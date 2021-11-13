Определились победители «Большой перемены» в «Артеке»

В Международном детском центре «Артек» в Крыму завершился финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» (проект АНО «Россия – страна возможностей») для учеников 9–11 классов, победителями стали 600 старшеклассников.

Финал проходил с 9 по 13 ноября. Финалистов «поздравили первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, помощник президента России Андрей Фурсенко, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и партнеры проекта, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Неважно, выиграли вы или нет, – вы вступили в большую семью. На протяжении этих дней все говорили о том, что «Большая перемена» – это не просто конкурс, это целое сообщество. «Большая перемена» – это настоящая семья: семья, где вас всегда ждут, где вам всегда рады, где всегда есть место вашему таланту, где вас ценят и где всегда и во всем поддерживают. «Большая перемена» – все только начинается», – сказал Кириенко.

Он выразил благодарность команде «Артека», отметив, что лагерь стал настоящим домом для «Большой перемены». «Но поскольку, к сожалению, не все участники сообщества смогут приехать в «Артек», мы договорились, что в каждом регионе хотя бы один детский летний лагерь должен стать лагерем «Большой перемены», – заявил Кириенко.

Он пообещал, что в конкурсе будет появляться все больше проектов, которые позволят наставникам работать вместе с учениками и с родителями. «С этого года для участников «Большой перемены» будут открыты двери уникального арт-кластера «Таврида»: они смогут побывать и на фестивале «Таврида.АРТ» вместе с родителями, и на сменах «Тавриды» в течение всего лета. На реализацию проектов участников будут выделяться дополнительные средства, помимо призов основного конкурса: авторы лучших проектов смогут получить грантовую поддержку Росмолодежи и реализовать свою мечту», – добавил он.

Кириенко подчеркнул, что конкурс и дальше будет развиваться в соответствии с идеями, предложенными самими участниками. «Некоторые решения, которые вы придумали и предложили, теперь точно будут реализованы. Во-первых, всех финалистов и полуфиналистов «Большой перемены» ждет большое путешествие по всей стране в рамках проекта «Больше чем путешествие». Во-вторых, по вашему предложению для выпускников, то есть для тех, кто будет учиться в одиннадцатом классе в этом году, будет открыта возможность участвовать в студенческом конкурсе «Твой Ход», – заявил он.

«А для тех, кто уже окончил школу и поступил в вуз, но не хочет расставаться с сообществом «Большая перемена», будет возможность продолжать участвовать в проекте и создавать клубы «Большой перемены» в высших учебных заведениях нашей страны. Еще одна ваша идея, которая будет реализовываться, и за это уже взялась компания VK – создать мобильное приложение «Большая перемена» и отдельный миниApp во «ВКонтакте», – перечислил Кириенко.

Кроме этого, участники «Большой перемены» получат возможность наряду с основными заданиями конкурса проходить дополнительные треки от крупнейших кампаний-партнеров таких, как РЖД, Роскосмос, Росатом, Сбербанк. За победу в этих треках крупнейшие российские компании будут награждать конкурсантов призами, главными из которых станут стажировки и возможность дальнейшего трудоустройства.

Победителями «Большой перемены» стали 300 одиннадцатиклассников – они получат по 1 млн рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. 300 учеников 9–10 классов – по 200 тыс. рублей, которые они смогут направить на образование и саморазвитие. Также на финале конкурса в «Артеке» по итогам рейтинговой оценки были объявлены 30 лучших школ «Большой перемены», которые получат по 2 млн рублей на развитие образовательной среды. Решение, на что потратить полученные средства, администрации школ будут принимать вместе с учащимися.

Еще одним предложением участников конкурса, которые было реализовано в рамках финала уже в этом году, стало введение новой традиции – торжественной передачи знамени «Большой перемены» лучшей школе из числа 30 победителей. В этом году ей стала «Гимназия №1» города Новороссийск.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что «основная цель платформы – дать возможности для самореализации всем жителям страны независимо от их возраста, профессии или региона, в котором они проживают». «На протяжении всех дней финала участники проходили тесты на нашем стенде и получали рекомендации по выбору своей дальнейшей траектории развития и наиболее подходящих им проектов платформы после окончания школы», – сказал он.

«Мы будем рады видеть финалистов и победителей «Большой перемены» среди участников таких наших проектов, как фестиваль «Российская студенческая весна», олимпиада «Я – профессионал», и, конечно, на студенческих треках конкурсов «Лидеры России», «Мастера гостеприимства» и «Флагманы образования». Уверен, для финалистов и победителей «Большой перемены» все только начинается, и мы рады предоставить им возможности идти дальше и двигаться вперед», – заявил он.

Церемонию закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» завершило выступление группы «Руки вверх» и фейерверк над Артек-Ареной.

Напомним, президент Владимир Путин обратился с приветственным словом к участникам всероссийского конкурса «Большая перемена» в «Артеке», и поздравил тех, кто добрался до финала. Кириенко сообщил, что в техзадания по капремонту школ или по строительству новых заведений планируется закладывать создание отдельного пространства для участников всероссийского конкурса.