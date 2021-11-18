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Москва предупредила о кризисе в Европе из-за ракет малой дальности
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Реализация планов по размещению ракет средней и меньшей дальности в Европе может привести к новому геополитическому кризису, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире Первого канала.
«У нас большие вопросы относительно перспективы появления в Европе ракет средней и меньшей дальности, к чему дело идет. Здесь, видимо, надвигается некий новый кризис», – приводит слова дипломата ТАСС.
Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства также отметил, что Москва обеспокоена противоракетной обороной, «приобретающей все более глобальный характер».
Напомним, 25 сентября глава МИД Сергей Лавров напомнил, что после выхода Вашингтона из Договора о РСМД Россия в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не размещать ракеты «в регионах, где не будут развертываться аналогичные системы американского производства». Он призвал НАТО «объявить аналогичный мораторий».
В МИД предупреждали, что Россия в связи с планами США и их союзников по созданию арсенала ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования может нарастить меры военно-технического реагирования на возникающие угрозы.
США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года. После этого президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД. Российский лидер заявил о существенно возросших рисках после прекращения действия ДРСМД по инициативе Соединенных Штатов.
В сентябре 2019 года президент России направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. Однако в НАТО «не увидели смысла» в предложенном Москвой моратории. В этой связи в Кремле заявили о готовности принять меры для противодействия указанным угрозам.
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Страны НАТО вошли в топ-10 получателей секретного экспорта из России
Официальная таможенная статистика России зафиксировала резкий рост экспорта товаров скрытых категорий (код SSSS, отражающий поставки оружия, самолетов, ядерных материалов и т.д.) в ряд государств блока НАТО, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). В первую десятку импортеров такой продукции из России вошли США, Чехия, Великобритания.
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года (девять месяцев) SSSS-экспорт в США вырос с 706 млн долларов примерно до 841 млн долларов, в Чехию – с 102 млн долларов до 706 млн долларов, в Германию – с 173 млн долларов до 302 млн долларов, в Нидерланды – с 53 млн долларов до 222 млн долларов, передает РБК.
Также в десятке крупнейших получателей российских секретных товаров за весь 2020 год фигурировали только США (третье место) и Эстония с Турцией (девятое-десятое места).
Экспорт, закодированный в статистике ФТС как SSSS, включает в себя поставки оружия и боеприпасов (группа 93 ТН ВЭД), самолетов и вертолетов – как военных, так и гражданских (группа 88), ядерных материалов (некоторые товарные позиции группы 28).
Отмечается, что на основе этих данных невозможно точно определить, сколько Россия отправляет за рубеж вооружений или ядерного топлива.
Вместе с тем крупнейшим покупателем российской чувствительной продукции второй год подряд является Алжир, причем в основном речь идет о поставках авиационной техники и вооружений. В первую десятку стабильно входят и Китай с Индией.
Скрытый экспорт в Чехию, отражающий сумму по группам 88 (авиатехника, детали к ней) и 93 (оружие, боеприпасы) в неизвестной пропорции, за девять месяцев 2021 года, по открытым данным ФТС, составил 705,9 млн долларов, однако зеркальная статистика Чехии, в которой нет секретных кодов, показывает, что суммарный импорт из России по категориям 88 и 93 за девять месяцев текущего года составил менее 5 млн долларов.
Представитель Чешского управления статистики (CZSO) пояснил, что, вероятно, разночтение связано с тем, как отражается временный вывоз авиатехники из России на ремонт в Чехию.
«Со стороны нашей внешнеторговой статистики мы не учитываем летательные аппараты, которые ввозятся к нам для ремонта/техобслуживания, а затем вывозятся обратно. В основном это летательные аппараты из России. С нашей стороны корректно учитывать это в балансе услуг», – заявил представитель CZSO.
Известно, что в Чехии работает и компания LOM Praha, учрежденная Минобороны Чехии, которая называет себя единственным ремонтным заводом вертолетов марки «Ми» в странах НАТО, сертифицированным российскими конструкторскими бюро.Организация закупает некоторые авиазапчасти у российских поставщиков, следует из базы данных ImportGenius. Также Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) с 2008 года владеет чешским авиазаводом Aircraft Industries, выпускающим самолеты L-410.
Схожий временный вывоз авиатехники для ремонта может стоять и за секретным экспортом в Германию и Нидерланды, так как зеркальная статистика европейского агентства Eurostat показывает символические объемы импорта из России по группам 88, 93.
Российская таможенная статистика также отражает секретный экспорт в Германию на сумму порядка 50 млн долларов за январь-сентябрь 2021 года по группе «Продукты неорганической химии; соединения (...) радиоактивных элементов или изотопов». В свою очередь, по данным Eurostat, импорт радиоактивных химических элементов и радиоактивных изотопов в Германию из России составил около 45 млн евро за тот же период.
Экспорт в Соединенные Штаты под кодом SSSS составил 841 млн долларов за первые три квартала года – почти столько же, сколько за весь прошлый год. В том числе речь идет о 574 млн долларов скрытого экспорта в группе химических соединений.
В свою очередь, внешнеторговая статистика США, предоставляемая без изъятий американским Бюро переписи населения (US Census Bureau), показывает, что импорт радиоактивных химических элементов и радиоактивных изотопов из России составил около 541 млн долларов, включая 522 млн долларов поставок обогащенного урана (плутония).
Поставки низкообогащенного урана из России в США ведет «Техснабэкспорт» (торговая марка TENEX, входит в «Росатом»). В 2020 году выручка компании в США составила 784 млн долларов, или 37% совокупной выручки. По данным канадской уранодобывающей компании Cameco, цена урана в долгосрочных контрактах в 2021 году (с января по конец октября) выросла примерно на 23%.
Другая существенная часть чувствительного экспорта из России в США – это поставки патронов для гражданского стрелкового оружия. В январе-сентябре импорт российских патронов в США (входят в группу 93 «Оружие и боеприпасы» ТН ВЭД) достиг 142,5 млн долларов – больше, чем за весь 2020 год.
Отмечается, что Россия – крупнейший иностранный поставщик патронов в США. В сентябре 2021 года вступили в силу новые американские санкции, которые ограничивают «постоянный импорт» в США стрелкового оружия и боеприпасов к нему из России, что должно негативно отразиться на поставках российских патронов.
Ранее сообщалось, что Россия получила первые заявки на поставку БТР «Бумеранг» из-за рубежа.
Глава Пентагона не понял, зачем Россия сбила спутник
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Испытание Россией противоспутниковой системы подрывает международную стабильность, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Остин сказал, что «больше всего беспокоит в этом та угроза, которая создается для международного сообщества». Кроме того, он заявил, что у России при проведении испытаний было понимание того, какое поле обломков образуется в результате испытаний. «Мы задаемся вопросом, зачем им было такое делать», – приводит ТАСС слова министра обороны США
Министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник. Он также добавило, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании системы фрагменты старого спутника не представляют.
Глава Пентагона также заявил, что США «внимательно следят» за «скоплением сил на границе с Украиной». Остин отметил, что в Вашингтоне «не знают наверняка, какой замысел преследует Путин». Он призвал Москву «быть более прозрачной относительно своих намерений и принять меры для выполнения минских соглашений», а ее «поведение» назвал «вызывающим беспокойство».
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году». В Кремле указывали, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
В Конгрессе США призвали отказаться от попыток нормализации отношений с Россией
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Десять конгрессменов-республиканцев в письме госсекретарю Энтони Блинкену призвали администрацию США признать «тщетность и опасность» политики выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией.
Законодатели во главе с Майклом Макколом, старшим республиканцем в международном комитете Палаты представителей, предложили набор альтернативных мер: от наращивания военной помощи Украине до расширения «сдерживающего» присутствия США и их союзников в бассейне Черного моря.
«Мы хотим выразить нашу глубокую обеспокоенность политикой администрации (президента США Джо) Байдена в отношении России и опасными последствиями, которые она имеет для нашего стратегического партнера Украины... Для сдерживания масштабной российской военной интервенции на Украине администрации нужно проецировать силу», – передает РИА «Новости» текст послания.
Авторы считают, что жесткая риторика, осуждающая Россию, при Байдене есть, но она не дополняется «столь же сильными действиями». В упрек Белому дому они ставят продление договора СНВ-3, отсутствие видимой реакции на кибератаки, приписываемые российским спецслужбам или преступным хакерским группировкам, выбор «наименее действенных» мер для второго пакета санкций за якобы имевшее место применение боевых отравляющих веществ.
Республиканцы призвали администрацию отменить исключения из санкций против газопровода «Северный поток – 2», вместе с европейскими союзниками пригрозить России рестрикциями против государственных компаний, банков и ключевых секторов экономики в случае «военного наступления на Украину». Украине и Грузии необходимо очертить «ясный путь» к членству в НАТО, предлагают авторы послания.
«После катастрофического ухода из Афганистана неспособность решительно поддержать нашего стратегического партнера Украину нанесет непоправимый ущерб возможностям Америки сдерживать наших противников, а также репутации США как заслуживающего доверия союзника на мировой арене, – сказано в письме. – Настало время действовать. Это время силы, не слабости».
Напомним, в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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Минобороны раскрыло подробности по уничтожению спутника на орбите
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Российские Вооруженные силы успешно провели испытание, в ходе него поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», сообщили в Минобороны.
«15 ноября Минобороны успешно проведено испытание, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Также там добавили, что Пентагон разрабатывает и активно испытывает в космосе ударно-боевые средства.
«В свою очередь, Пентагон и до этих официальных шагов, и тем более после, активно разрабатывает и без каких-либо оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37», – подчеркнули в ведомстве.
Там указали, что Вашингтон доподлинно знает, что образовавшиеся фрагменты после сбитого спутника «не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности».
Фрагменты внесли в каталог системы контроля космического пространства, они взяты на сопровождение до прекращения их существования. «Ранее подобные испытания в космическом пространстве уже проводились США, КНР и Индией», – подчеркнули в министерстве.
Накануне Соединенные Штаты обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия, в результате которого в космосе появилось более 1,5 тыс. крупных обломков и сотни тысяч мелких фрагментов, представляющих угрозу для Международной космической станции (МКС). В понедельник экипаж МКС был вынужден укрыться в российском корабле «Союз» из-за пролетавшего мимо станции космического мусора.
Космическое командование Вооруженных сил США выступило с утверждением, что Россия в ходе испытания противоспутниковой ракеты якобы уничтожила старый советский спутник.
Минобороны отметило, что заявления США, попытавшихся обвинить Россию в создании «рисков» для МКС, лицемерны.
Военный эксперт Алексей Леонков указал на провокационность заявлений США об уничтожении Россией спутника в космосе.
На Западе предсказали поражение США в случае войны с Россией на Украине
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Если на Украине начнется война между Россией и США, то Россия, вероятно, победит, захватит значительную территорию и посрамит Запад, пишут американские СМИ.
Обозреватель Анатоль Ливен заявил в Nation, что воссоединение Крыма и России произошло, «похоже, в соответствии с пожеланиями большей части населения полуострова». Теперь Россия «уже не может его отдать, если не потерпит сокрушительное поражение в войне», заявил Ливен.
По его мнению, вопрос о принадлежности Крыма «надо просто положить на полку», как и другие «неразрешенные проблемы (например, Кашмир или Косово)». В таком состоянии, по мнению Ливена, вопрос останется, «пока не будет тихо и спокойно предан забвению, либо пока на мировой арене не произойдут фундаментальные изменения, позволяющие найти его решение», передает РИА «Новости».
Обозреватель считает, что лишь «безумные американские политики» могут призывать к военному решению украинского вопроса и к войне с Россией на территории Украины. По мнению автора, прямое военное столкновение Москвы и Вашингтона приведет к катастрофическим последствиям, а сам конфликт скорее всего окончится победой России.
Ливен указывает, что «российские вооруженные силы обладают огромным превосходством над украинскими, американский воинский контингент в Европе весьма ограничен, а европейские страны не желают вступать с Россией в военный конфликт». В связи с этим «велика вероятность, что Москва победит в ограниченной войне на Украине, захватит значительную часть ее территорий и посрамит США и Запад». При этом он уточнил, что конфликт на востоке Украины очень легко решить. Для этого Киев должен выполнить минские соглашения, считает автор.
Напомним, высокопоставленный источник в Генштабе ВС России заявил, что в случае нападения Украины на Крым или иные российские территории, Черноморский флот произведет полную нейтрализацию всех военных кораблей и береговой военной инфраструктуры противника от 50 минут до 10 часов.
России намекнули на возможность продать отобранную дипсобственность в США
Россия принципиально не собирается продавать отобранную у нее дипломатическую собственность в США, сообщил дипломатический источник.
Источник РИА «Новости» пояснил, что «практического разговора не было». Однако «были только намеки на то, что России могли бы помочь эту дачу продать». Как заверил источник, «Россия принципиально на это не пойдет». При этом у россиян по-прежнему нет доступа к этой собственности: «Посольство в США раз в две недели шлет ноты с просьбой предоставить его ко всем отобранным объектам, но получает вежливый отказ».
Напомним, Россия требует от Соединенных Штатов компенсации за простой изъятой дипломатической собственности. В 2017 году в дипсобственности России в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне прошли обыски, которые американская сторона называет «инспекцией». В российском торгпредстве в Вашингтоне сообщили, что США не считают, что у здания есть дипломатический иммунитет. МИД назвал произошедшее захватом дипсобственности, которое стало враждебным актом.
В России отметили появление «мини-Маккейнов» в США
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Призыв конгрессменов США к Госдепу ужесточить политику в отношении России – это попытка республиканцев «отмыться» от «рашагейта» с участием Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Конгрессе США призвали отказаться от попыток нормализации отношений с Россией.
«Письмо конгрессменов главе Госдепартамента Энтони Блинкену – это попытка республиканцев реабилитироваться за четыре года обвинений в рамках «рашагейта». Это история не про Россию, а про внутриамериканскую политическую повестку. Республиканцев многие годы обвиняли в том, что они якобы являются ставленниками Москвы, а русские помогали Трампу побеждать на выборах. Теперь республиканцы пытаются перевернуть медийный фон в противоположную сторону, и обвиняют Джо Байдена в мягкотелости по отношению к России», – пояснил американист Малек Дудаков.
По его словам, Москва не является реальным объектом ненависти американских законодателей. «Очень возможно, что в следующий раз аналогичное письмо будет посвящено Китаю или Ирану. Причем с подобными обвинениями в адрес Белого дома в недостаточной жесткости», – добавил эксперт.
Политолог указал, что в целом это письмо не является отражением действительно актуальной для американцев повестки. «В американских либеральных СМИ иногда появляются алармистские сообщения о том, что Россия якобы собирается предпринять военную операцию против Украины. Но это далеко не главные темы для общественности и политиков США. Куда больше их волнуют собственные экономика, инфляция, миграция и меры борьбы с пандемией», – подчеркнул аналитик.
Дудаков уточнил: в США нет явной влиятельной политической силы или яркого лидера, придерживающихся резко антироссийского вектора. «Нового полноценного Маккейна в США нет. Есть несколько «мини-Маккейнов», которые всегда и по любому поводу критикуют Россию. К ним относятся, например, Линдси Грэм, Тед Круз, Лиза Чейни. Но все их заявления – это, скорее, информационный шум, чем призывы к реальным действиям», – резюмировал политолог.
Ранее десять конгрессменов-республиканцев в письме госсекретарю Энтони Блинкену призвали администрацию США признать «тщетность и опасность» политики выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией.
Законодатели во главе с Майклом Макколом, старшим республиканцем в международном комитете Палаты представителей, предложили набор альтернативных мер: от наращивания военной помощи Украине до расширения «сдерживающего» присутствия США и их союзников в бассейне Черного моря.
«Мы хотим выразить нашу глубокую обеспокоенность политикой администрации Байдена в отношении России и опасными последствиями, которые она имеет для нашего стратегического партнера Украины... Для сдерживания масштабной российской военной интервенции на Украине администрации нужно проецировать силу», – передает РИА «Новости» текст послания.
Авторы считают, что жесткая риторика, осуждающая Россию, при Байдене есть, но она не дополняется «столь же сильными действиями». В упрек Белому дому они ставят продление договора СНВ-3, отсутствие видимой реакции на кибератаки, приписываемые российским спецслужбам или преступным хакерским группировкам, выбор «наименее действенных» мер для второго пакета санкций за якобы имевшее место применение боевых отравляющих веществ.
Республиканцы призвали администрацию отменить исключения из санкций против газопровода «Северный поток – 2», вместе с европейскими союзниками пригрозить России рестрикциями против государственных компаний, банков и ключевых секторов экономики в случае «военного наступления на Украину». Украине и Грузии необходимо очертить «ясный путь» к членству в НАТО, предлагают авторы послания.
«После катастрофического ухода из Афганистана неспособность решительно поддержать нашего стратегического партнера Украину нанесет непоправимый ущерб возможностям Америки сдерживать наших противников, а также репутации США как заслуживающего доверия союзника на мировой арене, – сказано в письме. – Настало время действовать. Это время силы, не слабости».
Напомним, в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
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Дробницкий предсказал Европе поражение в гонке за лидерство в 21-м веке
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«XXI век действительно покажет, какие страны выйдут вперед, а кто останется навсегда позади», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее президент США Джо Байден объявил о наступлении решающего этапа борьбы за лидерство в текущем столетии.
«Сейчас в мире происходит примерно то же, что было в 20-е годы XX века: гонка основных держав, которые сумели вырваться вперед после Первой мировой войны и оставили всех остальных далеко позади. Сегодня новые технологии и сферы освоения будут полем, на котором сойдутся крупные государства и блоки. Судьба стран, не успевших на этот технологический паровоз, будет незавидной», – считает американист Дмитрий Дробницкий.
По его мнению, «Байден не сказал ничего нового», а в сущности «другими словами повторил то, что не раз говорил и раньше». «Это по-разному называлось – «борьба демократий с автократиями», «прямая бескомпромиссная конкуренция» и так далее. Конечно, Байден отчасти занимается «риторическим украшательством», но в целом констатация верная: как минимум в первой половине XXI века конкуренция великих держав и союзов приобретет более серьезный характер. Это очень тяжелый вызов», – подчеркнул собеседник.
«На мой взгляд, претендент на провал в грядущей гонке – большая часть Европы, в загашнике которой остались только услуги, но ресурсов и собственных технологий нет. Мне, например, непонятно, как планируют выживать страны Бенилюкса и южноевропейские государства. А будущее стран Восточной Европы будет сильно зависеть от того, в какие крупные блоки их возьмут передовые державы», – добавил он.
С другой стороны, неплохие шансы выжить есть у Британии и Франции, имеющих ядерный потенциал, а также Германии, которой «тетушка Меркель в наследство оставила газовый хаб». «Тем не менее большую часть Европы может ждать падение уровня жизни. Для местных жителей это будет катастрофой, ведь они привыкли к высоким стандартам», – полагает эксперт. «Европа сегодня – закуска в споре России, США и Китая. Мы видим, как она пыжится, чтобы обрести какую-то субъектность, но этого никогда не случится», – резюмировал он.
Ранее глава Белого дома Джо Байден объявил о наступлении решающего этапа борьбы за лидерство в XXI веке. «Через 50 лет историки будут изучать этот момент, эти последние два года и следующие четыре-пять лет, и они будут решать, выиграла ли Америка или проиграла соревнование за XXI век в этот самый момент», – сказал американский президент.
«Кто еще будет решать кризис на Ближнем Востоке, кто еще будет разбираться с израильско-палестинским вопросом?» – задался вопросом Байден.
При этом он выразил мнение, что США нужно не «наносить ущерб другим странам», а «вернуться в игру».
Напомним, Байден заявлял, для Штатов наступил «по-настоящему переломный момент». «И Путин, и Си Цзиньпин давали мне понять, что они не считают, что демократии в XXI веке могут функционировать, поскольку для достижения консенсуса требуется слишком много времени, и потому победят автократии», – отметил политик.
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Военный эксперт указал на провокационность заявлений США об уничтожении Россией спутника в космосе
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«У нас в Минобороны не идиоты сидят, чтобы сбивать спутник возле МКС. Космические войска США просто хотят оттяпать побольше денег на слушаниях по бюджету в Конгрессе», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Вашингтон обвинил Россию в испытании противоспутникового оружия, в результате которого якобы образовался космический мусор из-за разрушения советского спутника.
«Испытание противоспутникового вооружения сопоставимо со стартом баллистической ракеты, а о таких вещах страны обязательно друг друга заранее извещают. У нас есть соответствующие соглашения. Если о таком не предупредить, другая сторона воспринимает это как акт агрессии, – заявил военный эксперт Алексей Леонков. – Если бы мы действительно испытали такого рода оружие, как об этом говорят в США, то точно уведомили бы их. А если уведомили, то откуда такие визги? Если ничего этого не было, то все заявления американской стороны на этот счет – пропаганда».
В Пентагоне утверждают, что образовавшийся космический мусор – это обломки советского спутника COSMOS-1408. Средняя высота его орбиты превышала 500 километров, свидетельствуют данные сайта n2yo.com, отслеживающего спутники в режиме онлайн. Между тем в начале этого года госкорпорация «Роскосмос» сообщала, что средняя высота орбиты МКС почти достигла 420 километров.
«Понимаете, у нас в Минобороны не идиоты сидят, чтобы брать и сбивать ракетой спутник в сотне километров от МКС. Случись такое в дурном сне, сейчас бы все мировые СМИ трубили: «Станция получила серьезные повреждения, срочно сходит с орбиты...». Нет, у нас понимают, что испытания – испытаниями, а обеспечение безопасности прежде всего», – заявил Леонков, отвергнув предположения американских военных.
Собеседник озвучил свою версию случившегося. «До вчерашних обвинений американцы где-то три месяца накачивали СМИ домыслами: мол, Москва и Пекин работают над космическим вооружением, чтобы милитаризировать космос и угрожать их спутникам. У США, кстати, самая большая группировка спутников. Вот и получается: американцы вывели в космос больше спутников, их нужно защищать. От кого? От русских и китайцев. А тут как из рукава они достают козырь под видом сообщений о том, что Россия якобы испытывает противоспутниковое оружие. Да так испытывает, что МКС чуть не навернулась. Буйная фантазия растет до космических масштабов», – сыронизировал эксперт.
Он уточнил, то в действительности, вероятно, экипажи МКС просто выполнили процедуру тренировки. За некоторое время до того, как Вашингтон выдвинул обвинения в адрес Москвы, российские космонавты решили укрыться на корабле «Союз» на случай, если неизвестный космический мусор пройдет слишком близко к станции. «Скорее всего, космонавты просто аварийно покинули МКС по команде от ЦУП. Это нормальная, обыкновенная тренировка, которую могли притянуть за уши до «испытаний космического оружия», – допустил Леонков.
«Хотя обвинения американцев, на мой взгляд, ни о чем, я их понимаю. Космический мусор, чем бы он раньше не был, хаотичен. И проблема еще в том, что более крупные куски сталкиваются между собой, образуя мелкие, а они несут самую большую угрозу. Летят в разные стороны, могут менять орбиту, а там по дороге вдруг попадется дорогой спутник Илона Маска», – добавил он.
Эксперт напомнил американцам и о том, что они сами часто проводили испытания вооружений, о которых, во-первых, никому не сообщали заранее, а во-вторых, с последствиями для космоса. «Периодически мобильный комплекс THAAD сбивал баллистические ракеты. Не на уровне космоса, конечно, но на достаточно большой высоте, чтобы часть обломков от боеголовки падала на Землю, а часть улетала в космическое пространство. Поэтому я советую американцам здесь начинать с себя», – заключил специалист.
В понедельник российским космонавтам дали указание спрятаться в корабле «Союз МС-19» из-за угрожающего Международной космической станции мусора. «По уточненным данным, у нас следующее время сближения 7.06 (10.06 мск). Поэтому предлагаем вам перейти в «Союз» в 7.00 (10.00 мск), будем ждать вашего доклада, когда будете в «Союзе», – сказал специалист подмосковного Центра управления полетами российскому космонавту Петру Дуброву. Переговоры экипажа МКС с Землей транслировало НАСА.
«Главное, что вы сейчас вот этот раздел пятый посмотрели «нештатные ситуации», потому что, возможно, мы дадим указание укрываться в «Союзе», – добавил сотрудник подмосковного ЦУП, обращаясь к космонавту Антону Шкаплерову.
Американским астронавтам командование также порекомендовало закрыть люки и спрятаться на своем сегменте станции. По словам специалистов США, речь идет об обломках спутника.
Вечером того же дня глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия якобы провела испытания противоспутникового оружия. «В результате появилось более 1,5 тыс. обломков, находящихся под наблюдением, и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора, что угрожает теперь интересам всех стран. Испытание значительно увеличит опасность для астронавтов и космонавтов на МКС», – сказал он и добавил, что Вашингтон «будет работать с союзниками и партнерами», чтобы ответить на действия Москвы.
Вскоре к обвинениям присоединился руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон. Он повторил утверждение Госдепа и выразил возмущение «безответственным и дестабилизирующим поступком» России, который, по его мнению, создает угрозу не только для американских астронавтов и их международных партнеров на МКС, но и для российских космонавтов.
«НАСА продолжит следить за обломками в последующие дни, чтобы обеспечить безопасность нашего экипажа на орбите. Все страны имеют обязательства по предотвращению намеренного создания космического мусора от [использования] противоспутникового оружия и поддержанию безопасных и устойчивых» условий в космосе», – отметил Нельсон.
На утро вторника Космическое командование Вооруженных сил США выступило с утверждением, что РФ якобы сбила старый советский спутник. «Россия 15 ноября 2021 по московскому времени провела испытания противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту, которая поразила российский спутник (COSMOS 1408, выведен на орбиту в 1982 году), что привело к появлению осколков на низкой околоземной орбите», – подчеркнули в Пентагоне. В ведомстве считают, что Россия «продолжает разработку систем противокосмического оружия, что подрывает стратегическую стабильность и представляет угрозу для всех стран».
Напомним, в октябре Россия в ходе ГА ООН призвала все страны «не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в том числе для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств, для использования против целей на Земле или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы». Москва также предложила всем странам взять на себя обязательство не использовать космические объекты для поражения любых целей на Земле, в воздухе и космосе, «не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств», «не испытывать и не использовать в военных, в том числе противоспутниковых, целях пилотируемые космические корабли».
В апреле Россия предложила ввести международный запрет на размещение вооружений в космосе, использовать космос только «в созидательных целях, на благо всего человечества». В частности, Москва предложила начать переговоры для создания «международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение там любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой». В качестве основы для данного инструмента предлагается «соответствующий российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году».
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Россия сократила вложения в госдолг США
В сентябре Россия располагала американскими государственными ценными бумагами на 3,918 млрд долларов, сообщил минфин США.
Из них 204 млн долларов пришлось на долгосрочные облигации, 3,714 млрд долларов – на краткосрочные, передает РИА «Новости».
В августе указанный показатель оценивался в 4,004 млрд долларов, а в июле – в 4,006 млрд долларов, передает ТАСС.
Вложения Японии и Китая, у которых больше всего облигаций казначейства США, составляли 1,299 и 1,047 трлн долларов соответственно.
Напомним, резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала в 2018 году. До этого с 2007 года Россия наращивала в своих резервах трежерис. Пик пришелся на 2010 год – тогда Россия одолжила американцам более 175 млрд долларов.
НАСА выразило тревогу после испытания Россией противоспутниковой системы
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НАСА заявило Роскосмосу, что встревожено опасностью, которая якобы существует для МКС из-за испытания Россией противоспутниковой системы, сообщил глава американского ведомства Билл Нельсон.
Как полагает американская сторона, угрозу космонавтам и астронавтам создает космический мусор, облако которого образовалось после испытания. Нельсон сообщил, что «говорил с гендиректором Роскосмоса Рогозиным» и «выразив тревогу по поводу опасности, которая продолжает угрожать астронавтам и космонавтам на МКС». По его словам, «критически важно» обеспечить «безопасность людей и объектов в космосе – сейчас и в будущем», передает РИА «Новости».
Заместитель пресс-секретаря Белого Дома Эндрю Бейтс призвал «все ответственные космические державы присоединиться» к США «в усилиях по разработке норм ответственного поведения и воздерживаться от проведения опасных и безответственных разрушительных испытаний, как то, которое провела Россия». Вашингтон считает, что российские действия продемонстрировали «полное пренебрежение» Москвы «к безопасности, защите, стабильности и долгосрочной устойчивости в космической сфере для всех стран», передает ТАСС.
Бейтс заявил, что образовавшийся «мусор еще долгие годы будет представлять прямую угрозу для деятельности в космическом пространстве и подвергать риску спутники, на которые полагаются все страны для обеспечения национальной безопасности, экономического процветания и научных открытий». Он сказал, что США намерены «работать с союзниками и партнерами в стремлении отреагировать на этот безответственный акт».
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник. Он также добавил, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании системы фрагменты старого спутника не представляют.
Пентагон активно разрабатывает и без оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства, включая космические беспилотные аппараты Х-37, напомнили в российском военном ведомстве. Действия США оцениваются как угроза, подчеркнули в Москве, отметив, что на этом фоне Минобороны России осуществляет плановую деятельность по укреплению обороноспособности.
Москва оценила реакцию США на испытание Россией противоспутниковой системы
Москва сожалеет о реакции США на испытание Россией противоспутниковый системы, учитывая, что Вашингтон сам создает риски в космосе, прозвучавшие обвинения являются попыткой давления, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что Россия провела испытания и успешно уничтожила недействующий спутник «Целина-Д» в соответствии со своими международными обязательствами, в частности по Договору о космосе 1967 года.
Действия России «не были направлены против кого-либо и с учетом времени испытания и параметров орбиты образовавшиеся фрагменты не представляли и не создавали ни для кого никаких угроз».
«Мы с сожалением наблюдали за всем тем, что происходило в США, и напоминали нашим американским партнерам, что именно Вашингтон – и не сейчас, а еще с 1950-х годов – проводит четкий курс на использование космического пространства для проведения боевых действий», – добавила она.
Захарова отметила, что «очередные обвинения» сделаны, на ее взгляд, «для сохранения возможности давления на нашу страну, будем их дезавуировать».
Напомним, министр обороны Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что испытание Россией противоспутниковой системы подрывает международную стабильность.
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Байден трижды отклонил антироссийские санкции из-за недостаточной жесткости
Президент США Джо Байден в 2021 году три раза отклонял пакет санкций против России, предложенный советом национальной безопасности США, из-за их недостаточной жесткости, пишет газета Politico со ссылкой на двух бывших американских чиновников.
«Когда представители Совета национальной безопасности США обратились к Байдену с пакетом санкций против РФ ранее в этом году, он трижды отправлял его им обратно... Он (Байден) заявил, что он (пакет санкций) недостаточно жесткий», – приводит сообщение издания РИА «Новости».
Сообщается, что один из высокопоставленных представителей администрации заявил, что Байден не хотел, чтобы санкции причиняли вред российскому народу. Президент США хотел быть уверенным в том, что санкции являются достаточно «умными» и хорошо продуманными, чтобы изменить поведение Москвы, пишет газета.
Напомним, Палата представителей – нижняя палата американского Конгресса – утвердила свой вариант проекта оборонного бюджета США на 2022 финансовый год (который начался с 1 октября). В проекте предполагается сделать частью военного бюджета пакет новых антироссийских санкций: против участников «Северного потока – 2», а также против госдолга России плюс персональные санкции в отношении 35 граждан нашей страны.
Патрушев и Салливан приступили к подготовке контактов на высшем уровне
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщает пресс-служба аппарата российского Совбеза.
«В ходе беседы Николай Патрушев и Джейкоб Салливан договорились о совместной работе над улучшением атмосферы российско-американских отношений и повышением доверия между двумя странами. Переговоры прошли в конструктивном ключе и состоялись в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне», – говорится на сайте Совбеза России.
Беседа Патрушева и Салливана прошла в ходе подготовки контактов России и США на высшем уровне.
Ранее Патрушев обсудил в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом отношения России и США. В тот же день посол России в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи «Диалог Форт-Росс» заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии Советов безопасности и внешнеполитических ведомств.
Также с главой ЦРУ встретился директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, они обсудили борьбу с международным терроризмом и взаимодействие между ведомствами.
США затянули продление виз для десятков сотрудников посольства России
Порядка 100 сотрудников российского посольства остаются без виз США, продление затягивается американской стороной, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов заявил, что «проблем у наших заграничных учреждений предостаточно», например, в посольстве и генконсульствах России в США «остаются почти 60 сотрудников (вместе с членами семей – 155 человек), которым американская сторона затягивает продление виз», порядка 40 работников «ожидают получения разрешений на въезд в Москве, многие из которых находятся на «листе ожидания» более одного года», передает РИА «Новости».
Он отметил ситуацию, когда у отдельных членов семей дипломатов есть визы, у других – нет.
«Нашим сотрудникам затягивают оформление аккредитационных документов, есть проблемы с регистрацией служебного автотранспорта. Не возвращена захваченная дипсобственность. С учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 наших дипломатов и административно-технических работников должны будут покинуть США в ближайшие месяцы (а это, по сути, означает высылку), обстановка может усугубиться», – добавил посол.
Российская сторона предлагает «позитивную программу действий»: «Готовы к предметному, честному и взаимоуважительному разговору по всем проблемам. В качестве первого шага считаем важным полностью обнулить на взаимной основе все ограничения на дипломатическое присутствие друг друга. При этом настроены договариваться на равноправных условиях, с учетом интересов каждой из сторон. Навязывать нам в одностороннем порядке свои подходы – это неверный путь, который не приведет к улучшению ситуации».
Однако, по словам Антонова, американская сторона преднамеренно выставляет себя в роли жертвы визовых ограничений со стороны России, «за этими вбросами просматривается намерение возложить всю ответственность за консульско-визовые сложности на Москву, что не соответствует действительности».
Он также вспомнил о недавнем призыве группы американских законодателей о необходимости высылки 300 российских дипломатов.
«Подобные инициативы демонстрируют невежество их авторов, поскольку такого количества работников в посольстве и генконсульствах России в США нет. По сути, это означало бы полное закрытие всех двусторонних загранучреждений России в Соединенных Штатах», – добавил посол.
Антонов отметил, что Россия еженедельно обсуждает с США проблемы в работе посольств, считая сложившуюся ситуацию «неприемлемой».
«Понимаем, что с учетом большого числа накопившихся «раздражителей» вряд ли стоит рассчитывать на кардинальные прорывы. Но совместная работа по поиску путей выхода из этой ситуации ведется», – добавил он.
Между тем США со ссылкой на отсутствие достаточного количества сотрудников приостановили работу своих генконсульств во Владивостоке и Екатеринбурге, а затем и прекратили прием заявлений на выдачу виз в консульском отделе дипмиссии в Москве. Из-за этого россияне вынуждены теперь летать в другие страны, чтобы подать заявки на визы в находящихся там консульских учреждениях.
«Нас, конечно же, огорчает такое положение дел. На встречах с представителями Госдепартамента призываем коллег вернуться к нормальной консульско-визовой работе. Призываем быстрее сделать это для активизации деловых, культурных, научных, спортивных, просто семейных и дружественных связей. Создается впечатление, что в Вашингтоне вообще против того, чтобы россияне ездили в США», – указал Антонов.
Вместе с тем российские загранучреждения в США, несмотря на все известные сложности, включая пандемийные ограничения, продолжают вести полноценную работу в визовой сфере, «проблем с российскими визами у американских граждан нет».
Антонов также сообщил, что новая встреча России и США по стратегической стабильности ожидается в ближайшее время, «комплексный характер переговоров позволяет вести обсуждение всех значимых факторов стратстабильности – как традиционных вооружений, так и новых технологий». По итогам женевского саммита России и США были проведены уже две встречи и созданы две рабочие группы.
Ранее Россия пообещала ответить США в случае требования отозвать 55 российских дипломатов.
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