В Дании заявили о «помощи» Байдена России в доминировании над Европой

Взгляд
18 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 10:23  |  vz.ru
Разделы

Новое препятствие для «Северного потока – 2» может обернуться удачей

Европа сама себя загоняет в газовую ловушку Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Остановка немецким регулятором сертификации «Северного потока – 2» породила конспирологические версии о причинах случившегося. Однако предположения, что это ответ Германии за миграционный кризис и угрозу Белоруссии перекрыть газовый вентиль, явно далеки от реальности. Что же на самом деле заставило Берлин задержать запуск российского газопровода? И каков положительный момент в этой истории для Газпрома? Подробности...
Перейти в раздел…

Донбасс станет почти российским регионом

Киев добивался затягивания экономической удавки на шее Донбасса. Москва разрушила этот план Александр Кряжев/РИА «Новости»
Владимир Путин подписал указ, которого жители ДНР и ЛНР ждали несколько лет. Россия в полной мере открыла свои рынки для производимых в Донбассе товаров, что поможет ему обратить вспять хозяйственную деградацию и отток населения. На наших глазах рушится стратегический план Украины по возвращению мятежного региона. Плохо лишь то, что отреагировать в Киеве могут радикально – вплоть до начала новой войны. Подробности...
Перейти в раздел…

QR-коды касаются главного права россиян

Антипрививочники видят в появлении QR-кодов очередное нарушение прав граждан Максим Киселев/ТАСС
Законы о QR-кодах, первые чтения которых должны пройти через месяц, вызвали дискуссию в обществе. Противники увидели в них нарушение своих прав на передвижение. Их оппоненты уверены – базовым является право на жизнь, а законы не запрещают передвигаться куда угодно без QR-кода. Не видят противоречий законов с Конституцией и законодатели. А пока идут споры, Россия продолжает терять более тысячи жизней в сутки. Подробности...
Перейти в раздел…

Прибалтике надоело кормить политических беженцев

Тихановская считает себя президентом, но в Литве в этом уже сомневаются EMIL HELMS/EPA/ТАСС
Светлану Тихановскую, которая эмигрировала в Литву в статусе борца с режимом Лукашенко и «настоящего президента» Белоруссии, теперь открыто обвиняют в том, что она даром ест хлеб в приютившей ее стране. Литва и другие балтийские страны уже не раз становились прибежищем для тех, кто объявлял себя белорусскими или российскими политэмигрантами. Почему прибалты устали от демократических «постояльцев»? Подробности...
Перейти в раздел…

Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Колчак не смог выиграть Гражданскую войну

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Когда белые наконец разобрались с внутренними склоками, было уже слишком поздно. На кампанию у них оставался лишь 1919 год. Но к этому моменту вести войну пришлось уже против полноценной армии, в которую удалось спаять РККА. Подробности...

Удар по клану Клинтонов усилит антироссийских «ястребов»

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Понятно, почему Москва ведет прямые переговоры со всеми идущими на контакт высокопоставленными должностными лицами США. Сегодня заранее не скажешь, кто в Вашингтоне завтра будет принимать внешнеполитические решения. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Треть рабочей жизни мы отдыхаем

Максим Кононенко
Максим Кононенко, сетевой публицист
Как вы думаете, сколько у русского человека в году выходных и праздничных дней? Я специально провел эксперимент, опросив об этом своих домашних. Ну, месяц – сказали они. Подробности...
Обсуждение: 59 комментариев
Перейти в раздел…

Путин приблизил Донбасс к России

Армения просит у России военной помощи

Глава Госдепа сходит с ума

Перейти в раздел…

В Москве прошел десятый бал дебютанток Tatler

Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
Подробности...

Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Боитесь ли вы употреблять в пищу генно-модифицированные продукты?
  • Да, всегда внимательно читаю упаковку

  • Нет, не верю во вред ГМО

  • Это невозможно проверить
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
  • Да

  • Нет
Через какое время после прививки от COVID-19 вы готовы пройти ревакцинацию?
  • Через 6 месяцев

  • Через 1 год

  • Не намерен ревакцинироваться

  • Я не вакцинирован
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Армения пожаловалась на беспорядочный огонь на границе со стороны Азербайджана
    Депутат Рашкин признался в убийстве лося Захарова оценила итальянскую статью «Тиски Путина сжимают Европу» Глава Пентагона не понял, зачем Россия сбила спутник Москвичей предупредили о «барической пропасти»
    В Польше предложили разделить «Северный поток – 2» Россия в ООН предостерегла Украину от нападения на Крым России намекнули на возможность продать отобранную дипсобственность в США Соловьев вернул государству «коронавирусные субсидии»
    Украина заверила Европу в готовности снизить стоимость транзита газа На Западе предсказали поражение США в случае войны с Россией на Украине Джонсон заявил об угрозе «трагической ошибки» России у границ Украины и Польши Суд собрался пересмотреть раздел имущества между Петросяном и Степаненко

    Главная тема


    Прибалтике надоело кормить политических беженцев

    «соревнование за XXI век»


    Байден объявил решающий этап борьбы за лидерство в мире

    «деньги для Путина»


    Польша нашла аргумент для отмены запуска «Северного потока – 2»

    подарок президенту


    Эрдоган сфотографировался у «карты тюркского мира» с регионами России

    Видео

    ДНР и ЛНР


    Донбасс станет почти российским регионом

    на пороге блэкаута


    Чем грозят Украине веерные отключения электроэнергии

    зенитно-ракетная система


    Чем система ПРО С-550 отличается от С-500 «Прометей»

    конфликт в Закавказье


    Чем Россия готова помочь Армении в новом обострении с Азербайджаном

    транзит газа


    Новое препятствие для «Северного потока – 2» может обернуться удачей

    миграционный кризис


    Вадим Трухачёв: Лукашенко может чувствовать себя победителем

    майданный режим


    Сергей Миркин: Стоит ли Донбассу продавать уголь Украине

    конфликт на границах


    Олег Хавич: В Польшу вернулся бумеранг оккупации Ирака

    на ваш взгляд


    Боитесь ли вы употреблять в пищу генно-модифицированные продукты?

    В Дании заявили о «помощи» Байдена России в доминировании над Европой

    18 ноября 2021, 09:29

    Текст: Наталья Ануфриева

    Решение президента США Джо Байдена не препятствовать запуску российского газопровода «Северный поток – 2» кардинально изменило баланс сил в Европе в пользу Москвы, пишет профессор истории Хенрик Йенсон в колонке для датской газеты Jyllands-Posten.

    Йенсон обвинил Россию в якобы организации миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии, и подчеркнул, что Евросоюз (ЕС) не в состоянии справиться с этим вызовом, хотя несколько лет назад он якобы «мог говорить с Россией с позиции силы», передает РИА «Новости».

    «Сегодня все наоборот. Что-то очень важное произошло, когда Джо Байден этим летом дал зеленый свет путинскому газопроводу «Северный поток – 2». И не только для стран, через которые он проходит», – отмечает историк.

    По его мнению, Европа слабеет не только как геополитический игрок, который не может найти эффективную стратегию в условиях миграционного кризиса, но и в культурном и интеллектуальном плане.

    Так, в ведущих европейских странах есть мощные группы, которые считают собственную цивилизацию «глобально вредной» и рассматривают западную историю как историю угнетения, тогда как «культурное разбавление», вызванное увеличившимся потоком беженцев, не вызывает у них опасений. Из-за влияния этого течения европейские руководители не способны ясно видеть и принимать реалистичные решения о безопасности ЕС.

    Ранее в Польше предложили разделить «Северный поток – 2».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
    Немецкие СМИ раскрыли требования Лукашенко на переговорах с Меркель
    		    17 ноября 2021, 21:59
    Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov
    Текст: Кристина Коваленко

    Издание BILD подробно сообщило о содержании 50-минутного разговора и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Темой беседы стала ситуация на польско-белорусской границе.

    «То, чего хотел белорусский лидер – признания президентом, чтобы больше не было пренебрежительного «господин Лукашенко»», – сообщает «Рамблер» со ссылкой на BILD.

    Также Лукашенко потребовал отменить санкции ЕС против Белоруссии, которые ввели после выборов в 2020 году и из-за принудительной посадки самолета Ryanair.

    Возвращаясь к главной теме беседы, Лукашенко попросил выделить средства на строительство пунктов приема для беженцев, так как есть опасения, что еще большая волна мигрантов из Афганистана отправится в Европу через Белоруссию. Глава республики потребовал «забрать половину мигрантов, ранее въехавших в Белоруссию».

    Меркель пообещала обсудить предложения, высказанные Лукашенко, с членами ЕС. Так, Меркель отметила, что готова обсуждать урегулирование ситуации на границе, если Лукашенко будет гарантировать отправку мигрантов в свои страны.

    Ранее сообщалось, что Ангела Меркель не исключила финансовой помощи для строительства приютов для беженцев. Но не сообщалось, кто получит эти средства, а также о месте строительства приютов. 

    С прошлой недели на границе между Польшей и Белоруссией находятся около 2 тыс. мигрантов. Беженцы накануне предприняли попытку штурма, чтобы попасть на территорию Польши, но встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства.

    Ранее Латвия, Литва и Польша сообщали об участившихся случаях задержания мигрантов, прибывающих из Белоруссии. Минск обвинили в создании миграционного кризиса. Президент Александр Лукашенко заявлял, что сил и средств сдерживать поток мигрантов, стремящихся в ЕС, у Минска нет из-за санкций. 

    Коментарии (34)
    Байден объявил о наступлении решающего этапа борьбы за лидерство в XXI веке
    		    18 ноября 2021, 03:27
    Фото: Al Drago/CNP/
    AdMedia/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Ближайшие несколько лет решат, одержат ли США победу в соревновании с другими государствами за лидерство в XXI веке, заявил американский президент Джо Байден.

    Байден полагает, что «через 50 лет историки будут изучать этот момент, эти последние два года и следующие четыре-пять лет, и они будут решать, выиграла ли Америка или проиграла соревнование за XXI век в этот самый момент». «Именно здесь мы сейчас находимся», – приводит его слова ТАСС.

    Президент США задался вопросом о том, кто, если не Вашингтон, станет решать стоящие перед миром проблемы: «Кто еще будет решать кризис на Ближнем Востоке, кто еще будет разбираться с израильско-палестинским вопросом?». Он заявил, что США нужно не «наносить ущерб другим странам», а «вернуться в игру».

    Напомним, Байден заявлял, для США наступил «по-настоящему переломный момент». «И Путин, и Си Цзиньпин давали мне понять, что они не считают, что демократии в XXI веке могут функционировать, поскольку для достижения консенсуса требуется слишком много времени, и потому победят автократии», – сказал президент США.

    Коментарии (37)
    Евросоюз решил выделить деньги мигрантам на границе с Белоруссией
    		    17 ноября 2021, 16:12
    Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Брюссель намерен выделить 700 тыс. евро для помощи скопившимся на польско-белорусской границе беженцам, об этом заявила Еврокомиссия.

    Помощь планируется оказывать через Международный комитет Красного Креста, деньги планируется потратить на закупку питания, одеял, лекарств и гигиенических средств, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ЕК.

    «ЕС поддерживает своих партнеров по оказанию гуманитарной помощи, чтобы облегчить страдания людей, скопившихся на границе... Призываю обеспечить постоянный доступ гуманитарных организаций с обеих сторон для оказания помощи большему числу мигрантов», – сказал еврокомиссар Янез Ленарчич.

    Ранее генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами. Во вторник Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии расценил действия польских силовиков на белорусско-польской границе как попытку прямой агрессии в отношении республики.

    До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.

    Вместе с тем Белоруссия заявила о возросшем числе пострадавших мигрантов. Белорусские власти зарегистрировали применение польскими силовиками спецсредств против беженцев на белорусской границе, они сочли это насильственными действиями в отношении лиц, находящихся на территории другой страны.

    Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.

    Коментарии (59)
    Опрос показал сомнения американцев в психическом здоровье Байдена

    17 ноября 2021, 19:32

    Текст: Алексей Дегтярев

    Около половины жителей Соединенных Штатов не уверены, что глава Белого дома Джо Байден психически здоров, об этом свидетельствует опрос газеты Politico и компании Morning Consult.

    В благополучном психическом состоянии президента страны не уверены 48% жителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование.

    Вместе с тем в ментальном благополучии главы государства уверены 46% участников опроса.

    При этом 50% американцев полагают, что у Байдена наблюдаются проблемы физического характера. Еще 40% думают, что он находится в хорошей физической форме.

    Также исследование показало, что 53% опрошенных не одобряют работу Байдена в качестве главы Белого дома. Обратного мнения придерживаются 44% респондентов, а 53% считают его неспособным управлять страной. 41% считают наоборот.

    Опрос проводился с 13 по 15 ноября, в нем участвовали 1998 человек, погрешность составляет 2%.

    Коментарии (42)
    В Германии приостановку сертификации Nord Stream 2 назвали «регуляторной»

    17 ноября 2021, 15:01

    Текст: Наталья Ануфриева

    Решение Федерального сетевого агентства ФРГ (BNA) приостановить сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора не связано с политикой, заявила представитель Минэкономики ФРГ Сузанне Унград.

    Унград заявила, что «этот акт имеет регуляторный характер, который объясняется задачами BNA», это не связано с политикой, передает ТАСС.

    Напомним, регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2».

    В Кремле исключили связь энергетического кризиса в ЕС с реализацией «Северного потока – 2». В Совфеде предположили, что сертификация «Северного потока – 2» займет до шести месяцев.

    Между тем стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгов в среду растет на 5%, впервые с конца октября она превысила 1150 долларов за 1 тыс.у кубометров.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (20)
    Мигранты создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей
    		   17 ноября 2021, 20:30
    Фото: Ulf Mauder/dpa/picture-alliance/ТАСС
    Текст: Кристина Коваленко

    Еще один стихийный лагерь появился на белорусско-польской границе, его организовала группа мигрантов, которые перемещаются вдоль границы, сообщает пограничная стража Польши.

    «На белорусской стороне возле пограничного перехода «Брузги» кочует группа иностранцев. Это новый лагерь», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Старый лагерь по-прежнему многолюден, в общей сложности в этой части границы продолжают кочевать около тысячи беженцев. Часть людей забрали белорусские службы.

    На видеозаписи, опубликованной польскими пограничниками, можно увидеть, что новый лагерь появился на белорусской стороне возле заграждения из колючей проволоки. В лагере установлены палатки, горят костры, видно перемещающихся людей.

    На границе Польши и Белоруссии с прошлой недели собрались тысячи мигрантов, которые хотят попасть в Европу. Накануне была предпринята попытка прорваться на территорию Польши, но беженцы встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства.

    Минск обвинили в создании миграционного кризиса. Белоруссия обвинения отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов. 

    Коментарии (50)
    Названы сроки возможного запуска «Северного потока – 2»
    		    17 ноября 2021, 16:28
    Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press
    Текст: Елена Мирошниченко

    Приостановка процедуры сертификации компании Nord Stream 2 AG германским регулятором может привести к тому, что ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» будет отложен до марта 2022 года, сообщили источники в правительстве Германии агентству Reuters.

    «Я ожидаю, что запуск «Северного потока – 2» может быть отложен до марта 2022 года», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2».

    В Кремле исключили связь энергетического кризиса в ЕС с реализацией «Северного потока – 2». В Совфеде предположили, что сертификация «Северного потока – 2» займет до шести месяцев.

    Между тем стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгов в среду растет на 5%, впервые с конца октября она превысила 1150 долларов за тысячу кубометров.

    Коментарии (7)
    Москва приняла объяснения Берлина о приостановке сертификации «Северного потока – 2»

    17 ноября 2021, 18:18

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона исходит из того, что приостановка сертификации «Северного потока – 2» завершится сразу после оформления необходимых документов в Германии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Москва исходит из объяснений Берлина о том, что приостановка нужна для выполнения оператором газопровода Nord Stream 2 AG юридических формальностей, в том числе создания дочерней компании в стране, сказала Захарова, передает ТАСС.

    «Она и должна, это следует из разъяснений, стать собственником немецкого участка трассы «Северного потока – 2», и будет осуществлять его управление. Соответствующая работа уже проводится, мы рассчитываем, что по ее завершению оформление разрешительной документации «Северного потока – 2» будет продолжено и сроки завершения сертификации газопровода не изменятся», – указала дипломат.

    Напомним, регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2».

    В Кремле исключили связь энергетического кризиса в ЕС с реализацией «Северного потока – 2». В Совфеде предположили, что сертификация «Северного потока – 2» займет до шести месяцев.

    Между тем стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгов в среду растет на 5%, впервые с конца октября она превысила 1150 долларов за тысячу кубометров.

    Коментарии (1)
    Кабмин ФРГ оценил переговоры Меркель и Лукашенко

    17 ноября 2021, 15:09

    Текст: Дмитрий Зубарев

    И. о. канцлера Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в координации с ЕС и партнерами в регионе, заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт..

    «Для того, чтобы улучшить эту вызывающую тревогу гуманитарную ситуацию для тысяч людей, имеет смысл говорить с теми, кто в Минске имеет возможность изменить положение, даже если речь идет о правителе, легитимность которого Германия и остальные европейские страны не признают», – передает его слова ТАСС.

    «Поэтому канцлер провела телефонный разговор с Лукашенко – чтобы найти гуманитарные пути, чтобы обеспечить, например, доступ для УВКБ (Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев)», – подчеркнул Зайберт.

    Он добавил, что мигранты начали получать первую помощь на месте.

    «И она провела этот разговор в тесной координации с Еврокомиссией и после предварительной информации со стороны важных партнеров в регионе», – сказал Зайберт. Он подчеркнул, что ответственность за ситуацию с мигрантами лежит на Минске, Германия разделяет оценку ЕС по миграционному кризису и ужесточение санкций против Белоруссии. «Это полностью и наша позиция», – сказал Зайберт.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с и. о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Канцлер и Лукашенко обсудили сложную ситуацию на границе между Белоруссией и ЕС, в особенности необходимость оказания гуманитарной помощи находящимся там беженцам и мигрантам. Они договорились продолжить диалог по этим темам», – заявил представитель немецкого кабмина Штефан Зайберт. Разговор длился, как сообщается, целых 50 минут.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (4)
    Во Франции отказались от продаж каноэ из-за плывущих через Ла-Манш мигрантов

    17 ноября 2021, 19:17

    Текст: Алексей Дегтярев

    Спортивные магазины «Декатлон» на севере Франции решили перестать продавать каноэ, так как мигранты постоянно пытаются добраться на них до Британии.

    Сеть магазинов объявила о прекращении продажи после того, как свыше 1 тыс. беженцев на лодках пересекли Ла-Манш, передает RT в своем Telegram-канале со ссылкой на Guardian.

    Отмечается, что это рекордный показатель за последнее время. Прошлый рекорд поставили также в ноябре 2021 года, тогда в Британию нелегально попали 853 человека через пролив. 

    Коментарии (2)
    В Совфеде предположили сроки сертификации «Северного потока – 2»

    17 ноября 2021, 14:02

    Текст: Наталья Ануфриева

    Процедура сертификации Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора может занять от двух до шести месяцев, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.

    Васильев заявил, что «сертификация – это процесс принятия решений на основе экспертных мнений», и это «не единовременный факт, это процедура: что-то проверяется в процессе строительства, что-то в процессе ввода в эксплуатацию», передает ТАСС.

    Он отметил, что «по времени это может занять от пары месяцев до полугода».

    Говоря о решении Федерального сетевого агентства Германии приостановить сертификацию, сенатор отметил, что, на его взгляд, этот шаг не является политически мотивированным, «речь идет о банальной передаче пакета документов и сверке их с существующим немецким законодательством».

    «Для сертификации газопровода «Северный поток – 2» необходимо создание компании-оператора газопровода в соответствии с законодательством Германии. Это означает передачу активов компании, базирующейся в Швейцарии, немецкой дочерней компании, которая и будет в дальнейшем являться оператором газопровода. Поскольку вокруг «Северного потока – 2» ведется множество политических игр и дискуссий, в целом рутинный, ничем не примечательный организационный шаг зазвучал в СМИ как важный политический дискурс», – пояснил Васильев.

    Напомним, регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2».

    В Кремле исключили связь энергетического кризиса в ЕС с реализацией «Северного потока – 2».

    Между тем стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгов в среду растет на 5%, впервые с конца октября она превысила 1150 долларов за 1 тыс.у кубометров.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (2)
    СК Белоруссии назвал действия силовиков Польши преступлением против человечества

    17 ноября 2021, 13:56

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Следственный комитет (СК) Белоруссии квалифицировал действия польских силовиков на границе с республикой как преступление против безопасности человечества.

    «Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия на территории белорусско-польской границы вблизи пункта пропуска «Брузги» и на нем. СК квалифицировал действия польских силовиков как преступление против безопасности человечества», – передает ТАСС сообщение ведомства.

    Ранее генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами. Во вторник Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии расценил действия польских силовиков на белорусско-польской границе как попытку прямой агрессии в отношении республики.

    До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.

    Вместе с тем, Белоруссия заявила о возросшем числе пострадавших мигрантов. Белорусские власти зарегистрировали применение польскими силовиками спецсредств против беженцев на белорусской границе, они сочли это насильственными действиями в отношении лиц, находящихся на территории другой страны.

    Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.  

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (6)
    Песков исключил связь энергетического кризиса в ЕС с реализацией «Северного потока – 2»

    17 ноября 2021, 12:40

    Текст: Алексей Дегтярев

    Европейский энергетический кризис и воплощение «Северного потока – 2» не зависят друг от друга, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Что касается энергетического кризиса, все-таки это два процесса, хотя и в одной области, но они не взаимозависимые», – заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Также он пояснил, что Кремль не видит политической подоплеки в решении о приостановке сертификации оператора газопровода.

    «В данном случае действительно существуют определенные протоколы, нормы европейского законодательства на этот счет. И компания-оператор готова выполнить все требования действующего законодательства с тем, чтобы как можно скорее запустить этот важный для всех проект», – пояснил Песков.

    Также представитель Кремля отметил, что рост поставок российского газа в Европу по существующим маршрутам зависит от дополнительных заявок и готовности Газпрома их выполнить.

    «Это вопрос прямых контактов получателей газа и поставщика газа, это чисто коммерческий вопрос», – указал он.

    Так Песов ответил на вопрос, означает ли задержка с сертификацией оператора газопровода «Северный поток – 2», что российская сторона может увеличить поставки.

    Напомним, регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2».

    Стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгов в среду растет на 5%, впервые с конца октября она превысила 1150 долларов за 1 тыс.у кубометров.

    Коментарии (2)
    Отказ Москвы от мигрантов на стройках назвали невозможным

    18 ноября 2021, 08:19

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Ничего плохого в отказе Москвы от труда мигрантов на стройках нет, однако подобное решение в условиях пандемии вряд ли возможно, считает руководитель московского бюро Международной организации по миграции – Агентства ООН по миграции Абдусаттор Эсоев.

    В среду мэр Москвы Сергей Собянин поручил уменьшить число мигрантов на стройках программы реновации в столице. По его словам, необходимо активнее привлекать россиян из ближайших регионов, повышать заработную плату, а также создавать достойные условия труда. Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов заявлял, что отказ от мигрантов должен быть поэтапным.

    «Это право каждой страны, с точки зрения нашей организации, – принимать такое решение. Но реально ли принимать такие меры на сегодняшний день – пандемия показала, что строительная отрасль пострадала», – передает РИА «Новости» слова Эсоева.

    Он также сомневается, что сейчас получится заменить мигрантов, являющихся на стройках разнорабочими, на жителей регионов России: «Не думаю, что это возможно».

    В то же время Эсоев отметил, что если мигранты не смогут найти работу в Москве, они попробуют найти другие рынки труда. «Основная масса приезжает у нас из Центральной Азии, сейчас другие рынки, насколько нам известно, открываются для этих граждан – Корея, Турция, ОАЭ. Ничего плохого здесь не видим», – сказал он.

    Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что власти Москвы подготовят план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов. 

    Коментарии (7)
    Захарова прокомментировала публикацию переписки Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ

    18 ноября 2021, 09:47

    Текст: Наталья Ануфриева

    Публикация переписки главы МИД Сергея Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ показывает, что Россия не саботирует переговоры в «нормандском» формате, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    Захарова пояснила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что публикация связана с тем, что в последнее время в Москве слышат обвинения в саботировании таких встреч по украинскому урегулированию.

    «Проблема в том, что эти оценки давали те, кто представляет страны, то есть это были не экспертные оценки, такое мнение высказывали люди, которые находились в контакте с российской стороной, вели эту переписку», – сказала она.

    По ее словам, официальные лица Франции и ФРГ знали позицию Москвы: «Ее можно по-разному оценивать, у каждой стороны есть на это право, но называть ее саботированием, блокадой переговорного процесса, блокировкой решения проблем просто невозможно».

    «Мы вчера опубликовали это достаточно уже поздно, мне кажется, это было часов семь-восемь вечера, примерно так. И пока я не видела реакции, надо подождать, у них сейчас еще только ранее утро, начнется рабочий день, я думаю, что, наверное, какая-то будет реакция», – отметила Захарова.

    По ее словам, «она (реакция) должна быть, потому что материалов много, у журналистов наверняка там вопросов, я имею в виду в этих странах, уже поднакопилось за ночь, поэтому будем ждать этой реакции».

    Напомним, накануне в МИД представили дипломатическую переписку Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажения позиции Москвы, касающейся «нормандской» встречи глав ведомств.

    До этого главы МИД Франции и ФРГ согласились сохранить «нормандский формат» на уровне глав МИД. Стороны работают над тем, чтобы организовать встречу с участием Лаврова.

    Коментарии (1)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •