В Кремле заявили о заинтересованности России и США в прямых контактах лидеров

Американист удивился претензиям Байдена к России на саммите G20

Джо Байден раскритиковал Россию и Китай по итогам римского саммита G20 в ситуации, когда США не предлагают никаких внятных повесток, лишь призывая к декарбонизации и борьбе за права трансгендеров, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Байден заявил, что Москва и Пекин якобы «отказались от каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата».

«Саммит G20 вполне мог бы и не собираться, учитывая отсутствие у США конструктивной повестки в сфере борьбы с изменением климата. Поэтому я не очень понимаю смысл реверансов Байдену со стороны России и причины его критики в отношении Москвы и Пекина», – пояснил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Эксперт напомнил, что Индия полностью отказалась от ранее взятых на себя обязательств по сокращению использования угля. «Китай об отказе не объявлял, но «по-тихому» снял со своих предприятий все ограничения из-за энергетического кризиса. В некоторых провинциях КНР даже пришлось применить нормирование в пользовании электричества. А мы этого сделать не можем, да еще и вводим с 2023 года карбоновое регулирование. Если мы хотим этим помочь Байдену и задобрить Запад – тогда это пустое занятие», – указал аналитик.

«Также интересно, что из-за раскола в Демпартии в США не был принят «зеленый» инфраструктурный билль. Кроме того, и это самое интересное – в 2024 году администрация в США может поменяться на команду, которая придерживается противоположных взглядов и выйдет из Парижского соглашения», – добавил Дробницкий.

Говоря о провале саммита, политолог также подчеркнул, что лидеры должны были договориться о взаимном признании вакцин и о выделении препаратов тем бедным странам, откуда в развитые государства идут потоки беженцев и гастарбайтеров. «Но G20 не сделали и этого. При этом все слушают критику в отношении России и Китая от западного гегемона – США – который сейчас находится в таком же физическом состоянии, как и сам Байден», – с удивлением подытожил Дробницкий.

Накануне президент США Джо Байден по итогам G20 в Риме заявил, что разочарован позицией России и Китая, которые «де-факто не явились» на саммит. Как заявил Байден, «разочарование касается того факта, что Россия, и не только Россия, но и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата». По его мнению, удалось добиться «значительного прогресса, но надо сделать больше». Байден заявил, что для этого необходимо сосредоточиться «на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия».

Байден сказал, что «есть причина, почему люди должны быть разочарованы», он и сам «разочарован». Однако президент США указал на то, что участники «приняли ряд положений, чтобы прекратить субсидирование угля».

Напомним, глава российского государства Владимир Путин, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции, заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа эта доля составляет около 86%. Он отметил, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за десять лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.

29 октября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что США и Европа будут «впереди и в центре G20», так как лидеры России и Китая «не будут присутствовать в зале в Риме».

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