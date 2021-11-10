В Петербурге заявили об ограничениях в ряде услуг для непривитых пожилых

Названы выгоды России от решения Франции возобновить строительство АЭС

«Несмотря на споры в Европе по поводу того, считать ли атомную генерацию «зеленой», решение Макрона выгодно России, потому что в стремлении развивать атомную энергетику мы являемся союзниками», – сказал газете ВЗГЛЯД атомщик Александр Уваров. Ранее президент Франции заявил о намерении возобновить строительство ядерных реакторов в стране.

«Заявление Макрона о строительстве АЭС было ожидаемым. Проблема в том, что во Франции многие энергоблоки были построены достаточно давно, еще в прошлом веке. Поэтому сейчас необходимо думать о замене наиболее старых из них», – отметил президент АНО «АтомИнфо-центр» Александр Уваров.

По его словам, в стране уже готовились к большой программе по строительству порядка шести энергоблоков с реакторами нового поколения. «А Макрон лишь подтвердил тезис о том, что Франция не откажется от атомной энергетики в XXI веке», – констатировал Уваров.

При этом речь вряд ли идет о расширении доли атомной энергетики. «Во Франции она и так большая – атомная энергетика занимает порядка 75% генерации всей энергии. Скорее всего там рассчитывают сохранить имеющийся уровень или не очень сильно сократить его», – пояснил собеседник.

«В последние годы в мире стало популярным развитие малой атомной энергетики, то есть строительство реакторов небольшой мощности. Предполагается, что такие реакторы более безопасны для окружающей среды. Они могут работать в том числе вместе с сетями возобновляемой энергетики и в отдаленных районах. В России есть такой реактор – плавучая АЭС на Чукотке, – отметил Уваров. – Во Франции также рассматривают возможность строительства атомных станций малой мощности. Но из заявления Макрона непонятно, пойдут ли французы по этой модной тематике или все-таки сконцентрируются на традиционном подходе».

«Что касается интересов России, то финансово во французской программе по строительству АЭС Росатом участвовать не сможет, поскольку французский энергетический рынок для нас закрыт. У них есть свои проекты, заводы, конструкторы, инженеры и строители. Но в этом нет ничего удивительного, Россия тоже не допускает к строительству АЭС французов», – считает собеседник. «Однако в целом позиция Франции выгодна России», – отметил он.

В условиях, когда атомная энергетика вызывает в Европе споры на фоне «зеленой повестки», приятно видеть, что развитая страна с большими научно-техническими и культурными традициями поддерживает развитие атомной энергетики. В этом плане мы являемся союзниками по продвижению данной идеи. С другой стороны, мы еще и конкуренты. Если французы будут развивать новые проекты, то наши интересы будут сталкиваться. Но такова жизнь», – резюмировал Уваров.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что власти страны намерены «впервые за десятилетия» возобновить строительство ядерных реакторов во Франции. В обращении к нации Макрон сказал, что нужно «экономить энергию и инвестировать в углеродную энергетику», чтобы «гарантировать энергетическую независимость» государства. При этом президент отметил, что руководство страны намерено «продолжить развитие возобновляемых источников энергии».

СМИ сообщали, что десять стран ЕС выступили за включение атомной энергетики в разработанный Еврокомиссией список отраслей, способствующих уменьшению вреда окружающей среде. Также десять стран ЕС во главе с Францией считают важным активизировать использование ядерной энергетики в целях защиты европейских потребителей от волатильности цен на энергорынке.

Напомним, в Европе разразился энергетический кризис, вызванный тем, что Еврокомиссия настояла на уходе от долгосрочных контрактов на поставку газа и создание биржевой торговли газом, запретила российским газопроводам качать газ на полную мощность даже при физическом отсутствии альтернативного поставщика газа. Кроме того, кризис связан с попыткой ЕС провести слишком быстрый искусственный переход на ветряную и солнечную генерацию при отказе от резервных энергетических мощностей, в первую очередь угольной и атомной генерации.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Турция меняет российский газ на атом.

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