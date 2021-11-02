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В Кремле заявили о заинтересованности России и США в прямых контактах лидеров
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Москва и Вашингтон обоюдно заинтересованы в прямых контактах президентов Владимира Путина и Джо Байдена в ближайшее время, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков сказал, отвечая на вопрос о перспективах общения Путина и Байдена до конца года, что «есть заинтересованность обоюдная в проведении таких контактов, сроки будут определяться», передает ТАСС.
Ранее глава МИД Сергей Лавров и Джо Байден побщались в Риме на ужине. Министр назвал эту встречу полезной. В ходе беседы американский лидер «подчеркнул свою нацеленность на дальнейшие контакты». Также Лавров и Байден кратко обсудили, как «эти контакты в обозримой перспективе выстроить».
Американист удивился претензиям Байдена к России на саммите G20
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Джо Байден раскритиковал Россию и Китай по итогам римского саммита G20 в ситуации, когда США не предлагают никаких внятных повесток, лишь призывая к декарбонизации и борьбе за права трансгендеров, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Байден заявил, что Москва и Пекин якобы «отказались от каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата».
«Саммит G20 вполне мог бы и не собираться, учитывая отсутствие у США конструктивной повестки в сфере борьбы с изменением климата. Поэтому я не очень понимаю смысл реверансов Байдену со стороны России и причины его критики в отношении Москвы и Пекина», – пояснил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Эксперт напомнил, что Индия полностью отказалась от ранее взятых на себя обязательств по сокращению использования угля. «Китай об отказе не объявлял, но «по-тихому» снял со своих предприятий все ограничения из-за энергетического кризиса. В некоторых провинциях КНР даже пришлось применить нормирование в пользовании электричества. А мы этого сделать не можем, да еще и вводим с 2023 года карбоновое регулирование. Если мы хотим этим помочь Байдену и задобрить Запад – тогда это пустое занятие», – указал аналитик.
«Также интересно, что из-за раскола в Демпартии в США не был принят «зеленый» инфраструктурный билль. Кроме того, и это самое интересное – в 2024 году администрация в США может поменяться на команду, которая придерживается противоположных взглядов и выйдет из Парижского соглашения», – добавил Дробницкий.
Говоря о провале саммита, политолог также подчеркнул, что лидеры должны были договориться о взаимном признании вакцин и о выделении препаратов тем бедным странам, откуда в развитые государства идут потоки беженцев и гастарбайтеров. «Но G20 не сделали и этого. При этом все слушают критику в отношении России и Китая от западного гегемона – США – который сейчас находится в таком же физическом состоянии, как и сам Байден», – с удивлением подытожил Дробницкий.
Накануне президент США Джо Байден по итогам G20 в Риме заявил, что разочарован позицией России и Китая, которые «де-факто не явились» на саммит. Как заявил Байден, «разочарование касается того факта, что Россия, и не только Россия, но и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата». По его мнению, удалось добиться «значительного прогресса, но надо сделать больше». Байден заявил, что для этого необходимо сосредоточиться «на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия».
Байден сказал, что «есть причина, почему люди должны быть разочарованы», он и сам «разочарован». Однако президент США указал на то, что участники «приняли ряд положений, чтобы прекратить субсидирование угля».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции, заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа эта доля составляет около 86%. Он отметил, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за десять лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.
29 октября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что США и Европа будут «впереди и в центре G20», так как лидеры России и Китая «не будут присутствовать в зале в Риме».
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США заявили об отслеживании ситуации на границе России и Украины
Вашингтон в курсе сообщений о «необычной военной активности» России на границе с Украиной, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Кирби сказал, что США «продолжают консультироваться с партнерами и союзниками по этому вопросу». Представитель Пентагона отметил, что «не может говорить о намерениях России», но подчеркнул, что США «следят за ситуацией в регионе». По его словам, любые шаги по эскалации или агрессивные действия вызовут беспокойство США, передает РИА «Новости».
Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.
Гражданам США рекомендовано не ездить в Россию из-за ситуации с COVID-19
Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC, один из двух медрегуляторов) США оценил как «очень высокий» уровень заражений COVID-19 в России.
«Уровень 4: очень высокий уровень COVID-19 в России. Избегайте поездок в Россию. Если вам необходимо отправиться в Россию, убедитесь, что вы полностью вакцинированы перед поездкой», – приводит сообщение медрегулятора РИА «Новости».
В ведомстве заявили, что в свете «текущей ситуации в России, даже полностью вакцинированные путешественники могут быть подвержены риску заражения и распространения штаммов COVID-19».
Путин оценил заход эсминца США в Черное море
Президент России Владимир Путин заявил, что на вошедший в Черное море корабль США можно посмотреть в бинокль или прицел соответствующих систем обороны.
Об этом он сказал на военном совещании в Сочи.
Напомним, в субботу в Черное море зашел вооруженный крылатыми ракетами эсминец США «Портер».
Напомним, в понедельник глава МИД Сергей Лавров заявил, что отношения России и НАТО нельзя назвать катастрофическими, так как их просто нет. В прошлую субботу Москва констатировала возвращение НАТО к состоянию холодной войны с Россией.
Климкин призвал Украину готовиться к эскалации и вспомнил Че Гевару
Киев должен избегать паники и готовиться к возможной эскалации конфликта в Донбассе, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
По словам Климкина, у Украины есть «два принципиальных способа обеспечения безопасности»: построить «минимально необходимый ассиметричный потенциал» и воспользоваться помощью «партнеров». Климкин заявил, что сейчас «Путин боится только Байдена». Украина, по словам бывшего министра, «должна быть готовы к эскалации», «не бояться, не паниковать касательно того, что будет завтра или послезавтра, и спокойно готовиться», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.
«Помните, Че Гевара говорил, что эскалация начинается не с военных акций, а с отключения электроэнергии», – заявил Климкин, предложив посмотреть на то, как Украина «может пройти эту зиму, отопительный сезон, и каким будет следующий отопительный сезон, с учетом того, что Путин начал использовать энергетику как массовое оружие».
Напомним, Климкин выступил с утверждением, что между Москвой и Киевом возможен только «гибридный мир». По его мнению, украинская армия сильна с моральной точки зрения, но не обладает достаточной мощью в сугубо военном смысле.
В Германии признали доминирование России на рынке газа
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Президенту России Владимиру Путину удалось одной фразой добиться снижения цен на газ в Европе, заявили немецкие СМИ.
«Почти случайное замечание Владимира Путина заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением», – приводит РИА «Новости» текст статьи Welt.
Автор публикации отметил, что после слов Путина цены фьючерсов на природный газ в Нидерландах упали на 15%. «Он (энергетический кризис в Европе) показал, что Россия, бесспорно, доминирует на рынке. <...> Пока не ясно, сколько дополнительного газа поставит российская компания или речь идет об объемах поставок, которые уже были обещаны. Однако рынки отреагировали немедленно», – пишет издание.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что Россия полностью и бесперебойно выполняет свои обязательства по поставкам газа и может выйти на рекордные показатели экспорта на глобальный рынок по итогам 2021 года.
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Трамп счел «заснувшего» Байдена опровержением глобального потепления
Глава американского государства Джо Байден заснул на конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, заявил экс-президент США Дональд Трамп.
Судя по видеозаписи, сидящий с прямой спиной Байден закрыл глаза на несколько секунд, открыл их, после чего вновь закрыл уже почти на полминуты. В это время к нему подошел член американской делегации, который прошептал что-то президенту США.
Трамп заявил, что «даже Байден не мог выдержать» необходимость «выслушивать столько раз про фальшивое глобальное потепление». По словам Трампа, Байден «заснул на виду у всего мира, на самой конференции». «Никто, у кого есть подлинный энтузиазм и вера в этот вопрос, никогда не заснет!» – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Байден на одном из мероприятий в рамках COP26 извинился перед международным сообществом за решение Трампа выйти из Парижского соглашения по климату.
Нуланд обсудила Россию с представителями стран Северной Европы
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Замглавы Госдепа по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что обсудила с представителями стран Северной Европы Россию и Арктику.
Нуланд провела переговоры со странами – участницами программы «Расширенное партнерство в Северной Европе» (EPINE). У них «состоялось широкое обсуждение по России, Афганистану, Белоруссии, КНР, а также Ближнему Востоку, Арктике и Африке». Замглавы Госдепа заявила, что США «укрепляют сотрудничество со скандинавскими и балтийскими партнерами», передает ТАСС.
В EPINE входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония. Внешнеполитическое ведомство США считает эти государства «важными для США союзниками и друзьями». Как утверждает Вашингтон, они «вносят вклад в целостную, свободную и живущую в мире Европу».
В октябре состоялся двухдневный визит Нуланд в Москву, где она встретилась с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым, помощником президента России Юрием Ушаковым и замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком
Путин рассказал о скорой поставке в армию ракетной системы С-500
Первый серийный образец новейшей ракетной системы С-500 планируется скоро поставить в армию, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.
«В ближайшие годы предстоит дополнительно поставить в войска более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400, а также первый серийный образец новейшей ракетной системы С-500», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Кроме того, Путин заявил об угрозе для России размещения ракет США в Европе.
«Есть и планы известные всем США по размещению ракет средней дальности в Европе, что тоже представляет для нас большую опасность и угрозу», – заявил он.
Ранее сообщалось, что Россия до 2030 года планирует представить на мировом рынке вооружений перспективную систему ПВО-ПРО С-500 «Прометей». Китаю предложили задуматься о покупке С-500.
С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля-воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.
Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Кроме того, система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.
Напомним, в июле концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Минобороны России подписали контракт на поставку первой партии ЗРК С-500 «Прометей».
Видеообращение Путина в Глазго приурочили к принятию декларации о защите лесов
Видеообращение президента России Владимира Путина в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго приурочено к принятию совместной декларации о защите лесов, сообщил источник в российской делегации.
Как рассказали организаторы, декларацию примут главы государств и правительств стран – участниц климатического форума о защите лесов и землепользовании в рамках одного из ключевых мероприятий климатического саммита. Более 100 государств заявят о стремлении прекратить процесс обезлесения и увеличить площадь лесов. Декларацию собираются принять страны, на территории которых растет более 85% лесов планеты. В частности, речь идет о России, Бразилии, Великобритании, Индонезии, Китае, США, Турции, Шри-Ланке, Японии, странах Африки, ЕС и Океании, передает ТАСС.
Напомним, Путин, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции, заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа эта доля составляет около 86%. Он отметил, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за 10 лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.
Путин назвал сложной ситуацию с COVID в России
В России складывается сложная ситуация с коронавирусом: заболевает более 40 тыс. человек в день, такого числа заболевших не было никогда, заявил президент России Владимир Путин.
«У нас очень сложная ситуация в стране складывается, больше 40 тыс. заболевших. Такого никогда не было», – пояснил глава государства на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК, передает РИА «Новости».
Путин поручил Минобороны оказывать поддержку гражданскому населению в борьбе с коронавирусом.
«Я вас прошу эту работу продолжать, в том числе продолжать оказывать поддержку гражданской медицинской службе, если потребуется – может быть, включите ваши возможности строительного комплекса, потому что есть необходимость продолжить работу по возведению быстровозводимых медицинских сооружений», – добавил он, обращаясь к министру обороны Сергею Шойгу.
Напомним, что за минувшие сутки в России выявили 40 402 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,5 млн случаев заболевания.
Кроме того, в России выявили три случая штамма коронавируса «мю» и один – «лямбда».
Путин заявил о необходимости дальше модернизировать систему воздушно-космической обороны
Растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи границ России требует совершенствовать российскую систему воздушно-космической обороны, заявил президент России Владимир Путин.
«Нам нужно и дальше совершенствовать систему воздушно-космической обороны. Это прямо связано с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения, обладающих высокими скоростными характеристиками», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, этого требует и общая военно-политическая обстановка, в том числе растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи России, а также появление в акватории Балтийского и Черного морей кораблей альянса.
Ранее Путин отметил, что уникальность новых видов вооружения в России была подтверждена в реальных боевых действиях в Сирии.
Путин назвал вакцинацию реальным спасением от смерти из-за COVID
Президент России Владимир Путин заявил, что вакцинация является реальным спасением от смерти из-за коронавируса.
«Вакцинация – реальное спасение от тяжелого течения болезни и от летальных исходов [при заражении коронавирусом]», – заявил глава государства в понедельник на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК, передает ТАСС.
«Сейчас разрабатываются и в ближайшее время будут использоваться лекарственные препараты, сегодня с коллегами говорил об этом. Но все равно самый лучший способ защитить себя – вакцинироваться и своевременно ревакцинироваться», – приводятся слова главы государства в Telegram-канале «Пул №3».
Путин отметил, что разговаривал с коллегами в некоторых странах, где было привито 60% населения, а потом началась очередная волна коронавируса.
«Я лично спрашивал – что случилось? Упустили момент, не начали вовремя равакцинацию. Нужно следить за этим», – подчеркнул президент.
Ранее Мурашко заявил, что российскую вакцину «Спутник Лайт» следует использовать только при ревакцинации. Глава ведомства пояснил, что для первой прививки по-прежнему рекомендуется использовать заегистрированные в России вакцины, например «Спутник V».
Байден сдал тест на коронавирус после выявления COVID у Псаки
Президент США Джо Байден сделал тест на коронавирус на фоне сообщений о заражении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, он показал отрицательный результат.
«Он сдал тест в воскресенье, тестирование показало отрицательный результат», – передает РИА «Новости» слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
Псаки ранее сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус после того, как COVID-19 выявили у члена ее семьи. Пресс-секретарь администрации США сообщила, что со среды не встречалась ни с Байденом, ни с высокопоставленными членами его администрации.
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Кремль анонсировал совещание Путина по разработке и использованию беспилотников
Совещание по оборонной тематике, которое во вторник проведет президент Владимир Путин, будет посвящено беспилотникам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что президент продолжает работать в Сочи. «[Путин] продолжает проводить совещания по вопросам развития наших вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса. Сегодня в середине дня он начнет совещание, которое будет целиком посвящено беспилотникам», – передает ТАСС слова представителя Кремля.
По его словам, на встрече будет обсуждаться разработка новых моделей, оснащение вооруженных сил беспилотниками, а также способы борьбы с такой техникой.