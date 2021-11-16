Украинский эмигрант покорил аргентинцев блюдами советской кухни

Выходец с Украины Дмитрий Светличный рассказал газете La Nacion, как смог покорить аргентинцев блюдами из советского прошлого. Посетители чаще всего заказывают борщ, блины и котлеты по-киевски.

Светличный и его мама переехали в Аргентину в 1998 году. Они плохо знали язык, брались за любую работу, а через несколько лет открыли небольшой ресторан в Буэнос-Айресе.

«Я никогда не видел себя поваром, но занялся жаркой мяса, а мама понемногу начала предлагать русские блюда. Со временем стейк стали заказывать все реже, а блины все чаще: у аргентинцев отличный вкус», – цитирует РИА «Новости» Светличного.

У посетителей ресторана большим спросом пользуются борщ, котлеты по-киевски, салат оливье и колбаски с домашней квашеной капустой. По словам ресторатора, по вкусу пришлись местным жителям и вареники с картофельной начинкой, и пельмени со сметаной.

При этом жители Буэнос-Айреса оценили идею пить вместо вина водку, говорится в статье. Домашний алкоголь также стал изюминкой заведения.

По словам Светличного, он не планировал открывать заведение с национальным колоритом, но очень быстро заметил, что гости предпочитают те блюда, которые «мама ему готовила, когда он был ребенком».

Ранее пользователь китайского портала WeChat рассказал о впечатлениях от посещения российских столовых – на его взгляд, в России «культура» этих заведений шагнула далеко вперед.