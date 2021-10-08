Медведев заявил о росте производства вакцин от коронавируса в России

Россия нарастила производство вакцин от коронавируса, в стране выпущено 94 млн комплектов препаратов, при этом привито чуть более половины населения, сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам производства, экспорта и признания за рубежом российских вакцин.

«За последние месяцы удалось существенно нарастить производство препаратов, в настоящий момент в гражданский оборот введено около 94 миллиона комплектов вакцин, в том числе в период с 1 августа по 6 октября, за последние два месяца – почти 50 миллионов», – приводит РИА «Новости» слова Медведева.

«До конца года планируется произвести еще 150 млн доз «Спутник V», и почти под 300 миллионов доз «Спутник Лайт». При этом в России привито чуть более половины граждан при известном уровне, который был обозначен – не менее 80%. … Сегодня, очевидно, что необходима более масштабная информационная кампания по вакцинации граждан нашей страны, нужно внедрять лучшие практики, которые существуют в регионах», – добавил он.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что работа по регистрации российской вакцины «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) значительно продвинулась.

До этого Минздрав опроверг слова посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера о том, что российская сторона якобы не предоставила ЕК документы, необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов.

Ведомство направило в представительство ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID, визит представителей европейского регулятора для сертификации вакцины «Спутник V» может состояться уже в декабре.

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