Блинкен заявил об усилиях США по продлению транзита газа через Украину

Соединенные Штаты используют все доступные средства для пролонгации соглашений о транзите российского газа через Украину, ведут диалог по обеспечению безопасности поставок энергоресурсов Киеву и координируют эти усилия с союзными странами, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы также поддерживаем диалог по обеспечению безопасности энергопоставок Украине. Это включает предоставление нового финансирования, которое поможет Украине диверсифицировать свои энергетические ресурсы. Мы также работаем с ключевыми партнерами и союзниками в целях задействования всех возможных рычагов давления для продления транзита газа через Украину», – приводит РИА «Новости» слова Блинкена по итогам переговоров с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Напомним, в понедельник оператор ГТС Украины сообщил, что транзит российского газа через территорию Украины за 10 месяцев 2021 года составил 35,3 млрд кубометров, сократившись по сравнению с тем же периодом 2020 года почти на 22%.

В тот же день глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что транзит российского газа через территорию Украины с начала ноября увеличился на 54% – до 88 млн куб. м в сутки, однако это пока меньше оплачиваемых Газпромом показателей.

Ранее Макогон заявлял, что с 1 ноября Газпром сократил объемы транзита газа через Украину на треть – до 57 млн кубометров в сутки, что вдвое меньше оплачиваемых российской компанией транзитных мощностей.

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