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В Белоруссии установили 109 потерпевших от действий польских силовиков на границе
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Следственный комитет Белоруссии установил 109 потерпевших от действий польских силовиков на границе республики с Польшей 16 ноября, среди пострадавших – 15 детей, сообщил в субботу начальник отдела управления Следственного комитета по Гродненской области Игорь Черняк.
«К настоящему времени однозначно установлены и подтверждены экспертным путем факты применения польской стороной в отношении беженцев водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат, химических веществ. Установлены и допрошены в качестве потерпевших 109 лиц, в том числе 22 женщины, 15 детей. Из них – 10 малолетних», – передает «СБ. Беларусь сегодня» со ссылкой на Черняка.
По информации областного управления СК, в Гродненской области идет уголовное производство по пяти фактам применения польской и литовской сторонами насилия в отношении мигрантов. «В двух случаях в результате непринятия мер по оказанию помощи наступила их гибель», – заявили в белорусском СК.
Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Европе в отсутствие контактов с Евросоюзом решать проблему мигрантов «как получится». Он пообещал, что мигрантов на границе держать не будет, никто их останавливать не станет.
Ранее Польша выдвинула обвинение Минску в том, что белорусские пограничники якобы помогали мигрантам при штурме польской границы. Утверждалось, что белорусские службы выбирали места, подходящие для штурма, оснащая мигрантов необходимым для форсирования, утверждал министр нацобороны Польши Мариуш Блащак.
После прорыва границы польские силовики применяли к мигрантам спецсредства в виде слезоточивого газа. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии назвал происходящее на границе попыткой прямой агрессии в отношении республики.
Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Позже все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями Белоруссии для размещения мигрантов. В тот же день у одного из мигрантов выявили коронавирус.
Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.
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Немецкие СМИ раскрыли требования Лукашенко на переговорах с Меркель
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Издание BILD подробно сообщило о содержании 50-минутного разговора и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Темой беседы стала ситуация на польско-белорусской границе.
«То, чего хотел белорусский лидер – признания президентом, чтобы больше не было пренебрежительного «господин Лукашенко»», – сообщает «Рамблер» со ссылкой на BILD.
Также Лукашенко потребовал отменить санкции ЕС против Белоруссии, которые ввели после выборов в 2020 году и из-за принудительной посадки самолета Ryanair.
Возвращаясь к главной теме беседы, Лукашенко попросил выделить средства на строительство пунктов приема для беженцев, так как есть опасения, что еще большая волна мигрантов из Афганистана отправится в Европу через Белоруссию. Глава республики потребовал «забрать половину мигрантов, ранее въехавших в Белоруссию».
Меркель пообещала обсудить предложения, высказанные Лукашенко, с членами ЕС. Так, Меркель отметила, что готова обсуждать урегулирование ситуации на границе, если Лукашенко будет гарантировать отправку мигрантов в свои страны.
Ранее сообщалось, что Ангела Меркель не исключила финансовой помощи для строительства приютов для беженцев. Но не сообщалось, кто получит эти средства, а также о месте строительства приютов.
С прошлой недели на границе между Польшей и Белоруссией находятся около 2 тыс. мигрантов. Беженцы накануне предприняли попытку штурма, чтобы попасть на территорию Польши, но встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства.
Ранее Латвия, Литва и Польша сообщали об участившихся случаях задержания мигрантов, прибывающих из Белоруссии. Минск обвинили в создании миграционного кризиса. Президент Александр Лукашенко заявлял, что сил и средств сдерживать поток мигрантов, стремящихся в ЕС, у Минска нет из-за санкций.
Стало известно о роли Ермака в срыве задержания «вагнеровцев» на Украине
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Операцию по задержанию 33 россиян в 2020 году перенесли по указанию президента Украины Владимира Зеленского, которое было передано спецслужбам устно его представителем Андреем Ермаком, документа не было, заявил бывший начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба.
«Что произошло 23 числа? Мы с первым заместителем прибыли в офис президента [Украины Владимира Зеленского]. Нас попросили зайти на второй этаж в кабинет главы офиса [Андрея Ермака]. Это было накануне операции, это шла уже финальная стадия. Мы поднялись к президенту [Зеленскому], но нам сообщили помощники, что с нами будет разговаривать глава офиса [Ермак]. Мы провели разговор, нас было трое: я, первый заместитель Руслан Баранецкий и глава офиса [Ермак]. Прошел отчет о смене обстановки и отчет о следующем этапе. Я получил указание о переносе финального этапа. Я не просто получил указание, я получил ответ, что это было указание от президента [Украины Владимира Зеленского]. То есть, человек (глава офиса) был делегирован и сообщил, что это команда президента [Зеленского]. Но письменного указания не было», – заявил Бурба в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости».
Напомним, Украина намеревалась принудительно посадить в Борисполе самолет с «вагнеровцами», однако операция провалилась. В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян была частью спецоперации СБУ и ГУР Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Позже стало известно, что захват Киевом «вагнеровцев» сорвался из-за прекращения огня в Донбассе. Руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака называли «серым кардиналом» Украины.
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Названы условия строительства новых мечетей в Москве
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«Вопрос строительства новых мечетей должен решаться правительством Москвы по итогам диалога между представителями конфессий и местными жителями», – сказал газете ВЗГЛЯД член президентского Совета по межнациональным отношениям Владимир Зорин. Ранее московский муфтий заявил о нехватке мечетей.
«В целом российская государственная политика исходит не из численности представителей конфессии, а из их права на отправление религиозных культов. А чтобы точно сказать, сколько в Москве жителей, традиционно исповедующих ислам, надо дождаться результатов переписи населения», – пояснил член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель общественного совета московского Дома национальностей Владимир Зорин.
Вопрос по поводу возведения новых мечетей должен быть решен правительством Москвы на основании итогов диалога между представителями конфессии и жителями тех районов столицы, где предполагается строительство, добавил собеседник.
«У меня нет сомнений, что в некоторых районах Москвы приемлемое для всех решение будет выработано, и место для мечети найдется – у нас уже есть опыт подобной работы. Но могу точно сказать, что мечети помогают социальной адаптации мигрантов», – подчеркнул Зорин.
Ранее муфтий Духовного управления мусульман России, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов заявил о нехватке мечетей в столице. По его словам, в Москве проживают 3-3,5 млн мусульман, из них два миллиона – местные жители, остальные – мигранты, на всех приходится четыре мечети.
«Мечети в столице не строятся, наверное, в связи с тем, что правительство Москвы прислушивается к мнению горожан, которых это напрягает. Возможно, люди не готовы видеть рядом со своим домом, например, толпу бородатых мужчин, а кого-то, к сожалению, раздражает и сам вид мечети. Если город, горожане сегодня не готовы строить мечети, можно открывать мусульманские культурные центры, где верующие могли бы получить воспитание и образование. На мой взгляд, такие центры – это выход из положения, решение проблемы нехватки пространств для мусульман», – сказал Аляутдинов.
По его словам, здания культурных центров, в отличие от мечетей, «никого из местных жителей не напрягают», при этом «там можно организовать всю необходимую для мусульманской общины деятельность». «Если в каждом районе Москвы откроется местная религиозная организация мусульман и она создаст такой центр, это во многом облегчит ситуацию в городе», – отметил муфтий.
При этом в ноябре руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков заявил, что «строительство мечетей в Москве – это длительный и сложный процесс, но при нехватке мест, где можно помолиться, никто не запрещает открывать молельные комнаты».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как избежать превращения московских окраин в гетто с мигрантами, почему в СК РФ предложили обязать мигрантов проходить геномную регистрацию и как России решать проблему этнической преступности.
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Лукашенко: Белорусские силовики могли помогать мигрантам прорываться в Польшу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе интервью не исключил вероятность того, что белорусские силовики могли помогать беженцам прорывать польскую границу. Он отметил, что мигрантов в Белоруссию не приглашал, и держать их силой в стране не будут.
«Я думаю, что это абсолютно возможно. Мы – славяне. Мы чувствуем сердцем. Наши военнослужащие понимают, что мигранты направляются в Германию. Возможно, кто-то из них (пограничников – прим. ВЗГЛЯД) помогал им. Я не буду это даже выяснять», – цитирует Лукашенко издание «КорреспонденТ». Интервью глава Белоруссии давал ВВС.
Политик подчеркнул, что мигрантов на границе держать не будут. В случае, даже если они попытаются пробраться на территорию Польши. Как заявил Лукашенко, никто их останавливать не станет, так как они хотят попасть не в Беларусь.
«И честно говоря, я бы не хотел, чтобы они шли через Беларусь», – добавил Лукашенко.
Ранее Польша выдвинула обвинение Минску в том, что белорусские пограничники якобы помогали мигрантам при штурме польской границы. Утверждалось, что белорусские службы выбирали места, подходящие для штурма, оснащая мигрантов необходимым для форсирования, утверждал министр нацобороны Польши Мариуш Блащак.
После прорыва границы польские силовики применяли к мигрантам спецсредства в виде слезоточивого газа. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии назвал происходящее на границе попыткой прямой агрессии в отношении республики.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что наращивание вдоль западных белорусских границ воинских контингентов и военной техники напоминает события перед Великой Отечественной войной.
Президент Белоруссии предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию, чтобы 2 тыс. беженцев покинули польско-белорусскую границу. Отмечалось, что белорусская сторона поможет мигрантам вернуться на родину, но силой никого выталкивать не станет.
Накануне сообщалось, что все беженцы перебрались в логический центр из-за непогоды. Находились они все это время у пункта «Брузги»
Толпы беженцев разбили лагерь между Польшей и Белоруссией на прошлой неделе. Страны Европы обвинили Минск в создании миграционного кризиса, считая это ответом на санкции.
Захарова оценила итальянскую статью «Тиски Путина сжимают Европу»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «восхитительной чушью» статью в итальянской прессе «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу».
Статья была опубликована главным редактором La Repubblica Маурицио Молинари. Захарова заявила, что «такой восхитительной чуши давно не видела». «Понимаю, почему никто из ваших подчиненных материал не подписал и эту позорную миссию взяли на себя лично вы. Никто из уважающих себя журналистов не захотел бы, чтобы под заголовком «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу» стояло его имя», – заявила она в Telegram, обращаясь к Молинари.
По ее словам, оценивая ситуацию на границе России и Украины, Молинари ориентируется на «американские фобии», не занимаясь «фактчекингом», поэтому и пишет о «создании базы с бронетехникой и артиллерией в Ельне». Захарова пояснила, что «никакой базы нет», в России «вообще нет военных баз», а «происходит дислокация подразделений российских вооруженных сил на своей национальной территории», что «является сугубо нашим суверенным правом, не нарушает требований международных обязательств и относится, как любят говорить в том числе в НАТО, к «рутинной деятельности». Кроме того, Ельня находится на расстоянии 260 км от границы, передает ТАСС.
Также Захарова прокомментировала заявление Молинари о поражении «кандидата России» на выборах президента в 2014 году: «В 2014 году, господин Молинари, Виктор Янукович не баллотировался. Он покинул Украину, потому что, останься он там, его бы убили украинские радикалы, которые расстреливали, подрывали, избивали до смерти и сжигали сотни своих сограждан». Она также подчеркнула, что Янукович был кандидатом от юго-восточных регионов Украины, а не от России, и он выиграл выборы в 2010 году при широкой поддержке населения.
Оценивая заявления Молинари о якобы создаваемой Россией кризисной ситуации с мигрантами на границе Белоруссии с ЕС, Захарова указала, что Италия в 2021 году пустила через свою территорию в ЕС почти 60 тыс. «нелегалов из Африки». Она посоветовала поискать «реальные причины миграционного кризиса» в «старых заявлениях лидеров антииракской, антиливийской коалиций, глав государств и правительств тех стран, которые стимулировали «арабскую весну» и 20 лет неизвестно чем занимались в Афганистане».
Также Захарова подчеркнула, что Москва ни разу в истории не подвела и не обманула Рим относительно поставок газа. «Лично вам, господин Молинари, не нравится российский газ? Отлично. У меня есть прекрасная идея: Маурицио, топите свой дом газетой La Repubblica в знак протеста», – заявила Захарова. Она предложила La Repubblica напечатать «одно предложение правды: «Надежнее, чем Россия, поставщика газа для Европы сейчас просто нет».
«Уважайте вашу аудиторию. Итальянцы не заслуживают такой наглой лжи», – заявила она.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году». В Кремле указывали, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
Польша согласилась финансировать перелеты мигрантов из Белоруссии в их страны
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности республики участвовать в финансировании перелетов мигрантов из Белоруссии в их страны.
«Я считаю, что мы через солидарную и решительную политику, решительную оборону границы Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией, должны довести до возвращения мигрантов назад домой. Мы можем помочь им в этом, можем помочь им в финансировании перелетов из Белоруссии, из Минска, в Багдад, Стамбул или другие города», – приводит его слова ТАСС.
В четверг стало известно об еще одном лагере беженцев, об этом сообщала польская погранслужба.
Накануне и.о. канцлера Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не исключила косвенной финансовой помощи для строительства приютов для беженцев. Но не уточнялось, на чьей территории они будут построены, и кто получит средства.
Напомним, с прошлой недели на польско-белорусской границе образовался стихийный лагерь, состоящий из беженцев, которые хотят попасть на территорию ЕС. Всего у пункта пропуска «Брузги» находятся около 2 тыс. человек. Во вторник люди предприняли попытку прорваться на территорию Польши, но встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства. Латвия, Литва и Польша ранее заявляли о росте числа задержаний мигрантов, прибывающих через Белоруссию. Минск обвинили в создании миграционного кризиса.
На Украине собрались запретить импорт товаров из Белоруссии
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Проект закона об эмбарго на импорт товаров из Белоруссии зарегистрировали на официальном сайте Верховной рады Украины, следует из карточки к законопроекту.
«Проект закона об эмбарго на импорт товаров, страной происхождения которых является Республика Беларусь», – говорится в карточке к законопроекту, автором которого является депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дануца, передает РИА «Новости».
Ранее Белоруссия прекратила поставлять на Украину электроэнергию.
В пятницу Украина провела военные учения на границе с Белоруссией. В тот же день глава МВД Украины Денис Монастырский заявил о готовности силовиков применять огнестрельное оружие в случае агрессивных действий нарушителей границы. Днем ранее пограничники Украины заявили о попытке мигрантов нелегально попасть в страну с территории Белоруссии.
Ранее глава МВД Украины допустил введение режима ЧП в приграничных областях страны в случае обострения ситуации на границе с Белоруссией. В прошлое воскресенье в ВСУ пообещали уничтожать мигрантов в случае прорыва границы с Белоруссией. Также стало известно о планах Украины возвести укрепления на границе с Белоруссией.
В свою очередь министр обороны Белоруссии заподозрил НАТО в подготовке к войне. Ранее США, Британия, Франция, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обвинили власти Белоруссии в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах. Россия в свою очередь обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов и вытеснении их на территорию Белоруссии в нарушение международных конвенций и норм. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.
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Берлин отказался принять мигрантов по предложению Минска
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И. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель не согласилась с предложением белорусского лидера Александра Лукашенко принять нелегальных мигрантов, находящихся на границе с Польшей, в Германии, заявив, что это общеевропейская проблема.
«Германия не согласилась с этим [предложением]. Речь идет о европейской проблеме, при решении которой Германия не действует в одиночку», – передает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев. При этом белорусская сторона будет содействовать возвращению беженцев на родину, но без их желания силой выталкивать не станет.
Позже стало известно, что все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями для размещения мигрантов, у одного из мигрантов выявили коронавирус.
Меркель заявила о возможном финансировании приютов для мигрантов в Белоруссии. Евросоюз решил выделить деньги мигрантам на границе с Белоруссией.
Меркель заявила о возможном финансировании приютов для мигрантов в Белоруссии. Евросоюз решил выделить деньги мигрантам на границе с Белоруссией.
Ранее генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами. Во вторник Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии расценил действия польских силовиков на белорусско-польской границе как попытку прямой агрессии в отношении республики.
До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
Между тем еще один стихийный лагерь появился на белорусско-польской границе, его организовала группа мигрантов, которые перемещаются вдоль границы,
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
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Захват Киевом «вагнеровцев» сорвался из-за прекращения огня в Донбассе
В расследовании признанных в России иноагентами изданий Insider и Bellingcat сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил операцию против россиян, которых называют бойцами ЧВК Вагнера. Однако операцию пришлось перенести, что привело к ее срыву.
Утверждается, что главному управлению разведки министерства обороны Украины требовалась помощь Службы безопасности Украины, для чего следовало получить одобрение офиса президента страны. Кроме того, участие офиса было необходимо из-за возможного политического резонанса, передает РИА «Новости».
15 июня 2020 года Зеленского проинформировали о планируемой спецоперации, президент «в целом одобрил» ее и «попросил подготовить подробный план», который был утвержден 1 июля 2020 года. После этого ГУР и СБУ регулярно проводили брифинги для Зеленского.
23 июля 2020 года ему должны были представить финальный доклад, но офис президента попросил отложить операцию на неделю, так как были достигнуты «соглашения о прекращении огня» в Донбассе, которое вступало в силу 27 июля (спецоперацию хотели провести 25 июля).
Позже руководителю офиса президента сообщили, что план еще выполняется, но с пятидневной задержкой, «которая по крайней мере позволит вступить в силу мирному соглашению». Однако белорусские власти сообщили 29 июля 2020 года о задержании 33 российских граждан.
Напомним, опубликовано расследование о планах Украины по задержанию «вагнеровцев». В нем сообщается, что Украина намеревалась принудительно посадить в Борисполе самолет с «вагнеровцами», однако операция провалилась. В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и ГУР Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации.
Министр обороны Белоруссии усмотрел в наращивании войск НАТО у границы подготовку к войне
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Наращивание вдоль западных белорусских границ воинских контингентов, вооружений и техники, напоминает события перед Великой Отечественной войной, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
«На территории Польши начала фашистская Германия сосредоточивать свои самолеты. Спрашивают должностные лица Советского Союза: «Для чего вы это делаете?» Ответ: «Для того, чтобы Великобритания не разбомбила нашу авиацию». Хорошо, поверили. Начала [Германия] подтягивать войска. «А зачем вы подтягиваете на территорию Польши свои дивизии, танки?» <…> Нагло врали», – заявил министр в интервью телеканалу «Аль-Джазира», выдержки из которого приводит в пятницу агентство БелТА.
«Я боюсь, не происходит ли то же самое сейчас. Не находимся ли мы на какой-то стадии определенной подготовки горячего момента», – добавил Хренин.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом белорусская сторона будет содействовать возвращению беженцев на родину, но без их желания силой выталкивать не станет.
Позже стало известно, что все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями для размещения мигрантов, у одного из мигрантов выявили коронавирус.
Генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами. Во вторник Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии расценил действия польских силовиков на белорусско-польской границе как попытку прямой агрессии в отношении республики.
До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
Вместе с тем Белоруссия заявила о возросшем числе пострадавших мигрантов. Белорусские власти зарегистрировали применение польскими силовиками спецсредств против беженцев на белорусской границе, они сочли это насильственными действиями в отношении лиц, находящихся на территории другой страны.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
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Семью из пяти нелегалов госпитализировали после штурма границы Польши
Семью из пятерых нелегалов, штурмовавших польскую границу минувшим вечером, пришлось госпитализировать, сообщила официальный представитель пограничной стражи Польши Анна Михальская.
«Около 21.00 (23.00 мск) имела место самая крупная попытка силового пересечения границы. С белорусской стороны собралась группа из около 500 человек. Двумстам удалось пройти в Польшу на несколько десятков метров, их сдержали пограничники с помощью солдат и полиции», – передает РИА «Новости» слова Михальской.
«В результате этого события пять иностранцев попали в больницу. Это семья – женщина, мужчина и трое детей в возрасте 9, 8 и 7 лет. Они в хорошем состоянии. Только женщина жалуется на боль в животе. Проводится диагностика. У детей мелкие царапины», – добавила она.
В четверг Минздрав Белоруссии сообщил, что за сутки на границе с Польшей к специалистам скорой медицинской помощи обратились девять мигрантов, двое из них госпитализированы.
Ранее представитель гродненского погранотряда Надежда Масевич сообщила, что ближневосточные мигранты жалуются белорусским медикам на кашель и чихание.
Напомним, в субботу президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, там ночью минусовая температура.
Мигранты создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей
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Еще один стихийный лагерь появился на белорусско-польской границе, его организовала группа мигрантов, которые перемещаются вдоль границы, сообщает пограничная стража Польши.
«На белорусской стороне возле пограничного перехода «Брузги» кочует группа иностранцев. Это новый лагерь», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Старый лагерь по-прежнему многолюден, в общей сложности в этой части границы продолжают кочевать около тысячи беженцев. Часть людей забрали белорусские службы.
На видеозаписи, опубликованной польскими пограничниками, можно увидеть, что новый лагерь появился на белорусской стороне возле заграждения из колючей проволоки. В лагере установлены палатки, горят костры, видно перемещающихся людей.
На границе Польши и Белоруссии с прошлой недели собрались тысячи мигрантов, которые хотят попасть в Европу. Накануне была предпринята попытка прорваться на территорию Польши, но беженцы встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства.
Минск обвинили в создании миграционного кризиса. Белоруссия обвинения отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
Пограничники Украины заявили о попытке мигрантов попасть в страну из Белоруссии
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Погранслужба Украины сообщила, что 18 ноября пресекла попытку 15 иностранцев с Ближнего Востока нелегально въехать на территорию страны. Якобы беженцы прибыли из Белоруссии.
«15 иностранцев следовали рейсовым автобусом из Минска. Во время пограничного контроля граждане говорили военнослужащим Государственной пограничной службы Украины, что направляются в наше государство с целью туризма», – передает ТАСС со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Отмечается, что среди иностранцев четверо подростков. Несколько недель назад они прилетели в Минск, а затем сразу направились в Гродненскую область.
Напомним, ранее, 12 ноября, несколько мигрантов из стихийного лагеря беженцев, разбитого на польско-белорусской границе, прорвались в Польшу с белорусской территории в пункте пропуска «Брузги». Сообщалось, что они двигались вдоль польского ограждения.
Группа людей повредила ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска «Брузги», польская полиция снимала происходящее на видео, сообщало агентство «Sputnik Беларусь». После одной из попыток прорваться мигранты встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства.
Генпрокуратура Белоруссии: Польша применила против мигрантов пестициды
Судебно-медицинская экспертиза показала, что польская сторона применила против мигрантов ядовитые химические вещества, в том числе пестицид, заявил белорусский генпрокурор Андрей Швед.
«Полученные накануне предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы указывают на использование польскими должностными лицами сильнодействующих ядовитых химических веществ токсического и раздражающего действия, в том числе ОСИ, дельтаметрина, он же пестицид и иных, которые вызвали не менее чем у 30 потерпевших телесные повреждения в виде ожогов, отравлений, ссадин, ушибов», – цитирует главу ведомства БелТА.
Он подчеркнул, что в числе пострадавших есть несовершеннолетние, а также женщины, в том числе беременные.
Польские силовики применяли против мирных беззащитных мигрантов пытки, пытались их ослепить ярким светом в ночное время, напугать демонстрационными выстрелами в воздух и взрывами.
«Только 15-16 ноября зафиксированы и задокументированы многочисленные факты незаконной депортации беженцев с территории Польши, применение в отношении них водометов, содержащих химические примеси при температуре окружающей среды не более 4 градусов, светошумовых гранат и газа с токсическими веществами», – добавил генпрокурор.
Ранее стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей. Кроме того, у одного из мигрантов выявили коронавирус.
Лукашенко пригрозил Европе решать проблему мигрантов «как получится»
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Белоруссия в отсутствие контактов с Евросоюзом будет самостоятельно решать проблему мигрантов на границе со странами ЕС «так, как получится», заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью Би-би-си.
«Вы перестали выходить на контакт и работать. Не хотите – не надо. Мы без вас будем решать эту проблему так, как получится», – приводит ТАСС слова Лукашенко со ссылкой на БелТА.
Лукашенко заверил, что власти Белоруссии не организовывали миграционный кризис с целью оказать давление на Евросоюз. «Я и сказал – я не буду их (мигрантов) задерживать на границе, держать их на границе. Я и впредь не буду, если они будут идти через границу, потому что они идут не к нам, а к вам», – сказал Лукашенко. «Но я их сюда не приглашал, и, если говорить честно, я не хочу, чтобы они ехали через Беларусь», – добавил он.
Ранее Лукашенко обвинил Польшу в нарушении госграницы Белоруссии. Он также не исключил, что белорусские силовики могли помогать беженцам прорывать польскую границу. При этом президент Белоруссии отметил, что польские силовики в отношении мигрантов поступили «как фашисты». «Слушайте, люди спят под открытым небом, вы включаете прожектора, сирены, эти мигалки и прочее. Вы летаете на вертолете. Вот сейчас следователи докладывают: распылили этот слезоточивый газ, воду, ядохимикаты, и вертолеты летали на низкой высоте. Для чего? Для того, чтобы вихрем от винта вертолета распылить подальше, чтобы до детей достало», – подчеркнул Лукашенко.
Накануне Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Позже все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями Белоруссии для размещения мигрантов. В тот же день у одного из мигрантов выявили коронавирус. Беженцы жалуются белорусским медикам на кашель и чихание. За сутки на границе с Польшей к врачам обратились девять мигрантов, двое госпитализированы.
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