также выступил за то, чтобы указывать национальность преступника в СМИ, если известно, что данный вид преступлений характерен для криминалитета из определенного этноса.
«Если мы не будем называть национальность преступника, не будем уточнять, что одним видом преступлений занимаются выходцы из Грузии, а другим – приезжие из Узбекистана, мы будем обезоруживать оперативные отделы, следственный аппарат, службы профилактики и местные органы власти в каждом регионе. А мы должны, в том числе и через СМИ, ориентировать их на предмет склонности тех или иных этнических групп и диаспор к преступлениям определенной направленности», – резюмировал собеседник.
Напомним, последним громким делом, после которого в очередной раз в России подняли вопрос об указании национальности подозреваемых в преступлении, стало избиение отца с сыном в Новой Москве.
После него главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в Telegram-канале случай в Новой Москве, написав, что «все эти «приезжие» и «лица кавказской национальности» допрыгаются» до того, что «в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро».
В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что уже устал от обвинений, звучащих в адрес кавказцев по любому поводу. Позднее Кадыров и Симоньян прекратили спор, который возник из-за слов о выходцах с Кавказа.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как России решать проблему этнической преступности.
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Врач оценил связь потери обоняния и половой дисфункции
Потеря или искажение обоняния отражается на здоровье всего организма, в том числе влияет и на либидо, сообщил главный отоларинголог по СЗФО, заслуженный врач Сергей Рязанцев. Отметим, что потеря обоняния – один из симптомов коронавируса.
При потере обоняния, по словам Рязанцева, «возникают проблемы с аппетитом, перевариванием пищи, нарушается либидо». Он отметил, что обоняние тесно связано с сексуальной системой, но этот вопрос во многом спекулятивный. Рязанцев подчеркнул, что «человек – не собачка, у человека в сексуальной сфере очень большое влияние оказывает вторичная система», в связи с чем даже потеря 100% обоняния «крайне редко ведет к половой дисфункции», передает РБК.
Вопрос потери обоняния при COVID-19 не до конца изучен, сказал врач, добавив, что речь идет, скорее всего, о «поражении самого обонятельного нерва или подкорковых структур». «Что для нас непонятно – то, что это явление обратимо, причем практически в ста процентах случаев. То есть нет пока еще зарегистрированных случаев стопроцентной потери обоняния навсегда», – сказал врач.
Он рекомендовал восстанавливать обоняние с помощью обратной биологической связи, «регулярно тренироваться на распознавание знакомых приятных запахов, желательно, не содержащих спирт». В качестве возможных примеров Рязанцев назвал «розу, апельсин, кофе», их нужно «нюхать, вспоминая запах». По его словам, «происходит такая же тренировка, как после тяжелого постельного режима тренируем нашу мышечную систему».
Напомним, во время опытов на сирийских хомячках ученые выяснили, что проникновение коронавируса в обонятельный эпителий мозга сопровождается развитием долгосрочных нарушений в тех регионах мозга, которые связаны с работой сознания. Коронавирус также может стать причиной инфицирования нейронов головного мозга при попадании в организм через нос.
Задержанный в Петербурге после ДТП с выпавшим трупом оказался людоедом
Мужчина, задержанный после ДТП, в результате которого из багажника машины выпал труп, признался еще в одном убийстве и людоедстве.
Как пишет 47news, 23-летний петербуржец признался, что несет ответственность за известное убийство в парке «Сосновка» в Выборгском районе в сентябре 2020 года. Тогда нашли тело 38-летнего биржевого брокера с множественными ножевыми ранениями живота, шеи и рук.
Задержанный заявил, что давно хотел убить человека и попробовать на вкус человеческое мясо. В «Сосновке» он подкараулил и зарезал незнакомого человека, отрезал от него часть тела, сварил у себя дома и съел.
Издание сообщает, что мужчина зарегистрирован с отцом в однокомнатной квартире в Мурино Всеволожского района Ленобласти. Его задержали на чердаке дома на улице Большой Зелениной в Петербурге, где он обитал последнее время. Прежде он не был судим.
Напомним, 20 ноября произошло ДТП на трассе «Сортавала». Автомобиль Mitsubishi Galant врезался в отбойник. Из багажника машины выпал труп. Трое мужчин скрылись с места ДТП, но позднее были задержаны. Погибшим оказался 50-летний уроженец Еревана, бизнесмен Аркади Казинян. По предварительным данным, двое подозреваемых убили его, а затем позвали третьего, чтобы вывезти тело, так как сами были пьяными. Причиной совершенного преступления стало то, что погибший несколькими днями ранее якобы избил одного из подозреваемых.
Газпром уведомил Молдавию об отключении газа через 48 часов
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Газпром подписал контракт с Молдавией при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, компания уведомила молдавскую сторону, что через 48 часов прекратит поставки, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж, заявил представитель Газпрома Сергей Куприянов в эфире телеканала «Россия 24».
В компании заявили, что крайне разочарованы невыполнением Молдавией обязательств.
«Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдавии, руководствуясь стремлением сохранить для Молдавии возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении Газпрома, а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, Газпромом было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ», – приводит РИА «Новости» слова Куприянова.
«Очередной срок текущих платежей – сегодня, 22 ноября. Платежа нет. В связи с этим сегодня Газпром в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдавию будут остановлены», – добавил он.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается.
При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия спасла Молдавию и что кроется за новым соглашением.
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В Татарстане в общественном транспорте произошли драки из-за проверок QR-кодов
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В Казани пассажир автобуса в ответ на просьбу предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе ударил кондуктора и брызнул в глаза перцовым баллончиком.
Инцидент произошел в автобусе № 31 в Казани. В другом автобусе кондуктору сломали нос. По словам пострадавшей, пассажир пытался проехать по чужому проездному, а на просьбу оплатить проезд, набросился на женщину, передает Telegram-канал «ВТатарстанеПоймут».
По данным канала, к обеду из казанских трамваев и троллейбусов вывели почти 800 человек без QR-кода. При этом двоих пассажиров пришлось забрать полиции.
В метро Казани также не пускают без QR-кода.
«В метрополитене трех конфликтных пассажиров передали полиции, 126 человек пытались пройти без QR-кода, недействительные коды оказались у 11 жителей, с истекшим сроком – семь человек. 96 пассажиров пытались пройти по справкам с вакциной первого компонента и четыре человека с двумя прививками, но с отсутствующим QR-кодом», – говорится в сообщении в Telegram-канале «Метроэлектротранс Казань».
Напомним, 22 ноября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса.
Запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода вызвал резкий рост цен на такси в Казани.
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Назвавший Крым российским Радев победил на выборах президента Болгарии
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Действующий президент Болгарии Румен Радев одержал победу на выборах главы государства, его соперник Анастас Герджиков признал поражение.
ЦИК Болгарии сообщил, что по результатам обработки 99,7% бюллетеней Радев набирает во втором туре 66,69% голосов избирателей, Герджиков – 31,83%. Явка избирателей составила 24,12%. Вместе с Радевым побеждает Илияна Йотова, которая баллотировалась на пост вице-президента, передает РИА «Новости».
Ректор Софийского университета Герджиков признал, что «Румен Радев и Илияна Йотова побеждают с большим преимуществом». Он поздравил их и выразил надежду, что Радев и Йотова «выполнят свои обещания», а пессимистические прогнозы самого Герджикова о ситуации в стране «не сбудутся», передает ТАСС.
Напомним, президент Болгарии Румен Радев в ходе дебатов назвал Крым российским, и отметил, что антироссийские санкции ЕС неэффективны. Позже Радев заявил, что в его позиции по Крыму «нет никакой драмы». «Вопрос абсолютно ясен. Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я сказал вчера вечером, в политике есть реалии, и на данный момент Крым является российским», – сказал он. Политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что Радаев своим высказыванием пытается завоевать дополнительные голоса перед решающим туром выборов.
В США гиперзвуковое оружие Китая назвали «преодолевшим ограничения физики»
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Китай во время испытания гиперзвукового оружия в июле запустил ракету с планирующего летательного аппарата – глайдера, который двигался со скоростью в пять раз больше скорости звука, сообщили американские СМИ, заявив, что Пекин «преодолел ограничения физики».
Как пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, ранее ни одна страна не демонстрировала такие технологии. Аппарат, способный нести ядерные боеголовки, якобы сумел запустить ракету во время полета в атмосфере над Южно-Китайским морем. Эксперты Пентагона пока не знают, как Китай «преодолел ограничения физики». Некоторые из них считают, что в ходе испытаний была запущена ракета «воздух-воздух», другие полагают, что это могли быть «средства радиоэлектронной борьбы», которые призваны вывести из строя системы ПРО противника, передает РИА «Новости».
Белый дом отказался комментировать эту информацию, но заявил, что обеспокоен в связи с проведенным в июле испытанием. Посольство Китая в США сообщило изданию, что ему «не известно» об испытании ракеты. Представитель диппредставительства подчеркнул, что КНР «совершенно не заинтересована в гонке вооружений с другими странами».
Газета также отмечает, что американские официальные лица «прекрасно осознают», что Китай опережает Соединенные Штаты в сфере гиперзвукового оружия. Июльское испытание показало, что Ракетные силы КНР «развиваются даже быстрее, чем многие прогнозировали», пишет издание.
Напомним, 16 октября Financial Times со ссылкой на источники сообщало, еще в августе КНР испытала гиперзвуковую ракету, способную нести ядерный заряд, которая облетела земной шар. Как утверждало издание, ссылаясь на данные двух людей, знакомых с китайскими испытаниями, теоретически это оружие может пролететь над Южным полюсом. Это стало бы большой проблемой для американских военных, потому что их системы ПРО сосредоточены на северном полярном направлении. Китай опроверг испытания гиперзвукового оружия. Эксперты газеты «ВЗГЛЯД» назвали китайскую гиперзвуковую ракету старой советской разработкой.