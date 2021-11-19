Санду потребовала аудита в «Молдовагазе»

Президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости проведения финансового аудита в российско-молдавском газораспределительном предприятии «Молдовагаз» из-за подозрений в злоупотреблениях.

Санду заявила, что необходима проверка «Молдовагаза» Счетной палатой, возможно, «потребуются изменения в законах, но необходимо провести проверку за весь период деятельности компании из-за подозрений в злоупотреблениях», передает ТАСС.

«Счетная палата не могла получить туда доступ более 20 лет и даже после внесения соответствующих поправок в законы в 2016 году. Все мы читали публикации журналистов-расследователей, которые писали о злоупотреблениях и необоснованных расходах», – отметила она.

Ранее молдавский министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявил, что новый контракт на поставку газа в Молдавию является примером конструктивного сотрудничества между Кишиневом и Москвой.

Санду опровергала тайные договоренности с Россией по газу.

Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается.

При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия спасла Молдавию и что кроется за новым соглашением.