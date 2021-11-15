Стартовал конкурс по отбору соцрекламы для бесплатного размещения в Сети

Автономная некоммерческая организация «Институт развития интернета» (АНО «ИРИ») с 15 ноября начинает прием заявок на Конкурс по отбору проектов социальной рекламы для некоммерческих организаций.

Заявки можно будет подать на сайте до 7 декабря, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

Летом этого года правительство наделило АНО «ИРИ» функциями Оператора социальной рекламы в рамках реализации положений Федерального закона №124-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе». Оператор координирует вопросы распространения социальной рекламы на сетевых ресурсах, в том числе следит, чтобы ее доля составляла до 5% от общего объема рекламы на площадке.

Победители конкурса проектов соцрекламы получат возможность проведения федеральных рекламных кампаний в Сети на ведущих ресурсах: «Яндекс», VK Group, Rambler Group – начиная с февраля 2022 года. Производством рекламы занимаются организации-заявители, ИРИ проводит кампанию, используя готовые материалы. Победители получат от 100 млн показов.

«Для некоммерческого сектора это дополнительная возможность эффективного и централизованного продвижения проектов на интернет-площадках. При этом мы самостоятельно проведем оценку рекламных материалов, разработаем медиаплан размещения, наиболее подходящий под тематику и задачи кампании, подберем необходимые форматы размещения, произведем размещение рекламной кампании в Сети», – рассказал заместитель гендиректора ИРИ по социальной рекламе Андрей Воронков, добавив, что от победителя конкурса потребуются только рекламные баннеры и лендинг.

Участники конкурсного отбора предоставляют раскадровку баннеров, а также ссылку на лендинг или макет лендинга и другую информацию о проекте. Под лендингом понимается сайт, его часть или специально созданная страница.

Проекты будут приниматься по нескольким социально ориентированным направлениям. Среди них – поддержка людей с ограниченными возможностями, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пожилых, развитие и поддержка паллиативной помощи, профилактика социального сиротства, поддержка экологии, противодействие домашнему насилию и другие.

«Мы провели исследование паспортов государственных социальных программ, экспертный опрос представителей социально ориентированных НКО и всероссийский соцопрос населения, которые позволили выбрать десять тематических линий, наиболее востребованных на государственном уровне, в профессиональной среде и обществе», – пояснил Андрей Воронков выбор тем.

Конкурсный отбор включает несколько этапов. На первом независимые эксперты оценивают значимость и масштаб социальной рекламы, ее ориентацию на массовую аудиторию, оригинальность и корректность рекламного сообщения, креативность и новизну идеи, а также сайт, на который будет переходить пользователь при взаимодействии с рекламным баннером.

Окончательное решение по выбору финалистов принимает комиссия по отбору проектов социальной рекламы.

После этого АНО «ИРИ» направляет победителям медиаплан для подготовки финальных рекламных материалов исходя из требований площадок. Материалы необходимо предоставить в течение двух-трех недель, нарушение сроков влечет расторжение договора и отказ от проведения рекламной кампании.

Ознакомиться с предварительной формой заявки уже можно на сайте Оператора в разделе «Документация». Положение о проведении конкурса будет опубликовано 15 ноября 2021 года.