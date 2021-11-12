В Госдуме назвали главные цели введения законов о QR-кодах

«Законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте предполагают защитить не только тех, у кого уже есть вакцинация, но и тех, кто не хочет по каким-то причинам прививаться, поскольку ограничения препятствуют заражению», – сказал газете ВЗГЛЯД глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, комментируя внесенные в Госдуму законопроекты о QR-кодах.

«Законопроект вводит ограничения с помощью сертификата с QR-кодом. Первый законопроект вносит изменения в то, что касается использования этих сертификатов на авиационном и железнодорожном транспорте. Речь идет только о междугородних и международных переездах. Он не касается пригородного транспорта, электричек», – пояснил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

«Второй законопроект вносит изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Он регламентирует правила посещения мест общего пользования: театров, кинотеатров, ресторанов, музеев и так далее», – указал парламентарий.

Сертификат с QR-кодом можно будет получить либо в электронном варианте, либо в бумажном, пояснил депутат. «Соответственно, в электронном – на «Госуслугах», в бумажном – в МФЦ либо в органах исполнительной власти. Их можно будет получить либо после вакцинации, либо тем, кто переболел не более полугода назад. Люди, у которых есть медицинский отвод, могут показать справку о медотводе», – рассказал глава профильного комитета Госдумы.

По сути, ничего нового эти законопроекты не вводят, отметил Хубезов. «В подавляющем большинстве наших регионов уже введены эти ограничения», – подчеркнул депутат.

«Главная цель этих законопроектов – защитить жизнь и здоровье наших граждан. Все мы видим, какая эпидемиологическая ситуация, какая сложная ситуация, связанная с ростом заболеваемости и ростом смертности. Самое главное, что принимаемые меры защищают не только тех, у кого уже есть вакцинация, либо тех, кто недавно переболел, но и тех, кто не хочет по каким-то причинам вакцинироваться, тоже защищает, поскольку ограничения препятствуют заражению», – отметил депутат Хубезов.

В пятницу правительство направило в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и общественном транспорте. Предложение выдвинуто в качестве экстренной меры на фоне сложной эпидемиологической ситуации с COVID.

Как уже указывалось выше, законопроект предполагает: совершеннолетние россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, общепит и ТЦ только при предъявлении либо QR-кода о прививке, либо справки о перенесенном коронавирусе, либо справки с медотводом. До 1 февраля, если перечисленных документов не будет, то можно предъявить отрицательный ПЦР-тест, а после указанной даты такая возможность останется только у граждан с медотводом.

Ничего не нужно предъявлять при посещении аптек, продуктовых магазинов и торговых мест с товарами первой необходимости.

Решение об использовании кодов и перечень объектов, куда осуществляется допуск по ним, утвердят власти регионов. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года, указывается в документе.

Еще один законопроект, который внесен на рассмотрение, касается передвижения на самолетах международных и внутренних направлений и междугородних поездах за исключением электричек.

Пассажирам придется предъявлять QR-код, медотвод или справку о перенесенном коронавирусе. По-прежнему, как указывается в документе, до 1 февраля будет достаточно ПЦР-теста. Отмечается, что такие же требования распространяются на иностранцев, передвигающихся по территории России.

Позже вице-премьер России Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства сообщила, что при введении QR-кодов переходный период в России продлится до 1 февраля 2022 года. Власти дают россиянам время, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы.

На следующей неделе комитет Госдумы по охране здоровья может рассмотреть законопроект о введении QR-кодов на транспорте, в общепите, магазинах, сообщил источник «Интерфакса».

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