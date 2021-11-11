Луганск обвинил Киев в блокировании разрешения конфликта в Донбассе

Позиция делегации Украины не позволяет участникам Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе добиться результатов ни на одном из переговорных треков, заявил полномочный представитель Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах, глава МИД республики Владислав Дейнего.

«Все наши попытки подтолкнуть Украину к обсуждению мирного политического урегулирования конфликта снова остались без ответа», – говорится в заявлении Дейнего, которое опубликовано в Telegram-канале МИД ЛНР.

Как сообщил полпред ЛНР на минских переговорах, главным предметом обсуждения на состоявшемся в среду заседании Контактной группы стали грубые нарушения украинской армией действующих договоренностей, а также «откровенные милитаристские заявления украинских представителей в СМИ». «Несмотря на всю милитаристскую риторику в СМИ, Украина не решается заявить о выходе из Минских соглашений и переговорного процесса. С какой целью тогда Киев предельно нагнетает обстановку в информационном пространстве, подкрепляя это актами агрессии? Этот вопрос был трижды задан украинским представителям и трижды они уклонились от ответа», – рассказал полпред ЛНР.

Дейнего отметил, что украинская делегация проявила нежелание продвигаться в вопросах политического урегулирования, работа на гуманитарном и экономическом треках также не принесла результатов.

Накануне полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Киев в нагнетании напряженности в Донбассе с целью отвлечь внимание украинцев от разразившегося в стране энергетического кризиса. Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине посол Микко Киннунен заявил об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.

В конце октября Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». После этого США предупредили ЕС, Германию, Францию и Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе.

В Раде предупреждали о возможности уничтожения Украины в случае агрессии Киева в Донбассе. В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.

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