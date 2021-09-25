Лавров отреагировал на идею США провести «саммит демократий» Лавров охарактеризовал отношения с США словами «других партнеров у нас нет» 25 сентября 2021, 22:28 Текст: Антон Антонов

Москва и Вашингтон начинают выстраивать диалог по ряду вопросов, что позволяет надеяться на продвижение системного общения России и США, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. На пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН Лавров заявил: «Других партнеров у нас нет. Я не хочу звучать пессимистично». По его словам, между странами «начинает выстраиваться диалог», дающий надежду, что Россия и США «хотя бы в некоторых сферах межгосударственной жизни и общения наладят системный и взаимоуважительный процесс». В частности, такой диалог складывается по вопросам стратегической стабильности и кибербезопасности, передает ТАСС. На общеполитической дискуссии сессии Лавров заявил, что «при наличии доброй воли выход на взаимоприемлемые решения» по контролю над вооружениями «вполне реален». При этом Москва все еще ожидает реакцию членов НАТО на предложение о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Лавров напомнил, что «после выхода Вашингтона из Договора о РСМД Россия» в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не размещать ракеты «в регионах, где не будут развертываться аналогичные системы американского производства». Москва призывает страны НАТО «объявить аналогичный мораторий». На пресс-конференции Лавров также сообщил, что Москва и Вашингтон пока не договорились о взаимоприемлемом варианте обмена заключенными. По его слвоам, США «заинтересованы только в том, чтобы забрать своих граждан, и не очень серьезно относятся к пожеланиям» российской стороны. Лавров отметил, что Пол Уилан «был осужден за шпионаж, был пойман с поличным». «Это то преступление, которое никак не может сравниваться с причинами, по которым сидят 20 с лишним лет Константин Ярошенко и Виктор Бут», – сказал он, добавив, что Россия «готова говорить», есть «и другие американские граждане, которые почему-то не интересуют администрацию в Вашингтоне». Также министр сообщил, что «наибольшее количество хакерских атак» на российские ресурсы «были из США, примерно половина». Москва «45 раз направляла официальные запросы с конкретным указанием фактов, требующих разбирательства, американским коллегам», но получила только девять ответов. «В наш адрес было около 10 запросов, на каждый были даны ответы», – сказал он. При этом «установлены специальные каналы между службами, которые занимаются кибербезопасностью, есть надежда на то, что дело сдвинется», заявил министр. На общеполитической дискуссии Лавров указывал, что договоренности стран по обеспечению международной информационной безопасности должны быть универсальными и позволять «транспарентно рассматривать любые озабоченности». Напомним, Лавров подчеркивал, что «Саммит демократий», предложенный Соединенными Штатами, станет движением в сторону раскола мирового сообщества. Также министр заявил, что все новые нормы межгосударственного общения должны согласовываться в ООН.

Зеленский на Генассамблее ООН перепутал цитаты Путина 23 сентября 2021, 03:24

Фото: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Текст: Антон Антонов

Президент Украины Владимир Зеленский на сессии ГА ООН в Нью-Йорке процитировал слова Владимира Путина об угрозе «обрушения всей архитектуры международных отношений», ошибочно приписав их мюнхенской речи президента России. Соответствующий вопрос Зеленскому задали, когда он покидал штаб-квартиру ООН после выступления на сессии Генассамблеи. Украинский лидер проигнорировал заданные ему перед этим вопросы по поводу того, кто стоит за покушением на его помощника. На вопрос о том, когда состоится встреча с Путиным, Зеленский ответил: «Когда он будет готов», – передает РИА «Новости». На сессии ГА ООН Зеленский заявил, что «в мире больше никто не ощущает себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом». Он процитировал слова Путина об угрозе «обрушения всей архитектуры международных отношений», когда «действительно не останется никаких правил, кроме права сильного». Зеленский сказал, что цитирует выступления Путина «в Мюнхене в 2007 году и на ГА ООН в 2015 году». Однако приведенная цитата к мюнхенской речи отношения не имеет. Зеленский считает, что ситуация в Крыму стала прямым ответом России. Зеленский привел слова Путина, сказавшего, что государственный суверенитет – «это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства». Зеленский указал на арест замглавы «Меджлиса крымско-татарского народа*» Наримана Джелялова, которого Россия обвиняет в диверсии на газопроводе под Симферополем. «Вот вам цена свободы слова и цена борьбы человека за свои права», – сказал украинский лидер. Президент Украины заявил, что жертвами конфликта в Донбассе стали почти 15 тыс. человек. Он также раскритиковал ООН за то, что организация «проигнорировала» саммит «Крымской платформы»: «Если мы хотим оживить ООН, давайте вспомним, что здесь нет избранных, которых нельзя обижать. ООН – это все мы, это 193 страны. И я приглашаю все эти страны присоединиться к совместной декларации участников «Крымской платформы», осудив оккупацию и показав, что вы – против силовой смены границ в мире. Это не ирония и не троллинг, но этот формат всегда будет открыт для России». Зеленский призвал «говорить друг с другом просто, говорить четко, конкретно». Он считает, что сейчас нельзя «называть Генассамблею ООН «дебатами», так как «дебаты – это живой диалог», дающий «возможность поставить прямые, откровенные вопросы». «Например, выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву?» – сказал он, добавив, что Россия якобы «заставляет» украинцев «принимать участие в выборах в российский парламент». По словам президента Украины, «если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно». Зеленский призвал «говорить друг с другом просто, говорить четко, конкретно». Он считает, что сейчас нельзя «называть Генассамблею ООН «дебатами», так как «дебаты – это живой диалог», дающий «возможность поставить прямые, откровенные вопросы». «Например, выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву?» – сказал он, добавив, что Россия якобы «заставляет» украинцев «принимать участие в выборах в российский парламент». По словам президента Украины, «если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно». Напомним, Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о желании «оживить» организацию. Президент Украины сказал, что «ООН долго слышит только критику, обвинения, что ООН ничего не может». По его мнению, «самое страшное – что ООН стала Лигой Наций». Как заявил Зеленский, организация, «как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать», и «считает себя обузой, слабым, ненужным стариком, жизнь которого прошла даром» Боррель в Нью-Йорке чуть не сорвал встречу Лаврова с японским министром 23 сентября 2021, 20:32

Фото: Marquardt,Christian/Global look Press

Текст: Вера Басилая

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перепутал расписание и пытался встретиться с Сергеем Лавровым раньше главы МИД Японии Тосимицу Мотэги. В Нью-Йорке перед встречами глав МИД России и Японии Боррель пришел в комнату российской делегации раньше назначенного времени. Его встреча с Лавровым стояла в графике после переговоров российского министра с японским коллегой. Боррель поздоровался с Лавровым и направился в комнату для переговоров, японский министр и его делегация в это время стояли у него за спиной, передает РИА «Новости». Представителю ЕС объяснили, что встреча запланирована на более позднее время, на что Боррель, Мотэги и Лавров рассмеялись. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН. Напомним, с 21 по 27 сентября на Генассамблее ООН проходит неделя высокого уровня. В конце октября в Риме состоится итоговый саммит G20. До этого времени Италия рассчитывает на проведение внеочередной встречи лидеров формата, посвященной обсуждению ситуации в Афганистане. США предупредили о последствиях санкций против «Северного потока – 2» 25 сентября 2021, 02:31

Фото: Stefan Sauer/dpa/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Если Соединенные Штаты решатся ввести новые жесткие санкции в отношении «Северного потока – 2», то это нанесет удар по договоренностям с европейцами, вынудив последних нанести ответный удар, выразил мнение заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. «Если он (президент США Джо Байден) введет санкции [против «Северного потока – 2»], это будет удар по договоренностям с европейцами, которым придется отвечать. И вся миссия новой [американской] администрации по восстановлению отношений [c ЕС] пойдет прахом», – приводит мнение эксперта РИА «Новости». Гривач предполагает, что попытка ужесточить санкции в отношении проекта может быть продолжением внутренней борьбы в американском истеблишменте. При этом сама формулировка поправок довольно размытая и оставляет пространство для трактовок. «Что касается нас, то механизм функционирования в условиях санкций все равно будет найден. И они, если и создадут сложности, то в первую очередь европейскому газовому рынку, которому сейчас и так не сладко», – заключил Гривач. В пятницу Палата представителей США приняла свою версию оборонного бюджета на 2022-й финансовый год (начинается в США с 1 октября 2021 года), включив в документ санкции против «Северного потока – 2». Свою версию проекта оборонного бюджета США также должен одобрить Сенат Конгресса США. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится на подпись президенту США. Процесс законодательного одобрения и согласования инициатив, включенных в проект оборонного бюджета США, обычно продолжается до осени – начала зимы. Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Поставки газа по трубопроводу планируется начать в начале октября. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В США решили «заставить» Россию уважать Украину 23 сентября 2021, 10:48

Фото: Rod Lamkey/CNP/Reuters

Текст: Алина Назарова

Американские сенаторы во главе с представительницей демократов Джинн Шахин обвинили Россию в «злонамеренной деятельности» против Киева и призвали оказывать давление на Москву с помощью санкций, следует из резолюции, представленной на рассмотрение Конгресса США. В документе описываются важные события, произошедшие на Украине в период с 1990 года. Речь идет о приобретении независимости страны (1991), «Оранжевой революции» (2004) и Евромайдане (2013). В одном из пунктов также говорится о «злонамеренной деятельности» России. Политики обвиняют Москву во «вторжении» на территорию Украины и «аннексии» Крыма, передает RT. Они утверждают, что на протяжении 30 лет Киев делает успешные шаги на пути к демократическим преобразованиям, в частности, в области обороны, борьбы с коррупцией и укреплении принципа верховенства права. Кроме того, отмечается деятельность властей, направленная на предоставление автокефалии местной церкви. Это имеет особое значение для «самостоятельного определения будущего Украины без влияния Кремля», подчеркнули сенаторы. Они заключили, что США и союзники должны продолжать санкционное давление на Россию до тех пор, пока она не начнет «уважать территориальную целостность Украины». Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом высказал мнение, что противодействие «агрессии России» и защита прав человека в Донбассе и Крыму должны стать приоритетом сессии ООН. Зампред правления «Новатэка» арестован в США за неуплату налогов 23 сентября 2021, 23:44

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Заместитель председателя правления «Новатэка» Марк Энтони Джитвэй арестован во Флориде по обвинению в неуплате налогов на сумму 93 млн долларов, говорится в сообщении министерства юстиции США. Американское правосудие обвиняет Джитвэя, гражданина США, в том, что он не предоставлял информацию об офшорных активах, скрывал сведения о доходах и уклонялся от уплаты налогов. По каждому из нескольких выдвинутых в его отношении обвинений ему грозит от пяти до 20 лет лишения свободы. Сообщается, что обвинительный акт вынесен 22 сентября в штате Флорида, передает ТАСС. Обвинение считает, что Джитвэй с 2005 по 2016 годы «участвовал в схеме обмана США, скрывая факт владения офшорными активами, и не уплачивая налоги на миллионы долларов». В качестве активов он мог использовать акции и опционы, которые он получил, работая в «Новатэке», отмечается в сообщении. Считается, что первый такой счет Джитвэй открыл в одном из швейцарских банков в 2005 году, стоимость активов на котором превышала 93 млн долларов. Скрыть владение этими активами Джитвэй пытался через свою жену, гражданку России, сделав ее бенефициаром счетов, отмечается в сообщении Минюста США. Власти также считают, что некоторые из его налоговых деклараций были ложными. Из сообщения также следует, что Джитвэй сегодня предстанет перед судьей Дугласом Фрейзером из окружного суда США по Среднему округу штата Флорида. Напомним, в 2019 году Джитвэю было предоставлено российское гражданство. Джитвэй трудился в «Новатэке» свыше 15 лет, переехал в Москву в 1995 году. Он является экспертом в нефтяной и газовой отрасли, выступает на отраслевых и инвестиционных конференциях по этой тематике, опубликовал многочисленные статьи по нефти и газу. Был признан журналом Investor Relations Magazine одним из лучших главных финансовых директоров в России и СНГ, и журналом Institutional Investor в качестве одного из пяти лучших главных финансовых директоров в нефтегазовой отрасли в Европе. Военный эксперт оценил планы Пентагона установить в Арктике новый порядок 23 сентября 2021, 13:24

Фото: Alejandro Pena/ZUMA/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Вашингтон создает почву для гибридной войны против России в Арктике», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее США назначили отставного генерал-майора ВВС США Рэнди Ки командующим шестым региональным центром министерства обороны США в Арктике для обеспечения «порядка, основанного на правилах». «США фактически создают свой центр управления в Арктике. Его цель – обеспечение всестороннего американского присутствия в этом регионе», – считает доктор военных наук Константин Сивков. «А это подразумевает вытеснение России из Арктики. Американцы понимают: чисто военным путем эту задачу не решить, поэтому подошли к ней комплексно, – пояснил он. – Во-первых, проведение научно-исследовательских разработок призвано дать США представление о том, каковы возможности России по развитию своего военного и экономического присутствия в Арктике». Во-вторых, «центр будет заниматься изучением физико-географических условий в Арктике с целью размещения там вооруженных сил США». «Кроме того, центр будет разрабатывать экономические меры для проникновения США в Арктику, – полагает эксперт. – Это может быть как поиск партнеров для создания совместных проектов, так и формирование каких-то некоммерческих организаций или даже налаживание контактов с российскими компаниями, которые впоследствии могут переориентироваться на США». «Таким образом Вашингтон создает почву для заблаговременной подготовки к гибридной войне против России», – считает Сивков. Также США будут активнее вмешиваться в зоны ответственности других стран в Арктике – Канады, Норвегии, Дании. Сивков предполагает, что США будут наращивать контроль над Гренландией вопреки суверенитету Дании над этой территорией. «Не стоит забывать, что в 2019 году экс-президент США Дональд Трамп уже предлагал Дании выкупить этот остров, чтобы американцы смогли там разместить военные базы, но Дания отказалась. Возможно, в будущем США вновь актуализируют этот вопрос», – заключил собеседник. Ранее Пентагон сообщил о назначении отставного генерал-майора ВВС США Рэнди Ки старшим советником по вопросам безопасности в Арктике, где он должен обеспечить «порядок, основанный на правилах». Отмечается, что Ки должен «помогать в создании Центра имени Теда Стивенса по исследованию вопросов безопасности Арктики». Это «шестой и новейший региональный центр министерства обороны США». Как сообщает ведомство, Ки «отвечает за поддержку создания и начальной деятельности нового института». Ему также предстоит взаимодействовать с «партнерами для обеспечения стабильного и основанного на правилах порядка в Арктике, который принесет пользу США и всем арктическим странам». Центр, как сообщили в Пентагоне, должен будет решать «вопросы региональной и глобальной безопасности посредством исследований, взаимодействия и образования», установить «международные сети лидеров в сфере безопасности для продвижения приоритетов национальной безопасности США» в регионе, передает ТАСС. Ранее глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк, который также возглавляет американо-канадское Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), заявил, что Россия представляет для США основную военную угрозу. Напомним, о создании центра Пентагон объявил в июне. О том, где центр будет находиться, пока не сообщается. Россия неоднократно критиковала западные страны за то, что они пытаются заместить Устав ООН и существующие нормы международного права так называемым миропорядком, «основанным на правилах». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД «Борей» Джонсон раскритиковал лягушонка Кермита в ООН 23 сентября 2021, 07:21

Фото: Martyn Wheatley/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в выступлении на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что подумывал сменить имя, став Бореем Джонсоном – в честь бога северного ветра в греческой мифологии и в знак поддержки возобновляемых источников энергии. «Мы создали огромные леса из ветряных турбин в Северном море между Британией и Голландией. Мы производим столько энергии благодаря ветру, что я даже думал изменить свое имя в честь бога северного ветра и стать Бореем Джонсоном», – передает ТАСС обращение Джонсона к собравшимся в зале Генеральной Ассамблеи. Выступление Джонсона было посвящено проблемам экологии и борьбе с изменениями климата, однако выстроил его британский премьер в своем традиционном шуточном стиле. Так, он вспомнил персонажа «Маппет-шоу» лягушонка Кермита. «Когда лягушонок Кермит сказал, что быть зеленым не просто, – я скажу, что он был не прав. Это и легко, и приятно, и правильно. А еще лягушонок Кермит слишком плохо относился к мисс Пигги», – указал Джонсон. Однако британский премьер в поддержку своих взглядов на борьбу с изменениями климата обращался и к более серьезным авторитетам – например древнегреческому драматургу Софоклу. Напомним, энергетики оценили эффективность получения электричества из дождя. В Конгрессе США захотели ввести санкции против Мишустина, Пескова и Симоньян 22 сентября 2021, 23:57

Фото: Alex Edelman/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, который призывает ввести санкции в отношении 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, сообщают информационные агентства. Фигуранты списка, по версии американской стороны, якобы причастны к нарушениям прав человека. В список включен ряд представителей российских властей: глава кабмина Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава СК Александр Бастрыкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин. Также санкции могут грозить бизнесмену Роману Абрамовичу, главе Роснефти Игорю Сечину, главе Газпрома Алексею Миллеру, главреду МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян, гендиректору Первого канала Константину Эрнсту и ряду других лиц, передает РИА «Новости». Законопроект внесен в качестве поправок к проекту оборонного бюджета США на 2022 финансовый год. Даже в случае одобрения Конгрессом он будет иметь рекомендательный характер, решение о санкциях примет Белый дом. Инициатор поправки – конгрессмен-демократ Том Малиновски. Он считает, что в течение трех месяцев после принятия закона президент США Джо Байден должен представить заключение о том, подлежит ли кто-то из упомянутых лиц включению в санкционный список в рамках «закона Магнитского». 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. В ответ 21 апреля Россия объявила о выдворении десяти дипломатов США. Кроме того, США попали в список недружественных России государств. МИД предостерег США от новых антироссийских санкций по рекомендации Конгресса 23 сентября 2021, 20:55 Текст: Елена Мирошниченко

Россия предостерегает Вашингтон от новых необдуманных действий в связи с предложением Конгресса США ввести новые санкции против российских официальных лиц и общественных деятелей, говорится в комментарии официального представитель МИД России Марии Захаровой. «По всей видимости, все, что сейчас происходит в Вашингтоне, является следствием острого «кадрового голода», прежде всего в части, касающейся специалистов по нашей стране. Только люди, совсем не представляющие себе российские реалии, могли составить подобный перечень лиц в привязке к тематике, к которой никто из них не имеет и не может иметь ни прямого, ни косвенного отношения. Хотели бы вновь предостеречь Вашингтон от необдуманного шага на «санкционном треке», – приводятся ее слова на сайте МИД России. Ранее комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. Среди них – премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и другие. Конгрессмены США одобрили ужесточение санкций против госдолга России 24 сентября 2021, 06:59

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год запретила американцам покупку или продажу вновь выпущенных российских суверенных долговых обязательств не только на первичном, но и на вторичном рынке за приписываемое России вмешательство в американские выборы. Палата представителей утвердила проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год, в который ранее включила поправку об ужесточении американских санкций против госдолга России, передает ТАСС. Согласно принятой поправке, под запрет должны попасть облигации в любой валюте, выпущенные Центробанком России, Фондом национального благосостояния России и Федеральным казначейством России со сроком погашения более 14 дней. Инициатива также обязывает аппарат директора Национальной разведки США предоставлять отчет о возможном иностранном вмешательстве в президентские выборы и выборы в Конгресс. Глава государства после получения данного доклада обязан принять решение о том, сохранить в силе эти санкции или же приостановить их действие. Торговая палата США выступила против предложенной инициативы, заявив, что она ограничит возможности американских банков обслуживать своих корпоративных клиентов, работающих в России. Ее представители считают, что эта поправка «окажет незначительное влияние на способность» России получать средства на мировых рынках с учетом ее значительного объема резервов «и в то же время нанесет серьезный ущерб деятельности американских компаний в России». Утверждение оборонного бюджета Палатой представителей не означает автоматического вступления всех внесенных в него инициатив в силу. Свою версию проекта оборонного бюджета, отличающуюся от той, что приняли в нижней палате, еще должен одобрить Сенат Конгресса США. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится на подпись президенту США. Процесс законодательного одобрения и согласования инициатив, включенных в проект оборонного бюджета США, обычно продолжается до осени – начала зимы. Москва неоднократно на высоком уровне отвергала утверждения Вашингтона о вмешательстве России в ход американских выборов. Доказательств, которые бы подтвердили обоснованность таких версий, власти США ни разу не предоставили. Ранее Палата представителей Конгресса США единогласно поддержала предложение ужесточить американские санкции против суверенного долга России. Напомним, в апреле США ввели санкции против российских облигаций федерального займа. Эксперты заявили, что действия США не окажут серьезного влияния и являются, скорее, «сигналом, что далее могут последовать» более жесткие меры. Россия уведомила ОБСЕ о связи разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном 23 сентября 2021, 22:30

Фото: Xinhua/Liu Jie/Global look Press

Текст: Антон Никитин

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании совета организации в Вене сообщил о вскрывшихся фактах связи автора приложения «Умное голосование» для iPhone Романа Рубанова с бывшими высокопоставленными сотрудниками Пентагона, ныне входящими в руководство крупных IТ-компаний в США. Лукашевич в своем выступлении затронул тему непосредственной вовлеченности ряда западных IT-монополистов в попытки дискредитации выборов и оказания влияния Apple и Google на внутриполитические процессы, в том числе в России, передает ТАСС. «В частности, вскрылись факты непосредственных связей между некоторыми представителями корпораций, отвечающими за техническую поддержку «несистемной оппозиции», уличенной в экстремистской деятельности, и бывшими высокопоставленными сотрудниками Пентагона, ныне входящими в руководство крупных IТ-компаний в США», – рассказал российский дипломат. «Так, выяснилось, что автор приложения «Умное голосование» для iPhone Роман Рубанов – директор по проектам американской аэрокосмической компании Momentus Space Inc. При этом президентом компании Momentus является бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Фред Кеннеди, а исполнительным директором – бывший заместитель министра обороны США Джон Руд. В совет директоров компании входит Викторино Меркадо, бывший помощник министра обороны США по стратегическим вопросам обороны и национальной безопасности», – проинформировал Лукашевич. По его информации, «разработкой приложений «Фонда борьбы с коррупцией*» (фонд признан иноагентом и экстремистской организацией) также занимались Дмитрий Бочков, программист компании Luka из Сан-Франциско, США». «В то, что это совпадения, верится с трудом», – добавил постпред РФ. В связи с этим российский дипломат заявил о необходимости выработать универсальные и справедливые рамки взаимодействия государств, их объединений и онлайн-гигантов, согласовать требования к прозрачности политики модерации контента операторами цифровых платформ. Ранее директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал три причины провала «Умного голосования». Эксперт оценил угрозу новых антироссийских санкций США 24 сентября 2021, 11:40

Фото: Danita Delimont/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Прохождение всех этапов одобрения санкций дает президенту США лишь право их ввести, но не обязывает к этому», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее нижняя палата Конгресса США одобрила санкции против «Северного потока – 2», а также санкции против физических лиц и госдолга России. «Достигнутое между Байденом и Меркель соглашение по «Северному потоку – 2» постепенно уходит в прошлое, равно как заканчивается и политическая карьера канцлера Германии. Поэтому здесь могут появиться неприятности и для России, и для Германии», – считает политолог-американист Малек Дудаков. Но «для того, чтобы санкции против «Северного потока – 2» вступили в силу, помимо голосов Палаты представителей, «необходимо добиться одобрения этой инициативы в Сенате, подписания пакета санкций в Белом доме и самое главное – желания Байдена реализовать их». Кроме того, эксперт сомневается в том, что новые санкции как-то существенно повлияют на сам проект, «потому что технически он уже достроен». Он также напомнил, что «санкции, введенные Трампом против «Северного потока – 2», хоть и мешали строительству газопровода, но не препятствовали ему». Что касается санкций против физических лиц и госдолга России, то здесь, «надо понимать, что политика Вашингтона и политика Байдена – это не одно и то же». «Президент США после встречи с Владимиром Путиным в Женеве, как мне кажется, хотел бы сделать отношения с Россией предсказуемыми или даже доброжелательными, – объясняет он. – Но, с другой стороны, на него сильно давит Конгресс, который обвиняет президента в слишком мягком отношении к России и требует вводить новые санкции». «Многое будет зависеть от двусторонней повестки отношений и намерений Байдена. Кроме того, прохождение всех этапов одобрения санкций дает президенту США лишь право их ввести, но не обязывает к этому», – резюмировал эксперт. Ранее Палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год (начинается в США с 1 октября 2021 года) приняла законодательную инициативу о новых санкциях в отношении газопровода «Северный поток – 2». Автором поправки стал республиканец Майкл Маккол (от Техаса). Инициативой предусмотрено, что не позднее 15 дней после ее вступления в силу в рамках оборонного бюджета президент США должен ввести рестрикции в отношении организаций и лиц, «ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию» газопровода. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. Ограничительные меры также предполагают запрет въезда на территорию США, отказ в выдаче виз и аннулирование действующих виз лицам, связанным с проектом. Кроме того, Палата представителей Конгресса США приняла инициативу, согласно которой американской администрации следует рассмотреть возможность введения санкций против 35 россиян, включая министров, крупных бизнесменов, общественных деятелей, журналистов, якобы причастных к нарушениям прав человека. Также конгрессмены США одобрили ужесточение санкций против госдолга России При этом одобрение оборонного бюджета Палатой представителей не означает автоматическое вступление всех внесенных в него инициатив в силу. Свою версию проекта оборонного бюджета, отличающуюся от той, что приняли в нижней палате, еще должен одобрить Сенат Конгресса США. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится на подпись президенту США. Процесс законодательного одобрения и согласования инициатив, включенных в проект оборонного бюджета США, обычно продолжается до осени – начала зимы. Ранее Палата представителей Конгресса США единогласно поддержала предложение ужесточить американские санкции против суверенного долга России. Накануне глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко поблагодарил Конгресс США за принятие нормы об обязательных санкциях против ответственных за строительство, планирование и эксплуатацию «Северного потока – 2», призвав Соединенные Штаты «дожать» проект «Северный поток – 2». Ранее Витренко заявил, что американские санкции еще могут заблокировать работу газопровода «Северный поток – 2». В среду комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, который призывает ввести санкции в отношении 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов. В Кремле идеи введения американских санкций против граждан России назвали «внутрипарламентскими упражнениями», подчеркнув, что для их формализации и активации предстоит пройти очень длительный путь. Москва предостерегла Вашингтон от новых необдуманных действий в связи с предложением Конгресса США ввести новые санкции против российских официальных лиц и общественных деятелей. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Палата представителей США одобрила санкции против «Северного потока – 2» 24 сентября 2021, 04:32

Фото: Louie Palu/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Законодательная инициатива о новых санкциях в отношении газопровода «Северный поток – 2» принята Палатой представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год (начинается в США с 1 октября 2021 года). Палата представителей США в ходе голосования утвердила проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год, в состав которого в качестве поправки включила инициативу о новых санкциях против газопровода «Северный поток – 2», передает ТАСС. Автором поправки стал республиканец Майкл Маккол (от Техаса). Инициативой предусмотрено, что не позднее 15 дней после ее вступления в силу в рамках оборонного бюджета президент США должен ввести рестрикции в отношении организаций и лиц, «ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию» газопровода. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. Ограничительные меры также предполагают запрет въезда на территорию США, отказ в выдаче виз и аннулирование действующих виз лицам, связанным с проектом. Кроме этого, в рамках оборонного бюджета была принята инициатива, которая обязывает министра обороны и госсекретаря США представить конгрессменам отчет с описанием «финансовых выгод, которые Россия» якобы получит благодаря запуску газопровода, а также анализом связанных с завершением строительства «Северного потока – 2» «рисков безопасности» для Украины, европейских союзников и НАТО. Одобрение оборонного бюджета Палатой представителей не означает автоматическое вступление всех внесенных в него инициатив в силу. Свою версию проекта оборонного бюджета, отличающуюся от той, что приняли в нижней палате, еще должен одобрить Сенат Конгресса США. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится на подпись президенту США. Процесс законодательного одобрения и согласования инициатив, включенных в проект оборонного бюджета США, обычно продолжается до осени – начала зимы. Накануне глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко поблагодарил Конгресс США за принятие нормы об обязательных санкциях против ответственных за строительство, планирование и эксплуатацию «Северного потока – 2», призвав Соединенные Штаты «дожать» проект «Северный поток – 2». Ранее Витренко заявил, что американские санкции еще могут заблокировать работу газопровода «Северный поток – 2». Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Поставки газа по трубопроводу планируется начать в начале октября. При этом в Госдепартаменте США заявили, что по-прежнему считают «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Кулеба объяснил жесткую риторику Киева в адрес ООН 25 сентября 2021, 16:17

Фото: John Macdougall/DPA/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Украина устала предупреждать мир об угрозах, с которыми сталкивается раньше других, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба, объясняя жесткую риторику в адрес ООН. «Современный уровень глобальных вызовов не оставляет времени на промедление, не оставляет права на мягкость, не оставляет возможности «отсидеться» в стороне. Мы на Украине столкнулись со многими современными вызовами раньше других», – заявил министр в блоге «Укринформа». Глава украинского ведомства подверг критике работу международных организаций, в том числе ООН. Он призвал международное сообщество бросить вызов России и решить «вопрос Крыма». «С изменениями климата удобно воевать, потому что они не дадут «сдачи». А вот для четкой позиции по Крыму нужно иметь смелость бросить вызов вполне конкретному постоянному члену Совбеза ООН»,– заключил Кулеба. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о желании «оживить» организацию. Байдена призвали сделать помощь «Северному потоку – 2» «разрушительной» 24 сентября 2021, 07:50

Фото: Jens Buttner/ZB/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Бывший заместитель советника 45-го президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Виктория Коутс призвала главу действующей администрации Соединенных Штатов Джо Байдена сделать любую помощь «Северному потоку – 2» экономически разрушительной. В первую очередь, она посоветовала американскому президенту перестать сетовать на неизбежность запуска газопровода и бессилие Вашингтона в противодействии этому. «Мы можем удвоить санкции, чтобы сделать любую помощь «Северному потоку – 2» экономически разрушительной», – передает РИА «Новости» слова Коутс. В качестве другого сценария автор материала предложила оказать поддержку жителям европейских стран, например, Бельгии, которые требуют отказаться от закрытия атомных электростанций и поощрять распространение чистой и безопасной ядерной энергетики. «Мы можем призвать Европу диверсифицировать источники природного газа, например, ускорив реализацию газопровода в Восточном Средиземноморье для поставок природного газа из Израиля и Кипра через Грецию, а также за счет увеличения импорта СПГ из Соединенных Штатов и Египта», – выразила мнение политик. Ранее в пятницу Палата представителей США одобрила санкции против «Северного потока – 2». Инициативой предусмотрено, что не позднее 15 дней после ее вступления в силу в рамках оборонного бюджета президент США должен ввести рестрикции в отношении организаций и лиц, «ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию» газопровода. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД