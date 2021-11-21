Представители ВОЗ посетили лагерь беженцев на белорусско-польской границе

Логистический центр «Брузги», где размещены беженцы с белорусско-польской границы посетила делегация Всемирной организации здравоохранения во главе с директором по противодействию ЧС Европейского регионального бюро ВОЗ Джеральдом Рокеншаубом.

Делегация ознакомилась с условиями, в которых ночуют мигранты, а также с организацией их питания, передает РИА «Новости».

Кроме того, представители ВОЗ пообщались с работающими в лагере врачами.

«Если (у мигранта) какой-то сложный случай, мы отвозим их в городскую больницу в Гродно», – рассказали медики,

По их словам, за последние дни госпитализировано около 100 человек, в основном с пневмонией и обострением сахарного диабета.

Ранее в Белоруссии заявили, что польское руководство намеренно обостряет отношения с белорусской стороной в ситуации с мигрантами на границе. Кроме того, Минск заявил, что польские и литовские силовые ведомства пытались за последние сутки насильно вытеснить на территорию Белоруссии порядка 490 беженцев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.

Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.