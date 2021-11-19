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Власти Тамбовской области направили дополнительные средства на борьбу с коронавирусом
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В Тамбовской области решили направить на дополнительные меры по противодействию коронавирусу 20,9 млн рублей в медучреждения, соответствующее решение принял врио главы администрации региона Максим Егоров.
В ближайшее время будут развернуты дополнительные койки для госпитализации больных коронавирусом, в том числе с кислородной поддержкой, сообщается на сайте администрации региона.
Выделенные средства направят на приобретение 12 аппаратов инвазивной вентиляции легких для ГКБ №3 Тамбова и больницы имени Архиепископа Луки. Кроме того, в Тамбовской областной больнице и Уваровской ЦРБ будут проведены ремонтные работы по дополнительной подводке системы централизованной подачи кислорода, а также системы снабжения медицинскими газами одного из отделений ГКБ №3 Тамбова.
Показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в Тамбовской области ниже среднероссийских значений. Тем не менее, за последние сутки зарегистрировано 211 новых случаев заражения. Многим заболевшим требуется госпитализация и кислородная поддержка. Региональные власти работают на опережение, чтобы люди своевременно могли получить качественную медицинскую помощь.
Политолог: Зюганов не должен сравнивать QR-коды с нашивками евреев при Гитлере
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«Нам нужно изменить законодательство, чтобы пресекать мракобесие противников QR-кодов. Те, кто пропагандирует такие идеи – будь то диванные эксперты или федеральные политики – должны нести ответственность», – сказал политолог Алексей Мартынов, выступая в четверг на круглом столе «QR-коды: опыт и перспективы применения».
«В некоторых кругах ходят дурацкие мнения, что «QR-код – это торговое ярмо», а люди, его получившие, становятся «товаром». Кроме того, некоторые наши известные политические деятели в ходе предвыборной кампании не гнушались поднимать антиваксерские идеи «на флаг». Например, лидер КПРФ Геннадий Зюганов сравнивал QR-коды со звездами Давида, которые нашивали на одежду евреям во время нацистской оккупации. Такое неприемлемо слышать, тем более из уст таких известных политиков», – подчеркнул директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
Своим мнением эксперт поделился на прошедшем в четверг круглом столе «QR-коды: опыт и перспективы применения», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).
По оценке Мартынова, в России есть возможность вакцинировать всех жителей страны, а также проводить мониторинг и профилактику тех, кто переболел коронавирусом. Но этому противостоит часть населения, которая полагает – принимаемые меры якобы противоречат понятию личной свободы. «То есть эти люди, которые утверждают, что их «унижают» ковид-паспорта, входят в противостояние с государством, которое несет ответственность за здоровье населения», – подчеркнул Мартынов.
Введение QR-кодов никак не противоречит правам и свободам граждан, уверен эксперт. Наоборот, такая мера подчеркивает готовность государства брать на себя ответственность за благополучие и здоровье своих граждан, подчеркнул политолог.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил резко против введения QR-кодов в России. «Что касается QR-кодов, это вообще придумали в свое время фашисты: всем номер ставили, евреям – звезду», – цитировал лидера Компартии URA.ru.
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
В прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты
, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Госдума планирует рассмотреть законопроекты о QR-кодах в первом чтении примерно в середине декабря.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как законодатели анализируют проект введения QR-кодов – соответствует ли он базовым конституционным правам.
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Вирусолог объяснил, кто выиграет от введения QR-кодов
Введение QR-кодов поможет дополнительно защитить законопослушных граждан, которые позаботились о своем здоровье, считает врач-инфекционист, членкор РАН Александр Горелов.
По словам эксперта, получив QR-код и попав в общественное пространство или в самолет, такой гражданин будет находиться в сравнительно безопасной среде, то есть вокруг него будут люди, уже имеющие иммунитет, сообщает «Life.ru».
«Человек окажется в безопасной группе, а в той ситуации, если даже после вакцинации он заболевает, то у него меньше вирусная нагрузка, меньше вирус размножается и он меньшее количество людей может заразить, даже находясь в одном помещении. Поэтому он будет выделять, может быть, к примеру, 100 или 200 вирусных частиц, у него ПЦР будет положительный, а для того, чтобы заболеть, доза нужна в тысячу вирусных частиц», – пояснил вирусолог.
Ранее вирусолог раскритиковал предложения выдавать QR-коды при наличии антител.
Леонтьев извинился за слова о «баранах-антипрививочниках»
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Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев извинился за сравнение выступающих против прививок от COVID граждан с «баранами».
«Все, что говорится в авторских программах с моим участием, включая «Вести FM», является исключительно моей точкой зрения, о чем я неоднократно заявлял. Тем не менее, считаю свое выступление профессионально недопустимым», – признал Леонтьев в видео, размещенном в Telegram-канале «Говорит Москва».
«Моя точка зрения на вакцинацию мотивированна именно желанием спасти жизни людей, покончить с эпидемией. Излишне эмоциональная форма, в которой она была изложена, могла многим показаться неприемлемой, и не отражает моего собственного отношения к нашему народу. Приношу извинения за эти свои слова», – заключил он.
Напомним, в одном из интервью в конце октября вице-президент «Роснефти», журналист и телеведущий Михаил Леонтьев сравнил не привитых от COVID граждан с «баранами», которые «не пасутся без пастуха».
По его словам, законная «государственная власть... обязана обеспечить здоровье баранов вне зависимости от их воли и сознания». Он отметил, что «баранов» нужно «ловить и колоть», передает «Царьград».
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Кардиолог предупредил об опасности антикоагулянтов для профилактики тромбоза при COVID
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Если человек болел коронавирусной инфекцией в легкой форме, то ему не стоит принимать антикоагулянты, а для профилактики тромбоза следует употреблять достаточное количество жидкости и поддерживать высокий уровень физической активности, заявил газете ВЗГЛЯД кардиолог, к.м.н., советник генерального директора Фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин.
Врач-гематолог высшей категории Диана Ким рассказала, что среди опасных последствий коронавирусной инфекции врачи отмечают нарушение свертываемости крови, причем не застрахованы даже молодые люди, которые переболели в легкой форме. Такое осложнение, по ее словам, даже спустя несколько месяцев, после выздоровления, может привести к тромбозу или инсульту.
«Коронавирус способствует повышению свертываемости крови, поэтому при нем бывают осложнения в виде тромбозов. Однако в постковидном синдроме тромбозы встречаются редко. Поэтому здоровым людям, если они находятся дома и постоянно передвигаются, у которых ковид протекает в легкой форме, разжижать кровь и профилактировать тромбоз с помощью лекарств не нужно», – говорит Ашихмин.
Однако он заметил в России растущую негативную тенденцию назначать антикоагулянты (препараты, снижающие активность свертываемости крови и препятствующие чрезмерному образованию тромбов) людям, которые находятся дома и пребывают все время в движении. Он предупреждает, что антикоагулянты при неправильном назначении могут вызвать кровотечение и смерть пациента.
«Понятно, что если у человека состояние средней тяжести, и он госпитализирован, а также есть какие-то дополнительные факторы риска (ожирение, хроническая обструктивная болезнь легких, обездвиженность), либо человек пожилой или ранее у него были тромбозы, инсульты, инфаркты, то ему положены антикоагулянты для профилактики тромбозов. В остальных случаях просто следует не забывать об обычных мерах: достаточное потребление жидкости, использование при длительных поездках компрессионного трикотажа, поддержание высокого уровня физической активности», – рекомендует врач.
Кроме того, после того, как человека выписали из больницы и он выздоровел, ему также не нужны антикоагулянты, продолжает собеседник. Исключением являются те, у кого был тромбоз либо сложное течение болезни.
«Если человек себя хорошо чувствует, не ощущает никаких проблем, его спасли в госпитале и все хорошо, то все рекомендации гласят, что не нужно принимать антикоагулянты», – заключил Ашихмин.
Ранее вице-президент Российского кардиологического общества, директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова академик Юрий Беленков в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что для того, чтобы избежать инсульта, необходимо тщательно следить за своим здоровьем, обращая внимание на заболевания, которые ему предшествуют.
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Учитель: Страх перед прививками нужно искоренять еще в школе
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«Что такое иммунная реакция, иммунный ответ и формирование иммунитета? В нашей школе эти вещи изучаются очень теоретически, дети воспринимают это опосредованно», – сказал газете ВЗГЛЯД преподаватель из Татарстана Наиль Мирсаитов, комментируя ход прививочной кампании в стране. По его мнению, недостаток таких знаний порождает страх перед прививками.
«Чтобы избавиться от страхов перед прививкой, нужно разобраться в этом предмете. И тогда страх исчезнет. Необходимо объяснять и детям, и взрослым, что входит в состав вакцины, как вообще происходит иммунная реакция на укол, что такое иммунитет, в том числе – что такое приобретенный иммунитет после вакцинации», – рассказал учитель биологии, призер конкурса «Учитель года России» 2019 года Наиль Мирсаитов.
«Как представитель системы образования, я должен с сожалением отметить – в нашей школе эти вещи изучаются очень теоретически. Что такое иммунная реакция, иммунный ответ и формирование иммунитета? Никаких моделей нет, никаких визуализаций, видеозаписей. Дети воспринимают это опосредованно, как очень скучный материал. Это все очень серьезная проблема, проблема образования. Нужно более глубоко преподавать этот материал. Тогда и подростки, и взрослые будут владеть информацией и смогут отфильтровывать недостоверную», – предложил Мирсаитов.
«Весной прошлого года, когда коронавирус еще только развивался, мы думали, и я в том числе, что это несерьезное заболевание. Но очень скоро стало понятно, что это не шутки, это смертельная болезнь и против нее нужно бороться. Поэтому я сам прошел вакцинацию. Для меня было вдвойне важно, потому что я работаю с детьми, с родителями, то есть общаюсь с большим количеством людей», – пояснил он.
«Иммунитет – сложная система, и для него очень важно быть натренированным к борьбе с вирусами, инфекциями. Именно вакцинация помогает достигать этого эффекта. Если у вас нет такой «натренированности» и в ваш организм попал вирус, последствия болезни могут быть очень тяжелыми для организма», – пояснил педагог.
«Есть еще такое понятие, как коллективный, популяционный иммунитет. Нужно, чтобы больше половины жителей страны были привиты. И тогда коллективный иммунитет позволяет уберечь от болезни остальные – незащищенные – слои населения, например маленьких детей. В случае с коронавирусом самая уязвимая часть общества – это пожилые люди, наши родители, бабушки, дедушки. Из-за пандемии они оказались в наименее защищенной зоне, потому что многие из них страдают от хронических заболеваний, в том числе связанных с легкими. Они находятся в отдельной категории зоны риска», – сказал собеседник.
«Мы не можем заставить человека вакцинироваться, но мы можем и должны максимально доступно объяснить, почему это необходимо. Я хочу напомнить, что каждый из нас должен подумать, позаботиться и о других людях», – считает Мирсаитов. «Конечно, каждый сам для себя решает, делать ли прививку. Но этот мой личный выбор влияет и на других людей. Здесь граница между личным и общественным стирается. Нужно брать на себя ответственность не только за себя, но и за тех людей, которые рядом с нами», – подытожил учитель.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что подавляющее большинство регионов ввели у себя систему QR-кодов о вакцинации – и это уже дает результат в борьбе с коронавирусом. «Сегодня 77 субъектов включили в свою программу ограничительных мероприятий QR-коды. И это дает хороший эффект», – сказала Попова на совещании с президентом Владимиром Путиным. Система нужна, чтобы контакты людей не привели к новым случаям заражения и смертям, подчеркнула она.
В Кремле из-за COVID-19 отменили новогоднюю елку
Детского новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце не будет из-за сложной эпидемиологической обстановки, но праздничная сказка будет показана по телевидению, а новогоднюю ель установят на Соборной площади Кремля, сообщила пресс-секретарь управления делами президента России Елена Крылова.
«К сожалению, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и в целях недопущения распространения COVID-19, особенно среди детей, принято решение о том, что традиционное детское новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце в новогодние праздники 2022 года проводиться не будет. Будет создана телеверсия традиционной новогодней сказки, которая будет транслироваться в канун Нового года на детском телеканале «Карусель». Запись спектакля будет также проходить без зрителей», – приводит РИА «Новости» слова Крыловой.
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«Формат аналогичный прошлому году. На сегодняшний день у нас уже... утвержден... сам сценарий. Будет он называться «Волшебная сказка стеклодува». Во-вторых, сейчас подобрана труппа артистов, написана музыка, утверждены полностью все картинки... то есть презентация спектакля», – рассказал председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.
Сообщается, что главная новогодняя ель все же будет установлена на Соборной площади Кремля. Это будет 90-летнее дерево из Щелковского района высотой около 28 метров. Доставка ели на Соборную площадь планируется в середине декабря.
Напомним, в прошлом году в Кремле также не проводилась традиционная новогодняя елка, концерт показывали по телевизору.
Между тем, за минувшие сутки в России выявили 37 374 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,2 млн случаев заболевания.
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Эксперт: В паспорта россиян могут добавить QR-код о вакцинации
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«Во многих странах уже и документов бумажных в хождении не осталось. Было неплохо и нам ввести какой-то промежуточный цифровой документ, подтверждающий личность вместе с QR-кодом. Я вижу в этом не ущемление прав, а развитие цифровизации», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее в правительстве предложили считать сертификат о вакцинации таким же важным документом, как и паспорт.
«Сейчас обсуждается идея цифрового паспорта – документа, который в цифровом виде хранится в смартфоне, – отмечает политолог Александр Асафов. – В том или ином виде он будет дублировать бумажный документ или пластиковую карточку. Его появление – это нормальный шаг в будущее. Было бы хорошо перевести и паспорт в цифровую форму, как недавно произошло с трудовыми книжками».
Асафов также предлагает ввести в оборот вкладыш с QR-кодом в паспорт или другой «промежуточный документ», который одновременно и подтверждает личность, и свидетельствует о полученной прививке от ковида. «Если к QR-коду захотят добавить фотографию – это тоже неплохо. Вижу в этом не ущемление прав, а развитие цифровизации. Что в этом плохого?», – задается риторическим вопросом политолог.
«У нас и так давно применяются разные способы кодировать информацию, и никто не обращает на это внимания. Миллионы россиян используют в своих поездках биометрический загранпаспорт. В нем тоже есть нечитаемая человеческим взглядом строчка, в которой зашифрованы ваши биометрические данные. И никому это не мешает», – напомнил эксперт. «QR-код – это всего лишь удобный способ хранения информации, просто ссылка, с помощью которой можно добавлять различные данные. Он может быть изложен не только известным квадратиком, но и строкой других символов. Каких-то проблем, связанных с «числом зверя» и прочими суевериями, я тут не вижу», – пояснил эксперт.
«Человеческое сознание, наше восприятие зачастую инерционны. Вот банкоматы давно стали частью нашей бытовой жизни, а ведь несколько десятилетий назад они тоже вызывали настороженность. Люди верили только в наличные. И тут вдруг в какой-то железный ящик нужно класть свои сбережения. Какое они имеют отношение к пластиковой карточке? Банкомат может карточку «проглотить». Что тогда случится с деньгами? Такой страх был. А теперь все расплачиваются безналичными деньгами, никого это не беспокоит. То же самое произойдет и с другими инновациями», – предрекает Асафов.
«Электронная версия документов однажды станет привычной. Сейчас она просто принимает форму QR-кода и вводится для ограничения распространения инфекции. В любом случае, нынешние QR-коды – это нечто временное. Они нас покинут, как только мы научимся по-другому противодействовать пандемии», – подытожил Асафов.
Как сообщили на этой неделе «Известия» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника, в Минцифры вместе с Минздравом обсуждают вопрос о добавлении фотографий в сертификаты вакцинации. Нововведение позволило бы избежать любых очередей для проверки QR-кодов, ведь тогда не придется сверять данные сертификатов с паспортами.
На прошлой неделе вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что сертификат, свидетельствующий о прохождении вакцинации от коронавируса в России, должен стать таким же важным документом, как паспорт.
В Минцифры заявили о планах ограничить проверку QR-кодов одним приложением
Минцифры России рассматривает возможность ограничить проверку QR-кодов официальным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус» из-за большого количества сайтов, генерирующих фейковые QR-коды, рассказал глава ведомства Максут Шадаев во время мероприятия, посвященного старту заявочной кампании по выбору города – организатора «Игр будущего 2023».
«Скорее всего, с учетом того, что у нас сейчас появилось больше количество фишинговых сайтов, которые генерят фейковые QR-коды, мы сейчас рассматриваем возможность ограничения чтения QR-кодов только нашим приложением», – сказал он, отметив, что теперь просто посмотреть с камеры данные о привившемся будет нельзя, передает ТАСС.
Напомним, ранее правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект об обязательном использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах.
В полную силу закон вступит с 1 февраля, а пока россияне могут предъявлять на входе медотвод, ПЦР-тест или QR-код. Предполагается, что QR-коды будут обязательными до 1 июня 2022 года. К этому времени уже должно привиться 80% населения.
Ученые оценили эффективность масок в борьбе с коронавирусом
Ношение медицинских масок в общественных местах – это до сих пор самая доступная мера защиты от коронавируса, заявили ученые нескольких стран, в том числе из Великобритании, Австралии и Китая.
Чтобы сделать такой вывод, эксперты провели шесть исследований. Их целью было выяснить, какие популярные меры ограничений из-за пандемии коронавируса – ношение масок, социальное дистанцирование и прочее – влияют на ситуацию с распространением COVID-19.
Из отчета следует, что общий объединенный анализ показал снижение заболеваемости на 53%, хотя разница между отдельными исследованиями значительная, передает РИА «Новости» со ссылкой на отчет, опубликованный в научном журнале British Medical Journal.
Принимали участие в исследованиях более 400 тыс. человек, больше 2,5 тыс. в момент участия болели коронавирусом.
Ученые добавили, что большинство вакцины, несмотря на безопасность и эффективность, не гарантируют стопроцентную защиту от заражения вирусом, поэтому после прививки нужно не забывать о маске, безопасной дистанции и чаще мыть руки.
Ранее сообщалось, что российские ученые создали лекарство на основе моноклональных антител, которое может нейтрализовать несколько вариантов коронавируса. Эксперимент проводили на хомяках, определенная доза антител снижает вирусную нагрузку в 100 тыс. раз, заявили эксперты.
Гейтс предрек скорое окончание пандемии COVID-19
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, выступая на мероприятии Bloomberg New Economy Forum в Сингапуре, высказал предположение, что при отсутствии новых неожиданных штаммов коронавирусная инфекция может выйти на более низкие уровни смертности и тяжелого течения болезни уже к лету 2022 года.
«С природным иммунитетом, вакцинным иммунитетом и новыми лекарствами для орального применения, которые могут дать такой масштаб (иммунитета), которого никогда не добивались антитела, уровни смертности и тяжелого течения болезни должны резко упасть, и к следующему лету стать даже чуть ниже, чем соответствующие уровни при сезонном гриппе», – цитирует его РИА «Новости». При этом Гейтс отметил, что такое возможно лишь в том случае, если не возникнут новые, неожиданные штаммы коронавируса.
По словам Гейтса, появление новых штаммов, «по нынешним данным, маловероятно, но все же не может сбрасываться со счетов». Основатель корпорации Microsoft пояснил, что сделать такой вывод ему позволяют поступающие сейчас «очень хорошие» новости по вакцинам и лекарствам для орального применения.
«Все ограничения, связанные с предложением (по вакцинам), будут решены к середине следующего года, так что останутся только ограничения, связанные с логистикой и спросом», – сказал Гейтс
Еще одно впечатляющее событие, по его словам, «это то, что сначала Merck, а теперь и Pfizer разработали антивирусные препараты для орального применения». Гейтс пояснил, что лекарство, произведенное фармацевтической компанией Merck, может быть выпущено с ценником ниже восьми долларов, что позволит людям «начать превентивное лечение немедленно после получения положительного результата теста на коронавирусную инфекцию».
Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн заявил, что Россия достигнет необходимого уровня вакцинированности граждан для победы над эпидемией коронавируса в течение 2022 года.
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Минздрав выпустил обновленные рекомендации по диагностике и лечению COVID
Минздрав России выпустил обновленную версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID, сообщили в пресс-службе министерства.
«Минздрав России выпустил обновленную версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Версия 13.1 временных методических рекомендаций подготовлена ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных и клинических данных», – приводит сообщение РИА «Новости».
В нее внесены изменения по обеспечению безопасности оксигенотерапии (кислородной терапии), дополнительной оксигенации пациентов и оптимальному потреблению кислорода, требования к его качеству. Также перечислены основные технологии дополнительной оксигенации пациентов, добавили в министерстве.
Также в обновленной версии временных рекомендаций изменен режим дозирования барицитиниба для пациентов с легким течением заболевания, которым медицинская помощь оказывается в стационарных условиях. Внесены уточнения в раздел по диагностике инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у пациентов с COVID-19.
Новая версия методических рекомендаций уже направлена в регионы.
Путин призвал ВОЗ ускорить переквалификацию вакцин
Пандемия далеко не побеждена, вероятны риски распространения новых волн инфекции, ВОЗ необходимо ускорить переквалификацию вакцин, акцентировать внимание на массовой иммунизации, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД России.
«Она (ВОЗ – прим.ВЗГЛЯД) могла бы еще активнее заняться проведением массовой иммунизации. В частности, ускорить процедуры переквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности и эффективности», – приводит РИА «Новости» слова Путина
По словам президента России, пандемия далеко не побеждена, вероятны риски распространения новых волн инфекции.
Ранее Путин потребовал увеличить скорость тестирования на COVID-19 в России.
Напомним, Владимир Путин призвал на саммите G20 ускорить признание странами вакцин от коронавируса. Он также указал, что нуждающиеся страны до сих пор не могут получить доступ к вакцинам от коронавируса и другим жизненно важным ресурсам из-за недобросовестной конкуренции и протекционизма, в том числе среди стран G20.
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Жители ЕАО начали замерзать на остановках из-за отказа водителей автобусов вакцинироваться
Более 10 водителей и кондукторов автобусов на социально значимых маршрутах в Еврейской АО отстранены от работы из-за нежелания привиться от коронавируса, жители часами мерзнут на остановках, пожаловался один из перевозчиков Евгений Алексеев.
Главный санитарный врач ЕАО Павел Копылов подписал постановление, согласно которому в области до 15 ноября 80% коллективов необходимо начать прививать от COVID-19, а к 15 декабря вакцинацию следует завершить. В случае, если сотрудник отказывается от вакцинации без наличия медотвода, работодатель обязан отстранить его от работы. Предприниматель Евгений Алексеев заведует тремя маршрутами: № 18, 101 и 1. Из пяти автобусов на линию с 15 ноября выходят только два № 101 и 1 – особенно социально значимые, рассказал перевозчик, они направляются в пригород и отдаленные микрорайоны Биробиджана. По данным синоптиков, в регионе установились минусовые температуры – до шести градусов ниже нуля.
«Водители и кондукторы, всего более 10 человек, отстранены от работы ввиду вступившего в силу постановления. Их никто не замещает. Вакцинацию прошли всего человек пять. Одна кондуктор сделала прививку и не вышла на работу, заболела после вакцины. Ситуация острая. Люди жалуются, что мерзнут на остановках, в том числе с маленькими детьми. У нас вообще с водителями напряженно. Их просто нет. Зарплаты невысокие, до 30 тыс. рублей. Сегодня тариф – 20 рублей за проезд, а бензин в цене постоянно растет», – цитирует РИА «Новости» Алексеева.
По его словам, дублирует маршрут № 1 автобус № 20, он идет чуть дальше на полкилометра, заезжая в еще один поселок. Но этого не достаточно. «Сейчас этот маршрут переполнен, не вмещает всех желающих уехать, как рассказал перевозчик, «лопается» просто транспорт. Он выпускает водителей на свой страх и риск без прививок. А если бы еще и он не выпускал, тогда был бы коллапс вообще», – отметил Алексеев.
Перевозчик сообщил, что их собирали в мэрии Биробиджана в связи со сложившейся ситуацией. «Спросили, почему не выходим на рейсы, я ответил, что люди не хотят вакцинироваться. В мэрии нам сказали, что все равно всех заставят привиться. Говорят: «кончатся у людей деньги, пойдут и привьются». Персонал мой не собирается вакцинироваться. Не знаю, как быть. Страдают пассажиры, страдает бизнес», – заключил Алексеев. К слову, сам предприниматель также не собирается делать прививку от ковида.
Также не захотели прививаться от коронавируса в ЕАО 22 педагога из начальной школы № 14 в Биробиджане, сообщали местные СМИ. Сегодня там обучаются 1086 детей с первого по четвертый класс. Как рассказали РИА «Новости» в приемной директора учреждения, сейчас от работы отстранены менее 10 человек. Остальные либо сделали прививки, либо предоставили медотвод. «Процесс образовательный не остановлен, идет. Нагрузку распределили. Отсутствующих заменяют учителя, которые работают – ведут по два класса. В среднем в каждом классе по 30 детей», – уточнила представитель школы.
Кроме того, обеспокоены родители дошкольников детсада № 29 в Биробиджане, где по той же причине отстранили воспитателей, писали местные СМИ. Учреждение посещают 455 детей, работают 17 групп. Как пояснила РИА «Новости» заведующая Анна Емельянова, в детсаду действительно закрывали 15 ноября одну среднюю группу № 6, но по причине болезней персонала. «Люди на больничном, работать некому. Упросили женщин, которым за 60 лет, чтобы они встали на 12 часов работать на свои группы, а молодых отправили работать на другие группы. Надеюсь, продержимся так. Из-за коронавируса отстранен только один работник – воспитатель из группы № 3. Сейчас она проходит медосмотр», – разъяснила Емельянова.
С начала пандемии в ЕАО выявлено более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 526 пациентов. Коечный фонд для больных с COVID-19 занят на 86,1%. Привито порядка 39 тыс. жителей, в регионе проживает 156,5 тыс. человек.
Ранее в Облучье 15 сотрудников станции скорой помощи отказались делать прививки от коронавируса и уволились. Затем к ним присоединились еще 12 человек. Таким образом, общее число уволившихся медиков в регионе достигло 27 человек.
Напомним, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава Сергей Багненко сообщил, что в Еврейскую автономную область был направлен представитель главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи для разрешения возникшей проблемы и для участия в прямом диалоге с участниками ситуации.
У мигранта на границе Польши и Белоруссии выявили коронавирус
У одного из мигрантов на белорусско-польской границе зафиксирована коронавирусная инфекция, сообщил зампред Гродненского облиспокома Виктор Пранюк.
«В транспортно-логистическом центре зафиксировали один случай коронавируса. Беженец госпитализирован в Гродненскую университетскую клинику», – цитирует РИА «Новости» Пранюка.
Ранее сообщалось, что власти Белоруссии якобы намерены вакцинировать беженцев китайским препаратом Vero Cell.
Напомним, семью из пятерых нелегалов, штурмовавших польскую границу минувшим вечером, пришлось госпитализировать польской стороне.
В четверг минздрав Белоруссии сообщил, что за сутки на границе с Польшей к специалистам скорой медицинской помощи обратились девять мигрантов, двое из них госпитализированы.
Ранее представитель гродненского погранотряда Надежда Масевич сообщила, что ближневосточные мигранты жалуются белорусским медикам на кашель и чихание.
В ряде регионов России ввели обязательную вакцинацию для студентов
Обязательную вакцинацию от коронавируса для студентов старше 18 лет ввели в 16 регионах России, еще в пяти субъектах прививка понадобится учащимся только для прохождения практики вне стен учебного заведения.
Мера коснулась обучающихся в вузах Амурской, Владимирской, Курской, Иркутской, Волгоградской, Томской, Кемеровской и Архангельской областей, Пермского и Краснодарского краев, Калмыкии, Дагестана, Марий Эл, Адыгеи, Бурятии и Тувы, передает РИА «Новости».
Для прохождения учебной практики за пределами образовательного учреждения прививка нужна будет учащимся в Санкт-Петербурге, Татарстане, Астрахани, Нижегородской и Калужской областях.
Архангельская и Волгоградская области, Марий Эл, Бурятия и Тува ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для студентов летом. При этом большинство регионов – Амурская, Владимирская, Иркутская, Кемеровская и Томская области, Пермский и Краснодарский края, Адыгея, Калмыкия и Дагестан – приняли такое решение именно в октябре. Курская область ввела обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет в ноябре.
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В Архангельской области полный курс вакцинации этой категории жителей региона должен был закончиться до 30 августа, в Марий Эл – до 25 сентября, в Волгоградской области – до 30 сентября. В Бурятии и Туве требований по срокам не называли.
В Амурской области студентам предписано пройти полный курс иммунизации до 15 декабря. С 1 декабря регион будет переводить непривитых на дистанционное обучение. Такой же срок установлен в Краснодарском крае, Калмыкии и Дагестане.
В Пермском крае завершить вакцинацию учащихся необходимо до 1 декабря, во Владимирской области – до 13 декабря, в Иркутской и Кемеровской областях – до 25 декабря, в Томской области – до 31 декабря.
В Адыгее крайним сроком указано 1 ноября, в Курской области – 15 января.
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