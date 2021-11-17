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На Украине допустили признание Крыма российским в ЕС
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Россия может добиться признания Крыма со стороны Евросоюза (ЕС), снятия санкций и быстрого запуска «Северного потока – 2» на фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, считает украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
Жданов пишет в колонке для издания «Главред», что ситуацию с беженцами якобы спровоцировала Москва, передает РИА «Новости».
«Для (президента России Владимира) Путина миграционный кризис – это многоходовка. У него свои цели и задачи: заставить Европу сертифицировать и быстро запустить в работу «Северный поток – 2»; заставить Европу снять санкции; заставить Европу признать Крым российским; заставить НАТО надавить на Украину с тем, чтобы она выполняла «Минск» (но это маловероятно); самая интересная цель Путина – довести ситуацию до абсурда, устроить маленькую перестрелку (...), ведь это очень скомпрометирует Евросоюз. И если эта компрометация удастся, Путин сможет выдвигать любые требования», – пишет он.
Однако эти «планы» вряд ли осуществятся из-за жесткой позиции Польши по отношению к мигрантам и смены руководства в Германии, но вероятность все же есть. Поэтому, считает Жданов, Москва победит, если Брюссель согласится вывезти беженцев вглубь территории ЕС.
«В этом случае Россия будет «на белом коне», получит все свои преференции», – заключил полковник запаса.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
Эксперт указал на блеф Зеленского в вопросах угля
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«Импортных объемов угля Украине хватит на несколько недель. Подобные поставки должны идти постоянно, иначе страну ждут большие проблемы», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее лидер Украины Владимир Зеленский назвал ложью информацию о возможности веерных отключений электроэнергии и пообещал украинцам семь кораблей «Панамакс» с углем.
«Украина хотела заключить контракты на покупку угля с тремя странами – ЮАР, Польшей и США. Откуда точно идут суда «Панамакс», мы не знаем. Также есть информация о том, что этот уголь закуплен компанией ДТЭК, принадлежащей олигарху Ринату Ахметову. То есть Зеленский, вероятно, пиарится на чужом угле и блефует», – рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, Украина оказалась в сложном положении из-за того, что летом не закупала уголь и не готовилась к зиме, не выделив достаточное количество средств.
«К началу отопительного сезона они должны были подготовить порядка 3 млн тонн угля на разных ТЭС, а вместо этого запаслись объемом около 500 тыс. тонн угля. Естественно, этого недостаточно, ведь подобные объемы потребляются очень быстро, – считает собеседник. – Учитывая все это, объемов угля с семи кораблей «Панамакс» им хватит примерно на несколько недель и не факт, что до конца текущего года. Подобные поставки должны идти постоянно, на протяжении всего отопительного сезона, иначе Украину ждут большие проблемы».
«Более того, есть все основания полагать, что стоимость угля, который сейчас идет на кораблях к Украине, завышенная, – полагает Юшков. – Учитывая, что свободный уголь на рынке практически отсутствует, потому что европейцы сами его активно скупают, Украина буквально скребет по сусекам. В условиях возросшего спроса на этот вид энергии цены на него бьют новые рекорды. Поэтому за свободные объемы угля приходится много платить и даже искать его по всему миру, чуть ли не в Австралии».
«Ладно бы еще дефицит был только в одном сегменте энергетики, но на Украине проблемы и с запасами газа, – пояснил эксперт. – К началу отопительного сезона они накопили примерно 18 млрд кубометров, чего должно было бы теоретически хватить, но из этих объемов примерно четверть принадлежит иностранным компаниям, которые явно не собираются продавать этот газ украинским потребителям».
«Они закачали газ в ПХГ Украины для того, чтобы в разгар отопительного сезона, когда в Европе наступят холода и еще больше поднимутся цены на энергоносители, достать эти объемы и продать европейцам. Теоретически если Украина захочет, она может купить эти объемы, но скорее всего европейские частные трейдеры могут сильно завысить цену», – уточнил Юшков.
«Получается, что сейчас у Украины дефицит газа и угля. При этом один вид энергии нельзя заменить другим. Поэтому им срочно нужно изыскивать деньги, чтобы подписывать контракты на гораздо большие объемы поставок угля вместо разовых объемов. Сейчас, конечно, они немного отбились от энергокризиса, но что будет дальше – неизвестно», – подытожил эксперт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью информацию о возможности веерных отключений электроэнергии на Украине в текущем отопительном сезоне и заверил, что государство успешно преодолевает вызов с дефицитом угля.
Он добавил, что недостатка угля в стране не будет. «Государство успешно преодолевает вызов недостатка угля. Недостатка не будет. Кроме нашего украинского угля, будет семь кораблей «Панамакс», которые уже направляются на Украину и прибудут в порты в ближайшее время», – указал он. Зеленский также заверил, что уголь, который доставят морем, полностью покрывает потребность энергетической сферы Украины до конца года. Позже выяснилось, что уголь закуплен компанией ДТЭК, принадлежащей через компанию System Capital Management богатейшему бизнесмену Украины Ринату Ахметову.
Накануне глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. О возможности веерных отключений электричества заявил и мэр Киева Виталий Кличко. В то же время, по данным Минэнерго Украины, за неделю запас угля на украинских ТЭС снизился на 21,1% и составил 378 тысяч тонн, при этом гарантированные запасы должны находиться на уровне 758,3 тыс. тонн.
Ранее на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС. В прошлую пятницу власти Украины заявили о состоянии «энергетической войны» с Россией. По состоянию на 4 ноября на Украине не работало более половины энергоблоков на ТЭС. В конце октября глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что с 1 ноября Россия остановила поставки энергетического угля на Украину. В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. Казахстан опроверг заявление Киева о блокировке Россией транзита угля на Украину.
Депутат Рады Алексей Гончаренко констатировал, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем грозят Украине веерные отключения электроэнергии.
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На Украине заявили о прекращении газообеспечения пяти городов с запуском «Северного потока – 2»
С запуском «Северного потока – 2» пять украинских городов останутся без газоснабжения, а транзит топлива в ЕС значительно сократится, заявила компания «Оператор ГТС Украины».
«В результате (запуска «Северного потока – 2» – прим. ВЗГЛЯД) пять городов на украинско-российской границе сразу потеряют газоснабжение, а способность Украины импортировать газ из европейских стран значительно ограничится… Каждый запуск газопровода Газпрома в обход Украины уменьшал использование украинской ГТС для транзита. Есть значительный риск, что запуск «Северного потока – 2» приведет к аналогичным последствиям, а украинский маршрут окончательно потеряет транзитные объемы российского газа», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
«Оператор ГТС Украины» добавил, что после запуска газопровода Украина лишится виртуального реверса газа, обеспечивавшего в этом году почти 90% импорта.
«Нам будет недоступен виртуальный реверс, обеспечивший в этом году почти 90% импорта газа на Украину. Европа, вероятно, потеряет возможность пользоваться украинскими хранилищами газа, в которых, напомним, в 2020 году хранилось около 10 млрд кубометров газа европейских компаний», – заявили в компании.
Во вторник сообщалось, что приостановка сертификации газопровода «Северный поток – 2» связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента.
В ЛНР назвали истеричной реакцию Киева на решение Путина помочь Донбассу
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«Именно украинские власти добивались затягивания экономической удавки на шее Донбасса. А сейчас им очень обидно, потому что Россия разрушила их план», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник. Ранее в ответ на указ лидера России об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР в Киеве заявили о создании Москвой условий для «взрывной интеграции» республик.
«Указ о гуманитарной поддержке – это серьезный шаг вперед для сохранения экономического потенциала Донбасса, а как максимум – для его развития и расширения возможностей по привлечению дополнительных технологий и инвестиций», – считает представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске Родион Мирошник.
«По сути, производители из ДНР и ЛНР становятся полноценными игроками на российском экономическом рынке, – пояснил он. – В ближайшее время парламентам республик нужно будет еще поработать для большей синхронизации законодательства, действующего в этой сфере. Важно, чтобы этот механизм заработал в ближайшие недели».
«Донбасс всегда был крупным промышленным регионом, поэтому благополучие граждан республик зависит от эффективной работы экономики, – отметил Мирошник. – Надеюсь, что наши крупные производители – в первую очередь в металлургической и машиностроительной отраслях – станут локомотивом развития экономики Донбасса. В случае успешной реализации механизма это позитивно отразится и на налогах, и на мерах социальной защиты, которые необходимы в условиях экономической блокады региона».
«А что касается заявления бывшего главы МИД Украины Павла Климкина, то, как лицо совершенно безответственное, он может заявлять все, что угодно, – уверен собеседник. – При нем украинская сторона сделала все, чтобы оттолкнуть от себя Донбасс. В результате регион был вынужден искать варианты спасения где угодно, но только не со стороны Украины, которая является недоговороспособной и агрессивной страной. Именно украинские власти добивались затягивания экономической удавки на шее Донбасса. А сейчас им очень обидно, что указ Путина о гуманитарной поддержке разрушил их план. Отсюда – такие истеричные заявления».
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР, а также поручил допустить к участию в госзакупках товары из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
«Правительству РФ в месячный срок обеспечить в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений <...> допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районов, в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц», – говорится в документе.
Как отмечается в указе, решение об оказании поддержки было принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов ДНР и ЛНР и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».
В ответ на это бывший глава МИД Украины Павел Климкин выразил мнение, что власти России своим решением об отмене квот на экспорт и импорт товаров из ДНР и ЛНР создают возможности для «взрывной интеграции» неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что указ Владимира Путина о гуманитарной поддержке Донбасса противоречит минским договоренностям.
Ранее президент Владимир Путин отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
На минувшей неделе украинские силовики расширили географию артобстрелов республик Донбасса, используя запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение. В конце октября Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». После этого США предупредили ЕС, Германию, Францию и Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе.
В Раде предупреждали о возможности уничтожения Украины в случае агрессии Киева в Донбассе. В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
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Лукашенко пересказал разговор с Меркель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время прошедшего в понедельник телефонного разговора предложил и. о. канцлера ФРГ Ангеле Меркель варианты разрешения миграционного кризиса на белорусско-польской границе, она обсудит их со странами Евросоюза (ЕС).
В ходе разговора Лукашенко и Меркель была затронута проблематика вокруг беженцев и обстановки на границах. Стороны договорились, что пока не будут озвучивать конкретные подробности, Меркель взяла паузу, чтобы обсудить соответствующий вопрос с членами ЕС. После должен состояться еще один телефонный разговор, передает слова Лукашенко БелТА.
«Первый вопрос (который обсуждался во время разговора) – беженцы, эскалация на государственной границе. Мы пришли к единому мнению, что эскалация никому не нужна – ни Европейскому союзу, ни Беларуси», – сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что «допустить эскалации, как бы кому-то этого ни хотелось, вплоть до горячего столкновения, мы не можем».
«Да мы никогда и не шли на эту эскалацию», – добавил президент.
Он также сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты готовы подключиться к урегулированию ситуации с беженцами: «Руководство этой страны имеет большой опыт работы с беженцами, они уже принимали участие в развязке подобных вопросов в мире и работали с тысячами беженцев».
Ранее сообщалось, что в связи с наплывом мигрантов Польша построит новый 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией. Президент Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией.
Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.
Между тем мигранты на польской границе стали заболевать ОРВИ. Президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, ночью там минусовая температура.
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Минобороны Белоруссии: Можно сказать, что мы имеем комплексы «Искандер»
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Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью Al Jazeera заявил, что хотел бы иметь у себя свои комплексы «Искандер», но при необходимости российские могут быть размещены в республике под конкретные задачи.
«Искандер» – это очень хороший ракетный комплекс. Эта работа по поручению главы государства проводилась и проводится в военных ведомствах. На сегодняшний день мы видим, что Российская Федерация практически закончила перевооружение на данный ракетный комплекс и мы тоже хотим его у себя иметь. Хотя можно сказать, что мы его уже имеем. Не выдам вам я сильно военную тайну, у нас есть региональная группировка войск, в состав которой также входит этот ракетный комплекс, который, если понадобится и если будет необходимость, прибудет на нашу территорию и будет с нами выполнять задачи», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее Хренин заявил, что Минск пока не считает нужным размещать российские военные базы в Белоруссии, несмотря на активизацию НАТО на западной границе.
Мигранты на польской границе стали заболевать ОРВИ
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Ближневосточные мигранты жалуются белорусским медикам на кашель и чихание, сообщила представитель гродненского погранотряда Надежда Масевич.
«Было несколько обращений с симптомами простуды. Кроме взрослых, есть проблемы и у детей. Помощь всем оказывают врачи, которые находятся на месте», – передает РИА «Новости» слова Масевич.
Ранее сообщалось, что в связи с наплывом мигрантов Польша построит новый 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией.
Глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.
Напомним, в субботу президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, там ночью минусовая температура.
В Белоруссии исключили размещение военной базы России
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью Al Jazeera заявил, что Минск пока не считает нужным размещать российские военные базы в Белоруссии, несмотря на активизацию НАТО на западной границе.
«А зачем они (базы России) нам здесь нужны? У нас есть Союзное государство, региональная группировка войск, в которую входит вся армия Вооруженных сил Республики Беларусь и часть сил и средств Российской Федерации, которых, по нашим расчетам, вполне достаточно. Если будет необходимость, Россия совсем рядышком. Они все будут на нашей территории. А размещать дополнительно какие-то авиационные и еще какие-то базы – они не нужны», – приводит его ответ на соответствующий вопрос ТАСС.
Ранее сообщалось, что минобороны России и Белоруссии усилили взаимодействие на фоне обстановки в Европе.
Лукашенко раскритиковал недовольных Меркель «мерзких беглых оппов»
Беглая белорусская оппозиция не хочет разрешения миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Казалось бы, все люди уже хотят развязки этой. Только не наши мерзкие беглые оппы, которые там находятся (в странах ЕС – прим. ВЗГЛЯД). После нашего разговора с [и. о. канцлера Германии] Меркель они просто взбесились. Они канцлера Германии исполосовали вдоль и поперек: и такая, и сякая, и зачем тебе надо было разговаривать с этим диктатором», – передает его слова «БелТА».
Лукашенко задался вопросом, о чем же в первую очередь беспокоится сбежавшая оппозиция: о застрявших на границе людях и скорейшем разрешении сложившейся ситуации любым способом или о «борьбе с режимом». «Встает вопрос: вы людей защищаете и готовы сегодня воспользоваться любой помощью или у них вопрос «рэжыма Лукашенка»? Ну да, режим Лукашенко. И с этим режимом вам придется иметь дело, господа оппы и другие, сидящие там за границей и подкармливаемые рукой Соединенных Штатов Америки прежде всего», – заявил глава республики.
Ранее Лукашенко во время прошедшего в понедельник телефонного разговора предложил и.о. канцлера ФРГ Ангеле Меркель варианты разрешения миграционного кризиса на белорусско-польской границе, она обсудит их со странами Евросоюза (ЕС).
Ранее сообщалось, что в связи с наплывом мигрантов Польша построит новый 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией. Президент Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией.
Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.
Между тем мигранты на польской границе стали заболевать ОРВИ. Президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, ночью там минусовая температура.
Украина выразила протест из-за указа Путина
Украина направила России ноту протеста из-за указа президента Владимира Путина о признании сертификатов о происхождении товаров, выданных на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, заявили в МИД страны.
В документе указывается, что Киев рассматривает подписание Путиным указа «как грубое вмешательство во внутренние дела Украины, нарушение ее законодательства и норм международного права», передает РИА «Новости».
Указывается, что действия Москвы якобы противоречат обязательствам по Минским соглашениям и договоренностям в рамках «нормандского формата». Украина также усматривает в признании сертификатов целенаправленную политику по затягиванию территорий Донбасса в «экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство» России.
Киев продолжит консолидацию международной поддержки Украины, чтобы «заставить Россию отказаться от деструктивных действий».
Напомним, Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР, а также поручил допустить к участию в госзакупках товары из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин выразил мнение, что власти России своим решением создают возможности для «взрывной интеграции» неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что указ Владимира Путина о гуманитарной поддержке Донбасса противоречит минским договоренностям.
Российский лидер отмечал, что Москва никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Россия якобы готовит «военное вторжение на Украину».
Представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «именно украинские власти добивались затягивания экономической удавки на шее Донбасса, а сейчас им очень обидно, потому что Россия разрушила их план».
В ЕС предложили создать силы быстрого реагирования
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Борель сообщил, что предложил государствам-членам союза создать силы быстрого реагирования в составе пяти тыс. человек для решения оперативных задач.
«Чтобы эффективно реализовывать задачи по противостоянию современным вызовам, мы должны действовать. Я предложил странам создать силы быстрого реагирования в составе пяти тысяч, чтобы решать оперативные задачи», – приводит его слова РИА «Новости».
Также он заявил, что страны ЕС согласились продолжить работу над оборонной программой «Стратегический компас», чтобы завершить ее подготовку к саммиту союза в марте 2022 года.
Боррель на заседаниях в понедельник и вторник впервые представил странам-членам Евросоюза финальный проект оборонной стратегии «Стратегический компас».
Министры обороны и иностранных дел Европейского союза в понедельник и вторник обсуждали в Брюсселе общую стратегию в области обороны и безопасности на ближайшие годы, соответствующий проект документа под названием «Стратегический компас» был ранее представлен внешнеполитической службой ЕС. Предложение о создании сил быстрого реагирования войдет в итоговый проект программы, которую планируют утвердить на саммите ЕС в марте 2022 года.
Ранее сообщалось, что Боррель в скором времени представит еврокомиссарам концепцию, представляющую основу совместных военных действий блока за рубежом.
Украина и Британия заявили о нежелании враждовать с Россией
Министры обороны Украины и Великобритании Алексей Резников и Бен Уоллес в совместном заявлении заверили, что у британского и украинского правительств «нет желания быть враждебными» к России.
В заявлении говорится, что в Киеве и Лондоне не хотят предпринимать попытки «каким-либо образом стратегически окружить или подорвать» Россию. Однако власти Украины и Великобритании «озабочены усилением военного присутствия и военной активностью России на границе с Украиной».
При этом подчеркивается, что «государственный суверенитет и территориальная целостность Украины неоспоримы». Указывается, что «Великобритания стоит плечом к плесу с украинским народом и будет придерживаться своей решимости его поддерживать». «Мы непоколебимы в этой поддержке и вместе остаемся бдительными и едиными в защите своих общих ценностей и свобод», – приводит РИА «Новости» текст заявления.
Сообщается, что встреча стала следующей фазой двустороннего сотрудничества по наращиванию оборонных возможностей Украины и повышению интероперабельности. Уоллес находится с визитом на Украине, он также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году». В Кремле указывали, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе
Президенты России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко по телефону обсудили ситуацию на белорусско-польской границе, а также внеплановые учения Украины и США у границ России.
«В ходе разговора лидеры стран прежде всего обсудили ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства. Еще одной темой разговора стала ситуация на Украине и внеплановые учения Украины и США у границ Российской Федерации и в Черном море», – передает «БелТА».
Лукшенко рассказал Путину также о своем разговоре с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель.
Ранее сообщалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
Лавров резко ответил на обвинения президента Литвы о причастности Москвы к кризису с мигрантами
Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал лживыми заявления президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что якобы мигранты попадают в Белоруссию через Москву.
Ранее глава Литвы связал Россию с миграционным кризисом в Белоруссии.
«При всем уважении к президентам суверенных государств, я не хочу комментировать эти лживые утверждения, которые уже не первый раз произносятся, и не только по этому поводу – «за всем стоит Москва, везде видна рука Москвы». Ни единого факта не приводится», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Также Сергей Лавров заявил, что Польша бесчинствует, а Брюссель применяет двойные стандарты, ставя себя в неудобное положение. Российский политик напомнил, что во время средиземноморской волны мигрантов ЕС пытался решить вопрос сообща.
Ранее посетивший лагерь беженцев представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо заявил, что ситуация на границе катастрофическая.
На границе Белоруссии и Польши уже больше недели находятся беженцы, которые образовали там стихийный лагерь. Собрались около 2 тыс. человек. В понедельник часть из них перебрались в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник попытались прорваться через границу. Польская сторона применяла спецсредства. На приграничной территории введен режим чрезвычайного положения.
Европейские страны обвинили в создании миграционного кризиса Минск, который отвергает все обвинения. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что страна больше не будет сдерживать поток мигрантов в страны ЕС из-за санкций Запада.
Варшава обвинила белорусских офицеров в нападении на польскую границу
Офицеры белорусских служб участвовали не только в планировании, но и в самой атаке мигрантов на границу Польши, заявил главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик.
Шимчик заявил, что «офицеры белорусских служб принимали активное участие как в планировании, так и в самой операции». Он указал, что у мигрантов были шумовые гранаты и слезоточивый газ. По словам коменданта, «не случайно на границе сначала появляются дети, а потом исчезают», это «подготовленная и хорошо спланированная акция», передает ТАСС со ссылкой на Polsat.
Он полагает, что люди, которые «бросали камни», были «хорошо обучены и имеют опыт в различных столкновениях», прошли «подготовку в Белоруссии, но среди самых агрессивных людей были офицеры белорусских служб». По словам Шимчика, многие нападавшие были в масках, что делает их идентификацию невозможной.
Прокуратура Польши начала расследование по факту нападения на сотрудников полиции во время атаки мигрантов на польско-белорусской границе. В результате атаки пострадали 12 человек, в том числе девять полицейских. Их ранения – это результат попадания по полицейским камнями. Как заявил Шимчик, в результате удара таким тяжелым предметом человек может умереть. Поскольку из-за расстояния распыление газа не дало никакого эффекта, польские силовики решили использовать в ответ водометы. Польша «перебросила туда очень большие силы контртеррористических подразделений», это «офицеры, наиболее подготовленные в польской полиции для ведения боевых действий с применением огнестрельного оружия», сказал Шимчик.
Напомним, сообщалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Также сообщалось о серьезном ранении польского полицейского, сдерживавшего атаку мигрантов. Польша пригрозила применить оружие на границе с Белоруссией.
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Нафтогаз призвал США ввести санкции против немецкой «дочки» Nord Stream 2 AG
«Нафтогаз Украины» просит США наложить санкции к создаваемой в Германии «дочке» Nord Stream 2 AG, чтобы не допустить сертификацию оператора газопровода «Северный поток – 2», заявил глава компании Юрий Витренко.
«Призываем правительство США наложить предусмотренные законодательством США санкции на оператора «Северного потока – 2», о создании которого заявляет Газпром», – написал он в своем Facebook.
Вместе с тем Витренко назвал «юридическим трюком» создание Nord Stream 2 AG «дочки» в ФРГ для сертификации оператора «Северного потока – 2».
«Из хороших новостей – сертификация «Северного потока – 2» приостановлена. Однако все не столь однозначно. Газпром прибегает к юридическим трюкам. Газпром заявил немецкому регулятору о намерениях создать дочернюю компанию в Германии, которая будет вроде бы независимым оператором трубопровода «Северный поток – 2», причем только той его части, расположенной на территории Германии. Это насмешка над европейскими правилами. Это не соответствует ни духу, ни букве европейского законодательства по сертификации газопроводов», – заявил глава «Нафтогаза».
Напомним, во вторник стало известно о приостановке сертификации оператора «Северного потока – 2».
Приостановка сертификации газопровода «Северный поток – 2» связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента, сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии.